E’ MyTico il nuovo selfbooking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours MyTico è il nuovo self booking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours. Lo strumento consente la prenotazione diretta di tutti i principali servizi business travel, così come l’invio delle richieste in modalità integrata agli operatori della tmc di casa Bluvacanze, per una pronta gestione. Si integra con i vari Erp aziendali e offre tutte le funzionalità di gestione della trasferta, con l’applicazione di processi autorizzativi al viaggio e al costo, fino alla rendicontazione e alimentazione delle note spese. Tra i plus, la prenotazione multipax e la combinazione di contenuti aggregati multi-gds, low cost, rail, car e hospitality. Già reseller di quattro delle tecnologie più conosciute nel settore dei viaggi d’affari, Cisalpina ha dunque optato per un prodotto tailor made adatto alle esigenze di mercato, che rispecchi fedelmente una efficiente gestione delle trasferte aziendali, consentendo alle aziende-clienti di effettuare un’attività di governance secondo criteri tassativi, come il rispetto e il governo automatico delle travel policy; il presidio dei processi operativi di trasferta; l’analisi dei comportamenti dei viaggiatori; una puntuale profilazione del passeggero e rendicontazione contabile; la possibilità di uniformare la gestione di varie aziende o di diversi paesi grazie alle funzionalità online e assisted, “Abbiamo voluto un applicativo moderno, responsive e disponibile anche in app digitale, ma soprattutto di facile utilizzo per consentire agli utenti, viaggiatori e travel manager, di cogliere le opportunità tariffarie di un mercato che sempre di più persegue la via della dinamicità e in cui il time-to-market è più ristretto”, sottolinea Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448274 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => MyTico è il nuovo self booking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours. Lo strumento consente la prenotazione diretta di tutti i principali servizi business travel, così come l’invio delle richieste in modalità integrata agli operatori della tmc di casa Bluvacanze, per una pronta gestione. Si integra con i vari Erp aziendali e offre tutte le funzionalità di gestione della trasferta, con l’applicazione di processi autorizzativi al viaggio e al costo, fino alla rendicontazione e alimentazione delle note spese. Tra i plus, la prenotazione multipax e la combinazione di contenuti aggregati multi-gds, low cost, rail, car e hospitality. Già reseller di quattro delle tecnologie più conosciute nel settore dei viaggi d’affari, Cisalpina ha dunque optato per un prodotto tailor made adatto alle esigenze di mercato, che rispecchi fedelmente una efficiente gestione delle trasferte aziendali, consentendo alle aziende-clienti di effettuare un’attività di governance secondo criteri tassativi, come il rispetto e il governo automatico delle travel policy; il presidio dei processi operativi di trasferta; l’analisi dei comportamenti dei viaggiatori; una puntuale profilazione del passeggero e rendicontazione contabile; la possibilità di uniformare la gestione di varie aziende o di diversi paesi grazie alle funzionalità online e assisted, "Abbiamo voluto un applicativo moderno, responsive e disponibile anche in app digitale, ma soprattutto di facile utilizzo per consentire agli utenti, viaggiatori e travel manager, di cogliere le opportunità tariffarie di un mercato che sempre di più persegue la via della dinamicità e in cui il time-to-market è più ristretto", sottolinea Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours. [post_title] => E' MyTico il nuovo selfbooking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours [post_date] => 2023-06-22T14:57:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687445876000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo dello scorso dicembre prosegue l'avventura dell'Italian Lifestyle Collection di casa Nicolaus: "Una linea ambiziosa, dove mettiamo la faccia in ogni aspetto della gestione delle strutture", racconta il direttore marketing dell'operatore pugliese, Sara Prontera, in occasione della presentazione milanese del nuovo resort in arrivo nell'estate 2024 a Gallipoli: una struttura da 122 camere, incluse una ventina di suite con terrazza e idromassaggio, nonché tre ristoranti, boutique, spa, gaming room, lounge garden e un rooftop bar con piscina a sfioro. Il tutto situato sulla spiaggia di Rivabella, "la più bella della città", sottolinea Giuseppe Pagliara. Un investimento Capex da una ventina di mln di euro "Un'occasione unica per assicurarsi un affaccio privilegiato al mare", rivela l'amministratore delegato del gruppo. Di proprietà di un avvocato e di un imprenditore della gdo locali, il complesso sarà infatti il frutto del recupero di un hotel realizzati negli anni '80, ormai in disuso, costruito in un'area prospiciente il mare, dove le leggi attuali non permetterebbero più la realizzazione di alcun fabbricato. "Un investimento Capex di una ventina di milioni di euro e forse qualcosa in più, di cui circa tre direttamente in capo a noi", prosegue Pagliara (i lavori sono a cura dello studio dell’architetto leccese Longo e dello studio internazionale di architettura e design De.Tales). In arrivo a breve anche un Valtur Escape nell'Oceano Indiano I progetti della vulcanica società di Ostuni, però, non si fermano qua. "Abbiamo un resort a 5 stelle Valtur Escape che dovremmo annunciare tra una quindicina di giorni, firma finale permettendo - racconta sempre Pagliara -. E poi stiamo lavorando su altri due progetti Escape in Puglia, ma con un format innovativo". Attualmente il gruppo vanta 40 villaggi, hotel e resort a marchio Nicolaus Club o Valtur, di cui 21 a gestione diretta o in franchising. Di questi sei, inclusi due in pipeline, sono di proprietà, mentre altrettanti sono operati dal gruppo con contratti di affitto. Per supportare i propri piani di espansione, con l'avvocato Massimiliano Macaione dello studio Gianni & Origoni, il gruppo Nicolaus ha persino introdotto un inedito format di affiliazione, il manchising, che sposa le caratteristiche del franchising con quelle del contratto di management. Il ramo hospitality garantisce circa 80 milioni di revenue "Per il 2023 siamo proiettati come compagnia verso quota 135 milioni di euro di fatturato, pari a un +35% sul 2022, quando abbiamo raggiunto la soglia simbolica dei 100 milioni - aggiunge il ceo -. In tale contesto, le gestioni dirette contribuiscono per circa 30 milioni e quelle in affiliazione per 50 milioni (il resto proviene dalle altre attività, tra cui un ruolo importante lo giocano anche quelle di tour operating, in un'ottica di integrazione verticale dell'offerta. La compagnia vanta inoltre anche alcune piccole strutture, tra cui per esempio un boutique hotel da sette camere che non è incluso nei dati sull'ospitalità principali, ndr)". La mission Nicolaus: garantire lavoro di qualità nel Mezzogiorno d'Italia E neppure le sfide dell'inflazione spaventano il gruppo pugliese: "Negli anni passati ci siamo tutelati tramite operazioni di protezione dei tassi, con l'acquisto di future e altri strumenti ad hoc - conclude Pagliara -. Certo, il roi atteso dei partner investitori è oggi decisamente più alto rispetto al 5,5% medio di prima del picco inflattivo, superando anche l'8%. Ma noi non ci fermiamo. Continuiamo nel nostro sogno originario: quello di costruire una società etica nel Mezzogiorno d'Italia, capace di garantire lavoro di qualità ai nostri concittadini. E oggi vantiamo circa mille dipendenti, di cui il 50% laureato e il 20% con doppia laurea...". [gallery ids="448261,448262,448263,448264,448265,448266"] [post_title] => Sarà a Gallipoli il secondo Italian Lifestyle griffato Valtur [post_date] => 2023-06-22T14:25:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687443936000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo ingresso nell’Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria, che accoglie al proprio interno Gardaland. "Siamo lieti di dare il benvenuto all'operatore gradesano, che ci permette di garantire agli stakeholder una rappresentatività ancora più completa in termini quantitativi e qualitativi - spiega il presidente dell'associazione, Luciano Pareschi -. Abbiamo gli stessi obiettivi e siamo certi che insieme potremo perseguirli con maggior determinazione. La stagione estiva è iniziata sotto i migliori auspici e questo è un dato positivo non solo per le imprese del settore, ma anche per l’indotto, che nel 2022 ha superato i 2 miliardi di euro, a fronte di oltre 60 mila occupati. Con 20 milioni di presenze e circa 1,5 milioni di pernottamenti intermediati solo dalle agenzie di viaggio interne ai parchi, il comparto si conferma un formidabile attrattore turistico: da anni il nostro impegno è finalizzato alla sensibilizzazione delle istituzioni, affinché i parchi siano integrati nel turismo”. “Siamo felici di entrare a far parte dell’Associazione parchi permanenti – aggiunge Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland – e siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere alcuni obiettivi comuni già discussi con il presidente Luciano Pareschi. Riteniamo di prioritaria importanza far riconoscere i parchi divertimento come destinazioni turistiche di rilievo nazionale: Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le location più visitate d’Italia. Inoltre è fondamentale rendere i parchi italiani competitivi come quelli europei, ottenendo la semplificazione della modalità di vendita dei biglietti online. Collaborando attivamente con l’associazione confidiamo di poter sviluppare innovativi sistemi di vendita in ambito turistico, modificando le limitazioni in vigore". Al momento, le disposizioni che regolano l’acquisto dei biglietti dei parchi da parte di tour operator e piattaforme online impongono infatti un limite di dieci ticket per ogni transazione e l’autenticazione dell’acquirente: questo riduce drasticamente la competitività delle imprese sul mercato internazionale. Si calcola che la perdita dovuta alla mancata possibilità di approvvigionamento massivo di biglietti da parte delle piattaforme online mediamente si aggiri intorno al 5%, (per alcuni parchi che hanno un’alta percentuale di clientela straniera può raggiungere anche il 15%), a fronte di un valore stimato di 5 milioni di euro che, considerando l’indotto (hotel, ristoranti, bar...), sale a 100 milioni. [post_title] => Gardaland nuovo membro dell'Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria [post_date] => 2023-06-22T13:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687439213000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Borgo di Luce i Monasteri è un’oasi nell’oasi della Sicilia, un tempio dello star bene, nelle sfumature verdi della campagna alle porte della città bianca conosciuta come Siracusa. Contenuta nel perimetro di quello che è stato un austero monastero benedettino e poi la dimora di nobili famiglie isolane, quali i Catalano, i baroni di Melilli e la contessa di Floridia, la struttura di Mira Hotels & Resorts (oggi controllata al 75% dai tedeschi di Dsr Hotel Holding, ndr) conserva lo spirito di un luogo dalle molte vite passate in un tempo che è cambiato senza cambiare lo spazio, dominato da agrumeti, palme e ulivi. Comprende un campo da golf 18 buche par 71 dall’atmosfera tipicamente mediterranea, progettato dagli architetti David e Vincenzo Mezzacane per non sfigurare nell’abbraccio di piante di aranci, limoni, mandarini e fichi d’india. Nella piazza della Luna campeggia un meraviglioso Ficus Benjamin secolare. La colazione è un rituale che introduce ai sapori e ai profumi della tradizione, rivisti dallo chef al ristorante Le Ninfee. Stagionalità e territorio sono il cuore della cena à la carte, che si sviluppa su quattro proposte per ogni portata, nobilitate da una pregiata carta dei vini, popolata dai migliori prodotti di questa parte della Sicilia. In quello che sembra il set di un film e si presta volentieri a meeting aziendali e occasioni di team building, è facile immaginare di immergersi nel gusto dopo essersi goduti una nuotata nella piscina esterna con Jacuzzi, dominata da un suggestivo ulivo secolare al centro e circondata da chaise-longue, ombrelloni e tavolini, dove sorseggiare un drink del pool bar in estate o addirittura pranzare, da fine maggio a settembre. Tra carrubi e inebrianti aranceti, la magia si completa con Zagara Spa, santuario del benessere olistico sviluppato su 300 metri quadrati di superfici prevalentemente in pietra, in cui lo spirito antico si unisce alle più moderne tecnologie, con bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, area relax. Dalle passeggiate all’aria aperta e a cavallo, senza dimenticare ovviamente il golf, il resort è un punto di partenza ideale per programmare una vacanza attiva in Sicilia. Da Pantalica alla riserva naturale di Cavagrande, fino a Cava Carosello, il territorio circostante è un continuo invito al trekking, che può trasformarsi nella camminata verso un mare bellissimo da esplorare a vela, tra Ortigia e la costa siracusana. Chi preferisce rimanere sulla terra e subisce il richiamo dell’arte non può che lasciarsi sedurre da Siracusa, Patrimonio dell'umanità Unesco e ricca di testimonianze di un solenne passato nelle architetture e nei vicoli del centro storico, o da Noto, vera capitale del barocco. [post_title] => Borgo di Luce i Monasteri, tra golf e relax il punto di partenza per una vacanza attiva in Sicilia [post_date] => 2023-06-22T11:54:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687434876000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus assumerà quest'anno oltre 13.000 persone nel mondo: secondo quanto comunicato dalla società, i piani sono già ben avviati per coprire le posizioni rimanenti e le nuove assunzioni saranno fondamentali per sostenere l'aumento della produzione e gli obiettivi di decarbonizzazione. L'azienda offre migliaia di opportunità di lavoro nei settori della produzione, dell'ingegneria e delle attività che supportano gli obiettivi a lungo termine di Airbus, come la cybersecurity, l'ingegneria del software e le nuove tecnologie di propulsione (ad esempio idrogeno, criogenia, celle a combustibile). Un terzo delle assunzioni totali sarà destinato a neolaureati. Con questo intento, Airbus ha appena firmato un'estensione della sua partnership con il Georgia Institute of Technology per altri 5 anni, nell'ambito dell'Airbus Academic Program (con le 15 migliori università e scuole selezionate in tutto il mondo). Nella strategia per il 2023, oltre a questo programma, la società ha ampliato le sue partnership accademiche con 42 business school e università in tutto il mondo: queste partnership promuoveranno potenziali sinergie nel settore aeronautico che contribuiranno a sviluppare la prossima generazione di professionisti del settore. Airbus impiega attualmente più di 134.000 persone. [post_title] => Airbus punta ad assumere oltre 13.000 persone durante il 2023 [post_date] => 2023-06-22T09:00:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687424425000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il giro d'affari di Hnh Hospitality, che chiude il primo semestre del proprio anno finanziario (novembre 2022 - aprile 2023), con un fatturato di oltre 30,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 18 milioni registrati nello stesso periodo del 2021-22 (+70%). Un risultato reso possibile dall'incremento sia dei tassi di occupazione, sia delle tariffe medie. Il tasso di riempimento delle strutture Hnh è infatti salito dal 49,6% al 65%. E se il dato dell'anno scorso era certo influenzato dalla presenza della variante Omicron, che ha pesato soprattutto sul primo trimestre del 2022, la percentuale di occupazione attuale è comunque superiore alle previsioni di budget, che si erano fermate al 60,5%. Bene poi anche i prezzi medi, saliti da 103,48 a 116,59 euro. Durante il primo semestre 2023, Hnh Hospitality ha peraltro ampliato ulteriormente la propria offerta, rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita da Hnh in partnership con Accor. Si tratta del terzo indirizzo del gruppo a marchio Almar: un concept innovativo sviluppato e gestito interamente dalla stessa compagnia con base a Mestre. “Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – sottolinea Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo Hnh Hospitality -. Stimiamo di chiudere l’anno fiscale (al 31 ottobre) con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un margine ebitda superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019 e con tariffe medie in forte crescita oltre i 150 euro. Il tutto è frutto sì di acquisizioni strategiche in differenti regioni e di una visione lungimirante del business, ma anche della grande professionalità e dedizione che ci dimostrano ogni giorno le nostre risorse". [post_title] => Hnh Hospitality chiude il primo semestre finanziario con un +70% sull'anno precedente [post_date] => 2023-06-20T13:38:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687268330000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'era anche Atelier Vacanze tra i partecipanti all'incontro con il ministro del Turismo e dell'archeologia egiziano, Ahmed Issa, alla presenza dell'ambasciatore del Paese nordafricano in Italia, Bassam Redi, presso la sua sede di Roma. "Per noi di Atelier Vacanze presenziare a questo prestigioso appuntamento è stato motivo di grande orgoglio – spiega il responsabile prodotto Egitto e mar Rosso, Alfredo D’Errico -. Il lavoro e i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni sono stati eccellenti e hanno permesso che si instaurasse un rapporto diretto con il governo egiziano. La destinazione è tornata finalmente a essere la principale concorrente delle spiagge italiane e mediterranee". Nel corso dell'evento capitolino, il ministro ha quindi proposto una serie di iniziative. al fine di incrementare i volumi provenienti dal mercato italiano. Grazie al supporto dell’aviazione egiziana, si lavorerà tra l'altro per aumentare il numero di voli in arrivo dalla nostra Penisola, garantendo a partner come Atelier Vacanze di poter effettuare ulteriori investimenti per la destinazione. "Sforzi necessari nei prossimi mesi - conclude d’Errico -, soprattutto per rispondere all’elevata richiesta proveniente da tutta Italia. Verranno presentati inoltre dei vari programmi di partnership e co-marketing con il ministero egiziano al fine di aumentare i volumi, garantendo sempre un’eccellente qualità dei servizi proposti". [post_title] => Atelier Vacanze, focus sull'Egitto. Il to tra i partecipanti all'incontro di Roma con le autorità del Paese [post_date] => 2023-06-20T11:12:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687259576000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447954" align="alignleft" width="300"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption] Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. "Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati". Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: "Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano". Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. "La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme". [gallery ids="447955,447956,447957"] [post_title] => Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022 [post_date] => 2023-06-19T13:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687181130000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. "La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori". "È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie". "Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese". L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa "itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti". [post_title] => La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: "Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire" [post_date] => 2023-06-16T13:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686922845000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "e mytico il nuovo selfbooking tool sviluppato ad hoc per cisalpina tours" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1098,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MyTico è il nuovo self booking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours. Lo strumento consente la prenotazione diretta di tutti i principali servizi business travel, così come l’invio delle richieste in modalità integrata agli operatori della tmc di casa Bluvacanze, per una pronta gestione. Si integra con i vari Erp aziendali e offre tutte le funzionalità di gestione della trasferta, con l’applicazione di processi autorizzativi al viaggio e al costo, fino alla rendicontazione e alimentazione delle note spese. Tra i plus, la prenotazione multipax e la combinazione di contenuti aggregati multi-gds, low cost, rail, car e hospitality.\r

\r

Già reseller di quattro delle tecnologie più conosciute nel settore dei viaggi d’affari, Cisalpina ha dunque optato per un prodotto tailor made adatto alle esigenze di mercato, che rispecchi fedelmente una efficiente gestione delle trasferte aziendali, consentendo alle aziende-clienti di effettuare un’attività di governance secondo criteri tassativi, come il rispetto e il governo automatico delle travel policy; il presidio dei processi operativi di trasferta; l’analisi dei comportamenti dei viaggiatori; una puntuale profilazione del passeggero e rendicontazione contabile; la possibilità di uniformare la gestione di varie aziende o di diversi paesi grazie alle funzionalità online e assisted,\r

\r

\"Abbiamo voluto un applicativo moderno, responsive e disponibile anche in app digitale, ma soprattutto di facile utilizzo per consentire agli utenti, viaggiatori e travel manager, di cogliere le opportunità tariffarie di un mercato che sempre di più persegue la via della dinamicità e in cui il time-to-market è più ristretto\", sottolinea Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours.\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' MyTico il nuovo selfbooking tool sviluppato ad hoc per Cisalpina Tours","post_date":"2023-06-22T14:57:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687445876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo dello scorso dicembre prosegue l'avventura dell'Italian Lifestyle Collection di casa Nicolaus: \"Una linea ambiziosa, dove mettiamo la faccia in ogni aspetto della gestione delle strutture\", racconta il direttore marketing dell'operatore pugliese, Sara Prontera, in occasione della presentazione milanese del nuovo resort in arrivo nell'estate 2024 a Gallipoli: una struttura da 122 camere, incluse una ventina di suite con terrazza e idromassaggio, nonché tre ristoranti, boutique, spa, gaming room, lounge garden e un rooftop bar con piscina a sfioro. Il tutto situato sulla spiaggia di Rivabella, \"la più bella della città\", sottolinea Giuseppe Pagliara.\r

\r

Un investimento Capex da una ventina di mln di euro\r

\r

\"Un'occasione unica per assicurarsi un affaccio privilegiato al mare\", rivela l'amministratore delegato del gruppo. Di proprietà di un avvocato e di un imprenditore della gdo locali, il complesso sarà infatti il frutto del recupero di un hotel realizzati negli anni '80, ormai in disuso, costruito in un'area prospiciente il mare, dove le leggi attuali non permetterebbero più la realizzazione di alcun fabbricato. \"Un investimento Capex di una ventina di milioni di euro e forse qualcosa in più, di cui circa tre direttamente in capo a noi\", prosegue Pagliara (i lavori sono a cura dello studio dell’architetto leccese Longo e dello studio internazionale di architettura e design De.Tales).\r

\r

In arrivo a breve anche un Valtur Escape nell'Oceano Indiano\r

\r

\r

I progetti della vulcanica società di Ostuni, però, non si fermano qua. \"Abbiamo un resort a 5 stelle Valtur Escape che dovremmo annunciare tra una quindicina di giorni, firma finale permettendo - racconta sempre Pagliara -. E poi stiamo lavorando su altri due progetti Escape in Puglia, ma con un format innovativo\". Attualmente il gruppo vanta 40 villaggi, hotel e resort a marchio Nicolaus Club o Valtur, di cui 21 a gestione diretta o in franchising. Di questi sei, inclusi due in pipeline, sono di proprietà, mentre altrettanti sono operati dal gruppo con contratti di affitto. Per supportare i propri piani di espansione, con l'avvocato Massimiliano Macaione dello studio Gianni & Origoni, il gruppo Nicolaus ha persino introdotto un inedito format di affiliazione, il manchising, che sposa le caratteristiche del franchising con quelle del contratto di management.\r

\r

Il ramo hospitality garantisce circa 80 milioni di revenue\r

\r

\"Per il 2023 siamo proiettati come compagnia verso quota 135 milioni di euro di fatturato, pari a un +35% sul 2022, quando abbiamo raggiunto la soglia simbolica dei 100 milioni - aggiunge il ceo -. In tale contesto, le gestioni dirette contribuiscono per circa 30 milioni e quelle in affiliazione per 50 milioni (il resto proviene dalle altre attività, tra cui un ruolo importante lo giocano anche quelle di tour operating, in un'ottica di integrazione verticale dell'offerta. La compagnia vanta inoltre anche alcune piccole strutture, tra cui per esempio un boutique hotel da sette camere che non è incluso nei dati sull'ospitalità principali, ndr)\".\r

\r

La mission Nicolaus: garantire lavoro di qualità nel Mezzogiorno d'Italia\r

\r

E neppure le sfide dell'inflazione spaventano il gruppo pugliese: \"Negli anni passati ci siamo tutelati tramite operazioni di protezione dei tassi, con l'acquisto di future e altri strumenti ad hoc - conclude Pagliara -. Certo, il roi atteso dei partner investitori è oggi decisamente più alto rispetto al 5,5% medio di prima del picco inflattivo, superando anche l'8%. Ma noi non ci fermiamo. Continuiamo nel nostro sogno originario: quello di costruire una società etica nel Mezzogiorno d'Italia, capace di garantire lavoro di qualità ai nostri concittadini. E oggi vantiamo circa mille dipendenti, di cui il 50% laureato e il 20% con doppia laurea...\".\r

\r

[gallery ids=\"448261,448262,448263,448264,448265,448266\"]\r

\r

","post_title":"Sarà a Gallipoli il secondo Italian Lifestyle griffato Valtur","post_date":"2023-06-22T14:25:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1687443936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso nell’Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria, che accoglie al proprio interno Gardaland. \"Siamo lieti di dare il benvenuto all'operatore gradesano, che ci permette di garantire agli stakeholder una rappresentatività ancora più completa in termini quantitativi e qualitativi - spiega il presidente dell'associazione, Luciano Pareschi -. Abbiamo gli stessi obiettivi e siamo certi che insieme potremo perseguirli con maggior determinazione. La stagione estiva è iniziata sotto i migliori auspici e questo è un dato positivo non solo per le imprese del settore, ma anche per l’indotto, che nel 2022 ha superato i 2 miliardi di euro, a fronte di oltre 60 mila occupati. Con 20 milioni di presenze e circa 1,5 milioni di pernottamenti intermediati solo dalle agenzie di viaggio interne ai parchi, il comparto si conferma un formidabile attrattore turistico: da anni il nostro impegno è finalizzato alla sensibilizzazione delle istituzioni, affinché i parchi siano integrati nel turismo”.\r

\r

“Siamo felici di entrare a far parte dell’Associazione parchi permanenti – aggiunge Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland – e siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere alcuni obiettivi comuni già discussi con il presidente Luciano Pareschi. Riteniamo di prioritaria importanza far riconoscere i parchi divertimento come destinazioni turistiche di rilievo nazionale: Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le location più visitate d’Italia. Inoltre è fondamentale rendere i parchi italiani competitivi come quelli europei, ottenendo la semplificazione della modalità di vendita dei biglietti online. Collaborando attivamente con l’associazione confidiamo di poter sviluppare innovativi sistemi di vendita in ambito turistico, modificando le limitazioni in vigore\".\r

\r

Al momento, le disposizioni che regolano l’acquisto dei biglietti dei parchi da parte di tour operator e piattaforme online impongono infatti un limite di dieci ticket per ogni transazione e l’autenticazione dell’acquirente: questo riduce drasticamente la competitività delle imprese sul mercato internazionale. Si calcola che la perdita dovuta alla mancata possibilità di approvvigionamento massivo di biglietti da parte delle piattaforme online mediamente si aggiri intorno al 5%, (per alcuni parchi che hanno un’alta percentuale di clientela straniera può raggiungere anche il 15%), a fronte di un valore stimato di 5 milioni di euro che, considerando l’indotto (hotel, ristoranti, bar...), sale a 100 milioni.","post_title":"Gardaland nuovo membro dell'Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria","post_date":"2023-06-22T13:06:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687439213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Borgo di Luce i Monasteri è un’oasi nell’oasi della Sicilia, un tempio dello star bene, nelle sfumature verdi della campagna alle porte della città bianca conosciuta come Siracusa. Contenuta nel perimetro di quello che è stato un austero monastero benedettino e poi la dimora di nobili famiglie isolane, quali i Catalano, i baroni di Melilli e la contessa di Floridia, la struttura di Mira Hotels & Resorts (oggi controllata al 75% dai tedeschi di Dsr Hotel Holding, ndr) conserva lo spirito di un luogo dalle molte vite passate in un tempo che è cambiato senza cambiare lo spazio, dominato da agrumeti, palme e ulivi.\r

\r

Comprende un campo da golf 18 buche par 71 dall’atmosfera tipicamente mediterranea, progettato dagli architetti David e Vincenzo Mezzacane per non sfigurare nell’abbraccio di piante di aranci, limoni, mandarini e fichi d’india. Nella piazza della Luna campeggia un meraviglioso Ficus Benjamin secolare. La colazione è un rituale che introduce ai sapori e ai profumi della tradizione, rivisti dallo chef al ristorante Le Ninfee. Stagionalità e territorio sono il cuore della cena à la carte, che si sviluppa su quattro proposte per ogni portata, nobilitate da una pregiata carta dei vini, popolata dai migliori prodotti di questa parte della Sicilia. In quello che sembra il set di un film e si presta volentieri a meeting aziendali e occasioni di team building, è facile immaginare di immergersi nel gusto dopo essersi goduti una nuotata nella piscina esterna con Jacuzzi, dominata da un suggestivo ulivo secolare al centro e circondata da chaise-longue, ombrelloni e tavolini, dove sorseggiare un drink del pool bar in estate o addirittura pranzare, da fine maggio a settembre.\r

\r

Tra carrubi e inebrianti aranceti, la magia si completa con Zagara Spa, santuario del benessere olistico sviluppato su 300 metri quadrati di superfici prevalentemente in pietra, in cui lo spirito antico si unisce alle più moderne tecnologie, con bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, area relax. Dalle passeggiate all’aria aperta e a cavallo, senza dimenticare ovviamente il golf, il resort è un punto di partenza ideale per programmare una vacanza attiva in Sicilia. Da Pantalica alla riserva naturale di Cavagrande, fino a Cava Carosello, il territorio circostante è un continuo invito al trekking, che può trasformarsi nella camminata verso un mare bellissimo da esplorare a vela, tra Ortigia e la costa siracusana. Chi preferisce rimanere sulla terra e subisce il richiamo dell’arte non può che lasciarsi sedurre da Siracusa, Patrimonio dell'umanità Unesco e ricca di testimonianze di un solenne passato nelle architetture e nei vicoli del centro storico, o da Noto, vera capitale del barocco.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Borgo di Luce i Monasteri, tra golf e relax il punto di partenza per una vacanza attiva in Sicilia","post_date":"2023-06-22T11:54:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687434876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus assumerà quest'anno oltre 13.000 persone nel mondo: secondo quanto comunicato dalla società, i piani sono già ben avviati per coprire le posizioni rimanenti e le nuove assunzioni saranno fondamentali per sostenere l'aumento della produzione e gli obiettivi di decarbonizzazione.\r

\r

L'azienda offre migliaia di opportunità di lavoro nei settori della produzione, dell'ingegneria e delle attività che supportano gli obiettivi a lungo termine di Airbus, come la cybersecurity, l'ingegneria del software e le nuove tecnologie di propulsione (ad esempio idrogeno, criogenia, celle a combustibile).\r

\r

Un terzo delle assunzioni totali sarà destinato a neolaureati. Con questo intento, Airbus ha appena firmato un'estensione della sua partnership con il Georgia Institute of Technology per altri 5 anni, nell'ambito dell'Airbus Academic Program (con le 15 migliori università e scuole selezionate in tutto il mondo).\r

\r

Nella strategia per il 2023, oltre a questo programma, la società ha ampliato le sue partnership accademiche con 42 business school e università in tutto il mondo: queste partnership promuoveranno potenziali sinergie nel settore aeronautico che contribuiranno a sviluppare la prossima generazione di professionisti del settore.\r

\r

Airbus impiega attualmente più di 134.000 persone.","post_title":"Airbus punta ad assumere oltre 13.000 persone durante il 2023","post_date":"2023-06-22T09:00:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687424425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il giro d'affari di Hnh Hospitality, che chiude il primo semestre del proprio anno finanziario (novembre 2022 - aprile 2023), con un fatturato di oltre 30,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 18 milioni registrati nello stesso periodo del 2021-22 (+70%). Un risultato reso possibile dall'incremento sia dei tassi di occupazione, sia delle tariffe medie. Il tasso di riempimento delle strutture Hnh è infatti salito dal 49,6% al 65%. E se il dato dell'anno scorso era certo influenzato dalla presenza della variante Omicron, che ha pesato soprattutto sul primo trimestre del 2022, la percentuale di occupazione attuale è comunque superiore alle previsioni di budget, che si erano fermate al 60,5%. Bene poi anche i prezzi medi, saliti da 103,48 a 116,59 euro.\r

\r

Durante il primo semestre 2023, Hnh Hospitality ha peraltro ampliato ulteriormente la propria offerta, rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita da Hnh in partnership con Accor. Si tratta del terzo indirizzo del gruppo a marchio Almar: un concept innovativo sviluppato e gestito interamente dalla stessa compagnia con base a Mestre.\r

\r

“Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – sottolinea Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo Hnh Hospitality -. Stimiamo di chiudere l’anno fiscale (al 31 ottobre) con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un margine ebitda superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019 e con tariffe medie in forte crescita oltre i 150 euro. Il tutto è frutto sì di acquisizioni strategiche in differenti regioni e di una visione lungimirante del business, ma anche della grande professionalità e dedizione che ci dimostrano ogni giorno le nostre risorse\".\r

\r

","post_title":"Hnh Hospitality chiude il primo semestre finanziario con un +70% sull'anno precedente","post_date":"2023-06-20T13:38:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687268330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'era anche Atelier Vacanze tra i partecipanti all'incontro con il ministro del Turismo e dell'archeologia egiziano, Ahmed Issa, alla presenza dell'ambasciatore del Paese nordafricano in Italia, Bassam Redi, presso la sua sede di Roma. \"Per noi di Atelier Vacanze presenziare a questo prestigioso appuntamento è stato motivo di grande orgoglio – spiega il responsabile prodotto Egitto e mar Rosso, Alfredo D’Errico -. Il lavoro e i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni sono stati eccellenti e hanno permesso che si instaurasse un rapporto diretto con il governo egiziano. La destinazione è tornata finalmente a essere la principale concorrente delle spiagge italiane e mediterranee\".\r

\r

Nel corso dell'evento capitolino, il ministro ha quindi proposto una serie di iniziative. al fine di incrementare i volumi provenienti dal mercato italiano. Grazie al supporto dell’aviazione egiziana, si lavorerà tra l'altro per aumentare il numero di voli in arrivo dalla nostra Penisola, garantendo a partner come Atelier Vacanze di poter effettuare ulteriori investimenti per la destinazione. \"Sforzi necessari nei prossimi mesi - conclude d’Errico -, soprattutto per rispondere all’elevata richiesta proveniente da tutta Italia. Verranno presentati inoltre dei vari programmi di partnership e co-marketing con il ministero egiziano al fine di aumentare i volumi, garantendo sempre un’eccellente qualità dei servizi proposti\".","post_title":"Atelier Vacanze, focus sull'Egitto. Il to tra i partecipanti all'incontro di Roma con le autorità del Paese","post_date":"2023-06-20T11:12:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687259576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447954\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption]\r

\r

Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. \"Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati\".\r

Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: \"Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano\".\r

\r

Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. \"La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme\".\r

\r

[gallery ids=\"447955,447956,447957\"]","post_title":"Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022","post_date":"2023-06-19T13:25:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687181130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. \"La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori\".\r

\r

\"È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie\".\r

\r

\"Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese\".\r

\r

L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa \"itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti\".","post_title":"La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: \"Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire\"","post_date":"2023-06-16T13:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686922845000]}]}}