Civitatis fa coppia con CartOrange: maggiore slancio alla personalizzazione dei viaggi Civitatis ha siglato una nuova partnership con CartOrange grazie alla quale gli oltre 450 consulenti di viaggio di quest’ultima potranno arricchire i viaggi dei loro clienti con più di 85.300 proposte di Civitatis in tutto il mondo. «La personalizzazione è un tratto distintivo condiviso tra le due aziende – sottolinea Veronica de Iscar, chief b2b sales officer dell’azienda specializzata nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate -. Da un lato, Civitatis è una vera e propria fucina di esperienze di qualità in più di 3.700 destinazioni nel mondo intero, mentre dall’altro, CartOrange si avvale dei suoi consulenti altamente qualificati per creare itinerari unici. In sostanza, questa partnership è una fusione di competenze e passioni, e siamo estremamente entusiasti di questo accordo». «La creazione di proposte inclusive ed esperienziali rappresenta uno dei principali valori di CartOrange e, grazie all’accordo con Civitatis, siamo certi che riusciremo a soddisfare sempre meglio i bisogni dei nostri clienti con soluzioni autentiche e con la qualità e l’assistenza necessari per garantire viaggi memorabili» chiosa Claudio Asborno, head of tour operator di CartOrange. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna mantiene il passo della crescita nel 2023: tra gennaio e fine settembre il Paese ha accolto 66,5 milioni di arrivi internazionali, con un aumento del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il dato rappresenta solo lo 0,6% in meno rispetto a quello pre-pandemia del 2019. Sempre nei primi nove mesi dell'anno i principali mercati turistici in entrata sono stati il Regno Unito, con circa 13,8 milioni di arrivi, la Francia con quasi 9,4 milioni di arrivi e la Germania, con circa 8,5 milioni di arrivi. I turisti britannici, inoltre, hanno speso quasi 15,8 miliardi di euro, il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il 7% in più rispetto al 2019. Proprio nei giorni scorsi Turespaña ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria rivolta ai giovani, alle famiglie, alle coppie e agli anziani britannici per promuovere la Spagna come destinazione perfetta per lo shopping. [post_title] => Spagna: 66,5 milioni di arrivi internazionali nei primi nove mesi dell'anno [post_date] => 2023-11-14T11:44:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699962263000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Civitatis ha siglato una nuova partnership con CartOrange grazie alla quale gli oltre 450 consulenti di viaggio di quest'ultima potranno arricchire i viaggi dei loro clienti con più di 85.300 proposte di Civitatis in tutto il mondo. «La personalizzazione è un tratto distintivo condiviso tra le due aziende - sottolinea Veronica de Iscar, chief b2b sales officer dell'azienda specializzata nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate -. Da un lato, Civitatis è una vera e propria fucina di esperienze di qualità in più di 3.700 destinazioni nel mondo intero, mentre dall'altro, CartOrange si avvale dei suoi consulenti altamente qualificati per creare itinerari unici. In sostanza, questa partnership è una fusione di competenze e passioni, e siamo estremamente entusiasti di questo accordo». «La creazione di proposte inclusive ed esperienziali rappresenta uno dei principali valori di CartOrange e, grazie all’accordo con Civitatis, siamo certi che riusciremo a soddisfare sempre meglio i bisogni dei nostri clienti con soluzioni autentiche e con la qualità e l’assistenza necessari per garantire viaggi memorabili» chiosa Claudio Asborno, head of tour operator di CartOrange. [post_title] => Civitatis fa coppia con CartOrange: maggiore slancio alla personalizzazione dei viaggi [post_date] => 2023-11-14T11:01:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699959680000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo riconoscimento internazionale per Philadelphia che viene inserita nella classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet. Nel selezionare Philadelphia, Lonely Planet ha citato il suo ruolo di "luogo di nascita degli Stati Uniti" e di prima città Patrimonio dell'Umanità del Paese, nonché la vibes dinamica, l'offerta culturale e diversificata come fattori chiave. L'elenco della casa editrice conta 50 destinazioni di tutto il mondo, ed è suddiviso in cinque categorie: migliori Paesi, regioni, città, destinazioni di viaggio sostenibili e miglior rapporto qualità-prezzo: Philadelphia si posiziona tra le prime 10 città e precisamente al quinto posto - dopo Nairobi, Parigi, Montreal e Mostar - ed è la sola città statunitensi inclusa nella classifica insieme a Kansas City, Mo., che si è posizionata al decimo posto. «Philadelphia sta vivendo un momento di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, anche a livello di meeting e viaggi di piacere - ha commentato Gregg Caren, presidente e ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau -. La gente vuole venire qui, mangiare nei nostri ristoranti, visitare i nostri musei e le opere d'arte per immergersi nella storia e nella cultura della città. Questo slancio è testimoniato dal numero di visitatori, dalle nuove rotte internazionali in arrivo al Philadelphia International Airport e da riconoscimenti come questo. Siamo fiduciosi di portare avanti questo slancio fino al 2026 e oltre». Tra le attrazioni e i ristoranti citati dalla guida si trovano DiBruno Brothers e South Philly Barbacoa, nello storico Italian Market, il Southeast Asian Market situato nel FDR Park, Bassett’s Ice Cream nel Reading Terminal Market, e Zahav, il pluripremiato ristorante di Society Hill di Michael Solomonov. [post_title] => Philadelphia è fra le prime 5 città della classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet [post_date] => 2023-11-14T10:52:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699959158000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi inediti e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. La compagnia delle Navi Gialle propone due minicrociere esclusive, per trascorrere un Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica e buona cucina. “Per il veglione, in particolare, la cucina di bordo proporrà il menu creato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate”, sottolinea il chief sales officer di Corsica Sardinia Ferries, Sébastien Romani. Capodanno in Costa Azzurra; Savona - Vado Ligure/Nizza: tre notti Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 29 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 30 dicembre. Il 30 e 31 dicembre si potrà sbarcare, per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella Promenade des Anglais. Una cena servita, un cenone con veglione, tre colazioni a buffet e i fuochi d’artificio. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da 430 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia: una notte Un Capodanno in Corsica, con partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un cenone con veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una colazione. Il primo giorno dell’anno una rigenerante passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da 255 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse. [post_title] => Navi Gialle: due minicrociere di Capodanno con cenone stellato [post_date] => 2023-11-14T10:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699957819000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la domanda per il Cile griffato Kel 12 e Viaggi Levi, che registrano un incremento di fatturato sulla destinazione pari al 20%, con un corrispondente aumento del 10% dei passeggeri rispetto al pari periodo dello scorso anno. “Il Cile è un Paese lungo e sottile in cui la natura ha concentrato ogni sua estrema bellezza - spiega la product manager Rossana Novati -. E’ un paese che inizia con un deserto e finisce con ghiacciai millenari e stretti che uniscono oceani: una miriade straordinaria di paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino alla Patagonia. E questa alternanza di paesaggi conquista sempre di più l’interesse dei viaggiatori. Così prorompente e così estrema, meta prediletta dagli amanti della natura e da chi desidera scoprire a fondo la sua cultura, la destinazione registra quindi ottime performance, facendo prevedere per il 2024 un incremento importante di presenze tra i nostri clienti”. Con una programmazione che include viaggi con esperto e viaggi su misura, il Cile di Kel 12 e Viaggi Levi offre itinerari che consentono di scoprire la grande varietà paesaggistica del Paese, spingendosi in aree lontane dal turismo di massa, proponendo soluzioni che consentono di approfondire la conoscenza del luogo e dei suoi abitanti. "Molti i plus dedicati ai viaggiatori - prosegue Rossana Novati - Tra tutti, la navigazione nel fiordo di Ultima Esperanza a Puerto Natales e quella sul lago Grey nel parco nazionale delle Torri del Paine con, in aggiunta, il pernottamento proprio all’interno del parco. Per quattro giorni si potranno inoltre ammirare i contrasti del deserto di Atacama e perdersi nella meraviglia cromatica delle case di Valparaiso distribuite su oltre 40 colline chiamate Cerros. E per la partenza di Capodanno si prevede una speciale riduzione di mille euro a a coppia sull’itinerario Deserto di Atacama e Patagonia Cilena. [post_title] => Kel 12: cresce la voglia di Cile. Fatturato a +20% sulla destinazione [post_date] => 2023-11-14T10:16:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699956977000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455949 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic diventerà il più grande cliente di A220 in Europa dopo la conferma di un ulteriore ordine per altri 30 A220-300. La nuova commessa porterà il portafoglio ordini totale della compagnia aerea a 80 aeromobili. Avendo già una flotta di 44 A220-300, airBaltic è attualmente il più grande operatore di A220-300 al mondo. "Questo giorno rappresenta una pietra miliare nella storia di airBaltic: il nostro progetto di operare per la prima volta una flotta di 100 aeromobili entro il 2030 - ha dichiarato Martin Gauss, presidente e ceo del vettore -. Da quasi sette anni l'Airbus A220-300 è la spina dorsale delle nostre operazioni e ha svolto un ruolo fondamentale nella storia di successo internazionale di airBaltic. Essendo il cliente di lancio globale dell'Airbus A220-300, continuiamo ad esserne orgogliosi ambasciatori". "L'A220 offre una capacità unica in termini di autonomia, prestazioni e, non dimentichiamolo, di appeal per i passeggeri - ha sottolineato Christian Scherer, cco e head of international di Airbus -. È una svolta per i nostri clienti in questo importante segmento di mercato, che stiamo servendo con un minor consumo di carburante, minori emissioni e minor rumore". L'A220-300 è in grado di trasportare da 120 a 150 passeggeri su voli fino a 3.450 miglia nautiche (6.390 km). L'aereo offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per posto a sedere rispetto alla generazione precedente. Inoltre, dispone della cabina, dei sedili e dei finestrini più grandi della sua categoria, garantendo un comfort superiore. Come tutti gli aeromobili Airbus, l'A220 è già in grado di operare fino al 50% di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF). Alla fine di ottobre, Airbus si è aggiudicata quasi 820 ordini per l'A220 da parte di circa 30 clienti, di cui oltre 295 sono stati consegnati, tra cui 50 consegne nel 2023. L'A220 è già in servizio con successo con 17 compagnie aeree in tutto il mondo su oltre 1.350 rotte. [post_title] => AirBaltic è il più grande cliente dell'A220-300 in Europa: ordine per altri 30 velivoli [post_date] => 2023-11-13T13:19:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699881573000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455914" align="alignleft" width="300"] La Msc World America[/caption] Per ora si chiamano semplicemente World Class 3 e 4, e sono destinate a seguire la già operativa World Europa e la prossima World America, in arrivo nel 2025. Il gruppo Msc ha appena confermato ai francesi Chantiers de l'Atlantique l'ordine per due nuove navi alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl), la cui consegna è già in calendario per il 2026 e il 2027. L'ordine fa parte di un accordo generale che prevede un'ulteriore opzione per una quinta unità. Le due nuove navi rappresentano l'evoluzione di un prototipo già all'avanguardia e adottano soluzioni innovative per massimizzare l'efficienza energetica, grazie all’utilizzo estensivo di sistemi per il recupero di calore e di altre soluzioni in grado di ridurre ulteriormente le emissioni. Le unità saranno inoltre predisposte per l’utilizzo di una gamma di carburanti alternativi, tra cui il bio-metano, il metano sintetico e il metanolo verde. Le navi saranno dotate anche di motori di nuova generazione a combustione interna a doppia alimentazione, in grado di ridurre le emissioni fuggitive di metano. "Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra partnership ormai ventennale con Chantiers de l'Atlantique - racconta il presidente esecutivo di Msc Crociere, Pierfrancesco Vago -. Insieme abbiamo realizzato ben 18 navi, con la diciannovesima attualmente in costruzione. La World Class è un prototipo davvero innovativo. Stiamo costruendo alcune delle navi più avanzate al mondo. Ci impegniamo a ricercare e a investire nelle tecnologie ambientali del futuro per renderle velocemente disponibili, onde assicurare il continuo progresso del nostro percorso di decarbonizzazione, finalizzato a raggiungere le zero emissioni nette di gas serra entro il 2050". "Msc Crociere, da sempre all’avanguardia per ridurre l'impatto ambientale delle proprie navi in maniera rapida e significativa, ha accettato un significativo sovrapprezzo per migliorare l'efficienza energetica di queste due nuove navi, le quali, secondo l'indice Eedi dell'Imo, emetteranno il 50% in meno di Co2 rispetto al parametro di riferimento del 2008", aggiunge quindi il direttore generale degli Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing. [post_title] => Msc conferma gli ordini per due ulteriori navi World Classa a Chantiers de l'Atlantique [post_date] => 2023-11-13T12:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699876812000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates fa il suo debutto al Dubai Airshow 2023 con un ordine per altri 95 velivoli wide-body, portando il portafoglio ordini totale a 295 aeromobili. Nel dettaglio la compagnia aerea si è impegnata ad acquistare altri Boeing 777-9, 777-8 e 787: un'operazione del valore di 52 miliardi di dollari. "Fin dal primo giorno, il modello di business di Emirates è stato quello di operare moderni ed efficienti velivoli wide-body in grado di trasportare un gran numero di viaggiatori in modo confortevole e sicuro, su lunghe distanze da e per Dubai. Gli ordini di oggi riflettono questa strategia - ha affermato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo della compagnia aerea e del Gruppo Emirates -. Questi aerei aggiuntivi permetteranno a Emirates di collegare un numero ancora maggiore di città, sostenendo l'agenda economica di Dubai D33, che prevede di aggiungere 400 città alla mappa del commercio estero di Dubai nel prossimo decennio. Entro i primi anni 2030, prevediamo che la flotta di Emirates sarà di circa 350 unità, collegando Dubai a un numero ancora maggiore di città in tutto il mondo". Emirates, che è già il più grande operatore al mondo di aeromobili Boeing 777, ha firmato ordini fermi per altri 55 777-9 e 35 777-8. Questo porta il portafoglio ordini della compagnia aerea per il 777-X a un totale di 205 unità. Il primo 777-9 dovrebbe entrare in servizio nel 2025, dopo l'ordine precedente di 115 unità. Gli ordini aggiuntivi di oggi significano che il vettore introdurrà nuovi 777-9 nella sua flotta fino al 2035. Con quest'ultimo ordine, la compagnia sarà anche uno dei clienti di lancio della variante passeggeri del 777-8, le cui prime consegne sono previste per il 2030. [post_title] => Emirates piazza un ordine da 52 miliardi di dollari per altri 95 aeromobili [post_date] => 2023-11-13T11:57:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699876667000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Niugini segna il traguardo dei 50 anni di attività e punta al rilancio delle sue rotte per il mercato italiano. La compagnia della Papua Nuova Guinea, rappresentata in Italia da Spazio Gsa, ha voluto festeggiare a Roma questo evento con il trade presentando le rotte e il rinnovo della flotta. Air Niugini offre collegamenti verso Port Moresby dall'Australia, Singapore, Hong Kong, Manila, Bali, e Honiara alle Solomon Islands, Port Vila a Vanuatu e Nandi a Fiji, alle quali si aggiungono una serie di rotte interne nell'isola e nelle altre isole verso la Melanesia. "Stiamo lavorando ad una ripresa sul lungo raggio dall'Italia per volare verso la Papua Nuova Guinea, per esempio con altri vettori via Singapore, Tokyo o via Hong Kong e stiamo riprendendo tutti i rapporti con le agenzie e i t.o. ed entreremo nel Bsp Italia - ha spiegato Francesco Sgambelluri, ceo Spazio -. Puntiamo anche alla promozione della destinazione che, dopo una crescita di interesse negli anni 80-90 è oggi di nicchia ma con ottime potenzialità di sviluppo; in generale per il volato, oltre al mercato italiano, stiamo anche guardando con riscontri positivi alla Spagna e alla Germania. E' importante questo traguardo dei 50 anni che conferma le prospettive della compagnia e l'impegno verso il rinnovo della flotta. Infatti in futuro i B767-300Er verranno sostituiti da due B787-9. In futuro, 11 Airbus 220 entreranno in flotta nei prossimi anni, 8 sono della serie -100 e tre sono A220-300. Gli aerei saranno sei di proprietà e cinque in leasing". Attualmente la flotta è composta da 21 aerei: 2 B767/300Er con soli 188 posti di cui 28 in business lie flat, 2 B737/800 da 158 posti di cui 20 in business, 6 Fokker 70 da 80 posti in economy, 7 Fokker 100 da 101 posti di cui 8 in business, 3 DHC-8/Q400 da 74 posti in eco. L'evento ha avuto anche l'obiettivo di rilanciare la meta che si presenta come destinazione ideale per il turismo di avventura, l'ecoturismo, viaggi di nozze o come estensione dall'Australia. Nick Costantini, Europe representative della dmc Trans Niugini Tours ha annunciato la preparazione di un escorted tour da proporre ai vari tour operator per inserire nella programmazione "anche perché la clientela italiana sta superando il limite della lingua inglese ed è sempre più pronta a viaggi di questo tipo avventurosi tra lodge e con ecosistema unico". [post_title] => Air Niugini compie 50 anni: dal rinnovo della flotta al futuro ingresso nel Bsp Italia [post_date] => 2023-11-13T10:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699871661000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "civitatis fa coppia con cartorange maggiore slancio alla personalizzazione dei viaggi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3137,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La Spagna mantiene il passo della crescita nel 2023: tra gennaio e fine settembre il Paese ha accolto 66,5 milioni di arrivi internazionali, con un aumento del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il dato rappresenta solo lo 0,6% in meno rispetto a quello pre-pandemia del 2019.\r

\r

Sempre nei primi nove mesi dell'anno i principali mercati turistici in entrata sono stati il Regno Unito, con circa 13,8 milioni di arrivi, la Francia con quasi 9,4 milioni di arrivi e la Germania, con circa 8,5 milioni di arrivi.\r

\r

I turisti britannici, inoltre, hanno speso quasi 15,8 miliardi di euro, il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il 7% in più rispetto al 2019. Proprio nei giorni scorsi Turespaña ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria rivolta ai giovani, alle famiglie, alle coppie e agli anziani britannici per promuovere la Spagna come destinazione perfetta per lo shopping. ","post_title":"Spagna: 66,5 milioni di arrivi internazionali nei primi nove mesi dell'anno","post_date":"2023-11-14T11:44:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699962263000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis ha siglato una nuova partnership con CartOrange grazie alla quale gli oltre 450 consulenti di viaggio di quest'ultima potranno arricchire i viaggi dei loro clienti con più di 85.300 proposte di Civitatis in tutto il mondo.\r

\r

«La personalizzazione è un tratto distintivo condiviso tra le due aziende - sottolinea Veronica de Iscar, chief b2b sales officer dell'azienda specializzata nella distribuzione online di attività, escursioni, transfer e visite guidate -. Da un lato, Civitatis è una vera e propria fucina di esperienze di qualità in più di 3.700 destinazioni nel mondo intero, mentre dall'altro, CartOrange si avvale dei suoi consulenti altamente qualificati per creare itinerari unici. In sostanza, questa partnership è una fusione di competenze e passioni, e siamo estremamente entusiasti di questo accordo».\r

\r

«La creazione di proposte inclusive ed esperienziali rappresenta uno dei principali valori di CartOrange e, grazie all’accordo con Civitatis, siamo certi che riusciremo a soddisfare sempre meglio i bisogni dei nostri clienti con soluzioni autentiche e con la qualità e l’assistenza necessari per garantire viaggi memorabili» chiosa Claudio Asborno, head of tour operator di CartOrange.\r

\r

","post_title":"Civitatis fa coppia con CartOrange: maggiore slancio alla personalizzazione dei viaggi","post_date":"2023-11-14T11:01:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699959680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento internazionale per Philadelphia che viene inserita nella classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet. Nel selezionare Philadelphia, Lonely Planet ha citato il suo ruolo di \"luogo di nascita degli Stati Uniti\" e di prima città Patrimonio dell'Umanità del Paese, nonché la vibes dinamica, l'offerta culturale e diversificata come fattori chiave.\r

\r

L'elenco della casa editrice conta 50 destinazioni di tutto il mondo, ed è suddiviso in cinque categorie: migliori Paesi, regioni, città, destinazioni di viaggio sostenibili e miglior rapporto qualità-prezzo: Philadelphia si posiziona tra le prime 10 città e precisamente al quinto posto - dopo Nairobi, Parigi, Montreal e Mostar - ed è la sola città statunitensi inclusa nella classifica insieme a Kansas City, Mo., che si è posizionata al decimo posto.\r

\r

«Philadelphia sta vivendo un momento di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, anche a livello di meeting e viaggi di piacere - ha commentato Gregg Caren, presidente e ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau -. La gente vuole venire qui, mangiare nei nostri ristoranti, visitare i nostri musei e le opere d'arte per immergersi nella storia e nella cultura della città. Questo slancio è testimoniato dal numero di visitatori, dalle nuove rotte internazionali in arrivo al Philadelphia International Airport e da riconoscimenti come questo. Siamo fiduciosi di portare avanti questo slancio fino al 2026 e oltre».\r

\r

Tra le attrazioni e i ristoranti citati dalla guida si trovano DiBruno Brothers e South Philly Barbacoa, nello storico Italian Market, il Southeast Asian Market situato nel FDR Park, Bassett’s Ice Cream nel Reading Terminal Market, e Zahav, il pluripremiato ristorante di Society Hill di Michael Solomonov.","post_title":"Philadelphia è fra le prime 5 città della classifica Best in Travel 2024 di Lonely Planet","post_date":"2023-11-14T10:52:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699959158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi inediti e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. La compagnia delle Navi Gialle propone due minicrociere esclusive, per trascorrere un Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica e buona cucina. “Per il veglione, in particolare, la cucina di bordo proporrà il menu creato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate”, sottolinea il chief sales officer di Corsica Sardinia Ferries, Sébastien Romani.\r

\r

Capodanno in Costa Azzurra; Savona - Vado Ligure/Nizza: tre notti\r

\r

Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 29 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 30 dicembre. Il 30 e 31 dicembre si potrà sbarcare, per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella Promenade des Anglais. Una cena servita, un cenone con veglione, tre colazioni a buffet e i fuochi d’artificio. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da 430 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.\r

\r

Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia: una notte\r

\r

Un Capodanno in Corsica, con partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un cenone con veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una colazione. Il primo giorno dell’anno una rigenerante passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da 255 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.","post_title":"Navi Gialle: due minicrociere di Capodanno con cenone stellato","post_date":"2023-11-14T10:30:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699957819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda per il Cile griffato Kel 12 e Viaggi Levi, che registrano un incremento di fatturato sulla destinazione pari al 20%, con un corrispondente aumento del 10% dei passeggeri rispetto al pari periodo dello scorso anno. “Il Cile è un Paese lungo e sottile in cui la natura ha concentrato ogni sua estrema bellezza - spiega la product manager Rossana Novati -. E’ un paese che inizia con un deserto e finisce con ghiacciai millenari e stretti che uniscono oceani: una miriade straordinaria di paesaggi che si alternano dal deserto di Atacama sino alla Patagonia. E questa alternanza di paesaggi conquista sempre di più l’interesse dei viaggiatori. Così prorompente e così estrema, meta prediletta dagli amanti della natura e da chi desidera scoprire a fondo la sua cultura, la destinazione registra quindi ottime performance, facendo prevedere per il 2024 un incremento importante di presenze tra i nostri clienti”.\r

\r

Con una programmazione che include viaggi con esperto e viaggi su misura, il Cile di Kel 12 e Viaggi Levi offre itinerari che consentono di scoprire la grande varietà paesaggistica del Paese, spingendosi in aree lontane dal turismo di massa, proponendo soluzioni che consentono di approfondire la conoscenza del luogo e dei suoi abitanti. \"Molti i plus dedicati ai viaggiatori - prosegue Rossana Novati - Tra tutti, la navigazione nel fiordo di Ultima Esperanza a Puerto Natales e quella sul lago Grey nel parco nazionale delle Torri del Paine con, in aggiunta, il pernottamento proprio all’interno del parco. Per quattro giorni si potranno inoltre ammirare i contrasti del deserto di Atacama e perdersi nella meraviglia cromatica delle case di Valparaiso distribuite su oltre 40 colline chiamate Cerros. E per la partenza di Capodanno si prevede una speciale riduzione di mille euro a a coppia sull’itinerario Deserto di Atacama e Patagonia Cilena.","post_title":"Kel 12: cresce la voglia di Cile. Fatturato a +20% sulla destinazione","post_date":"2023-11-14T10:16:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699956977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirBaltic diventerà il più grande cliente di A220 in Europa dopo la conferma di un ulteriore ordine per altri 30 A220-300. La nuova commessa porterà il portafoglio ordini totale della compagnia aerea a 80 aeromobili.\r

\r

Avendo già una flotta di 44 A220-300, airBaltic è attualmente il più grande operatore di A220-300 al mondo.\r

\r

\"Questo giorno rappresenta una pietra miliare nella storia di airBaltic: il nostro progetto di operare per la prima volta una flotta di 100 aeromobili entro il 2030 - ha dichiarato Martin Gauss, presidente e ceo del vettore -. Da quasi sette anni l'Airbus A220-300 è la spina dorsale delle nostre operazioni e ha svolto un ruolo fondamentale nella storia di successo internazionale di airBaltic. Essendo il cliente di lancio globale dell'Airbus A220-300, continuiamo ad esserne orgogliosi ambasciatori\".\r

\r

\"L'A220 offre una capacità unica in termini di autonomia, prestazioni e, non dimentichiamolo, di appeal per i passeggeri - ha sottolineato Christian Scherer, cco e head of international di Airbus -. È una svolta per i nostri clienti in questo importante segmento di mercato, che stiamo servendo con un minor consumo di carburante, minori emissioni e minor rumore\".\r

\r

L'A220-300 è in grado di trasportare da 120 a 150 passeggeri su voli fino a 3.450 miglia nautiche (6.390 km). L'aereo offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per posto a sedere rispetto alla generazione precedente. Inoltre, dispone della cabina, dei sedili e dei finestrini più grandi della sua categoria, garantendo un comfort superiore.\r

\r

Come tutti gli aeromobili Airbus, l'A220 è già in grado di operare fino al 50% di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF). \r

\r

Alla fine di ottobre, Airbus si è aggiudicata quasi 820 ordini per l'A220 da parte di circa 30 clienti, di cui oltre 295 sono stati consegnati, tra cui 50 consegne nel 2023. L'A220 è già in servizio con successo con 17 compagnie aeree in tutto il mondo su oltre 1.350 rotte.","post_title":"AirBaltic è il più grande cliente dell'A220-300 in Europa: ordine per altri 30 velivoli","post_date":"2023-11-13T13:19:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699881573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455914\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc World America[/caption]\r

\r

Per ora si chiamano semplicemente World Class 3 e 4, e sono destinate a seguire la già operativa World Europa e la prossima World America, in arrivo nel 2025. Il gruppo Msc ha appena confermato ai francesi Chantiers de l'Atlantique l'ordine per due nuove navi alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl), la cui consegna è già in calendario per il 2026 e il 2027. L'ordine fa parte di un accordo generale che prevede un'ulteriore opzione per una quinta unità.\r

\r

Le due nuove navi rappresentano l'evoluzione di un prototipo già all'avanguardia e adottano soluzioni innovative per massimizzare l'efficienza energetica, grazie all’utilizzo estensivo di sistemi per il recupero di calore e di altre soluzioni in grado di ridurre ulteriormente le emissioni. Le unità saranno inoltre predisposte per l’utilizzo di una gamma di carburanti alternativi, tra cui il bio-metano, il metano sintetico e il metanolo verde. Le navi saranno dotate anche di motori di nuova generazione a combustione interna a doppia alimentazione, in grado di ridurre le emissioni fuggitive di metano.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra partnership ormai ventennale con Chantiers de l'Atlantique - racconta il presidente esecutivo di Msc Crociere, Pierfrancesco Vago -. Insieme abbiamo realizzato ben 18 navi, con la diciannovesima attualmente in costruzione. La World Class è un prototipo davvero innovativo. Stiamo costruendo alcune delle navi più avanzate al mondo. Ci impegniamo a ricercare e a investire nelle tecnologie ambientali del futuro per renderle velocemente disponibili, onde assicurare il continuo progresso del nostro percorso di decarbonizzazione, finalizzato a raggiungere le zero emissioni nette di gas serra entro il 2050\".\r

\r

\"Msc Crociere, da sempre all’avanguardia per ridurre l'impatto ambientale delle proprie navi in maniera rapida e significativa, ha accettato un significativo sovrapprezzo per migliorare l'efficienza energetica di queste due nuove navi, le quali, secondo l'indice Eedi dell'Imo, emetteranno il 50% in meno di Co2 rispetto al parametro di riferimento del 2008\", aggiunge quindi il direttore generale degli Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing.","post_title":"Msc conferma gli ordini per due ulteriori navi World Classa a Chantiers de l'Atlantique","post_date":"2023-11-13T12:00:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699876812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates fa il suo debutto al Dubai Airshow 2023 con un ordine per altri 95 velivoli wide-body, portando il portafoglio ordini totale a 295 aeromobili.\r

\r

Nel dettaglio la compagnia aerea si è impegnata ad acquistare altri Boeing 777-9, 777-8 e 787: un'operazione del valore di 52 miliardi di dollari.\r

\r

\"Fin dal primo giorno, il modello di business di Emirates è stato quello di operare moderni ed efficienti velivoli wide-body in grado di trasportare un gran numero di viaggiatori in modo confortevole e sicuro, su lunghe distanze da e per Dubai. Gli ordini di oggi riflettono questa strategia - ha affermato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo della compagnia aerea e del Gruppo Emirates -. Questi aerei aggiuntivi permetteranno a Emirates di collegare un numero ancora maggiore di città, sostenendo l'agenda economica di Dubai D33, che prevede di aggiungere 400 città alla mappa del commercio estero di Dubai nel prossimo decennio. Entro i primi anni 2030, prevediamo che la flotta di Emirates sarà di circa 350 unità, collegando Dubai a un numero ancora maggiore di città in tutto il mondo\".\r

\r

Emirates, che è già il più grande operatore al mondo di aeromobili Boeing 777, ha firmato ordini fermi per altri 55 777-9 e 35 777-8. Questo porta il portafoglio ordini della compagnia aerea per il 777-X a un totale di 205 unità.\r

\r

Il primo 777-9 dovrebbe entrare in servizio nel 2025, dopo l'ordine precedente di 115 unità. Gli ordini aggiuntivi di oggi significano che il vettore introdurrà nuovi 777-9 nella sua flotta fino al 2035. Con quest'ultimo ordine, la compagnia sarà anche uno dei clienti di lancio della variante passeggeri del 777-8, le cui prime consegne sono previste per il 2030.","post_title":"Emirates piazza un ordine da 52 miliardi di dollari per altri 95 aeromobili","post_date":"2023-11-13T11:57:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699876667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Niugini segna il traguardo dei 50 anni di attività e punta al rilancio delle sue rotte per il mercato italiano. La compagnia della Papua Nuova Guinea, rappresentata in Italia da Spazio Gsa, ha voluto festeggiare a Roma questo evento con il trade presentando le rotte e il rinnovo della flotta. Air Niugini offre collegamenti verso Port Moresby dall'Australia, Singapore, Hong Kong, Manila, Bali, e Honiara alle Solomon Islands, Port Vila a Vanuatu e Nandi a Fiji, alle quali si aggiungono una serie di rotte interne nell'isola e nelle altre isole verso la Melanesia.\r

\r

\"Stiamo lavorando ad una ripresa sul lungo raggio dall'Italia per volare verso la Papua Nuova Guinea, per esempio con altri vettori via Singapore, Tokyo o via Hong Kong e stiamo riprendendo tutti i rapporti con le agenzie e i t.o. ed entreremo nel Bsp Italia - ha spiegato Francesco Sgambelluri, ceo Spazio -. Puntiamo anche alla promozione della destinazione che, dopo una crescita di interesse negli anni 80-90 è oggi di nicchia ma con ottime potenzialità di sviluppo; in generale per il volato, oltre al mercato italiano, stiamo anche guardando con riscontri positivi alla Spagna e alla Germania. E' importante questo traguardo dei 50 anni che conferma le prospettive della compagnia e l'impegno verso il rinnovo della flotta. Infatti in futuro i B767-300Er verranno sostituiti da due B787-9. In futuro, 11 Airbus 220 entreranno in flotta nei prossimi anni, 8 sono della serie -100 e tre sono A220-300. Gli aerei saranno sei di proprietà e cinque in leasing\".\r

Attualmente la flotta è composta da 21 aerei: 2 B767/300Er con soli 188 posti di cui 28 in business lie flat, 2 B737/800 da 158 posti di cui 20 in business, 6 Fokker 70 da 80 posti in economy, 7 Fokker 100 da 101 posti di cui 8 in business, 3 DHC-8/Q400 da 74 posti in eco.\r

L'evento ha avuto anche l'obiettivo di rilanciare la meta che si presenta come destinazione ideale per il turismo di avventura, l'ecoturismo, viaggi di nozze o come estensione dall'Australia. Nick Costantini, Europe representative della dmc Trans Niugini Tours ha annunciato la preparazione di un escorted tour da proporre ai vari tour operator per inserire nella programmazione \"anche perché la clientela italiana sta superando il limite della lingua inglese ed è sempre più pronta a viaggi di questo tipo avventurosi tra lodge e con ecosistema unico\".","post_title":"Air Niugini compie 50 anni: dal rinnovo della flotta al futuro ingresso nel Bsp Italia","post_date":"2023-11-13T10:34:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699871661000]}]}}