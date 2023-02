Carnevale Italia: 5 milioni di visitatori e 3 miliardi di giro d’affari L’indagine stimata di Cna Turismo e Commercio dimostra pernottamenti in strutture a pagamento, alberghi e Bed and Breakfast, nella settimana di carnevale, per un totale di 2 milioni di pernottamenti. Un giro d’affari vicino ai 3 miliardi, con un totale di 5 milioni di visitatori La massiccia presenza dei vacanzieri stranieri in un mese tradizionalmente poco turistico quale febbraio è altamente rassicurante. Saranno circa 500 mila i cittadini venuti in Italia da oltre confine per assistere a queste feste di sapore popolare e rappresentare il motore economico del periodo: da soli producono la metà dei pernottamenti prenotati. Le migliori Venezia con il suo Carnevale svolge il ruolo del protagonista per presenze e giro d’affari, confermandosi una delle capitali mondiali degli eventi. A seguire Viareggio con i suoi carri allegorici. Al terzo posto Ivrea con la Battaglia delle arance, un antico episodio che ha segnato la sua storia.

