Euphemia, parte il road tour per il confronto fra agenti e partner Networking e formazione: è partito il primo road tour di Euphemia, 4 appuntamenti in programma fino ad aprile basati sull’incontro e sul confronto diretto tra gli agenti di viaggio e i principali partner dell’azienda. La relazione tra Personal Voyager e fornitori si conferma un elemento fondamentale del percorso formativo di Euphemia, nella consapevolezza che, abbandonata l’era del prodotto standardizzato, il valore aggiunto per il cliente può nascere solo dalla sinergia tra le diverse professionalità che compongono la filiera turistica. Ezio Barroero, presidente Lab Travel, dichiara: “Privilegiamo piccoli gruppi, non più di 20/30 Personal Voyager per tappa. Incentiviamo le relazioni interpersonali, il networking, affinché le due parti possano approfondire la conoscenza reciproca, scambiandosi opinioni, idee e prospettive. Questo genera un livello di coinvolgimento che migliora il rapporto di fiducia e permette agli agenti di apprendere nozioni e informazioni utili da applicare nella fase di vendita. “Rispetto ad una classica formazione basata sul modello relatore/pubblico, il nostro obiettivo è permettere ad ogni singolo consulente di aver un contatto diretto con ogni singolo fornitore. In questo caso i risultati e la soddisfazione degli agenti sono decisamente superiori, ed è questo che ci interessa, a vantaggio della loro professionalità e, non ultimo, del fatturato”. Tra le aziende partner coinvolte nell’iniziativa: Emirates, Gruppo Lufthansa, ITA Airways, Qatar Airways, Naar Tour Operator, Palladium Hotel e Rate Hawk. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “I Personal Voyager non hanno direttive di vendita: scelgono sempre il fornitore migliore per il proprio cliente, con il quale hanno un rapporto strettissimo. È nostro dovere aggiornare, rinnovare e potenziare continuamente la relazione con i fornitori e renderla fruibile alla forza vendita, migliorando al contempo le performance sia in termini di volume che di qualità”. Condividi

\r

Networking e formazione: è partito il primo road tour di Euphemia, 4 appuntamenti in programma fino ad aprile basati sull’incontro e sul confronto diretto tra gli agenti di viaggio e i principali partner dell’azienda.\r

\r

La relazione tra Personal Voyager e fornitori si conferma un elemento fondamentale del percorso formativo di Euphemia, nella consapevolezza che, abbandonata l’era del prodotto standardizzato, il valore aggiunto per il cliente può nascere solo dalla sinergia tra le diverse professionalità che compongono la filiera turistica.\r

\r

Ezio Barroero, presidente Lab Travel, dichiara: “Privilegiamo piccoli gruppi, non più di 20/30 Personal Voyager per tappa. Incentiviamo le relazioni interpersonali, il networking, affinché le due parti possano approfondire la conoscenza reciproca, scambiandosi opinioni, idee e prospettive. Questo genera un livello di coinvolgimento che migliora il rapporto di fiducia e permette agli agenti di apprendere nozioni e informazioni utili da applicare nella fase di vendita.\r

\r

\"Rispetto ad una classica formazione basata sul modello relatore/pubblico, il nostro obiettivo è permettere ad ogni singolo consulente di aver un contatto diretto con ogni singolo fornitore. In questo caso i risultati e la soddisfazione degli agenti sono decisamente superiori, ed è questo che ci interessa, a vantaggio della loro professionalità e, non ultimo, del fatturato”.\r

\r

Tra le aziende partner coinvolte nell’iniziativa: Emirates, Gruppo Lufthansa, ITA Airways, Qatar Airways, Naar Tour Operator, Palladium Hotel e Rate Hawk.\r

\r

Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “I Personal Voyager non hanno direttive di vendita: scelgono sempre il fornitore migliore per il proprio cliente, con il quale hanno un rapporto strettissimo. È nostro dovere aggiornare, rinnovare e potenziare continuamente la relazione con i fornitori e renderla fruibile alla forza vendita, migliorando al contempo le performance sia in termini di volume che di qualità\". ","post_title":"Euphemia, parte il road tour per il confronto fra agenti e partner","post_date":"2024-03-11T11:18:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710155929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavori in corso all'aeroporto di Lamezia Terme: è Marco Franchini, amministratore di Sacal, società di gestione dello scalo della Calabria, a illustrare i primi interventi attraverso i profili social del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. \r

\r

\"1.600 mq dei futuri 16mila che costituiranno il nuovo aeroporto di Lamezia Terme\": si legge nel post che presenta il progetto del rinnovo. \"Questa struttura - prosegue il manager - sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco (...) poi, quando sarà realizzata la nuova zona partenze, sarà adibita ad arrivi nazionali e internazionali dove saranno processati i controlli di sicurezza\".\r

\r

Gli interventi previsti sono diversi e cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente. Si parte dai primi 75 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri. In pratica, un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualifica di curbside, airside e landside\r

\r

Intanto, fra le novità dell'orario estivo ci sono i collegamenti di Condor che volerà da Lamezia a Düsseldorf, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera: Düsseldorf sarà collegata dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì; Francoforte sul Meno dal 3 maggio al 25 ottobre ogni martedì e venerdì e Monaco di Baviera sempre dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì.\r

\r

Eurowings collegherà invece Lamezia con a Colonia, Düsseldorf, Hannover, Salisburgo e Stoccarda: rispetto alla summer 2023 la novità è costituita da Hannover che ha preso il posto di Innsbruck.","post_title":"Aeroporto Lamezia: avviati i lavori di rinnovo. Le novità di Condor ed Eurowings","post_date":"2024-03-11T09:53:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710150787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond incentiva le prenotazioni dei viaggi tra Europa e Maldive con tariffe speciali sui voli da Zurigo, Milano e Monaco: la tratta da Malpensa, in particolare, è disponibile a partire da 1.799 euro, andata e ritorno, comprese tasse e commissioni.\r

\r

“Come nuova compagnia aerea, vogliamo stimolare la domanda tra le città europee da noi collegate con le Maldive, e farlo presto - afferma il presidente e amministratore delegato Tero Taskila -. I passeggeri possono sin d'ora prenotare le loro vacanze del 2024 e nel 2025. Lo scopo delle nuove tariffe è quello di far scoprire a sempre nuovi clienti Beond la nuova compagnia aerea premium, per viaggiare dall’Europa alle Maldive in un modo nuovo”.\r

\r

Le tariffe sono disponibili attraverso tutti i canali distributivi del vettore e sono soggette a disponibilità limitata. Non sono previsti periodi di blackout.\r

\r

Il decollo dei voli da Milano è programmato per il prossimo 3 luglio e quello da Monaco per i primi giorni di ottobre, mentre i collegamenti da Zurigo sono già operativi.\r

\r

Beond ha lanciato recentemente l’Apple Vision Pro a bordo dei suoi aeromobili per alcuni passeggeri selezionati (prima compagnia aerea al mondo ad offrire questo servizio). E' atteso l'arrivo in flotta di un nuovo aereo Airbus A321 che attualmente è in fase di riconfigurazione. L'A321 potrà ospitare 68 passeggeri in poltrone premium, completamente reclinabili.","post_title":"Beond incentiva i nuovi voli verso le Maldive con tariffe speciali, anche da Milano","post_date":"2024-03-08T15:00:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709910032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina a grandi passi il momento del debutto della Queen Anne: la nuova ammiraglia Cunard, quarta nave della flotta, effettuerà il proprio viaggio inaugurale il prossimo 10 maggio da Southampton a Lisbona. L'unità da 113 mila tonnellate e 3 mila passeggeri costruita in Italia da Fincantieri racchiude, nei 14 ponti a disposizione, un’offerta completa. A partire dalle nuove esperienze culinarie e multisensoriali proposte nei 15 ristoranti, molti dei quali con vista, sino alle più disparate attività sportive con campo da padel e golf, bar e punti ritrovo dalle atmosfere britanniche, piscina e idromassaggi da intrattenimenti e attività e un focus prioritario su salute e benessere con un programma olistico dedicato e l’esclusiva collaborazione con Harper’s Bazaar; e ancora l’atmosfera alla James Bond del casinò, il teatro e la collaborazione esclusiva con il pluripremiato produttore teatrale di Broadway, David Pugh.\r

\r

Su una nave Cunard non può inoltre mancare la firma di una vera esperienza britannica: il rito del tè pomeridiano, servito tutti i pomeriggi in guanti bianchi nella scenografica Ball Room; ma la vera punta di diamante sarà la più grande collezione d’arte mai curata in mare: oltre 3 mila artisti e designer sono stati coinvolti nel progetto e verrà esposta una collezione contemporanea di più di 4.300 opere d’arte e sculture. Tra i programmi della Queen Anne spicca anche il Giro del mondo in calendario dal 9 gennaio al 27 aprile che in 107 notti effettuerà la circumnavigazione completa del globo verso ovest (vendibile anche in singole tratte).","post_title":"Si avvicina il debutto della Queen Anne: appuntamento a Southampton il 10 maggio","post_date":"2024-03-08T11:21:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709896914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un inizio anno con il vento in poppa per Toscana Aeroporti, che registra il miglior febbraio della sua storia con un totale di oltre 443.000 passeggeri nei due scali di Firenze e Pisa, il 14,7% in più rispetto al 2023.\r

\r

Un traguardo tagliato grazie alla crescita sia dei movimenti totali dei voli (+8,4% su febbraio 2023) sia del load factor che ha visto un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, passando dall'81,1% all'84%.\r

\r

Nei primi due mesi del 2024, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato i 903.000 passeggeri complessivi, con una crescita del +11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

\r

Nel dettaglio, il Vespucci di Firenze ha registrato un nuovo mese record, con oltre 192.000 passeggeri, segnando il miglior febbraio di sempre con una crescita del +32,2% rispetto al 2023. A febbraio, sia il traffico nazionale (+88,7%) che internazionale (+26,1%) sono in crescita rispetto al 2023. Tra le destinazioni più richieste ci sono Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Madrid. Complessivamente, nei primi due mesi del 2024, entrambi mesi record per l'aeroporto di Firenze, sono transitati 387.000 passeggeri, +32,3% sul 2023.\r

\r

Il Galilei di Pisa ha invece totalizzato più di 250.000 passeggeri, con un incremento del +4,1% rispetto allo stesso mese del 2023, in netta ripresa rispetto al mese precedente di gennaio, in cui si era registrata una diminuzione del 4,1%. Il traffico passeggeri internazionale è in crescita (+12,6%) rispetto alla diminuzione (-10,7%) di quello domestico. Le destinazioni più apprezzate a febbraio 2024 sono state Tirana, Londra, Palermo, Parigi e Catania. Il traffico passeggeri totale dello scalo pisano nei primi due mesi dell’anno ha raggiunto oltre 516.000 passeggeri, in linea (-0,3%) con il traffico dello stesso periodo 2023.","post_title":"Toscana Aeroporti: inizio 2024 con un boom di traffico passeggeri","post_date":"2024-03-08T10:21:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709893305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 per il gruppo di glamping Vacanze col Cuore si apre con un consuntivo che parla di oltre 32mila prenotazioni gestite, per una crescita +20% sull’anno precedente, il 2022. Già considerato record, se confrontato al giro d’affari del 2019.\r

\r

Il modello di “hotellerie orizzontale” creato e sviluppato da Loek van de Loo, ha visto soprattutto i suoi resort più piccoli, i cosiddetti “Boutique”, performare come mai prima d’ora. Lago Idro Glamping Boutique, Sivinos Camping Boutique e Vacanze Glamping Boutique - dislocati tra Lago di Garda e Lago Idro, hanno totalizzato un’alta percentuale di prenotazioni e occupazione, con numeri che gareggiano con i resort più ampi del Gruppo, al netto delle dimensioni più intime dei loro contesti.\r

\r

«Ha premiato – commenta il fondatore, Loek van de Loo – aver definito in maniera precisa e dettagliata il target di riferimento: se Lago Idro Glamping Boutique ha sempre avuto come pubblico di riferimento quello degli sportivi, grazie alle possibilità della natura circostante, Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco è stato pensato per le famiglie con bambini dai zero ai cinque anni e tutto è stato progettato proprio attorno ai piccoli ospiti: dalle case con nursery sino agli spazi gioco e alle piscine. Così Sivinos Camping Boutique, sullo scoglio di Punta San Sivino nel Golfo di Salò, è rivolto ad una clientela che ama il camping più wild, senza fronzoli ma con tanto spazio per i propri mezzi o per provare accommodation come tende safari o piccole roulotte. Questo ha garantito al pubblico chiarezza sulla destinazione e sulla sua offerta».\r

\r

Nel 2023 tra i cosiddetti “Glamping Resort”, ossia i glamping village grandi che sfiorano le 1000 presenze a pieno carico, si è distinto per numero di presenze il Weekend Glamping Resort a Manerba del Garda (BS), ottenendo il risultato migliore di sempre. Punto di riferimento storico del Gruppo, 36 anni di attività appena compiuti, è primo camping village in Italia in cui è stata montana una tenda safari arredata con tutti i comfort nel lontano 1984.\r

\r

\r

Si riparte il 21 marzo prossimo e via via le porte delle strutture del Gruppo torneranno ad accogliere i vacanzieri a cominciare dal ponte di Pasqua. La stagione vedrà il suo culmine con l’inaugurazione del nuovo resort in Umbria, sul Lago Trasimeno, che attesta “Vacanze col Cuore” come il gruppo glamping “specialista dei laghi”.\r

\r

«Dopo 3 anni di consolidamento, siamo pronti ad inaugurare il nostro nuovo indirizzo puntando sempre sull’Italia: Trasimeno Glamping Resort a Magione (PG). Un resort fuori dai soliti circuiti classici dell’open air, che - siamo sicuri - farà innamorare i nostri ospiti. Come a suo tempo, diversi anni fa – conclude Loek van de Loo – ha colpito me per primo e dove mi sono ripromesso, un giorno, sarei tornato a lavorare». \r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vacanze col Cuore, bilancio positivo per il gruppo di glamping resort","post_date":"2024-03-06T12:09:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709726999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair muove sulla Puglia con un network estivo che prevede oltre 800 voli settimanali su 80 rotte (57 a Bari e 23 a Brindisi), tra cui 10 nuove destinazioni. La low cost irlandese ha basato nella regione 5 aeromobili di cui 3 a Bari e 2 a Brindisi e, nel dettaglio, sono 8 le nuove rotte da Bari - Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa - e due quelle da Brindisi - Danzica e Trieste -.\r

\r

L'obiettivo per la stagione è quello di trasportare oltre 4,3 milioni di passeggeri per una crescita del +7%.\r

\r

«Per supportare questo operativo record - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer - abbiamo basato 5 velivoli (500 milioni di dollari investiti) e sosterremo oltre 3.400 posti di lavoro tra cui piloti, personale di cabina e ingegneri nella regione. Ryanair festeggia anche i 20 anni di attività in Puglia, dove si conferma la compagnia aerea in più rapida crescita, passando da 0,2 milioni di passeggeri dall'inizio delle operazioni agli oltre 4,3 milioni previsti per quest'estate. C'è un'ulteriore opportunità per la Puglia di garantire una crescita accelerata del numero di passeggeri e del turismo nei prossimi anni, a condizione che la Regione Puglia e il Governo italiano aboliscano l'eccessiva addizionale comunale. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte».\r

\r

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha aggiunto: «Ryanair è un partner commerciale strategico per lo sviluppo della connettività aerea da e per la Puglia. Gli eccezionali traguardi raggiunti in questi venti anni, in termini di passeggeri trasportati e di destinazioni collegate, suggellano una partnership che, siamo certi, non potrà che portare a nuovi esaltanti successi già a partire dall’ormai imminente stagione estiva che si preannuncia ricca di interessanti novità. Mi piace sottolineare la comunione d’intenti che ha caratterizzato questa collaborazione e che ci ha visto protagonisti con la Regione Puglia e le amministrazioni locali che con noi hanno condiviso la visione strategica e l’importanza di consolidare e sviluppare la presenza sui nostri aeroporti di Ryanair, quale straordinario volano di crescita per la nostra economia e per le nostre comunità».","post_title":"Ryanair celebra i primi 20 anni in Puglia con 10 nuove destinazioni per l'estate","post_date":"2024-03-06T11:18:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709723892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways alza il sipario su un vero e proprio 'transformation plan' che nell'arco dei prossimi due anni vedrà la compagnia investire 7 miliardi di sterline, di cui 750 milioni in tecnologia.\r

\r

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente e ceo, Sean Doyle, durante l'evento londinese \"In the Skies\": «Siamo in viaggio verso una British Airways migliore per il nostro personale e per i nostri passeggeri, sostenuti da un programma di trasformazione che ci vedrà investire 7 miliardi di sterline nei prossimi due anni per rivoluzionare la nostra attività -. Prenderemo in consegna nuovi aeromobili, introdurremo nuove cabine, miglioreremo il servizio clienti, ci concentreremo sulle prestazioni operative e affronteremo il nostro impatto ambientale riducendo le nostre emissioni e creando una cultura della sostenibilità.\r

\r

«Stiamo anche investendo pesantemente nello sviluppo di un nuovo sito web e di un'app ba.com e siamo concentrati sulla trasformazione del nostro business e sulla risoluzione dei punti critici per i nostri passeggeri».\r

\r

Intanto, dal prossimo 3 aprile, i soci dell'Executive Club potranno inviare messaggi gratuitamente su un unico dispositivo utilizzando il wi-fi della compagnia aerea, indipendentemente dalla cabina in cui viaggiano. Il servizio sarà disponibile su tutti gli aerei abilitati al wifi entro due settimane dalla data di lancio. \r

\r

La compagnia aerea ha stanziato 100 milioni di sterline nell'automazione e nell'Ia a tutti i livelli, per apportare miglioramenti, dalle prenotazioni alla gestione dei bagagli e contribuire a rivoluzionare le operazioni, accelerare le partenze e rispondere alle interruzioni. Vengono aggiunti circa 350 nuovi ruoli a Heathrow per migliorare l'esperienza dei passeggeri e complessivamente vengono destinati 750 milioni di sterline nell'infrastruttura informatica (a più riprese messa a dura prova negli ultimi anni).\r

\r

Il piano include l'introduzione di nuove poltrone e interni di cabina per gli Airbus A320neo e A321neo destinati al corto raggio, con otto aeromobili in arrivo a partire da maggio di quest'anno. Unico vettore europeo a offrire la prima classe tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, British Airways lancerà anche una nuova ed esclusiva First suite, che farà il suo debutto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 nell'ambito della ristrutturazione degli A380.\r

\r

Atteso ritorno, infine, nel network lungo raggio di Bangkok e Kuala Lumpur: i servizi riprenderanno rispettivamente a ottobre e novembre, a ulteriore dimostrazione dell'impegno di British Airways nell'espandere la propria rete in Asia dopo la pandemia. La compagnia opererà voli giornalieri tra la capitale malese e Londra Heathrow con un B787-9, oltre a tre voli settimanali tra la capitale tailandese e Londra Gatwick con un B777-200er.\r

\r

British Airways tornerà anche ad Abu Dhabi il 20 aprile, e introdurrà Agadir il 31 marzo e Izmir il 18 maggio.\r

\r

","post_title":"British Airways vara un mega piano di rinnovo da 7 miliardi di sterline in due anni","post_date":"2024-03-06T09:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709715640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un operativo che sarà il più ampio di sempre, l'aeroporto di Perugia punta dritto sull'estate con un network di 17 rotte, 6 compagnie aeree, con fino a 108 voli di linea settimanali da e verso 8 destinazioni in Italia e 9 destinazioni in Europa.\r

\r

La novità principale è la programmazione di Aeroitalia che, dopo la rottura con la società di gestione dell'aeroporto di Ancona, aprirà dallo scalo dell'Umbria 3 nuove rotte per Milano Bergamo (voli giornalieri, dal 25 marzo prossimo) e quelli stagionali per Olbia (due voli a settimana, il lunedì e il venerdì, dal 3 giugno) e Lamezia (2 voli a settimana, il giovedì e la domenica, dal 2 giugno).\r

\r

Ryanair collegherà Perugia con dieci le destinazioni: tra fine e marzo e inizio aprile – con l’entrata in vigore dell’orario estivo – i voli annuali vedranno un incremento di frequenze con i collegamenti per Londra Stansted che diventano giornalieri, quelli per Catania che passano a 7 frequenze settimanali nei mesi di aprile maggio e ottobre e 5 frequenze settimanali tra giugno e settembre, e quelli per Cagliari e per Palermo che passano rispettivamente a 4 e 3 frequenze settimanali.\r

\r

Confermati inoltre per tutta la stagione i voli per Barcellona (2 frequenze settimanali), Bruxelles (3 settimanali), Bucarest (2 settimanali), Cracovia (2 settimanali) e Malta (3/2 voli settimanali). La rotta per Brindisi sarà operativa dal 2 giugno ed è programmata con 2 frequenze settimanali. Confermati inoltre i collegamenti British Airways per Londra Heathrow, che saranno operati dal 18 maggio con 3 frequenze ed un incremento a 4 voli settimanali nei mesi di luglio ed agosto.\r

\r

Anche Transavia conferma i voli bi-settimanali per Rotterdam, operativi dal 20 aprile, con un incremento a tre frequenze previsto tra fine giugno e fine agosto. Wizz Air, inoltre, collegherà Perugia e Tirana con 3 voli settimanali. Infine, dal 28 giugno al 4 ottobre, Hello Fly ha programmato un collegamento settimanale con l’isola di Lampedusa.","post_title":"Perugia sull'estate con un network di 17 destinazioni: 3 quelle di Aeroitalia, inclusa Milano Bergamo","post_date":"2024-03-05T09:57:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709632654000]}]}}