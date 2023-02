Nuova sede romana per Ixpira che festeggia con un Open day il 3 marzo Cambio di sede per Ixpira che si trasferisce in via Casilina al 3, accanto alla centrale zona di Porta Maggiore a Roma, all’interno di una struttura moderna già scelta come sede operativa da importanti aziende nazionali. Si tratta di un quartier generale strutturato tecnologicamente per garantire la massima efficienza e produttività del team. Ixpira, tramite il proprio portale b2b www.ixpira.it offre una vasta gamma di servizi, tra cui la ricerca e la prenotazione di voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto, biglietti per eventi, assicurazioni di viaggio e molto altro ancora. Per festeggiare il trasferimento nella nuova sede, la società invita quindi tutti i propri clienti e partner a partecipare all’Open day del prossimo 3 marzo: un’occasione per esplorare la nuova location, incontrare il team e scoprire di persona tutte le offerte che l’azienda può mettere a disposizione del proprio pubblico.

