Daniela Santanchè: “Olimpiadi straordinaria opportunità per tutti” Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina come straordinaria occasione di promozione del territorio, non solo delle regioni interessate ma dell’Italia intera: dal palcoscenico della Bit emerge forte il messaggio che punta su un turismo di qualità, sostenibile e alto spendente per vincere la sfida internazionale. “Nel 2025 – ricorda il ministro del turismo, Daniela Santanchè – abbiamo ottenuto qualcosa come 480 milioni di presenze turistiche, con una ricaduta sul Pil stimata in 237 miliardi di euro. Ma soprattutto, abbiamo registrato 3 milioni di occupati nell’industry”. Numeri importanti, che fanno da trampolino a un 2026 che ha iniziato a correre sui binari delle Olimpiadi: “Le Olimpiadi sono un bene di tutti – aggiunge il ministro -. Un evento che punta i riflettori sulle 8.000 destinazioni turistiche che rendono unica l’Italia”. Olimpiadi in primo piano anche nell’intervento di Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano: “Le Olimpiadi rilanciano ancora una volta la grande capacità di accoglienza della nostra città. Nel 2025 abbiamo sfondato il muro dei 10 milioni di visitatori a Milano e gli appuntamenti di quest’anno rappresentano una straordinaria leva per puntare ancora più in alto “. “Le fiere – aggiunge Santanchè – rappresentano poi un fondamentale motore per la crescita del turismo, perché portano nel nostro Paese persone di qualità, che a loro volta diventano ambasciatori della destinazione nel mondo”. Una destinazione che, sottolinea ancora il ministro, “intende crescere in qualità e non in quantità, dando spazio, attraverso una virtuosa collaborazione fra pubblico e privato, a tutte quelle piccole e grandi realtà che rendono unici i territori”. Condividi

