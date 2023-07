Civitatis sigla una partnership con Faro Group: il gruppo d’acquisto delle adv Maavi Cresce la presenza in Italia di Civitatis: la piattaforma online di distribuzione di attività, escursioni e visite guidate, ha infatti appena firmato una nuova partnership con Faro Group, il gruppo d’acquisto per agenzie indipendenti del progetto Maavi (Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane). Queste avranno così accesso alle oltre 81 mila attività in più di 3.650 destinazioni che oggi Civitatis offre nel mondo. “Con le nostre attività, stiamo ridefinendo il concetto di viaggio, che va ben oltre lo spostamento da un luogo all’altro – spiega il ceo e fondatore di Civitatis, Alberto Gutiérrez Pascual -. Le agenzie di Faro Group hanno ben chiara questa visione e hanno scelto di arricchire i viaggi dei loro clienti con le nostre esperienze”. “È con grande piacere che annunciamo l’inizio di una grande collaborazione – gli fa eco la presidente Maavi, Enrica Montanucci -. Civitatis è un partner essenziale nel nostro percorso volto a semplificare sempre di più il lavoro con le agenzie di viaggi e di ampliare le loro prospettive”. Condividi

