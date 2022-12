Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all’Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio. Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell’anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata). «Questa sera è un’occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata – ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano – non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all’incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove – Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio». Rinnovato clima di fiducia Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull’andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailiandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all’obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c’è e la destinazione è completamente aperta». Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l’appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller. Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management – siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana con i suoi collegamenti in Korea a Seuol 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio. Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata). «Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio». Rinnovato clima di fiducia Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailiandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta». Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller. Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana con i suoi collegamenti in Korea a Seuol 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. [post_title] => Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel [post_date] => 2022-12-13T13:19:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670937595000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un elegante salotto esterno affacciato sul lago, a pochi passi dalla Veranda, lo storico ristorante dell'hotel. In occasione dell'apertura straordinaria per il periodo natalizio, Villa d'Esta inaugura la nuova Greenhouse: la struttura, realizzata interamente in vetro e dal design contemporaneo, accoglie gli ospiti con divani in velluto, arredamenti tartan, candele natalizie, ma soprattutto ghirlande e luci a incorniciare i due scenografici camini, grazie a una scenografia curata dal flower designer italiano Vincenzo Dascanio. Lo spazio è aperto già dal mattino per coloro che desiderano bere un caffè in tranquillità e, durante il giorno, gustare degli snack o un light lunch: dal caviale alle ostriche, passando per un intramontabile club Sandwich. Dal pomeriggio, immancabile l’appuntamento con l’Afternoon Tea di Villa d’Este: un viaggio alla scoperta della millenaria storia del the, tra i profumi della Cina e gli aromi dell’India, passando tra le note inconfondibili del Giappone e le atmosfere fumé del Sudafrica. Tutti i giorni dalle ore 17 è infatti possibile concedersi una pausa assaporando le migliori selezioni di the e tisane, accompagnate da sandwiches e vol-au-vent, oppure scones o una fetta di torta. Per i più audaci, una proposta speciale che vede in abbinamento i the più raffinati alle etichette di champagne più pregiate. Con l’arrivo della sera, la Greenhouse si trasforma infine in una zona lounge per rilassarsi e bere un cocktail prima di cena, oppure godersi un po’ di musica dal vivo. I mixology barman sono pronti a consigliare ogni ospite e preparare i signature cocktails di Villa d’Este, cinque in totale e legati alla storia della struttura e alle personalità che l'hanno frequentata. L’ultimo è il 1873, anno in cui la villa fu trasformata in hotel di lusso: grappa aromatizzata in casa ai mirtilli l’ingrediente principale, a ricordare quella bevuta dal gruppo di uomini d'affari milanesi per siglare l’accordo, in aggiunta a Chartreuse Jaune, orzata e acido citrico. [post_title] => Villa d'Este inaugura la Greenhouse: elegante salotto esterno affacciato sul lago [post_date] => 2022-12-13T13:00:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670936431000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Delta Hotels by Marriott giunge a quota 100, con l'apertura del Dubai Investment Park. Situata in una zona residenziale della città circondata da giardini, la struttura dispone di 248 camere e suite contraddistinte da un approccio moderno al design che si ispira alla tradizione artigianale, una piscina all'aperto, una spa e un centro fitness. La struttura comprende anche il Masian restaurant & bar, che propone cucina internazionale e narghilè, accompagnati da un menù ad hoc studiato per la cena, nonché birre artigianali e cocktail. Ad arricchire l'offerta la zona lounge, The Hub, con una caffetteria che serve bevande Lavazza, dolci, snack e piatti caldi e freddi, e il Pool bar, con una selezione di snack leggeri e bevande rinfrescanti per gli ospiti che desiderano rilassarsi a bordo piscina. Sono presenti anche Grab & Go e Delta Pantry, due degli storici locali del brand a livello globale. Grab & Go è l'opzione pensata per i viaggiatori sempre in movimento, che possono scegliere tra spuntini leggeri, frutta, succhi e altri prodotti freddi. Ideato per sembrare proprio come la cucina di casa, il Delta Pantry è aperto tutti i giorni ventiquattr'ore su ventiquattro e offre bevande e snack. Gli spazi per riunioni e conferenze sono dotati di attrezzature tecnologicamente avanzate e si estendono su tre aree, tra cui la Hall, che verrà inaugurata a breve, concepita per riunioni di lavoro ed eventi aziendali di grandi dimensioni. Dalla sua acquisizione nel 2015 con un portfolio di 37 strutture in Canada, il marchio Delta Hotels è cresciuto fino a diventare un brand globale e diversificato. "Dagli inizi nel Paese della foglia d'acero fino alla crescente diversificazione del portfolio, questa apertura segna un emozionante traguardo nel viaggio di Delta Hotels", ha infatti dichiarato Manny Rappenecker, vicepresidente e global brand leader del marchio del gruppo Marriott. [post_title] => Il brand Delta del gruppo Marriott tocca quota 100 con l'apertura del Dubai Investment Park [post_date] => 2022-12-13T12:39:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670935140000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435814" align="alignleft" width="300"] Gianluca Rubino[/caption] Argentina, Giappone, Sudan ma anche di India, Brasile e Vietnam… Racconti da ogni angolo del mondo, raccolti da esperiti e guide, narrati dalla voce della giornalista Fausta Filbier: sono i Frammenti di Viaggio, nuova iniziativa di Kel 12, che ha prodotto 12 episodi podcast disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme quali Apple Podcast, Spotify, Audible, Spreaker e Google. Se la voce narrante è dunque quella della giornalista e scrittrice Fausta Filbier, penna di prestigio che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti magazine, canali televisivi e radiofonici italiani, la produzione è stata invece affidata a Roberto Spampinato, giornalista multimediale, videomaker e fotografo. “I podcast muovono curiosità e voglia di approfondimento, narrando di emozioni, incontri con la natura, la storia e l’arte e soprattutto con le persone, da conoscere e rispettare - spiega l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino -. I podcast sono uno strumento di comunicazione innovativo che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese ed era quindi doveroso per la nostra azienda stare al passo con i tempi, rispondendo alle modalità di fruizione di contenuti richieste dal pubblico. In realtà il racconto è una modalità molto antica per descrivere un viaggio e lascia un margine di immaginazione molto ampio, da riempire con ricordi, sensazioni suggestioni diverse da utente a utente. Ed è nell’immaginazione guidata da parole, suoni e musiche che si può ritrovare il piacere più autentico, preludio di un viaggio meraviglioso”. Ogni mese la libreria di Frammenti di Viaggio si arricchirà di nuove puntate con ricordi da ogni parte del globo. [post_title] => Kel 12 mette Frammenti di Viaggio online, grazie ai podcast narrati da Fausta Filbier [post_date] => 2022-12-13T11:20:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670930445000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo resort nella provincia costiera di Phu Yen. Il Mandarin Oriental, Bai Nom aprirà nel 2026 e sarà la terza proprietà del gruppo in Vietnam, dopo quelle in pipeline a Saigon e Da Nang. Il resort, il cui sviluppo è seguito dalla società real estate locale Indochina Kajima, sorgerà su un'ampia spiaggia di 800 metri, circondato da scenografici altipiani e con vista sulla costa e sull'oceano. Il nuovo hotel offrirà 72 suite e ville, tra cui 25 residenze firmate Mandarin Oriental complete di giardini privati, piscine e terrazze. A disposizione degli ospiti anche tre ristoranti e bar e una spa a picco sul mare, che offrirà i trattamenti signature del gruppo, oltre a una varietà di pratiche che spaziano dallo yoga alla meditazione. Esperienze termali interne ed esterne e una piscina olimpionica di 30 metri saranno parte integrante dell’offerta benessere. Non mancheranno infine divertenti attività per tutta la famiglia, tra sport acquatici, escursioni e avventure outdoor, campi da tennis e padel e un Children’s club, con tanto di piscina dedicata per i più piccoli. [post_title] => Prosegue l'espansione di Mandarin Oriental in Vietnam: terzo resort in arrivo nel 2026 [post_date] => 2022-12-13T11:10:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670929831000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aumenta la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia, in risposta all’elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie. La compagnia ha già messo in vendita i seguenti voli: il 20 dicembre una frequenza addizionale sulla rotta Roma Fiumicino-Catania e v.v; il 21 dicembre una frequenza addizionale sulla Roma Fiumicino – Palermo e v.v. e una sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e v.v.; il 23 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Alghero e v.v.; il 24 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v. Da oggi vengono inoltre messi in vendita, nel rispetto delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti: il 24 dicembre un ulteriore volo sulla tratta Roma Fiumicino-Catania; il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino-Palermo; il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e v.v. Infine, il 22 dicembre: una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino–Alghero e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Olbia e v.v. "In attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni - spiega una nota del vettore - Ita Airways procederà quanto prima alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre". [post_title] => Ita Airways potenzia la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia per le feste di Natale [post_date] => 2022-12-13T10:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670927775000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435789" align="alignleft" width="300"] Roberto Boni[/caption] Autenticità, esperienza, avventura e active sono le nuove parole chiave che completano gli itinerari di Quality Group, che mantengono al contempo saldo il loro dna fondato su tre pilastri: natura, cultura, storia. Un modo insolito per rileggere i grandi classici dedicati ad Australia (con Nuova Zelanda e Polinesia), Canada e Perù. Australia, Nuova Zelanda e Polinesia Discover Australia presenta quindi una programmazione innovativa chiamata significativamente Fancy Australia Revolution. Si tratta di una proposta accessibile a tutti, grazie a quattro nuovissimi itinerari di breve durata (11/13 giorni), che riescono a conservare gli highlight della destinazione a un prezzo appetibile. Il tutto, favorito dal nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Perth, che ha anche consentito lo sviluppo di proposte su tutto il Western Australia. “Abbiamo riconfermato tutti i prodotti e i programmi anche esclusivi d’epoca pre-Covid, fatto non del tutto scontato, con un calendario di partenze di tour in esclusiva con guida in italiano, distribuite sull'intero corso dell’anno - spiega il product manager Roberto Boni -. Sia per l’Australia, sia per la Nuova Zelanda presentiamo due nostri tour in esclusiva che si aggiungono agli itinerari classici, rivisti anche in chiave Fancy, parcellizzati sull’est e sull'ovest del paese, per estendere l’esperienza di viaggio in Australia a chi non può concedersi periodi particolarmente lunghi. Una scelta premiante a quanto dimostrano i dati: le vendite, concentrate nel secondo semestre, sono infatti in ripresa e rispetto al passato notiamo un incremento delle richieste di viaggi individuali e in famiglia”. Anche la Nuova Zelanda performa bene con un buoni riempimenti sulle partenze da marzo soprattutto per fly & drive e per la Polinesia, best seller nel 2022 che riconferma la sua crescita, sia come meta stand alone sia come estensione di tour. Sono state perciò ampliate le opportunità di soggiorno grazie ad accordi con alcune catene alberghiere che permettono di proporre un’offerta molto competitiva in strutture di differente categoria, dallo standard al lusso per soddisfare ogni budget. Canada [caption id="attachment_435795" align="alignleft" width="300"] Rosanna Nicastro[/caption] Il Canada del Diamante registra un buon andamento delle prenotazioni e rileva un cambio di passo della clientela, sempre più incline alla qualità del servizio e del prodotto. “Viaggiare bene è la richiesta che arriva dalla nostra clientela e che contraddistingue questo 2022 - racconta la product manager della destinazione, Rosanna Nicastro -. Sono infatti in netto incremento le prenotazioni di posti in business class e premium economy e chi viaggia con noi non lascia nulla al caso, cercando di completare gli itinerari con esperienze insolite e possibilmente uniche. Per rispondere a questa tendenza abbiamo inserito nella nostra programmazione la nuova sezione Canada Experience & Wildelife, che racchiude un’ampia selezione di proposte consigliate per rendere il viaggio indimenticabile”. Canada Experience & Wildelife suggerisce in particolare pacchetti esperienziali nella natura, spaziando da soggiorni sul lago Sacacomie da dedicare alla pesca o alla canoa, al trekking e alla mountain bike per ammirare cervi, alci o caribù, fino ai tour in barca alla ricerca di balene e puffins, o alle escursioni dedicate all’avvistamento degli orsi neri, dei grizzly e degli orsi polari... Tra le novità si aggiunge il tour in esclusiva Il Diamante Le meraviglie canadesi dell’ovest, con tre partenze tra agosto e settembre; è il solo tour di gruppo con guida in italiano che include una tappa a Campbell River, punto di partenza ideale per avvistare gli orsi grizzly solitamente inclusa solo nei fly & drive. E’ stata inoltre potenziata la sezione dedicata ai viaggi in treno con In treno da Halifax a Toronto: un viaggio individuale consigliato a chi preferisce la comodità del treno, mantenendo la propria autonomia, per un itinerario che attraversa il New Brunswick fino a raggiungere Toronto. Perù [caption id="attachment_435800" align="alignleft" width="300"] Gian Marco Caprotti[/caption] Le richieste per viaggi Qactive, Qsmart e Qexperience in Perù con Mistral Tour sono in significativo incremento, con numeri raddoppiati rispetto sia al 2019, sia alle previsioni del 2020. "Se le proposte di itinerari guidati in bus e gli over 50 continuano a rappresentare lo zoccolo duro della programmazione e della nostra clientela, è sicuramente in atto un cambiamento che riguarda sia la fascia d’età, sia le abitudini di consumo - sottolinea il product manager Perù, Gian Marco Caprotti -. Si amplia infatti il target dai 20 anni in su, che è la fascia di clientela sulla quale l’operatore sta scommettendo dal 2019, investendo nella costruzione di proposte di viaggio rispondenti alle loro esigenze; di pari passo sono cambiate le abitudini dei clienti che, in generale, richiedono sempre più frequentemente itinerari Qexperience, che includono percorsi in bici a Lima o il trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che escursioni in dune buggy a Paracas oppure esperienze soft, ma allo stesso tempo adrenaliniche, coinvolgenti, autentiche ed emozionanti come l’e-bike in valle sacra". Se Sulle tracce degli Incas e Active Perù restano quindi tra le proposte più richieste, per rispondere ai nuovi trend di domanda Mistral riconferma gli 11 tour di gruppo ormai iconici della programmazione, impreziositi dagli itinerari Experience Perù e Active Perù, rinnovati e arricchiti. Ritorna a grande richiesta anche la proposta Qsmart Party Perù, ideale per spiriti liberi di tutte le età: un viaggio classico ristrutturato in chiave moderna, perché concepito come un tour di gruppo con una struttura precostituita ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione, senza andare a incidere troppo sui costi. Per gli amanti della natura, novità di Mistral Tour, si consiglia la crociera di tre o quattro giorni per immergersi e ammirare la foresta Amazzonica, da poter abbinare a tutti gli itinerari proposti. Infine, per scoprire il Perù con un tocco di charme, Mistral permette di personalizzare e completare l’esperienza di viaggio partendo dal soggiorno e scegliendo di alloggiare in case coloniali, piuttosto che palazzi storici o fazenda. [post_title] => Quality: esperienza e avventura per innovare i classici su Australia, Canada e Perù [post_date] => 2022-12-13T10:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670926914000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha effettuato ieri, 12 dicembre, la sua prima corsa il Nightjet, nuovo treno notturno che collega Austria e Germania con Genova e la Liguria. Il collegamento effettuato dalla compagnia ferroviaria austriaca Öbb in collaborazione con Trenitalia, avvicina Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera con La Spezia, Rapallo, Levanto e Genova. Il servizio è quotidiano e offre ai passeggeri tutto il relax possibile: nei vagoni cuccette e letto riceveranno un drink di benvenuto e la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo. Nei Nightjet è possibile viaggiare in posti singoli in carrozza con posti a sedere, cuccette o vagone. Possibilità di viaggio anche per coloro che prediligono la massima privacy, grazie agli scompartimenti separati. La partenza da La Spezia è prevista alle 17.10, mentre le tappe successive sono Levanto (17.37), Rapallo (18.34) e Genova Principe (19.50), con l’arrivo a Salisburgo previsto per le 6.49, a Vienna alle 8.52 e a Monaco alle 9.20. Il ritorno parte da Vienna alle 19:23, da Monaco di Baviera alle 20:10 e a Salisburgo alle 22:02 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 9:38 e poi proseguire per Rapallo (10:12), Levanto (10:44) e La Spezia (11:10). I biglietti saranno disponibili a partire da 28,80 euro per persona e tratta in carrozza con posti a sedere, da 48,10 euro in carrozza cuccette e da 67,30 euro in vagone letto. «È motivo di grande soddisfazione essere qui oggi per dare il benvenuto al primo Nightjet che collega la Liguria con l’Austria e la Germania – ha affermato l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi - ulteriore conferma di quanto l’Europa sia strategica per Trenitalia e per tutto il Gruppo FS. Questo collegamento rappresenta una nuova porta di accesso al nostro Paese e offre, a tutti coloro che vorranno scoprire la Liguria, la possibilità di farlo in treno, mezzo green per eccellenza». «Siamo molto lieti che la rete europea di treni notturni stia ora crescendo ulteriormente grazie alla collaborazione con i nostri partner - ha sottolineato Klaus Garstenauer, membro del consiglio di amministrazione di Öbb-Personenverkehr -. Da Genova e dalla regione Liguria offriamo nuovi interessanti collegamenti Nightjet, che possono essere offerti ogni giorno in modo confortevole e rispettoso del clima. Ad accogliere il nuovo Nightjet a Genova anche Ivana Jelinic ceo Enit: «Enit è sempre attenta a sostenere i vettori italiani che rappresentano il primo motore dell’industria turistica. Le infrastrutture sono priorità per l’economia turistica. Con Trenitalia abbiamo avviato una partnership che consente di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e iconografico italiano a bordo dei treni. La sostenibilità legata a questo mezzo di trasporto è in linea con il turismo promosso dai piani Enit». [post_title] => Öbb e Trenitalia: operativo il Nightjet, nuovo treno notturno da Vienna e Monaco a Genova [post_date] => 2022-12-13T10:15:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670926505000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 2 giorni, 3 sessioni, 30 relatori per interrogarsi sul ruolo del turismo nelle dinamiche di sviluppo e gestione dei territori più piccoli e marginali, superando la narrazione celebrativa dei borghi: martedì 13 e mercoledì 14 dicembre all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo (SV) va in scena DEDECO 2022 – Destination Design Conference, dal titolo “Piccolo è (bello) fragile. Maneggiare con cura”. Nel cuore della riviera ligure di Ponente, due giornate di dibattito, approfondimento e formazione, che accendono i riflettori sulle diverse implicazioni della valorizzazione turistica dei borghi, o meglio dei piccoli paesi e delle aree interne, tra bellezza e fragilità, attraverso la lente del destination design, cioè dell’insieme delle attività di gestione, comunicazione e promozione, finalizzate a posizionare una destinazione nella competizione globale tra territori turistici. Identità, reti e innovazione sono le tre chiavi di lettura complementari che possono vedere il destination design protagonista e alle quali saranno dedicate le tre sessioni di DEDECO 2022, articolate tra speech individuali, confronti, testimonianze con esperti del turismo nel panorama nazionale e tavole rotonde. Si parte nella mattina di martedì 13 dicembre parlando di identità, perché ripensare i luoghi in chiave turistica significa ragionare innanzitutto proprio di identità, comunità e visione, elementi imprescindibili per la “rinascita” dei piccoli territori. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’indagine condotta da Destinaction per raccontare i territori fragili attraverso lo sguardo dei destination manager di domani, l’intervento di apertura sarà affidato all’agricoltore di montagna Federico Chierico, fondatore di Paysage à Manger, che ai piedi del Monte Rosa coltiva oltre 60 varietà di patate, antiche e rare, e per questo fortemente identitarie. Si entra poi nel vivo del tema della valorizzazione delle risorse identitarie dei territori nel confronto tra Paolo Manfredi, responsabile sviluppo digitale di Confartigianato Imprese, e Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e con la testimonianza di Isabella Parrucci, direttrice generale del Ginesio Fest, esperienza di rilancio, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi di Borgo San Ginesio, nelle Marche attraverso la cultura. La tavola rotonda che concluderà la sessione sull’identità proverà infine a spiegare come tradurre i fattori identitari e una visione di territorio in brand, promozione e prodotto turistico, coinvolgendo, oltre a tutti gli ospiti della mattinata, anche Roberta Milano, Travel & Tourism marketing strategist, Josep Ejarque, Destination Manager, e Federico Alberto, CEO di StudioWiki. É dedicata alle reti la seconda sessione di DEDECO 2022, nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Per risultare attrattivo e competitivo sul mercato turistico, un territorio, per di più “piccolo”, è chiamato infatti a superare i propri confini e a ragionare in logica di rete per affermarsi come destinazione. Lo spiegherà bene Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo. DEDECO metterà poi a confronto due diversi modelli di cooperazione: quello dei distretti dell’economia civile, con Alessio D’Addezio, coordinatore dell’Ufficio Economia Civile di Legambiente, e quello delle cooperative di comunità, del turismo e della cultura, con Roberto (Pucci) La Marca, Presidente di CulTurMedia Legacoop Liguria. DEDECO 2022 si chiuderà mercoledì 14 dicembre con una mattinata dedicata all’innovazione, perché i territori marginali, al di là dei fenomeni di spopolamento, invecchiamento e abbandono, costituiscono straordinari laboratori di sperimentazione. Evoluzione dei Travel Marketing Days, che proprio da Finale Ligure sono partiti nel 2016, la Destination Design Conference è organizzata da De.De Destination Design – rete di imprese composta da Itur, Ideazione e Studiowiki, tre società con competenze differenti per rafforzare e far crescere le destinazioni turistiche - e Wikiacademy – centro studi di Studiowiki. DEDE.CO 2022 è sostenuta dal Comune di Finale Ligure, con il patrocinio di Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e Ordine dei Giornalisti della Liguria e in partnership con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, UNA (Aziende della Comunicazione Unite), Provincia di Savona, Federalberghi Savona e Unione Provinciale degli Albergatori della Provincia di Savona. Sono content partner Uncem (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane) e DestinAction. Partner tecnici l’Istituto Alberghiero A. Migliorini e Asta del Mobile. [post_title] => DeDeCo 2022, a Finale Ligure il 13 e 14 dicembre l’evento “Piccolo è fragile. Maneggiare con cura” [post_date] => 2022-12-13T10:13:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670926397000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "christmas party del gruppo travel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":29,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5482,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio.\r

\r

Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata).\r

\r

«Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio».\r

Rinnovato clima di fiducia\r

Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailiandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta».\r

\r

Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller.\r

\r

Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana con i suoi collegamenti in Korea a Seuol 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel","post_date":"2022-12-13T13:19:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1670937595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un elegante salotto esterno affacciato sul lago, a pochi passi dalla Veranda, lo storico ristorante dell'hotel. In occasione dell'apertura straordinaria per il periodo natalizio, Villa d'Esta inaugura la nuova Greenhouse: la struttura, realizzata interamente in vetro e dal design contemporaneo, accoglie gli ospiti con divani in velluto, arredamenti tartan, candele natalizie, ma soprattutto ghirlande e luci a incorniciare i due scenografici camini, grazie a una scenografia curata dal flower designer italiano Vincenzo Dascanio.\r

\r

Lo spazio è aperto già dal mattino per coloro che desiderano bere un caffè in tranquillità e, durante il giorno, gustare degli snack o un light lunch: dal caviale alle ostriche, passando per un intramontabile club Sandwich. Dal pomeriggio, immancabile l’appuntamento con l’Afternoon Tea di Villa d’Este: un viaggio alla scoperta della millenaria storia del the, tra i profumi della Cina e gli aromi dell’India, passando tra le note inconfondibili del Giappone e le atmosfere fumé del Sudafrica. Tutti i giorni dalle ore 17 è infatti possibile concedersi una pausa assaporando le migliori selezioni di the e tisane, accompagnate da sandwiches e vol-au-vent, oppure scones o una fetta di torta. Per i più audaci, una proposta speciale che vede in abbinamento i the più raffinati alle etichette di champagne più pregiate.\r

\r

Con l’arrivo della sera, la Greenhouse si trasforma infine in una zona lounge per rilassarsi e bere un cocktail prima di cena, oppure godersi un po’ di musica dal vivo. I mixology barman sono pronti a consigliare ogni ospite e preparare i signature cocktails di Villa d’Este, cinque in totale e legati alla storia della struttura e alle personalità che l'hanno frequentata. L’ultimo è il 1873, anno in cui la villa fu trasformata in hotel di lusso: grappa aromatizzata in casa ai mirtilli l’ingrediente principale, a ricordare quella bevuta dal gruppo di uomini d'affari milanesi per siglare l’accordo, in aggiunta a Chartreuse Jaune, orzata e acido citrico.","post_title":"Villa d'Este inaugura la Greenhouse: elegante salotto esterno affacciato sul lago","post_date":"2022-12-13T13:00:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670936431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Delta Hotels by Marriott giunge a quota 100, con l'apertura del Dubai Investment Park. Situata in una zona residenziale della città circondata da giardini, la struttura dispone di 248 camere e suite contraddistinte da un approccio moderno al design che si ispira alla tradizione artigianale, una piscina all'aperto, una spa e un centro fitness. La struttura comprende anche il Masian restaurant & bar, che propone cucina internazionale e narghilè, accompagnati da un menù ad hoc studiato per la cena, nonché birre artigianali e cocktail. Ad arricchire l'offerta la zona lounge, The Hub, con una caffetteria che serve bevande Lavazza, dolci, snack e piatti caldi e freddi, e il Pool bar, con una selezione di snack leggeri e bevande rinfrescanti per gli ospiti che desiderano rilassarsi a bordo piscina.\r

\r

Sono presenti anche Grab & Go e Delta Pantry, due degli storici locali del brand a livello globale. Grab & Go è l'opzione pensata per i viaggiatori sempre in movimento, che possono scegliere tra spuntini leggeri, frutta, succhi e altri prodotti freddi. Ideato per sembrare proprio come la cucina di casa, il Delta Pantry è aperto tutti i giorni ventiquattr'ore su ventiquattro e offre bevande e snack. Gli spazi per riunioni e conferenze sono dotati di attrezzature tecnologicamente avanzate e si estendono su tre aree, tra cui la Hall, che verrà inaugurata a breve, concepita per riunioni di lavoro ed eventi aziendali di grandi dimensioni.\r

\r

Dalla sua acquisizione nel 2015 con un portfolio di 37 strutture in Canada, il marchio Delta Hotels è cresciuto fino a diventare un brand globale e diversificato. \"Dagli inizi nel Paese della foglia d'acero fino alla crescente diversificazione del portfolio, questa apertura segna un emozionante traguardo nel viaggio di Delta Hotels\", ha infatti dichiarato Manny Rappenecker, vicepresidente e global brand leader del marchio del gruppo Marriott.","post_title":"Il brand Delta del gruppo Marriott tocca quota 100 con l'apertura del Dubai Investment Park","post_date":"2022-12-13T12:39:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670935140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435814\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluca Rubino[/caption]\r

\r

Argentina, Giappone, Sudan ma anche di India, Brasile e Vietnam… Racconti da ogni angolo del mondo, raccolti da esperiti e guide, narrati dalla voce della giornalista Fausta Filbier: sono i Frammenti di Viaggio, nuova iniziativa di Kel 12, che ha prodotto 12 episodi podcast disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme quali Apple Podcast, Spotify, Audible, Spreaker e Google. Se la voce narrante è dunque quella della giornalista e scrittrice Fausta Filbier, penna di prestigio che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti magazine, canali televisivi e radiofonici italiani, la produzione è stata invece affidata a Roberto Spampinato, giornalista multimediale, videomaker e fotografo.\r

\r

“I podcast muovono curiosità e voglia di approfondimento, narrando di emozioni, incontri con la natura, la storia e l’arte e soprattutto con le persone, da conoscere e rispettare - spiega l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino -. I podcast sono uno strumento di comunicazione innovativo che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese ed era quindi doveroso per la nostra azienda stare al passo con i tempi, rispondendo alle modalità di fruizione di contenuti richieste dal pubblico. In realtà il racconto è una modalità molto antica per descrivere un viaggio e lascia un margine di immaginazione molto ampio, da riempire con ricordi, sensazioni suggestioni diverse da utente a utente. Ed è nell’immaginazione guidata da parole, suoni e musiche che si può ritrovare il piacere più autentico, preludio di un viaggio meraviglioso”. Ogni mese la libreria di Frammenti di Viaggio si arricchirà di nuove puntate con ricordi da ogni parte del globo.","post_title":"Kel 12 mette Frammenti di Viaggio online, grazie ai podcast narrati da Fausta Filbier","post_date":"2022-12-13T11:20:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670930445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo resort nella provincia costiera di Phu Yen. Il Mandarin Oriental, Bai Nom aprirà nel 2026 e sarà la terza proprietà del gruppo in Vietnam, dopo quelle in pipeline a Saigon e Da Nang. Il resort, il cui sviluppo è seguito dalla società real estate locale Indochina Kajima, sorgerà su un'ampia spiaggia di 800 metri, circondato da scenografici altipiani e con vista sulla costa e sull'oceano. Il nuovo hotel offrirà 72 suite e ville, tra cui 25 residenze firmate Mandarin Oriental complete di giardini privati, piscine e terrazze.\r

\r

A disposizione degli ospiti anche tre ristoranti e bar e una spa a picco sul mare, che offrirà i trattamenti signature del gruppo, oltre a una varietà di pratiche che spaziano dallo yoga alla meditazione. Esperienze termali interne ed esterne e una piscina olimpionica di 30 metri saranno parte integrante dell’offerta benessere. Non mancheranno infine divertenti attività per tutta la famiglia, tra sport acquatici, escursioni e avventure outdoor, campi da tennis e padel e un Children’s club, con tanto di piscina dedicata per i più piccoli.","post_title":"Prosegue l'espansione di Mandarin Oriental in Vietnam: terzo resort in arrivo nel 2026","post_date":"2022-12-13T11:10:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670929831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aumenta la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia, in risposta all’elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie. La compagnia ha già messo in vendita i seguenti voli: il 20 dicembre una frequenza addizionale sulla rotta Roma Fiumicino-Catania e v.v; il 21 dicembre una frequenza addizionale sulla Roma Fiumicino – Palermo e v.v. e una sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e v.v.; il 23 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Alghero e v.v.; il 24 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v.\r

Da oggi vengono inoltre messi in vendita, nel rispetto delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti: il 24 dicembre un ulteriore volo sulla tratta Roma Fiumicino-Catania; il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino-Palermo; il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e v.v. Infine, il 22 dicembre: una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino–Alghero e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Olbia e v.v.\r

\"In attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni - spiega una nota del vettore - Ita Airways procederà quanto prima alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre\".","post_title":"Ita Airways potenzia la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia per le feste di Natale","post_date":"2022-12-13T10:36:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670927775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435789\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Boni[/caption]\r

\r

Autenticità, esperienza, avventura e active sono le nuove parole chiave che completano gli itinerari di Quality Group, che mantengono al contempo saldo il loro dna fondato su tre pilastri: natura, cultura, storia. Un modo insolito per rileggere i grandi classici dedicati ad Australia (con Nuova Zelanda e Polinesia), Canada e Perù. \r

\r

Australia, Nuova Zelanda e Polinesia\r

\r

Discover Australia presenta quindi una programmazione innovativa chiamata significativamente Fancy Australia Revolution. Si tratta di una proposta accessibile a tutti, grazie a quattro nuovissimi itinerari di breve durata (11/13 giorni), che riescono a conservare gli highlight della destinazione a un prezzo appetibile. Il tutto, favorito dal nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Perth, che ha anche consentito lo sviluppo di proposte su tutto il Western Australia. “Abbiamo riconfermato tutti i prodotti e i programmi anche esclusivi d’epoca pre-Covid, fatto non del tutto scontato, con un calendario di partenze di tour in esclusiva con guida in italiano, distribuite sull'intero corso dell’anno - spiega il product manager Roberto Boni -. Sia per l’Australia, sia per la Nuova Zelanda presentiamo due nostri tour in esclusiva che si aggiungono agli itinerari classici, rivisti anche in chiave Fancy, parcellizzati sull’est e sull'ovest del paese, per estendere l’esperienza di viaggio in Australia a chi non può concedersi periodi particolarmente lunghi. Una scelta premiante a quanto dimostrano i dati: le vendite, concentrate nel secondo semestre, sono infatti in ripresa e rispetto al passato notiamo un incremento delle richieste di viaggi individuali e in famiglia”.\r

\r

Anche la Nuova Zelanda performa bene con un buoni riempimenti sulle partenze da marzo soprattutto per fly & drive e per la Polinesia, best seller nel 2022 che riconferma la sua crescita, sia come meta stand alone sia come estensione di tour. Sono state perciò ampliate le opportunità di soggiorno grazie ad accordi con alcune catene alberghiere che permettono di proporre un’offerta molto competitiva in strutture di differente categoria, dallo standard al lusso per soddisfare ogni budget.\r

\r

Canada\r

\r

[caption id=\"attachment_435795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rosanna Nicastro[/caption]\r

\r

Il Canada del Diamante registra un buon andamento delle prenotazioni e rileva un cambio di passo della clientela, sempre più incline alla qualità del servizio e del prodotto. “Viaggiare bene è la richiesta che arriva dalla nostra clientela e che contraddistingue questo 2022 - racconta la product manager della destinazione, Rosanna Nicastro -. Sono infatti in netto incremento le prenotazioni di posti in business class e premium economy e chi viaggia con noi non lascia nulla al caso, cercando di completare gli itinerari con esperienze insolite e possibilmente uniche. Per rispondere a questa tendenza abbiamo inserito nella nostra programmazione la nuova sezione Canada Experience & Wildelife, che racchiude un’ampia selezione di proposte consigliate per rendere il viaggio indimenticabile”.\r

\r

Canada Experience & Wildelife suggerisce in particolare pacchetti esperienziali nella natura, spaziando da soggiorni sul lago Sacacomie da dedicare alla pesca o alla canoa, al trekking e alla mountain bike per ammirare cervi, alci o caribù, fino ai tour in barca alla ricerca di balene e puffins, o alle escursioni dedicate all’avvistamento degli orsi neri, dei grizzly e degli orsi polari... Tra le novità si aggiunge il tour in esclusiva Il Diamante Le meraviglie canadesi dell’ovest, con tre partenze tra agosto e settembre; è il solo tour di gruppo con guida in italiano che include una tappa a Campbell River, punto di partenza ideale per avvistare gli orsi grizzly solitamente inclusa solo nei fly & drive. E’ stata inoltre potenziata la sezione dedicata ai viaggi in treno con In treno da Halifax a Toronto: un viaggio individuale consigliato a chi preferisce la comodità del treno, mantenendo la propria autonomia, per un itinerario che attraversa il New Brunswick fino a raggiungere Toronto.\r

\r

Perù\r

\r

[caption id=\"attachment_435800\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gian Marco Caprotti[/caption]\r

\r

Le richieste per viaggi Qactive, Qsmart e Qexperience in Perù con Mistral Tour sono in significativo incremento, con numeri raddoppiati rispetto sia al 2019, sia alle previsioni del 2020. \"Se le proposte di itinerari guidati in bus e gli over 50 continuano a rappresentare lo zoccolo duro della programmazione e della nostra clientela, è sicuramente in atto un cambiamento che riguarda sia la fascia d’età, sia le abitudini di consumo - sottolinea il product manager Perù, Gian Marco Caprotti -. Si amplia infatti il target dai 20 anni in su, che è la fascia di clientela sulla quale l’operatore sta scommettendo dal 2019, investendo nella costruzione di proposte di viaggio rispondenti alle loro esigenze; di pari passo sono cambiate le abitudini dei clienti che, in generale, richiedono sempre più frequentemente itinerari Qexperience, che includono percorsi in bici a Lima o il trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che escursioni in dune buggy a Paracas oppure esperienze soft, ma allo stesso tempo adrenaliniche, coinvolgenti, autentiche ed emozionanti come l’e-bike in valle sacra\".\r

\r

Se Sulle tracce degli Incas e Active Perù restano quindi tra le proposte più richieste, per rispondere ai nuovi trend di domanda Mistral riconferma gli 11 tour di gruppo ormai iconici della programmazione, impreziositi dagli itinerari Experience Perù e Active Perù, rinnovati e arricchiti. Ritorna a grande richiesta anche la proposta Qsmart Party Perù, ideale per spiriti liberi di tutte le età: un viaggio classico ristrutturato in chiave moderna, perché concepito come un tour di gruppo con una struttura precostituita ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione, senza andare a incidere troppo sui costi. Per gli amanti della natura, novità di Mistral Tour, si consiglia la crociera di tre o quattro giorni per immergersi e ammirare la foresta Amazzonica, da poter abbinare a tutti gli itinerari proposti. Infine, per scoprire il Perù con un tocco di charme, Mistral permette di personalizzare e completare l’esperienza di viaggio partendo dal soggiorno e scegliendo di alloggiare in case coloniali, piuttosto che palazzi storici o fazenda.\r

\r

","post_title":"Quality: esperienza e avventura per innovare i classici su Australia, Canada e Perù","post_date":"2022-12-13T10:21:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670926914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha effettuato ieri, 12 dicembre, la sua prima corsa il Nightjet, nuovo treno notturno che collega Austria e Germania con Genova e la Liguria. Il collegamento effettuato dalla compagnia ferroviaria austriaca Öbb in collaborazione con Trenitalia, avvicina Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera con La Spezia, Rapallo, Levanto e Genova. Il servizio è quotidiano e offre ai passeggeri tutto il relax possibile: nei vagoni cuccette e letto riceveranno un drink di benvenuto e la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo.\r

Nei Nightjet è possibile viaggiare in posti singoli in carrozza con posti a sedere, cuccette o vagone. Possibilità di viaggio anche per coloro che prediligono la massima privacy, grazie agli scompartimenti separati. La partenza da La Spezia è prevista alle 17.10, mentre le tappe successive sono Levanto (17.37), Rapallo (18.34) e Genova Principe (19.50), con l’arrivo a Salisburgo previsto per le 6.49, a Vienna alle 8.52 e a Monaco alle 9.20. Il ritorno parte da Vienna alle 19:23, da Monaco di Baviera alle 20:10 e a Salisburgo alle 22:02 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 9:38 e poi proseguire per Rapallo (10:12), Levanto (10:44) e La Spezia (11:10). I biglietti saranno disponibili a partire da 28,80 euro per persona e tratta in carrozza con posti a sedere, da 48,10 euro in carrozza cuccette e da 67,30 euro in vagone letto.\r

«È motivo di grande soddisfazione essere qui oggi per dare il benvenuto al primo Nightjet che collega la Liguria con l’Austria e la Germania – ha affermato l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi - ulteriore conferma di quanto l’Europa sia strategica per Trenitalia e per tutto il Gruppo FS. Questo collegamento rappresenta una nuova porta di accesso al nostro Paese e offre, a tutti coloro che vorranno scoprire la Liguria, la possibilità di farlo in treno, mezzo green per eccellenza».\r

«Siamo molto lieti che la rete europea di treni notturni stia ora crescendo ulteriormente grazie alla collaborazione con i nostri partner - ha sottolineato Klaus Garstenauer, membro del consiglio di amministrazione di Öbb-Personenverkehr -. Da Genova e dalla regione Liguria offriamo nuovi interessanti collegamenti Nightjet, che possono essere offerti ogni giorno in modo confortevole e rispettoso del clima. \r

Ad accogliere il nuovo Nightjet a Genova anche Ivana Jelinic ceo Enit: «Enit è sempre attenta a sostenere i vettori italiani che rappresentano il primo motore dell’industria turistica. Le infrastrutture sono priorità per l’economia turistica. Con Trenitalia abbiamo avviato una partnership che consente di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e iconografico italiano a bordo dei treni. La sostenibilità legata a questo mezzo di trasporto è in linea con il turismo promosso dai piani Enit».","post_title":"Öbb e Trenitalia: operativo il Nightjet, nuovo treno notturno da Vienna e Monaco a Genova","post_date":"2022-12-13T10:15:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670926505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"2 giorni, 3 sessioni, 30 relatori per interrogarsi sul ruolo del turismo nelle dinamiche di sviluppo e gestione dei territori più piccoli e marginali, superando la narrazione celebrativa dei borghi: martedì 13 e mercoledì 14 dicembre all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo (SV) va in scena DEDECO 2022 – Destination Design Conference, dal titolo “Piccolo è (bello) fragile. Maneggiare con cura”.\r

\r

Nel cuore della riviera ligure di Ponente, due giornate di dibattito, approfondimento e formazione, che accendono i riflettori sulle diverse implicazioni della valorizzazione turistica dei borghi, o meglio dei piccoli paesi e delle aree interne, tra bellezza e fragilità, attraverso la lente del destination design, cioè dell’insieme delle attività di gestione, comunicazione e promozione, finalizzate a posizionare una destinazione nella competizione globale tra territori turistici.\r

\r

Identità, reti e innovazione sono le tre chiavi di lettura complementari che possono vedere il destination design protagonista e alle quali saranno dedicate le tre sessioni di DEDECO 2022, articolate tra speech individuali, confronti, testimonianze con esperti del turismo nel panorama nazionale e tavole rotonde.\r

\r

Si parte nella mattina di martedì 13 dicembre parlando di identità, perché ripensare i luoghi in chiave turistica significa ragionare innanzitutto proprio di identità, comunità e visione, elementi imprescindibili per la “rinascita” dei piccoli territori. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’indagine condotta da Destinaction per raccontare i territori fragili attraverso lo sguardo dei destination manager di domani, l’intervento di apertura sarà affidato all’agricoltore di montagna Federico Chierico, fondatore di Paysage à Manger, che ai piedi del Monte Rosa coltiva oltre 60 varietà di patate, antiche e rare, e per questo fortemente identitarie.\r

\r

Si entra poi nel vivo del tema della valorizzazione delle risorse identitarie dei territori nel confronto tra Paolo Manfredi, responsabile sviluppo digitale di Confartigianato Imprese, e Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e con la testimonianza di Isabella Parrucci, direttrice generale del Ginesio Fest, esperienza di rilancio, rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi di Borgo San Ginesio, nelle Marche attraverso la cultura. La tavola rotonda che concluderà la sessione sull’identità proverà infine a spiegare come tradurre i fattori identitari e una visione di territorio in brand, promozione e prodotto turistico, coinvolgendo, oltre a tutti gli ospiti della mattinata, anche Roberta Milano, Travel & Tourism marketing strategist, Josep Ejarque, Destination Manager, e Federico Alberto, CEO di StudioWiki.\r

\r

É dedicata alle reti la seconda sessione di DEDECO 2022, nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Per risultare attrattivo e competitivo sul mercato turistico, un territorio, per di più “piccolo”, è chiamato infatti a superare i propri confini e a ragionare in logica di rete per affermarsi come destinazione. Lo spiegherà bene Matteo Negrin, Direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo. DEDECO metterà poi a confronto due diversi modelli di cooperazione: quello dei distretti dell’economia civile, con Alessio D’Addezio, coordinatore dell’Ufficio Economia Civile di Legambiente, e quello delle cooperative di comunità, del turismo e della cultura, con Roberto (Pucci) La Marca, Presidente di CulTurMedia Legacoop Liguria.\r

\r

DEDECO 2022 si chiuderà mercoledì 14 dicembre con una mattinata dedicata all’innovazione, perché i territori marginali, al di là dei fenomeni di spopolamento, invecchiamento e abbandono, costituiscono straordinari laboratori di sperimentazione.\r

\r

Evoluzione dei Travel Marketing Days, che proprio da Finale Ligure sono partiti nel 2016, la Destination Design Conference è organizzata da De.De Destination Design – rete di imprese composta da Itur, Ideazione e Studiowiki, tre società con competenze differenti per rafforzare e far crescere le destinazioni turistiche - e Wikiacademy – centro studi di Studiowiki.\r

\r

DEDE.CO 2022 è sostenuta dal Comune di Finale Ligure, con il patrocinio di Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e Ordine dei Giornalisti della Liguria e in partnership con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, UNA (Aziende della Comunicazione Unite), Provincia di Savona, Federalberghi Savona e Unione Provinciale degli Albergatori della Provincia di Savona. Sono content partner Uncem (Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane) e DestinAction. Partner tecnici l’Istituto Alberghiero A. Migliorini e Asta del Mobile.\r

\r

\r

\r

","post_title":"DeDeCo 2022, a Finale Ligure il 13 e 14 dicembre l’evento “Piccolo è fragile. Maneggiare con cura”","post_date":"2022-12-13T10:13:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670926397000]}]}}