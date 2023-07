eDreams Odigeo: stop alle vendite per 15 compagnie aeree eDreams Odigeo ha interrotto la vendita di biglietti per 15 compagnie aeree che hanno costantemente violato gli obblighi di rimborso nei confronti dei consumatori. La decisione rientra in un più ampio piano dell’ota che mira ad una maggiore protezione della clientela. Le misure si concentrano su tre aree chiave, tra cui lo sfruttamento della tecnologia per offrire un servizio potenziato ai clienti, il miglioramento della protezione finanziaria per i consumatori e la difesa dei diritti dei consumatori presso i principali enti normativi. Alcune compagnie aeree impiegano diverse settimane, altre mesi, per evadere le richieste di rimborso inoltrate dalla compagnia di viaggi per conto dei propri clienti. Su base annua, la società sta già elaborando oltre 15 milioni di euro di rimborsi anticipati ai clienti e intende ampliare il proprio raggio d’azione nel prossimo futuro. Grazie ai rimborsi anticipati, l’azienda ha effettivamente ridotto il periodo di attesa medio a soli quattro giorni, ben al di sotto del limite di sette giorni che le compagnie aeree devono rispettare. Il gigante dei viaggi online ha dichiarato che al momento non rivelerà i marchi delle compagnie aeree interessate, ma che potrebbe rivedere questa decisione se i vettori continueranno a trattenere i rimborsi dei clienti. eDreams ha decuplicato i suoi team per le operazioni di rimborso e ha aumentato i suoi agenti di supporto in prima linea di 550 unità: in questo modo ha fornito soluzioni a oltre 6,4 milioni di viaggiatori colpiti da disservizi aerei e aeroportuali da marzo 2020. Condividi

La compagnia ha comunicato ieri sera di essere al lavoro «per operare nella giornata di oggi sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull’aeroporto di Palermo».\r

Inoltre, il vettore «sta valutando di utilizzare anche aeromobili Airbus A330, auspicando il supporto degli operatori di trasporto locali e regionali, al fine di garantire ai passeggeri una adeguata mobilità tra Catania e lo scalo di Palermo».\r

«Ita Airways - conclude la nota della compagnia aerea - conferma l’attenzione alla Sicilia e alla mobilità dei suoi cittadini, e continua a mettere in campo tutte le misure necessarie a mitigare i disagi».","post_title":"Ita Airways aggiunge sei frequenze da Milano e Roma per Palermo","post_date":"2023-07-18T09:47:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689673635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Catania è tornato operativo ieri in tarda serata, con due arrivi l'ora operati dal Terminal C. Quest'ultimo non è stato coinvolto dall'incendio del giorno prima, che aveva invece interessato il Terminal A. \r

Sac, la società di gestione dello scalo, sottolinea che sono state «verificate le condizioni tecniche per un riavvio delle attività di volo, in accordo con Enac ed Enav (...) Seguiranno info sui voli che saranno operati. I passeggeri sono comunque invitati a rivolgersi alle compagnie aeree per avere informazioni in merito».\r

\r

\r

\r

\r

\r

«La chiusura in via precauzionale di 48 ore è stata disposta subito dopo aver domato l’incendio, per effettuare la bonifica dell’area interessata - si legge in una nota dell'Enac -. L’infrastruttura di volo, infatti, e altre zone dell’aeroporto non sono state coinvolte dal rogo e gli aeromobili presenti sullo scalo già questa mattina sono stati autorizzati a decollare dall’aeroporto per essere impegnati su altri scali.\r

\r

La società di gestione, in coordinamento con Enac ed Enav, si è attivata per la riprogrammazione dei voli di questi giorni e ha individuato altri aeroporti per la riprotezione dei passeggeri: Comiso, Palermo, Trapani, Lamezia Terme e Reggio Calabria. La Sac sta garantendo il trasferimento in pullman dei passeggeri da e per gli aeroporti individuati».\r

\r

Infine, l'ente precisa che «è stata altresì istituita una Commissione d’inchiesta Enac per far luce sulle cause dell’incendio e per garantire in tempi brevi la ripresa a pieno regime dell’operatività dello scalo».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Catania ha riaperto con due voli all'ora. Istituita Commissione d’inchiesta Enac","post_date":"2023-07-18T09:38:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689673086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France amplia il network di lungo raggio con il lancio, dal prossimo 29 ottobre, di una nuova rotta tra Parigi Charles de Gaulle e Abu Dhabi. Il volo giornaliero sarà operato da un Airbus A350-900 con una capacità di 324 posti (34 in cabina Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy). L'operativo prevede partenza da Parigi alle 21.15 con arrivo ad Abu Dhabi alle 6.45 del giorno successivo; il rientro dall'Emirato è programmato alle 08:45, con arrivo a Charles de Gaulle alle 13:15.\r

Per la stagione invernale, oltre ad Abu Dhabi, Air France volerà anche verso queste destinazioni del Medio Oriente: Beirut, Dubai, Il Cairo e Tel Aviv con un massimo di 49 voli settimanali.","post_title":"Air France collegherà Parigi Cdg ad Abu Dhabi: voli giornalieri dal 29 ottobre","post_date":"2023-07-18T09:35:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689672913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines ha raggiunto un accordo con il sindacato dei piloti (Alpa) in merito all'aumento delle retribuzioni del personale di cabina: il nuovo contratto prevede incrementi fino al 40% in quattro anni.\r

\r

L'Air Line Pilots Association ha stimato il valore dell'accordo in circa 10 miliardi di dollari, sottolineando che giunge dopo oltre quattro anni di \"trattative tumultuose\". L'accordo, soggetto all'approvazione dei 16.000 piloti della compagnia aerea statunitense con sede all'aeroporto di Chicago-O'Hare, li porrebbe su un piano di parità con i colleghi di Delta Air Lines, che hanno firmato all'inizio di quest'anno.\r

\r

Una volta approvato l'accordo, definito \"storico\" dall'Alpa, i piloti beneficeranno di aumenti salariali immediati che vanno dal 13,8% al 18,7% a seconda del tipo di aeromobile utilizzato, seguiti da quattro aumenti annuali \"minori\". Nel corso della durata del contratto, la retribuzione dei piloti aumenterà tra il 34,5% e il 40,2%, e l'accordo prevede anche un miglioramento dei benefici pensionistici e della sicurezza del lavoro.\r

\r

Scott Kirby, ceo di United, ha commentato sui social media: \"Abbiamo promesso ai nostri piloti di livello mondiale il contratto leader del settore che meritano, e siamo lieti di aver raggiunto un accordo con l'Alpa\".","post_title":"United Airlines trova l'accordo con il sindacato dei piloti sugli aumenti salariali","post_date":"2023-07-18T09:25:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689672316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Potrebbero essere operativi già da fine luglio negli aeroporti di Bari e Brindisi i Kiosk Ees (entry/exit system), presìdi automatizzati ad alta tecnologia, capaci di eseguire in pochi secondi i controlli che oggi tengono ancora impegnati unicamente gli agenti di polizia e che spesso costringono i passeggeri a lunghe attese\r

\r

I varchi intelligenti, come riferito da Il Corriere del Mezzogiorno, rappresentano un’importante novità non solo perché adeguano i due scali agli standard fissati dai regolamenti Ue e dalle disposizioni del Parlamento e del Consiglio europeo sui controlli dei passeggeri extra Schengen, ma anche perché rendono molto più agili e veloci le procedure di accesso e uscita.\r

\r

Il sistema consente ai cittadini extra Schengen o titolari di visto per soggiorni di breve durata o ancora esenti dal visto, di eseguire rapidamente la registrazione mediante biometria facciale. Sarà, quindi, possibile evitare le lunghe code che si creano ai posti di polizia per la verifica dei documenti. Ees, infatti, è in grado di registrare i dati personali, quelli biometrici (impronte digitali e immagini del volto acquisite), il tipo di documento di viaggio, data e luogo di ingresso e di uscita.\r

\r

Il progetto prevede, per l’aeroporto di Bari, l’attivazione di 14 postazioni automatizzate, in particolare quattro al piano partenze Airside, due al piano partenze Landside, quattro al piano mezzanino e altrettante al piano arrivi.\r

Otto sono, invece, sono i varchi automatizzati che entreranno in funzione all’aeroporto di Brindisi: quattro al piano terra arrivi e altri quattro al piano terra partenze. ","post_title":"Aeroporti di Puglia: a Bari e Brindisi debuttano i chioschi per il riconoscimento facciale","post_date":"2023-07-18T09:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689671738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia, in seguito all'annunciata sospensione delle operazioni di volo sull'aeroporto di Catania, nelle giornate di oggi 18 luglio e di domani, 19 luglio, incrementerà i voli diretti da Comiso operando tre voli al giorno tra Comiso e Roma Fiumicino e fino a due voli al giorno tra Comiso e Milano Bergamo.\r

\r

Lo schedule prevede: 18 luglio Comiso-Roma: 09:35, 13:50 e 18:50 Roma-Comiso: 11:50, 16:05 e 21:05; Comiso-Bergamo: 18:05 Bergamo-Comiso: 07:00\r

\r

19 luglio: Comiso-Roma 07:15, 09:35 e 13:50 Roma-Comiso 09:30, 11:50 e 16:05; Comiso-Bergamo: 11:05 e 18:05 Bergamo-Comiso: 07:00 e 18:45\r

\r

«Aeroitalia - si legge in una nota del vettore - rinnova ancora una volta la propria presenza per supportare le necessità di trasporto aereo della Regione, adoperandosi per cercare di minimizzare i disagi dei cittadini».","post_title":"Aeroitalia aumenta le frequenze da Milano Bergamo e Roma verso Comiso","post_date":"2023-07-18T08:55:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689670515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449807\" align=\"aligncenter\" width=\"499\"] Shark Bay[/caption]\r

\r

Cosa cercano i clienti in agenzia? Affidabilità, competenza, sicurezza, ma anche consigli e suggerimenti per trarre il meglio dalla vacanza e portare a casa ricordi indelebili.\r

\r

Per tutti i clienti in viaggio verso il nord-est Italia, la chicca per eccellenza si chiama Caribe Bay, parco acquatico di Jesolo con una straordinaria ambientazione caraibica: scivoli e piscine sono irriconoscibili tra palme, sabbia, chiringuitos e ombrelloni in foglie di banano. Un’immersione nell’atmosfera tropicale, anche grazie a numerosi spettacoli dal vivo, dedicati alle tradizioni del Centro America.\r

\r

Gli intermediari possono accedere alla biglietteria a quote nette e a condizioni particolarmente vantaggiose per i gruppi: è sufficiente contattare l’ufficio commerciale inviando una e-mail a commerciale@caribebay.it o telefonando al numero 0421 371648. \r

\r

[caption id=\"attachment_449808\" align=\"aligncenter\" width=\"482\"] Scary Falls e Captain Spacemaker[/caption]\r

\r

Stefano Tamborino, Direttore Commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il servizio di biglietteria, individuale o di gruppo, è rivolto agli operatori che desiderano arricchire i loro pacchetti di viaggio con un’esperienza esclusiva, sicuramente inattesa e apprezzata dai clienti. In alternativa, proponiamo pacchetti parco + hotel commissionabili, senza vincoli sul minimum stay o sulle date di inizio soggiorno, garantendo la stessa flessibilità del web a tariffe spesso più vantaggiose”.\r

\r

Perfetto per arricchire un soggiorno balneare a Jesolo, Caorle e nelle altre località dell’Alto Adriatico, Caribe Bay si presta anche ad essere abbinato ad un tour culturale a Venezia, da cui dista solo 45 km, per una parentesi all’insegna della tintarella che farà la gioia dei bambini. Il pacchetto parco + hotel può inoltre diventare una tappa di avvicinamento verso la Slovenia o la Croazia, o per i clienti diretti sulle Dolomiti, che potranno così passare in poche ore dalle spiagge dei Caraibi ai verdi pascoli alpini!\r

\r

\r

\r

Con il suo mix di servizi e attrazioni all’insegna di divertimento, relax e adrenalina, compreso Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa (42 metri), Caribe Bay è un parco per tutti: giovani, coppie in cerca di un pizzico di glamour e romanticismo, e chiunque desideri riposarsi e trascorrere una giornata spensierata. Alle famiglie, in particolare, il parco dedica Pirates’ Bay, un’area con attrazioni acquatiche e asciutte a misura di bambini, attrezzata con ombrelloni, una nursery e alcune casette, prenotabili su richiesta, dotate di lettini e di una zona interna riparata, con comodi divanetti e un frigorifero per conservare le bibite e le pappe per i più piccoli.\r

\r

[caption id=\"attachment_449810\" align=\"aligncenter\" width=\"470\"] Crazy River[/caption]\r

\r

E alla chiusura del parco, il divertimento continua nell’adiacente Caribbean Golf, aperto fino a tarda sera, dove mettersi alla prova su un percorso di 24 buche sotto lo sguardo beffardo dei pirati pronti all’arrembaggio!\r

\r

www.caribebay.it\r

\r

Caribe Bay\r

\r

via Michelangelo Buonarroti, 15\r

\r

30016 Lido di Jesolo (VE)\r

\r

Tel. 0421 371648; commerciale@caribebay.it\r

\r

","post_title":"Caribe Bay: l'escursione effetto wow sull'alto Adriatico","post_date":"2023-07-18T08:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["caribe-bay","parco-acquatico","parco-acquatico-di-jesolo","parco-acquatico-jesolo-caribe-bay","stefano-tamborino-caribe-bay","venice"],"post_tag_name":["Caribe Bay","parco acquatico","parco acquatico di Jesolo","parco acquatico jesolo caribe bay","Stefano Tamborino caribe bay","venice"]},"sort":[1689667254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha riprogrammato i voli odierni previsti da Milano e Roma su Catania sull’aeroporto di Comiso “Pio La Torre”. Nel dettaglio, la compagnia opererà 5 voli da Linate e 5 voli da Fiumicino, per tutelare i passeggeri che devono raggiungere la Sicilia senza cancellare voli in andata verso l’isola.\r

Una nota del vettore spiega che la compagnia «è al lavoro insieme all’aeroporto di Catania e agli altri aeroporti siciliani per minimizzare i disagi per i passeggeri, in seguito all’incendio che ha colpito lo scalo di Fontanarossa. I voli ripartiranno dal “Pio La Torre” in modalità ferry flight sugli scali di Milano e Roma, data l’impossibilità presso l’aeroporto di Comiso di procedere con le operazioni di imbarco e accettazione.\r

«In questo modo la Compagnia si assume l’onere economico per garantire la mobilità dei passeggeri in andata, a dimostrazione dell’attenzione di Ita Airways per la Sicilia e i suoi cittadini».\r

La nota spiega inoltre che il vettore «assicura la massima collaborazione con le autorità competenti e la Regione Siciliana al fine di garantire a tutti i viaggiatori il minor disagio possibile e sta lavorando per rafforzare i voli dall'aeroporto di Palermo, con il supporto dei collegamenti via terra che saranno garantiti dagli operatori di trasporto locali e regionali. Già stasera sono previsti due voli aggiuntivi, uno per Roma Fiumicino e uno per Milano Linate».","post_title":"Ita Airways sposta a Comiso i voli odierni da Milano e Roma per Catania","post_date":"2023-07-17T14:38:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689604689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia amplia la capacità offerta per i mesi di luglio e agosto con l'aggiunta di 7,4 milioni di posti sulle rotte domestiche e internazionali, per una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022.\r

\r

La compagnia aerea opererà più di 32.400 voli, con un aumento del 4%. L'iniziativa mira a soddisfare l'elevata domanda durante il picco di traffico stagionale oltre che a garantire operazioni fluide.\r

\r

Sul network internazionale Saudia sta mettendo a disposizione più di 4,2 milioni di posti, con un aumento del 16%. Inoltre, la compagnia aerea sta introducendo oltre 14.800 voli, con un aumento del 15%. Sulle rotte domestiche, saranno disponibili oltre 3,2 milioni di posti con 17.600 voli. Il piano operativo per l'estate 2023 è costantemente monitorato da team dedicati per valutarne le prestazioni.\r

\r

\r

\r

All'inizio di quest'anno, il Gruppo Saudia ha annunciato l'aggiunta di 25 nuove destinazioni internazionali, espandendo il network a oltre 100 destinazioni. L'ampliamento mira a fornire più opzioni ai viaggiatori e a collegare il mondo con l'Arabia Saudita. In quanto parte dell'alleanza globale SkyTeam, gli ospiti possono accedere a 1.000 destinazioni in 170 Paesi e usufruire di oltre 790 lounge di prima classe e business class in tutto il mondo.","post_title":"Saudia potenzia la capacità offerta del +10% per i mesi di luglio e agosto","post_date":"2023-07-17T11:43:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689594227000]}]}}