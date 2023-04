Articoli che potrebbero interessarti:

L'aeroporto di Genova ha selezionato 28 nuovi addetti stagionali destinati a supportare le operazioni di check-in, procedure di imbarco, assistenza ai passeggeri, ma anche attività tecniche di supervisione e coordinamento delle operazioni di scalo in piazzale e conduzione di mezzi speciali. I 28 addetti, 18 donne e 10 uomini, di età media di 28 anni, affiancheranno il personale di Aeroporto di Genova nel periodo di picco del traffico estivo, da maggio a ottobre, contribuendo alla continuità delle operazioni e al mantenimento della qualità dell'esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza e in arrivo. Alcuni dei lavoratori e delle lavoratrici avevano già fatto un'esperienza analoga al Cristoforo Colombo lo scorso anno". Tutti i candidati stanno affrontando un corso di formazione di circa 155 ore per approfondire la terminologia e le procedure aeroportuali, l'organizzazione interna e la gestione dei sistemi informatici a supporto delle operazioni di frontline. I 28 nuovi addetti stagionali fanno parte di un bacino più ampio di 56 lavoratori e lavoratrici, tutti opportunamente formati. I candidati non selezionati in questa fase potranno in un futuro prossimo, e in relazione alle necessità operative, iniziare un percorso lavorativo in aeroporto. Il network estivo dell'aeroporto di Genova prevede 23 rotte, di cui 10 domestiche e 13 internazionali, operate da otto compagnie aeree; nel periodo di picco, tra giugno e agosto, saranno in totale 111 i voli di linea in partenza dal Colombo e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana. Aeroporto Genova: 28 nuovi addetti stagionali per garantire l'efficienza dei servizi
2023-04-17 Poi l'imbarco a bordo di GNV Excellent per la cena, serata e pernottamento. Esperienza unica «La visita al Maritime Support Center è stata un'esperienza unica condivisa da tutte le agenzie e gli operatori presenti - spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale del Gruppo Travel - che hanno potuto toccare con mano che la tecnologia e la sicurezza sono elementi fondamentale per GNV e tutto il Gruppo Msc. La cena a bordo di GNV Excellent ha riscosso successo come il resto della serata proseguita in discoteca». Il workshop si è tenuto a bordo in uno dei Saloni principali di GNV Excellent. Ecco il "Travel Open Day on Board" a Genova sulla GNV Excellent
2023-04-17 Il sito da oltre 20 anni consente agli albergatori di ottenere prenotazioni senza commissioni attraverso un modello di abbonamento a canone fisso, trimestrale semestrale o annuale. Gli alloggi disponibili sul sito spaziano da b&b a case vacanze e casali, nonché da appartamenti a piccoli hotel. “Siamo lieti di annunciare questa importante partnership, perché fornisce ai nostri clienti locali in continua crescita un ulteriore modo per vendere le camere online in un paese come l’Italia, fortemente caratterizzato dai viaggi nazionali - spiega Simone Portaluri, regional sales manager per l'Italia di Little Hotelier -. Grazie all’utenza prevalentemente italiana di Bed-and-Breakfast.it, la collaborazione consentirà alle piccole strutture di attrarre un maggior numero di utenti locali e prenotazioni internazionali, ora in forte ripresa”. In uno scenario turistico in crescita, l'integrazione mira infatti a rappresentare un passo importante per accompagnare i piccoli albergatori italiani nel loro sviluppo. “Con l’incremento dei volumi di viaggio verso le realtà locali, i b&b hanno bisogno di partner professionali per gestire disponibilità, prenotazioni e prezzi - aggiunge Giambattista Scivoletto, ceo di Bed-and-Breakfast.it -. La promozione su diversi canali è di estrema importanza e l'aggiornamento manuale di prezzi e disponibilità può essere impegnativo e richiedere molto tempo. Ecco perché siamo lieti di collaborare con Little Hotelier: una soluzione che vanta una solida esperienza nel settore delle piccole strutture. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra collaborazione, che costituirà un valore aggiunto per tutti gli albergatori”. Il gestionale Little Hotelier integra il portale Bed-and-Breakfast.it
2023-04-14 Intanto, il collegamento da Milano - che si è affiancato a quelli da Parigi, annuali, e allo stagionale da Nizza - ha registrato in un anno "14.382 passeggeri, con un load factor che nei mesi estivi ha raggiunto il 77%. Dati che confermano che il nostro modello di business innovativo è stato accolto con interesse dal mercato italiano, sia dai viaggiatori leisure sia da quelli business”. Nel dettaglio, si tratta di una clientela che "è 60% business e 40% leisure, con una quota in crescita significativa soprattutto tra le piccole e medie imprese". La catchment area si è allargata ben oltre i confini metropolitani di Milano, "alla Toscana e Roma, secondo le nostre statistiche di e-commerce. Inoltre, stiamo conquistando nuove, interessanti quote di mercato dalla Svizzera”. A giocare a favore della proposta La Compagnie, secondo il ceo è "il fatto di essere una società moderna, indipendente e flessibile, con un modello "Smart" che ci permette di monitorare le tendenze e la domanda specifica del mercato per poi orientare le scelte di investimento (...) Il segreto rimane la nostra agilità con una struttura più piccola, l'ottimizzazione della rotazione degli aeromobili e il ridotto consumo di carburante degli A321neo, addirittura il 30% in meno rispetto agli altri aeromobili sulla stessa rotta". L'estate al momento registra "un numero significativo di prenotazioni, con i mesi da giugno a settembre che si prospettano buoni come il 2022, se non migliori. L’obiettivo 2023 è di aumentare il traffico del 20% a livello globale”. In arrivo due nuovi aeromobili, la cui consegna è prevista "tra febbraio 2025 e il 2026: con il primo puntiamo a capitalizzare gli eccellenti risultati dell’estate 2022 e consolidare la nostra presenza sulle rotte esistenti con una maggiore frequenza per la summer 2025. Il secondo velivolo ci permetterà di sviluppare il network con l’apertura di nuove rotte nel 2026. Inoltre, vogliamo mantenere un'attività di charter in cui i nostri aeromobili non solo hanno soddisfatto le richieste di una clientela esigente sulle rotte a lungo raggio, ma hanno addirittura superato le aspettative". Sul fronte della distribuzione, in Italia "mediamente siamo al 50% via trade e 50% tramite sito web e call center: le agenzie di viaggio hanno quindi un ruolo significativo. Per questo siamo attivi sul mercato con diverse iniziative a loro dedicate: webinar e training, la partecipazione a fiere ed eventi, visite agli aeromobili per far scoprire agli agenti di viaggio l'A321neo. In programma per i prossimi mesi anche un fam trip a New York dedicato ai tour operator italiani".
La Compagnie celebra un anno di Milano-New York. Vernet: "Ecco le ragioni del successo"
2023-04-14 Operiamo da Piombino, sull’isola d’Elba, e consideriamo la Corsica la nostra Île Soeur: è vicina perché ne vediamo le luci, ma soprattutto grazie ai collegamenti di Moby e Corsica Ferries, che trasportano i viaggiatori dalla stessa Piombino, nonché da Livorno e Genova fino a Bastia». Napoleon To ha partecipato al workshop Ci vediamo in Corsica!, per incontrare i protagonisti dell’offerta turistica locale e arricchire la propria proposta. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio corsa in partenariato con l’Agence du Tourisme locale e Atout France, è stato una ricca opportunità di incontro. «Dopo l’ottima partenza del prodotto Corsica nel 2019, tutto si è fermato a causa della pandemia - aggiunge Piera Stuart Tovini -. Le cose sono ripartite piano piano nel 2022 e quest’anno i dati sono positivi sin da gennaio: abbiamo ottime aspettative». Napoleon To è nato nel 1984 come Napoleonelba: si occupava prettamente di incoming sull'isola, in particolare per i gruppi. «Il prodotto si è ampliato sempre di più e oggi siamo un punto di riferimento per quel che riguarda la Toscana (con l’Elba e la costa), nonché proprio per la Corsica e la Sardegna: due isole a noi vicine - prosegue ancora Piera Stuart Tovini -. Sono infatti disponibili un catalogo che riunisce le isole dell'arcipelago toscano, quindi l'Elba, il Giglio e Capraia, nonché uno dedicato alla costa toscana, dal confine con la Liguria a quello con il Lazio, con una vasta gamma di villaggi turistici, hotel a 5, 4 e 3 stelle, residence e anche camping village. Il nostro catalogo Sardegna si rinnova ogni anno e la destinazione ha sempre dato ottimi risultati. E poi c’è la Corsica». La caratteristica di Napoleon To è quella di seguire personalmente i fornitori. «Ogni anno visitiamo tutte le strutture ricettive offerte sui nostri cataloghi e seguiamo i diversi aspetti della loro gestione, quindi conosciamo molto bene il prodotto - conclude Piera Stuart Tovini -. Il nostro target sono principalmente le famiglie, ma non siamo villaggisti e questo ci contraddistingue rispetto ad altri operatori. Offriamo una vasta scelta di opportunità per ogni tipo di richiesta e di budget, preservando la qualità. Siamo un punto di riferimento fondamentale per le adv, anche perché stampiamo e distribuiamo in maniera capillare i nostri cataloghi. Inoltre lavoriamo sette giorni su sette, anche il sabato e la domenica e i festivi: quindi rispondiamo rapidamente alle domande di tanti operatori attivi da casa o nei centri commerciali nel fine settimana».
Napoleon To: la Corsica è ripartita. Ottime le aspettative per il 2023
2023-04-14 Ottime le aspettative per il 2023 [post_date] => 2023-04-14T09:30:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681464623000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways e Qatar Airways Holidays hanno creato nuovi pacchetti di viaggio per le prossime gare di F1. Le nuove proposte del vettore, partner globale e compagnia aerea ufficiale della F1, consentono di acquistare una serie di pacchetti modulabili per tutte le destinazioni delle gare, tra cui il prossimo Gran Premio dell'Azerbaijan, il Crypto.com Miami Grand Prix e il Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Inoltre, i soci del Privilege Club potranno accumulare punti Avios, la principale moneta di fidelizzazione al mondo, in base al valore totale di questi Ultimate F1 Fan Travel Packages. I fan delle corse potranno fruire di un'esperienza a tutto tondo, dall'inizio alla fine del viaggio, con voli di andata e ritorno, sistemazioni alberghiere, biglietti per la gara F1 Paddock Club o Grandstand e molto altro ancora. Gli appassionati di motorsport che intendono partecipare al Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 potranno acquistare la Early Bird Offer entro il 31 maggio 2023. "I pacchetti Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix offrono ai fan l'esperienza supplementare di partecipare allo straordinario Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, che si terrà in Qatar dal 5 al 14 ottobre - ha sottolineato il ceo del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. L'accesso al salone dell'auto più atteso dell'anno rende il Gran Premio del Qatar un'esperienza indimenticabile garantita e il pacchetto di viaggio più conveniente da acquistare per i fan". Qatar Airways: ecco i nuovi pacchetti di viaggio per le gare di Formula 1
2023-04-14 Quest’anno probabilmente toccheremo nuovi record in Liguria, non solo a Genova ma anche nel savonese e spezzino, che stanno prendendo sempre più campo. Le compagnie armatoriali continuano a investire: è un settore trainante che per noi è importante non solo dal punto di vista turistico ma anche per le nostre imprese, per l’agroalimentare e tutto quello che viene consumato a bordo di questi giganti del mare. La Liguria si conferma quindi una piattaforma super attrattiva per le principali compagnie crocieristiche del mondo: è un ottimo segnale, a cui bisogna aggiungere il successo anche dei nostri borghi, visitati dai passeggeri e ulteriore sprone per il nostro territorio». La Msc World Europa inaugura la World-class alimentata a Gnl ed è dotata di una poppa a forma di Y, nonché di una suggestiva Promenade all'aperto, con una vista panoramica sul mare. La Msc World Europa festeggiata a Genova con la focaccia più lunga del mondo
2023-04-14 Stando ad alcune voci raccolte da fvw, ecco allora spuntare la pista dei rapporti personali con Josh Weinstein, presidente e ceo di Carnival Corporation, la holding a cui fa capo anche Costa Group. La lettera ai dipendenti con cui Weinstein ha annunciato l'improvviso cambiamento ai vertici della compagnia evidenzierebbe, infatti, un commiato sorprendentemente scarno: nella nota si ringrazia sostanzialmente Thamm per i suoi successi e gli si augura il meglio per il suo futuro. Troppo poco per un manager veterano che avrebbe preteso un saluto più caloroso. E in effetti alcune voci interne paiono aver sussurrato a fvw che tra Weinstein, a capo di Carnival dallo scorso agosto, e il ceo di Costa Group "la chimica non fosse proprio quella giusta". Di Thamm, sottolinea sempre il magazine tedesco, si dice inoltre che sia un lucido stratega, un grande calcolatore e un vero esperto del mercato crocieristico. Ma anche che sia poco incline ai compromessi e non sempre molto empatico quando si trova a dover prendere decisioni personali. Le ragioni della sua uscita potrebbero però essere anche più profonde e legate alla nuova vision del gruppo da parte di Weinstein. Carnival Corporation ha infatti accumulato debiti ingenti durante la pandemia. Il suo presidente e ceo è quindi ora impegnato in un ingente sforzo, volto a ricondurre la compagnia lungo i sentieri dell'efficienza e della profittabilità. Specialmente dopo che alcuni analisti finanziari hanno posizionato Carnival dietro ai rivali del gruppo Royal Caribbean ed Ncl. Weinstein avrebbe quindi tutte le intenzioni di rapportarsi direttamente con i responsabili delle operazioni. Come dimostrerebbe anche il fatto della mancata nomina di un successore diretto a Thamm, con il presidente di Costa Crociere, Mario Zanetti, e il suo omologo in Aida Cruises, Felix Eichhorn, lasciati rispettivamente a capo dei due brand. La scarsa chimica con il ceo Weinstein a monte dell'uscita di Thamm da Costa?
2023-04-13 [post_date] => 2023-04-13T12:11:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681387878000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’incontro con la Corsica proposto da Gioco Viaggi è ricco di experiences: attività ed escursioni che permettono di scoprire sfaccettature inedite dell’isola. «Oggi il cliente chiede qualcosa di diverso rispetto al passato», spiega infatti Fulvia Ottonello, responsabile della programmazione per l'isola mediterranea. L'operatore genovese ha quindi inserito in catalogo tante nuove proposte e le ha presentate agli operatori del turismo nell’ambito di Ci vediano in Corsica!: il workshop, voluto dalla Camera di commercio e dall’Agence du Tourisme corsi, insieme con Atout France, che è stata un’occasione di incontro e di scambio. Importanti le scelte di turismo responsabile di Gioco Viaggi: «Ci stiamo muovendo verso l'ecosostenibilità ed è giusto sviluppare progetti che guardino al futuro. - prosegue Fulvia Ottonello -. Tra questi la proposta di trascorrere le notti nei cocoon, delle strutture trasparenti immerse nella natura e agganciate alle rocce a diverse altezze. Si trovano nella foresta dell’Ospedale nel sud della Corsica e anche a Cervione, a nord. È un’esperienza unica, da vivere nella stagione estiva: non c’è elettricità, i bagni sono a secco e il cibo viene consegnato su richiesta. L’anno scorso quest’avventura di assoluto isolamento ha avuto un grande successo». Le altre experiences pensate da Gioco Viaggi riguardano lo sport e le escursioni: «Offriamo ai nostri clienti dei pacchetti trekking che arricchiscono il nostro catalogo - aggiunge Fulvia Ottonello -. Proponiamo diversi percorsi in accordo con esperti in loco che ci garantiscono un’assistenza dalla A alla Z proprio perché conoscono a fondo la loro terra. Non mancano le escursioni in barca, magari nell’incantevole riserva naturale della Scandola. Per differenziare il nostro prodotto abbiamo inoltre pensato a diverse experiences gastronomiche ed emozionali, come un soggiorno nell’antico borgo di Algajola, dove si dorme in deliziosi, piccoli alberghi a 2 stelle e poi si cena nei migliori ristoranti della zona. Possiamo farlo perché conosciamo a fondo il prodotto e gli operatori locali». E' anche grazie a questa conoscenza che Fulvia Ottonello ha raccontato l'isola in modo vivace e coinvolgente nel suo romanzo Corsica da amare, tradotto anche in francese. Gioco Viaggi è nato a Genova nel 1987 ed è conosciuto in particolare per la sua proposta di crociere esclusive, come quelle Cunard, Ponant o le Star Clipper. «I proprietari hanno deciso di diversificare il prodotto e io ho portato il mio contributo - conclude Fulvia Ottonello -: offriamo una consulenza completa agli agenti di viaggio e mettiamo a punto la migliore esperienza per il cliente, in base ai suoi interessi e al suo budget. È proprio questa la ricchezza che ci differenzia dai social e che ci permette di risolvere ogni problema in tempo reale. La ripresa è iniziata lo scorso ottobre e ora ci aspettiamo una grande crescita: quindi abbiamo investito anche nel personale». Gioco Viaggi presenta la sua Corsica inaspettata all'insegna delle experiences
2023-04-13 I 28 addetti, 18 donne e 10 uomini, di età media di 28 anni, affiancheranno il personale di Aeroporto di Genova nel periodo di picco del traffico estivo, da maggio a ottobre, contribuendo alla continuità delle operazioni e al mantenimento della qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza e in arrivo.\r

\r

Le persone selezionate, spiega una nota del Colombo, \"hanno dimostrato un’elevata capacità di interazione, ottima conoscenza delle lingue straniere e grande motivazione a lavorare in aeroporto a stretto contatto con i passeggeri. Alcuni dei lavoratori e delle lavoratrici avevano già fatto un’esperienza analoga al Cristoforo Colombo lo scorso anno\".\r

\r

Tutti i candidati stanno affrontando un corso di formazione di circa 155 ore per approfondire la terminologia e le procedure aeroportuali, l’organizzazione interna e la gestione dei sistemi informatici a supporto delle operazioni di frontline.\r

\r

I 28 nuovi addetti stagionali fanno parte di un bacino più ampio di 56 lavoratori e lavoratrici, tutti opportunamente formati. I candidati non selezionati in questa fase potranno in un futuro prossimo, e in relazione alle necessità operative, iniziare un percorso lavorativo in aeroporto.\r

\r

Il network estivo dell'aeroporto di Genova prevede 23 rotte, di cui 10 domestiche e 13 internazionali, operate da otto compagnie aeree; nel periodo di picco, tra giugno e agosto, saranno in totale 111 i voli di linea in partenza dal Colombo e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana.\r

\r

","post_title":"Aeroporto Genova: 28 nuovi addetti stagionali per garantire l'efficienza dei servizi","post_date":"2023-04-17T12:48:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681735686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via ieri sera a Genova il Travel Open Day on Board organizzato dal Gruppo Travel in collaborazione con Grandi Navi Veloci, Gruppo Msc.\r

Nella serata di domenica 16 aprile gli operatori e le agenzie si sono ritrovati per l’aperitivo al Ponte 8, locale panoramico situato alle Torri Msc a Genova.\r

\r

Nell’occasione GNV ha fatto visitare il Maritime Support Center, operativo h24, l’unico centro nel settore del ferry, che si occupa del controllo della navigazione e della risoluzione di qualsiasi problema. Poi l’imbarco a bordo di GNV Excellent per la cena, serata e pernottamento.\r

Esperienza unica\r

«La visita al Maritime Support Center è stata un’esperienza unica condivisa da tutte le agenzie e gli operatori presenti - spiega Daniela Battaglioni, direttore editoriale del Gruppo Travel - che hanno potuto toccare con mano che la tecnologia e la sicurezza sono elementi fondamentale per GNV e tutto il Gruppo Msc. La cena a bordo di GNV Excellent ha riscosso successo come il resto della serata proseguita in discoteca».\r

Il workshop si è tenuto a bordo in uno dei Saloni principali di GNV Excellent.\r

\r

[gallery ids=\"443779,443785,443777,443825,443826,443827,443828,443829,443831,443832,443833,443834,443835,443836,443838,443839,443840,443841\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ecco il \"Travel Open Day on Board\" a Genova sulla GNV Excellent","post_date":"2023-04-17T11:24:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1681730681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità per Little Hotelier: il gestionale pensato per piccoli hotel da SiteMinder integra il portale Bed-and-Breakfast.it, al cui interno si trovano oltre 10 mila proprietà italiane. Il sito da oltre 20 anni consente agli albergatori di ottenere prenotazioni senza commissioni attraverso un modello di abbonamento a canone fisso, trimestrale semestrale o annuale. Gli alloggi disponibili sul sito spaziano da b&b a case vacanze e casali, nonché da appartamenti a piccoli hotel.\r

\r

“Siamo lieti di annunciare questa importante partnership, perché fornisce ai nostri clienti locali in continua crescita un ulteriore modo per vendere le camere online in un paese come l’Italia, fortemente caratterizzato dai viaggi nazionali - spiega Simone Portaluri, regional sales manager per l'Italia di Little Hotelier -. Grazie all’utenza prevalentemente italiana di Bed-and-Breakfast.it, la collaborazione consentirà alle piccole strutture di attrarre un maggior numero di utenti locali e prenotazioni internazionali, ora in forte ripresa”.\r

\r

In uno scenario turistico in crescita, l'integrazione mira infatti a rappresentare un passo importante per accompagnare i piccoli albergatori italiani nel loro sviluppo. “Con l’incremento dei volumi di viaggio verso le realtà locali, i b&b hanno bisogno di partner professionali per gestire disponibilità, prenotazioni e prezzi - aggiunge Giambattista Scivoletto, ceo di Bed-and-Breakfast.it -. La promozione su diversi canali è di estrema importanza e l'aggiornamento manuale di prezzi e disponibilità può essere impegnativo e richiedere molto tempo. Ecco perché siamo lieti di collaborare con Little Hotelier: una soluzione che vanta una solida esperienza nel settore delle piccole strutture. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra collaborazione, che costituirà un valore aggiunto per tutti gli albergatori”.\r

\r

","post_title":"Il gestionale Little Hotelier integra il portale Bed-and-Breakfast.it","post_date":"2023-04-14T11:55:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681473305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ad un anno esatto dall'apertura dei voli sulla Milano-New York (il 15 aprile 2022, ndr), Christian Vernet, ceo de La Compagnie, individua le ragioni di quello che ha tutti i contorni di una scommessa vincente, non solo per il debutto italiano ma per l’intero progetto dei voli 100% Smart Business Class. E guarda avanti, con progetti di sviluppo che grazie al prossimo raddoppio della flotta, consentiranno l'apertura di nuove rotte transatlantiche. \r

\r

Intanto, il collegamento da Milano - che si è affiancato a quelli da Parigi, annuali, e allo stagionale da Nizza - ha registrato in un anno \"14.382 passeggeri, con un load factor che nei mesi estivi ha raggiunto il 77%. Dati che confermano che il nostro modello di business innovativo è stato accolto con interesse dal mercato italiano, sia dai viaggiatori leisure sia da quelli business”. Nel dettaglio, si tratta di una clientela che \"è 60% business e 40% leisure, con una quota in crescita significativa soprattutto tra le piccole e medie imprese\". La catchment area si è allargata ben oltre i confini metropolitani di Milano, \"alla Toscana e Roma, secondo le nostre statistiche di e-commerce. Inoltre, stiamo conquistando nuove, interessanti quote di mercato dalla Svizzera”.\r

\r

A giocare a favore della proposta La Compagnie, secondo il ceo è \"il fatto di essere una società moderna, indipendente e flessibile, con un modello \"Smart\" che ci permette di monitorare le tendenze e la domanda specifica del mercato per poi orientare le scelte di investimento (...) Il segreto rimane la nostra agilità con una struttura più piccola, l'ottimizzazione della rotazione degli aeromobili e il ridotto consumo di carburante degli A321neo, addirittura il 30% in meno rispetto agli altri aeromobili sulla stessa rotta\".\r

\r

L'estate al momento registra \"un numero significativo di prenotazioni, con i mesi da giugno a settembre che si prospettano buoni come il 2022, se non migliori. L’obiettivo 2023 è di aumentare il traffico del 20% a livello globale”. \r

\r

In arrivo due nuovi aeromobili, la cui consegna è prevista \"tra febbraio 2025 e il 2026: con il primo puntiamo a capitalizzare gli eccellenti risultati dell’estate 2022 e consolidare la nostra presenza sulle rotte esistenti con una maggiore frequenza per la summer 2025. Il secondo velivolo ci permetterà di sviluppare il network con l’apertura di nuove rotte nel 2026. Inoltre, vogliamo mantenere un'attività di charter in cui i nostri aeromobili non solo hanno soddisfatto le richieste di una clientela esigente sulle rotte a lungo raggio, ma hanno addirittura superato le aspettative\".\r

\r

Sul fronte della distribuzione, in Italia \"mediamente siamo al 50% via trade e 50% tramite sito web e call center: le agenzie di viaggio hanno quindi un ruolo significativo. Per questo siamo attivi sul mercato con diverse iniziative a loro dedicate: webinar e training, la partecipazione a fiere ed eventi, visite agli aeromobili per far scoprire agli agenti di viaggio l'A321neo. In programma per i prossimi mesi anche un fam trip a New York dedicato ai tour operator italiani”.","post_title":"La Compagnie celebra un anno di Milano-New York. Vernet: \"Ecco le ragioni del successo\"","post_date":"2023-04-14T10:37:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681468648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’offerta di Napoleon To spazia su isola d’Elba, costa toscana, Sardegna e Corsica. «Ci occupiamo dell'isola francese dal 2019 - spiega Piera Stuart Tovini, responsabile della programmazione per la destinazione corsa del to -. Operiamo da Piombino, sull’isola d’Elba, e consideriamo la Corsica la nostra Île Soeur: è vicina perché ne vediamo le luci, ma soprattutto grazie ai collegamenti di Moby e Corsica Ferries, che trasportano i viaggiatori dalla stessa Piombino, nonché da Livorno e Genova fino a Bastia».\r

\r

Napoleon To ha partecipato al workshop Ci vediamo in Corsica!, per incontrare i protagonisti dell’offerta turistica locale e arricchire la propria proposta. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio corsa in partenariato con l’Agence du Tourisme locale e Atout France, è stato una ricca opportunità di incontro. «Dopo l’ottima partenza del prodotto Corsica nel 2019, tutto si è fermato a causa della pandemia - aggiunge Piera Stuart Tovini -. Le cose sono ripartite piano piano nel 2022 e quest’anno i dati sono positivi sin da gennaio: abbiamo ottime aspettative».\r

\r

Napoleon To è nato nel 1984 come Napoleonelba: si occupava prettamente di incoming sull'isola, in particolare per i gruppi. «Il prodotto si è ampliato sempre di più e oggi siamo un punto di riferimento per quel che riguarda la Toscana (con l’Elba e la costa), nonché proprio per la Corsica e la Sardegna: due isole a noi vicine - prosegue ancora Piera Stuart Tovini -. Sono infatti disponibili un catalogo che riunisce le isole dell'arcipelago toscano, quindi l'Elba, il Giglio e Capraia, nonché uno dedicato alla costa toscana, dal confine con la Liguria a quello con il Lazio, con una vasta gamma di villaggi turistici, hotel a 5, 4 e 3 stelle, residence e anche camping village. Il nostro catalogo Sardegna si rinnova ogni anno e la destinazione ha sempre dato ottimi risultati. E poi c’è la Corsica».\r

\r

La caratteristica di Napoleon To è quella di seguire personalmente i fornitori. «Ogni anno visitiamo tutte le strutture ricettive offerte sui nostri cataloghi e seguiamo i diversi aspetti della loro gestione, quindi conosciamo molto bene il prodotto - conclude Piera Stuart Tovini -. Il nostro target sono principalmente le famiglie, ma non siamo villaggisti e questo ci contraddistingue rispetto ad altri operatori. Offriamo una vasta scelta di opportunità per ogni tipo di richiesta e di budget, preservando la qualità. Siamo un punto di riferimento fondamentale per le adv, anche perché stampiamo e distribuiamo in maniera capillare i nostri cataloghi. Inoltre lavoriamo sette giorni su sette, anche il sabato e la domenica e i festivi: quindi rispondiamo rapidamente alle domande di tanti operatori attivi da casa o nei centri commerciali nel fine settimana».\r

\r

","post_title":"Napoleon To: la Corsica è ripartita. Ottime le aspettative per il 2023","post_date":"2023-04-14T09:30:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681464623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways e Qatar Airways Holidays hanno creato nuovi pacchetti di viaggio per le prossime gare di F1. Le nuove proposte del vettore, partner globale e compagnia aerea ufficiale della F1, consentono di acquistare una serie di pacchetti modulabili per tutte le destinazioni delle gare, tra cui il prossimo Gran Premio dell'Azerbaijan, il Crypto.com Miami Grand Prix e il Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna.\r

Inoltre, i soci del Privilege Club potranno accumulare punti Avios, la principale moneta di fidelizzazione al mondo, in base al valore totale di questi Ultimate F1 Fan Travel Packages.\r

I fan delle corse potranno fruire di un'esperienza a tutto tondo, dall'inizio alla fine del viaggio, con voli di andata e ritorno, sistemazioni alberghiere, biglietti per la gara F1 Paddock Club o Grandstand e molto altro ancora. Gli appassionati di motorsport che intendono partecipare al Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 potranno acquistare la Early Bird Offer entro il 31 maggio 2023. \r

\r

\"I pacchetti Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix offrono ai fan l'esperienza supplementare di partecipare allo straordinario Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, che si terrà in Qatar dal 5 al 14 ottobre - ha sottolineato il ceo del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. L'accesso al salone dell'auto più atteso dell'anno rende il Gran Premio del Qatar un'esperienza indimenticabile garantita e il pacchetto di viaggio più conveniente da acquistare per i fan\".\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: ecco i nuovi pacchetti di viaggio per le gare di Formula 1","post_date":"2023-04-14T09:28:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681464537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Msc World Europa, prima nave della flotta alimentata a Gnl, il carburante marino più pulito al mondo, sarà festeggiata a Genova domani, sabato 15 aprile, con la focaccia più lunga del mondo che sarà posizionata in pieno centro, tra piazza De Ferrari e via XX Settembre, e offerta gratuitamente a turisti e cittadini.\r

\r

«Già lo scorso anno siamo tornati a livelli importanti di presenze turistiche – spiega Giovanni Toti, presidente della regione Liguria -. Quest’anno probabilmente toccheremo nuovi record in Liguria, non solo a Genova ma anche nel savonese e spezzino, che stanno prendendo sempre più campo. Le compagnie armatoriali continuano a investire: è un settore trainante che per noi è importante non solo dal punto di vista turistico ma anche per le nostre imprese, per l’agroalimentare e tutto quello che viene consumato a bordo di questi giganti del mare. La Liguria si conferma quindi una piattaforma super attrattiva per le principali compagnie crocieristiche del mondo: è un ottimo segnale, a cui bisogna aggiungere il successo anche dei nostri borghi, visitati dai passeggeri e ulteriore sprone per il nostro territorio».\r

\r

La Msc World Europa inaugura la World-class alimentata a Gnl ed è dotata di una poppa a forma di Y, nonché di una suggestiva Promenade all'aperto, con una vista panoramica sul mare.","post_title":"La Msc World Europa festeggiata a Genova con la focaccia più lunga del mondo","post_date":"2023-04-14T09:15:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681463745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'improvvisa uscita di Michael Thamm dal gruppo Costa ha colto quasi tutti di sorpresa nel mondo del travel. Dopo più di dieci anni al timone di una realtà che, oltre al brand omonimo, include anche i marchi Aida, Iberocruceros e Carnival Maritime, Thamm era riuscito a portare brillantemente fuori dalle secche della pandemia le stesse Costa e Aida. Queste, pur non avendo ancora raggiunto i livelli pre-Covid, stanno infatti registrando una crescita sostenuta. Difficile pensare quindi a motivazioni commerciali a monte delle sue dimissioni.\r

\r

Stando ad alcune voci raccolte da fvw, ecco allora spuntare la pista dei rapporti personali con Josh Weinstein, presidente e ceo di Carnival Corporation, la holding a cui fa capo anche Costa Group. La lettera ai dipendenti con cui Weinstein ha annunciato l'improvviso cambiamento ai vertici della compagnia evidenzierebbe, infatti, un commiato sorprendentemente scarno: nella nota si ringrazia sostanzialmente Thamm per i suoi successi e gli si augura il meglio per il suo futuro. Troppo poco per un manager veterano che avrebbe preteso un saluto più caloroso. E in effetti alcune voci interne paiono aver sussurrato a fvw che tra Weinstein, a capo di Carnival dallo scorso agosto, e il ceo di Costa Group \"la chimica non fosse proprio quella giusta\". Di Thamm, sottolinea sempre il magazine tedesco, si dice inoltre che sia un lucido stratega, un grande calcolatore e un vero esperto del mercato crocieristico. Ma anche che sia poco incline ai compromessi e non sempre molto empatico quando si trova a dover prendere decisioni personali.\r

\r

Le ragioni della sua uscita potrebbero però essere anche più profonde e legate alla nuova vision del gruppo da parte di Weinstein. Carnival Corporation ha infatti accumulato debiti ingenti durante la pandemia. Il suo presidente e ceo è quindi ora impegnato in un ingente sforzo, volto a ricondurre la compagnia lungo i sentieri dell'efficienza e della profittabilità. Specialmente dopo che alcuni analisti finanziari hanno posizionato Carnival dietro ai rivali del gruppo Royal Caribbean ed Ncl. Weinstein avrebbe quindi tutte le intenzioni di rapportarsi direttamente con i responsabili delle operazioni. Come dimostrerebbe anche il fatto della mancata nomina di un successore diretto a Thamm, con il presidente di Costa Crociere, Mario Zanetti, e il suo omologo in Aida Cruises, Felix Eichhorn, lasciati rispettivamente a capo dei due brand. Coerentemente con questo nuovo approccio, conclude fvw, i due marchi nel futuro potrebbero anche prendere strade diverse e indipendenti, ossia non più sotto il cappello comune di Costa Group.","post_title":"La scarsa chimica con il ceo Weinstein a monte dell'uscita di Thamm da Costa?","post_date":"2023-04-13T12:11:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681387878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’incontro con la Corsica proposto da Gioco Viaggi è ricco di experiences: attività ed escursioni che permettono di scoprire sfaccettature inedite dell’isola. «Oggi il cliente chiede qualcosa di diverso rispetto al passato», spiega infatti Fulvia Ottonello, responsabile della programmazione per l'isola mediterranea. L'operatore genovese ha quindi inserito in catalogo tante nuove proposte e le ha presentate agli operatori del turismo nell’ambito di Ci vediano in Corsica!: il workshop, voluto dalla Camera di commercio e dall’Agence du Tourisme corsi, insieme con Atout France, che è stata un’occasione di incontro e di scambio.\r

\r

Importanti le scelte di turismo responsabile di Gioco Viaggi: «Ci stiamo muovendo verso l'ecosostenibilità ed è giusto sviluppare progetti che guardino al futuro. - prosegue Fulvia Ottonello -. Tra questi la proposta di trascorrere le notti nei cocoon, delle strutture trasparenti immerse nella natura e agganciate alle rocce a diverse altezze. Si trovano nella foresta dell’Ospedale nel sud della Corsica e anche a Cervione, a nord. È un’esperienza unica, da vivere nella stagione estiva: non c’è elettricità, i bagni sono a secco e il cibo viene consegnato su richiesta. L’anno scorso quest’avventura di assoluto isolamento ha avuto un grande successo».\r

\r

Le altre experiences pensate da Gioco Viaggi riguardano lo sport e le escursioni: «Offriamo ai nostri clienti dei pacchetti trekking che arricchiscono il nostro catalogo - aggiunge Fulvia Ottonello -. Proponiamo diversi percorsi in accordo con esperti in loco che ci garantiscono un’assistenza dalla A alla Z proprio perché conoscono a fondo la loro terra. Non mancano le escursioni in barca, magari nell’incantevole riserva naturale della Scandola. Per differenziare il nostro prodotto abbiamo inoltre pensato a diverse experiences gastronomiche ed emozionali, come un soggiorno nell’antico borgo di Algajola, dove si dorme in deliziosi, piccoli alberghi a 2 stelle e poi si cena nei migliori ristoranti della zona. Possiamo farlo perché conosciamo a fondo il prodotto e gli operatori locali». E' anche grazie a questa conoscenza che Fulvia Ottonello ha raccontato l'isola in modo vivace e coinvolgente nel suo romanzo Corsica da amare, tradotto anche in francese.\r

\r

\r

\r

Gioco Viaggi è nato a Genova nel 1987 ed è conosciuto in particolare per la sua proposta di crociere esclusive, come quelle Cunard, Ponant o le Star Clipper. «I proprietari hanno deciso di diversificare il prodotto e io ho portato il mio contributo - conclude Fulvia Ottonello -: offriamo una consulenza completa agli agenti di viaggio e mettiamo a punto la migliore esperienza per il cliente, in base ai suoi interessi e al suo budget. È proprio questa la ricchezza che ci differenzia dai social e che ci permette di risolvere ogni problema in tempo reale. La ripresa è iniziata lo scorso ottobre e ora ci aspettiamo una grande crescita: quindi abbiamo investito anche nel personale».\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi presenta la sua Corsica inaspettata all’insegna delle experiences","post_date":"2023-04-13T09:30:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681378222000]}]}}