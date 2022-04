Euphemia ai Tove e al Tod di Ancona: perché c’è ancora chi crede agli adv

“Io rimango convinto che nessuno sia in grado di vendere un prodotto da 10 mila euro senza essere un buon consulente”. In un mondo che pare mettere continuamente in discussione la figura dell’agente di viaggio in nome della legge del click, c’è una realtà che va controcorrente: Euphemia è il network di casa Lab Travel Group, nato appositamente per valorizzare la funzione consulenziale dell’adv: “Il nostro fatturato proviene esclusivamente dall’attività di vendita dei personal voyager – racconta il presidente del gruppo cuneese, Ezio Barroero -: professionisti estremamente preparati, che sanno ascoltare i loro clienti, dare consigli, infondere serenità e sicurezza”.

Certo, anche la rete Euphemia è stata messa a dura prova dai due anni di pandemia, tanto che nel 2020 il fatturato complessivo della società è sceso del 70% rispetto al 2019. Poi però i personal voyager si sono dati da fare, hanno trovato alternative, si sono inventati nuovi prodotti e nel 2021 il calo rispetto all’anno pre-Covid si è limitato al 40%-45%: “Abbiamo riscoperto l’Italia delle dmc locali, dei piccoli tour operator e dei produttori del territorio” spiega sempre Barroero.

Ecco allora che il numero di consulenti Euphemia sta crescendo continuamente. Nel 2019 erano un centinaio, oggi sono 150 circa. Ora l’idea è quella di superare quota 170 entro la fine dell’anno. Attenzione però: perché la selezione è una fase importante del modello Lab Travel Group. “Non è tanto una questione di anni di esperienza, quanto di dimensione del portafoglio clienti. Le due cose però spesso coincidono – spiega l’amministratore delegato, Michele Zucchi -. È anche per questo che abbiamo deciso di partecipare ai Tove di Milano e Roma, nonché al Travel Open Day di Ancona. Vogliamo spiegare bene come funziona il nostro modello: un sistema che tra le altre cose prevede frequentemente la trasformazione dei punti vendita esistenti in nostre filiali”.