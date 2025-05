eDreams Odigeo e AXA Partners firmano una partnership strategica eDreams Odigeo e AXA Partners annunciano oggi una partnership strategica volta a migliorare la protezione e la flessibilità dei viaggi per i consumatori. AXA Partners è ora infatti il partner assicurativo dei principali brand di viaggio di eDreams Odigeo in 15 Paesi europei servendo milioni di clienti. I prodotti assicurativi potenziati offriranno le migliori coperture di viaggio sul mercato, proteggendo i clienti e garantendo loro tranquillità dal momento della prenotazione fino al rientro a casa. Adelane Mecellem, Regional ceo di AXA Partners, ha aggiunto: “In AXA Partners siamo profondamente impegnati a offrire ai nostri clienti il meglio. Ogni giorno lavoriamo per fornire un servizio eccezionale, comprendendo a fondo le loro esigenze. Questa partnership con eDreams ODIGEO, leader del settore con una forte presenza a livello globale, ci consente di ampliare la nostra portata e offrire prodotti assicurativi e servizi di assistenza sempre più accessibili, garantendo che ogni viaggio sia supportato dall’efficienza e dall’affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Insieme, offriamo sicurezza, comodità e tranquillità.” L’ampia gamma di coperture include cancellazioni del viaggio, emergenze mediche, smarrimento dei bagagli e molto altro. Poiché flessibilità e serenità sono diventate elementi fondamentali per i viaggiatori, questa partnership risponde direttamente a tali esigenze offrendo soluzioni assicurative e di assistenza personalizzate per migliorare l’esperienza di viaggio. César Friol, chief ancillaries officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: “Unendo le forze con AXA Partners, sommiamo i punti di forza di due leader del settore per offrire maggiore valore e innovazione ai viaggiatori. Questa partnership incarna i nostri valori fondamentali di scelta e flessibilità, garantendo ai nostri clienti il massimo livello di protezione e tranquillità. La nostra esperienza tecnologica e nel settore dei viaggi, unita alle soluzioni di protezione all’avanguardia di AXA Partners, renderà i viaggi più facili e confortevoli che mai. Siamo orgogliosi di offrire prodotti assicurativi e di assistenza all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze in evoluzione dei viaggiatori moderni, rendendo i loro viaggi più sicuri e piacevoli.” Condividi

