La sightseeing company Green Line Tours, inaugura il nuovo itinerario turistico “Destination Eataly” in collaborazione con il noto colosso della ristorazione. Una nuova esperienza immersiva a bordo di un bus a doppio piano scoperto in modalità hop-on-off, che coinvolgerà il turista alla scoperta dei sapori del buon cibo italiano, percorrendo anche “quartieri paese” meno battuti della Città Eterna ma molto suggestivi e ricchi di storia ed umanità, come Testaccio e la Garbatella, valorizzati in questi ultimi 10 anni anche dalla presenza e dalle iniziative intraprese da Eataly.

L’itinerario andrà a integrare il tour “Discover Rome” già operativo sui principali luoghi e monumenti d’interesse della capitale. Eataly Roma, presso l’ex air Terminal Ostiense, sarà il capolinea del nuovo servizio turistico che partirà la mattina alle 10:00 e terminerà alle 20:30 e sarà disponibile con audioguida il 16 lingue. Ai clienti del nuovo servizio saranno riservati alcuni benefit come l’estensione della durata del biglietto, il 30% di sconto sui tour guidati del Musei Vaticani e del Colosseo e la Tote Bag firmata Eataly, nonché la possibilità di fermarsi per assaporare il meglio delle tradizioni gastronomiche della cucina romana e italiana nella sede romana di Eataly che su 16 mila mq in 4 livelli offre l’eccellenza dell’offerta enogastronomica italiana, ristoranti e aule per corsi di formazione e presentazioni.

“Con la meta Eataly abbiamo voluto arricchire la già variegata proposta turistica tradizionale dei nostri itinerari in bus alla scoperta della città con una esperienza sensoriale legata all’eccellenza enogastronomica italiana – commenta Emanuele Orlando Desideri, Amministratore Delegato della Green Line Tours -. Roma regala infinite sorprese ai nostri turisti, noi mettiamo a disposizione un servizio comodo ed efficiente per esplorare la città e ora, con questo nuovo progetto, per cui lavoriamo da molto tempo, diamo agli ospiti un’opportunità che unisce gli interessi più richiesti dal turismo in Italia, la cultura e il cibo. Partiamo ora con questa nuova iniziativa con l’obiettivo di poterla portare in notturna in alta stagione. Viaggiamo con una media di 2 mila passeggeri movimentati in alta stagione, provenienti soprattutto dai mercati europei. In crescita anche l’interesse da parte della clientela italiana”.

“Siamo felici di essere parte di questo progetto, che speriamo segni l’inizio della vera ripartenza del turismo a Roma – dichiara Fabio Rossi, Store Manager di Eataly Roma –. Ci auguriamo sia anche un modo per valorizzare ancora il quartiere in cui ci troviamo, che merita l’interesse sia del turismo locale che di quello internazionale. Nel nostro negozio ci impegniamo ogni giorno per offrire il meglio dell’enogastronomia italiana, attraverso il nostro mercato, i nostri ristoranti e i nostri corsi: siamo convinti che per i visitatori sia un grande valore aggiunto poter unire all’itinerario romano un’esperienza del genere”.

