Borghini e Cossa, polizze catastrofali: evitate le scelte avventate E’ un momento di grande fermento per il mondo delle assicurazioni viaggi. Lo conferma anche Michele Cossa, socio e a.d. di Borghini e Cossa: “In un contesto sempre più sfidante dal punto di vista economico, geopolitico e ambientale, l’industria del turismo è alla ricerca di soluzioni assicurative evolute, in grado di salvaguardare la sostenibilità delle aziende nel medio e lungo periodo”. In particolare, se la richiesta di polizze viaggi da parte dei clienti finali si dimostra in costante incremento, nei primi otto mesi del 2024 la domanda delle imprese si concentra soprattutto sulle coperture rivolte alla protezione del business, come le polizze cyber, la tutela legale, che registra un balzo del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, e la responsabilità civile professionale, in crescita del 16%. Da segnalare l’interesse per il welfare sanitario a favore dei dipendenti: una leva vantaggiosa per le aziende dal punto di vista fiscale e contributivo, ma anche per i dipendenti, a fronte di un sistema sanitario sempre più congestionato. Se in altri settori il welfare sanitario è ormai un must-have per attrarre la forza lavoro e fidelizzarla nel tempo, nei primi otto mesi del 2024 la domanda di polizze e fondi spesa sanitari da parte delle imprese turistiche è aumentata del 49%. Riflettori infine inevitabilmente puntati anche sulle polizze catastrofali, in seguito all’introduzione dell’obbligo a carico di tutte le imprese a partire dal prossimo 31 dicembre. Matteo Maria Rossi, socio di Borghini e Cossa, mette però in guardia da un eccessivo allarmismo: “Il nostro suggerimento è di evitare scelte avventate, perché stiamo ancora aspettando il decreto attuativo che, oltre a stabilire i requisiti minimi delle coperture, dovrà sciogliere molti dubbi applicativi. Considerato l’iter travagliato del decreto e le tempistiche ristrette, il mercato si aspetta che l’entrata in vigore effettiva dell’obbligo non sarà, probabilmente, prima di fine marzo 2025, salvo ulteriori proroghe, già trapelate dal dibattito parlamentare. Allo stesso modo, ricordiamo a chi è già in possesso di coperture catastrofali, che l’adeguamento dei contratti in corso alla nuova normativa potrà avvenire alla prima occasione utile o alla successiva scadenza annuale: nel frattempo, le garanzie catastrofali dei contratti in corso, ove previste in polizza, manterranno la loro piena validità, garantendo una buona tutela dalle principali fonti di rischio”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia ha rafforzato la propria presenza nel settore ferroviario spagnolo acquisendo un ulteriore 6% delle azioni di Iryo attraverso la società Ferrovie dello Stato. Ciò aumenta la sua partecipazione al 51%, consolidandosi come azionista di maggioranza . Per il suddetto 6%, lo Stato ha versato 15 milioni di euro ad Air Nostrum, cifra che fa salire il valore complessivo di Iryo a circa 250 milioni. In questo modo, la partecipazione di Air Nostrum, finora pari al 31%, si riduce al 25%, mentre il resto della partecipazione resta nelle mani del gestore dell'infrastruttura Globalvia, che mantiene il suo 24%, e senza alcuna intenzione di modificare la sua posizione. Questa mossa strategica fa parte di un accordo di investimento e di un patto parasociale firmato prima che Iryo inizi ad operare in Spagna alla fine del 2022. Iryo ha infatti confermato che l'acquisto è “una ridistribuzione interna tra i partner attuali, in linea con il tabella di marcia precedentemente concordata. [post_title] => Ferrovie dello Stato acquisisce la maggioranza della spagnola Iryo [post_date] => 2024-11-06T14:06:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730902000000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478298" align="alignleft" width="257"] Michele Cossa[/caption] E' un momento di grande fermento per il mondo delle assicurazioni viaggi. Lo conferma anche Michele Cossa, socio e a.d. di Borghini e Cossa: “In un contesto sempre più sfidante dal punto di vista economico, geopolitico e ambientale, l’industria del turismo è alla ricerca di soluzioni assicurative evolute, in grado di salvaguardare la sostenibilità delle aziende nel medio e lungo periodo”. In particolare, se la richiesta di polizze viaggi da parte dei clienti finali si dimostra in costante incremento, nei primi otto mesi del 2024 la domanda delle imprese si concentra soprattutto sulle coperture rivolte alla protezione del business, come le polizze cyber, la tutela legale, che registra un balzo del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, e la responsabilità civile professionale, in crescita del 16%. [caption id="attachment_478299" align="alignright" width="300"] Matteo Maria Rossi[/caption] Da segnalare l’interesse per il welfare sanitario a favore dei dipendenti: una leva vantaggiosa per le aziende dal punto di vista fiscale e contributivo, ma anche per i dipendenti, a fronte di un sistema sanitario sempre più congestionato. Se in altri settori il welfare sanitario è ormai un must-have per attrarre la forza lavoro e fidelizzarla nel tempo, nei primi otto mesi del 2024 la domanda di polizze e fondi spesa sanitari da parte delle imprese turistiche è aumentata del 49%. Riflettori infine inevitabilmente puntati anche sulle polizze catastrofali, in seguito all’introduzione dell’obbligo a carico di tutte le imprese a partire dal prossimo 31 dicembre. Matteo Maria Rossi, socio di Borghini e Cossa, mette però in guardia da un eccessivo allarmismo: “Il nostro suggerimento è di evitare scelte avventate, perché stiamo ancora aspettando il decreto attuativo che, oltre a stabilire i requisiti minimi delle coperture, dovrà sciogliere molti dubbi applicativi. Considerato l’iter travagliato del decreto e le tempistiche ristrette, il mercato si aspetta che l’entrata in vigore effettiva dell’obbligo non sarà, probabilmente, prima di fine marzo 2025, salvo ulteriori proroghe, già trapelate dal dibattito parlamentare. Allo stesso modo, ricordiamo a chi è già in possesso di coperture catastrofali, che l’adeguamento dei contratti in corso alla nuova normativa potrà avvenire alla prima occasione utile o alla successiva scadenza annuale: nel frattempo, le garanzie catastrofali dei contratti in corso, ove previste in polizza, manterranno la loro piena validità, garantendo una buona tutela dalle principali fonti di rischio”. [post_title] => Borghini e Cossa, polizze catastrofali: evitate le scelte avventate [post_date] => 2024-11-06T12:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730895042000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita, con minimo due persone, da qualsiasi aeroporto italiano, anche sulla base di volato low cost. E' l'ultima novità in casa Go4Sea che, oltre a includere itinerari con guide locali o accompagnatore in loco, possono prevedere anche la presenza di un coordinatore che accompagna i clienti dall’Italia. Nel primo lancio, dedicato ai Ponti invernali e alla Primavera 2025, le destinazioni sono quelle più amate di sempre: Spagna (quattro tour diversi che includono l’Andalusia, Madrid e il Nord Verde del Paese, il nuovo tour Terra e Mare a Tenerife), i tre itinerari che comprendono il Portogallo, la Francia, i tre tour della Grecia Classica, il nuovo tour di Malta, i tour dell’Europa imperiale con Praga, Vienna e Budapest, il Belgio con le Fiandre, due tour della Polonia, tanti itinerari dell’Europa del Nord (dall’Islanda alle Lofoten alla ricerca dell’aurora boreale, i due tour dell’Albania, i richiestissimi tour della Turchia, il tour negli Emirati Arabi, l’Egitto Classico con la crociera sul Nilo e i tre itinerari alla scoperta del Marocco. Seguirà a stretto giro la programmazione dei tour estivi 2025, che includerà ancora più destinazioni dell’Europa del Nord, tra cui l’Irlanda, la Scozia, la Cornovaglia, i Paesi Baltici, la Macedonia del Nord e tante proposte a partenza garantita sul lungo raggio (Stati Uniti, Messico, Colombia, Perù, Argentina, l’Indocina, Giappone...). Sono, inoltre, disponibili partenze speciali a date fisse da aeroporti predefiniti, soprattutto in periodi di ponti e festività. I pacchetti sono flessibili: è possibile aggiungere giorni e escursioni all’inizio o alla fine del tour oppure costruire itinerari completamente su misura. Possono essere anche la base di una richiesta di gruppo precostituito o blocchi spazio, con interessanti riduzioni di costi. Tra le proposte più apprezzate c’è il tour a margherita, che prevede una base nella città di arrivo da cui partire ogni giorno per escursioni giornaliere con guida. Questa formula è perfetta per chi desidera evitare i cambi di hotel e avere un unico punto di riferimento durante il soggiorno. "E' un nuovo segmento che ha da sempre contraddistinto la nostra visione del viaggio, cercando di trovare il non convenzionale nel convenzionale, il non turistico anche nel turistico - spiega Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Così come per la programmazione Go4movie, lanciata in estate, si tratta di un nuovo cantiere che sposta sempre di più gli orizzonti". [post_title] => Go4Sea: nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita [post_date] => 2024-11-06T09:37:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730885832000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Programma invernale ricchissimo per i velieri Star Clippers. Il denso programma di partenze spazia, fin dal mese di novembre, tra il caldo mar dei Caraibi con il quattro alberi Star Flyer; la nave gemella Star Clipper, invece, raggiungerà poco prima di Capodanno il canale di Panama e il Pacifico, per trascorrere i primi mesi del 2025 in Costa Rica. Il 30 novembre segnerà in particolare l’inizio della stagione invernale dello Star Flyer che, reduce dalla traversata oceanica, partirà per la prima di una serie di 17 crociere da una settimana con imbarco a St. Maarten. Nove di queste seguiranno la rotta delle isole Leeward (anche dette, in italiano, Sottovento): Barbuda, Dominica, raggiunta ogni due lunedì veleggiando accanto all’ammiraglia Royal Clipper, Guadalupa, l’isola a forma di farfalla e, per finire Antigua e Saint Barth. Le altre otto partenze, alternate di settimana in settimana alle prime (in modo che chi volesse regalarsi una crociera da due settimane non debba ripetere due volte la stessa tratta), affronteranno invece gli avventurosi itinerari delle isole del Tesoro: in sette giorni di navigazione c'è la possibilità di esplorare in veliero le isole di Anguilla Jost van Dyke, che prende il nome dal pirata olandese che qui aveva rifugio, il Sir Francis Drake channel, attraverso il quale si raggiunge Norman island, che si dice abbia ispirato l'Isola del Tesoro di Stevenson. Prima del rientro a St. Maarten, si passa quindi dai suggestivi baths di Virgin Gorda. Biodiversità marina e terrestre, invece, per l’America Centrale di Star Clipper. È sul versante occidentale che si concentreranno a partire dal 28 dicembre le crociere del prossimo inverno: la prima di queste, in partenza da Balboa (Panama), permetterà di visitare la costa pacifica di questo Paese per poi raggiungere, superate le isole di Cohiba, Iguana e Parida, il Costa Rica, uno degli scrigni naturalistici e marini più preziosi al mondo. Saranno nove le partenze dello Star Clipper da Puerto Caldera e interesseranno i grandi parchi del paese, come il Manuel Antonio raggiungibile dall’attracco a Quepos. Per il Natale, infine, sono ancora disponibili le ultime cabine last-minute sui tre velieri della compagnia. Le crociere di Natale prevedono, per chi sceglie di trascorrere le feste a bordo, alcuni vantaggi: 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola a bordo di Royal Clipper e Star Flyer per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; 300 euro di credito di bordo per chi viaggia solo a bordo di Star Clipper; la terza persona naviga gratuitamente (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due). [post_title] => Le proposte Star Clippers per un inverno tra il mar dei Caraibi e l'America Centrale [post_date] => 2024-11-06T09:27:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730885251000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conferenza di presentazione dell'Enit e quindi dell'Italia al Wtm di Londra. «Siamo orgogliosi di essere qui a Londra in una della fiere di turismo più importanti del mondo - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana jelinic - e vorrei ringraziare tutte le regioni che sono presenti che come sempre sono numerosissime. Per noi di Enit è di grande interesse essere qui al Wtm, grande crocevia e snodo del turismo in questo momento determinante. La grande presenza dei nostri operatori ci dimostra quanta voglie c'è ancora nel mercato di fare business, di guardare al futuro e all'innovazione. Ma soprattutto di quanto l'Italia si amata e richiesta sui mercati internazionali». Conferme per l'Italia «Confermo la grande presenza dell'Italia e confermo inoltre che tutto ciò che riguarda l'Italia è visto con enorme interesse - esordisce l'ambasciatore italiano a Londra, Iginio Lambertini -. E questo viene confermato nella crescente presenza britannica nel nostro Paese. L'anno scorso 6 milioni in tutto l'anno. C'è anche un numero crescente di cittadini britannici che trasferiscono la loro residenza in Italia. Quindi la presenza dell'Italia in un evento come questo rappresenta una vetrina importante. E mi sembra che parte centrale della fiera mi pare che sia l'Italia». «Infatti confermo che lo stand dell'Italia è il più grande della fiera. Ed è fondamentale perché questa è una fiera dalla valenza mondiale» ha chiosato Ivana Jelinic . Ha preso la parola anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che ha messo in evidenza l'importanza dei flussi stranieri sulla sua regione. Ed ha inoltre rappresentato la forza dell'enogastronomia della regione, ma anche delle Nitto Atp finals di tennis, della coppa del mondo di sci e di altri eventi di grande interesse. Promozione unitaria «L'Italia deve promuoversi unitariamente. Questo è il punto di partenza per rafforzare nel mondo l'idea di un Paese e quindi le sue qualità turistiche - ha iniziato il ministero del turismo Daniela Santanchè -. In questa edizione solo due regioni sono fuori dal padiglione Italia, e sono il Veneto e la Sardegna, ma sicuramente sarà l'ultima volta. Perché bisogna capire che la vista unitaria è una attributo vincente per la strategia di turistica. Ma voglio dire anche che essere qui oggi è importante perché questa è una delle fiere fondamentali nel panorama mondiale. «E mi sembra che ci sia sempre più voglia d'Italia - ha continuato il ministro -. Ma dobbiamo anche ringraziare i britannici che quest'anno hanno fatto registrare 15 milioni di pernottamenti in Italia. Ma ora voglio dire che non ci interesse più la quantità dei turisti che sono venuti in Italia, ma la qualità. Cioè quanti soldi hanno speso nel nostro Paese. Perché questo è il dato cher ora ci interessa. Il punto di svolta è la destagionalizzazione. Proprtio per evitare quell'overtourism che secondo me è un concetto sbagliato, perché si deve parlare di gestione di flussi sbagliata. Dobbiamo destagionalizzare. Infine voglio ricordare però un appountamento importante, il G7 del turismo che si farà a Firenze dal 13 al 15 di novembre». [post_title] => L'Enit al Wtm. L'Italia è il punto centrale della grande fiera di Londra [post_date] => 2024-11-05T14:30:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730817036000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476505" align="alignleft" width="300"] Matteo Ciccalè[/caption] Grazie alla recente collaborazione tra Scalapay e MyCicero, la piattaforma che offre servizi digitali per la mobilità urbana, oggi gli utenti di Autoguidovie, azienda di trasporti che promuove la mobilità collettiva e sostenibile, potranno contare su soluzioni di gestione del viaggio sempre più smart e avranno accesso alle modalità di pagamento offerte dalla fintech per l’acquisto di abbonamenti annuali. Le soluzioni di pagamento/I prodotti “buy now pay later” di Scalapay saranno disponibili per gli abbonamenti Autoguidovie acquistati nelle aree di Pavia e provincia, area cremasca, Monza e provincia, e provincia di Milano. Gli utenti potranno utilizzare Scalapay per gli abbonamenti superiori a 500 euro, inclusi gli abbonamenti Autoguidovie, Stibm e Io Viaggio Ovunque. Matteo Ciccalè, vice president strategic growth di Scalapay dichiara: “Scalapay offre prodotti e soluzioni di pagamento differenti non solo per l’acquisto di soggiorni di lunga durata, ma anche per “viaggi” brevi, spostamenti frequenti che attengono alla quotidianità. Siamo felici di supportare l’innovazione di Autoguidovie e facilitare l’esperienza di acquisto di abbonamenti annuali degli autotrasporti”. Tappa evolutiva Per Scalapay, l'introduzione del servizio nel mondo dei trasporti rappresenta una nuova tappa evolutiva. Forte di una crescita a doppia cifra nel transato rispetto al 2023, la fintech milanese intende continuare a rafforzare la propria presenza nel segmento, grazie anche a nuove collaborazioni già in programma. Autoguidovie prosegue il percorso di innovazione introducendo strumenti che semplificano l'accesso alla mobilità collettiva. L'obiettivo è facilitare il trasporto pubblico, un elemento chiave per la sostenibilità a livello nazionale. Questa nuova modalità di pagamento non è solo una risposta alle esigenze individuali degli utenti, ma anche una soluzione per i territori che necessitano di modalità di trasporto più semplici, accessibili e flessibili. Offerta completa Giulia Fanesi, general manager myCicero ha commentato“MyCicero, con l’integrazione di Scalapay, continua nella mission di proporre ai suoi clienti più innovativi, come Autoguidovie, un’offerta completa e mirata ad un utilizzo sempre più semplice dei servizi di trasporto, per la mobilità sostenibile del futuro” Grazie alla mediazione di MyCicero, Autoguidovie è ora in grado di offrire ai propri clienti una nuova opzione di pagamento rateale, che migliora ulteriormente l’esperienza d’acquisto e risponde alle crescenti esigenze di una mobilità "smart". [caption id="attachment_478222" align="alignleft" width="300"] Silvia Granata[/caption] Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie, dichiara: “In Autoguidovie abbiamo come obiettivo sviluppare soluzioni che incentivino la mobilità collettiva sulla base dei bisogni reali delle persone. I trend che registriamo di contrazione delle patenti sulle fasce più giovani e la crescita di formule di abbonamento “smart” dimostrano che la mobilità collettiva può crescere ed essere la risposta al mezzo privato. Crediamo fortemente che offrire diversificazione nelle scelte di acquisto, lavorando in ottica omnicanale, sia la chiave del successo. La partnership con Scalapay rappresenta, in questo senso, un ulteriore passo verso i nostri clienti, facilitando ulteriormente il processo di pagamento”. [post_title] => Scalapay allarga sugli autotrasporti grazie alla collaborazione con MyCicero [post_date] => 2024-11-05T12:11:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730808715000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un 2024 davvero brillante quello del Chia Laguna, complesso sardo che include i tre indirizzi Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection, e Hotel Village: "In estate abbiamo registrato numeri record, con i ricavi medi per camera disponibile cresciuti del 18% (revpar) e un tasso di occupazione a luglio e agosto vicino al 100%. grazie alla domanda sia italiana, sia internazionale", spiega il general manager del complesso, Marco Pedna. Un trend in ascesa che sta peraltro proseguendo anche nei mesi autunnali: "Sostenuto dalla clientela individuale ma soprattutto dai gruppi mice, pure ottobre è infatti andato molto bene - prosegue Pedna -. A fronte di tutto ciò, stimiamo quindi di chiudere la stagione con un’occupazione media del 75%". L'Italia è il primo mercato del resort, seguito da Regno Uniti, Stati Uniti, Germania e Svizzera. "Recentemente abbiamo notato però anche un aumento di arrivi dai Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). Cresce inoltre la domanda per escursioni e attività di scoperta da parte sia della clientela italiana sia internazionale che sempre più desidera fare esperienze uniche legate al territorio, visitare luoghi autentici con la guida dei locali, conoscere i piatti della tradizione". Chia mira infatti ad attrarre non solo i viaggiatori che desiderano il relax fronte mare, ma anche gli appassionati di sport e di scoperta. Il resort quest'anno ha arricchito ulteriormente la propria offerta sportiva con nuove Academy dedicate per grandi e piccoli ospiti. Oltre ai due beach club del resort, sulle spiagge di monte Cogoni e dune di Campana, gli amanti del mare non lontano trovano cala Cipolla e Tuerredda, fra le più suggestive della costa. Dal resort si può partire inoltre per gite a cavallo fino a capo Spartivento o in barca lungo il litorale di Chia. Per gli amanti del wellbeing, la Conrad Spa propone percorsi benessere con vasche idromassaggio nel verde e trattamenti legati al territorio. L’intrattenimento serale, con spettacoli e musica dal vivo, completa l’offerta insieme alle diverse specialità gastronomiche proposte negli undici ristoranti del resort, per un vero e proprio viaggio gastronomico. E poi c'è il tema sostenibilità: “Notizia di questi ultimi giorni, l’Hotel Village ha ottenuto la certificazione internazionale Biosphere: un importante riconoscimento al nostro impegno in gesti concreti verso un modello di turismo/ospitalità eco-compatibile”, conclude Pedna. Lo standard Biosphere si basa sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile identificati tramite l’analisi e gli indicatori dell’Unwto del Global Compact, dell’Ue e dei criteri del Global Sustainable Tourism Council (Gstc). [post_title] => Il Chia Laguna si appresta a chiudere il 2024 con un tasso di occupazione medio del 75% [post_date] => 2024-11-05T12:07:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730808420000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478159" align="aligncenter" width="438"] ph credits: Alex Filz[/caption] Il Nature Programme by Familienhotels Südtirol è l’esclusivo programma di attività all'aperto che il gruppo altoatesino propone a bambini e ragazzi per intrattenerli educandoli attraverso giochi e laboratori creativi con cui i bambini potranno sviluppare capacità manuali, sociali e cognitive. L’obiettivo che si prefigge il gruppo altoatesino è quello di incoraggiare la creatività dei bambini e sensibilizzarli sull’importanza del rispetto e della comprensione dell’ambiente. Ogni anno le attività seguono un tema principale, sempre accompagnato da proposte fuori programma, in cui gli assistenti all’infanzia accompagnano i più piccoli nella scoperta della natura da un punto di vista artistico e ludico. I laboratori vedranno i bambini cimentarsi nella creazione di sculture di ghiaccio, casette per gli uccelli e decorazioni natalizie realizzate con foglie, bacche ed altri elementi raccolti nella natura. Nel programma, escursioni e avventure naturalistiche in cui potranno imparare a riconoscere tracce animali, cucinare piatti a base di piante selvatiche e arrostirle su un falò, utilizzare pigmenti naturali quali bacche e terra come colori per dipingere sulla neve. Gli assistenti all'infanzia, formati attraverso la Familienhotels Academy, seguono corsi specifici su tecniche di animazione e metodi educativi innovativi. Daniela Klotz, consulente e formatrice, è la responsabile del Nature Programme e delle attività educative dei Familienhotels Südtirol. «Gli hotel non offrono solo ambienti di lusso, ma anche programmi educativi pensati per stimolare la curiosità e l’apprendimento dei bambini», spiega Daniela. «Il nostro obiettivo è far sì che i bambini, durante la vacanza, non solo si divertano, ma acquisiscano nuove competenze e conoscenze che lascino un segno duraturo». La novità della stagione autunnale è rappresentata dal laboratorio di magia. I giovani ospiti possono realizzare con le proprie mani bacchette magiche e cappelli da mago, sacchetti magici per eseguire le illusioni e tutto il materiale necessario a mettere su lo spettacolo finale che permetterà loro di esibirsi davanti ai propri genitori, ricevendo il diploma di magia e un libro ricco di trucchi magici. Gli hotel, residence e resort di Familienhotels Südtirol offrono soggiorni a misura di famiglia, incontrando gli interessi di grandi e piccini grazie alle attività e agli spazi moderni e accoglienti ideati appositamente per i più piccoli, dai neonati agli adolescenti. Di Elisa Biagioli [post_title] => Aria aperta, magia e creatività con il Nature Programme by Familienhotels Südtirol [post_date] => 2024-11-04T14:34:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730730899000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il maltempo non dà tregua alla Spagna, con un'allerta rossa che oggi coinvolge l'area di Barcellona: Aena, il principale gestore aeroportuale spagnolo, segnala che 50 voli in partenza dall'aeroporto El Prat sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi a causa del temporale che ha colpito la zona. L'operatore aeroportuale ha inoltre dirottato 17 voli che sarebbero dovuti atterrare a Barcellona questa mattina verso aeroporti alternativi, dopo che una tempesta di pioggia e grandine si è abbattuta nella Spagna orientale, a meno di una settimana dalle peggiori inondazioni improvvise che hanno interessato la regione di Valencia, 300 chilometri a sud. «Se state volando dall'aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat controllate la vostra linea di autobus o metropolitana attraverso i canali ufficiali e tenete presente che tutte le linee pendolari sono sospese a causa della tempesta» segnala inoltre il sito web dello scalo, raccomandando di verificare con le singole compagnie aeree lo stato dei propri voli. Pesanti conseguenze anche sulla circolazione dei treni ad alta velocità, che stanno subendo interruzioni e ritardi attorno al nodo di Barcellona. [post_title] => Barcellona El Prat: 50 i voli cancellati o posticipati a causa del maltempo [post_date] => 2024-11-04T14:14:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730729699000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "borghini e cossa polizze catastrofali evitate le scelte avventate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1107,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia ha rafforzato la propria presenza nel settore ferroviario spagnolo acquisendo un ulteriore 6% delle azioni di Iryo attraverso la società Ferrovie dello Stato. Ciò aumenta la sua partecipazione al 51%, consolidandosi come azionista di maggioranza .\r

\r

Per il suddetto 6%, lo Stato ha versato 15 milioni di euro ad Air Nostrum, cifra che fa salire il valore complessivo di Iryo a circa 250 milioni.\r

\r

In questo modo, la partecipazione di Air Nostrum, finora pari al 31%, si riduce al 25%, mentre il resto della partecipazione resta nelle mani del gestore dell'infrastruttura Globalvia, che mantiene il suo 24%, e senza alcuna intenzione di modificare la sua posizione.\r

\r

Questa mossa strategica fa parte di un accordo di investimento e di un patto parasociale firmato prima che Iryo inizi ad operare in Spagna alla fine del 2022. Iryo ha infatti confermato che l'acquisto è “una ridistribuzione interna tra i partner attuali, in linea con il tabella di marcia precedentemente concordata.","post_title":"Ferrovie dello Stato acquisisce la maggioranza della spagnola Iryo","post_date":"2024-11-06T14:06:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1730902000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478298\" align=\"alignleft\" width=\"257\"] Michele Cossa[/caption]\r

\r

E' un momento di grande fermento per il mondo delle assicurazioni viaggi. Lo conferma anche Michele Cossa, socio e a.d. di Borghini e Cossa: “In un contesto sempre più sfidante dal punto di vista economico, geopolitico e ambientale, l’industria del turismo è alla ricerca di soluzioni assicurative evolute, in grado di salvaguardare la sostenibilità delle aziende nel medio e lungo periodo”.\r

\r

In particolare, se la richiesta di polizze viaggi da parte dei clienti finali si dimostra in costante incremento, nei primi otto mesi del 2024 la domanda delle imprese si concentra soprattutto sulle coperture rivolte alla protezione del business, come le polizze cyber, la tutela legale, che registra un balzo del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, e la responsabilità civile professionale, in crescita del 16%.\r

\r

[caption id=\"attachment_478299\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Matteo Maria Rossi[/caption]\r

\r

Da segnalare l’interesse per il welfare sanitario a favore dei dipendenti: una leva vantaggiosa per le aziende dal punto di vista fiscale e contributivo, ma anche per i dipendenti, a fronte di un sistema sanitario sempre più congestionato. Se in altri settori il welfare sanitario è ormai un must-have per attrarre la forza lavoro e fidelizzarla nel tempo, nei primi otto mesi del 2024 la domanda di polizze e fondi spesa sanitari da parte delle imprese turistiche è aumentata del 49%.\r

\r

Riflettori infine inevitabilmente puntati anche sulle polizze catastrofali, in seguito all’introduzione dell’obbligo a carico di tutte le imprese a partire dal prossimo 31 dicembre. Matteo Maria Rossi, socio di Borghini e Cossa, mette però in guardia da un eccessivo allarmismo: “Il nostro suggerimento è di evitare scelte avventate, perché stiamo ancora aspettando il decreto attuativo che, oltre a stabilire i requisiti minimi delle coperture, dovrà sciogliere molti dubbi applicativi. Considerato l’iter travagliato del decreto e le tempistiche ristrette, il mercato si aspetta che l’entrata in vigore effettiva dell’obbligo non sarà, probabilmente, prima di fine marzo 2025, salvo ulteriori proroghe, già trapelate dal dibattito parlamentare. Allo stesso modo, ricordiamo a chi è già in possesso di coperture catastrofali, che l’adeguamento dei contratti in corso alla nuova normativa potrà avvenire alla prima occasione utile o alla successiva scadenza annuale: nel frattempo, le garanzie catastrofali dei contratti in corso, ove previste in polizza, manterranno la loro piena validità, garantendo una buona tutela dalle principali fonti di rischio”.","post_title":"Borghini e Cossa, polizze catastrofali: evitate le scelte avventate","post_date":"2024-11-06T12:10:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730895042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita, con minimo due persone, da qualsiasi aeroporto italiano, anche sulla base di volato low cost. E' l'ultima novità in casa Go4Sea che, oltre a includere itinerari con guide locali o accompagnatore in loco, possono prevedere anche la presenza di un coordinatore che accompagna i clienti dall’Italia.\r

\r

Nel primo lancio, dedicato ai Ponti invernali e alla Primavera 2025, le destinazioni sono quelle\r

più amate di sempre: Spagna (quattro tour diversi che includono l’Andalusia, Madrid e il Nord Verde del Paese, il nuovo tour Terra e Mare a Tenerife), i tre itinerari che comprendono il Portogallo, la Francia, i tre tour della Grecia Classica, il nuovo tour di Malta, i tour dell’Europa imperiale con Praga, Vienna e Budapest, il Belgio con le Fiandre, due tour della Polonia, tanti itinerari dell’Europa del Nord (dall’Islanda alle Lofoten alla ricerca dell’aurora boreale, i due tour dell’Albania, i richiestissimi tour della Turchia, il tour negli Emirati Arabi, l’Egitto Classico con la crociera sul Nilo e i tre itinerari alla scoperta del Marocco.\r

\r

Seguirà a stretto giro la programmazione dei tour estivi 2025, che includerà ancora più destinazioni dell’Europa del Nord, tra cui l’Irlanda, la Scozia, la Cornovaglia, i Paesi Baltici, la Macedonia del Nord e tante proposte a partenza garantita sul lungo raggio (Stati Uniti, Messico, Colombia, Perù, Argentina, l’Indocina, Giappone...).\r

\r

Sono, inoltre, disponibili partenze speciali a date fisse da aeroporti predefiniti, soprattutto in periodi di ponti e festività. I pacchetti sono flessibili: è possibile aggiungere giorni e escursioni all’inizio o alla fine del tour oppure costruire itinerari completamente su misura. Possono essere anche la base di una richiesta di gruppo precostituito o blocchi spazio, con interessanti riduzioni di costi. Tra le proposte più apprezzate c’è il tour a margherita, che prevede una base nella città di arrivo da cui partire ogni giorno per escursioni\r

giornaliere con guida. Questa formula è perfetta per chi desidera evitare i cambi di hotel e avere un unico punto di riferimento durante il soggiorno.\r

\r

\"E' un nuovo segmento che ha da sempre contraddistinto la nostra visione del viaggio, cercando di trovare il non convenzionale nel convenzionale, il non turistico anche nel turistico - spiega Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Così come per la programmazione Go4movie, lanciata in estate, si tratta di un nuovo cantiere che sposta sempre di più gli orizzonti\".","post_title":"Go4Sea: nuova programmazione di tour guidati a partenza garantita","post_date":"2024-11-06T09:37:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730885832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Programma invernale ricchissimo per i velieri Star Clippers. Il denso programma di partenze spazia, fin dal mese di novembre, tra il caldo mar dei Caraibi con il quattro alberi Star Flyer; la nave gemella Star Clipper, invece, raggiungerà poco prima di Capodanno il canale di Panama e il Pacifico, per trascorrere i primi mesi del 2025 in Costa Rica.\r

\r

Il 30 novembre segnerà in particolare l’inizio della stagione invernale dello Star Flyer che, reduce dalla traversata oceanica, partirà per la prima di una serie di 17 crociere da una settimana con imbarco a St. Maarten. Nove di queste seguiranno la rotta delle isole Leeward (anche dette, in italiano, Sottovento): Barbuda, Dominica, raggiunta ogni due lunedì veleggiando accanto all’ammiraglia Royal Clipper, Guadalupa, l’isola a forma di farfalla e, per finire Antigua e Saint Barth. Le altre otto partenze, alternate di settimana in settimana alle prime (in modo che chi volesse regalarsi una crociera da due settimane non debba ripetere due volte la stessa tratta), affronteranno invece gli avventurosi itinerari delle isole del Tesoro: in sette giorni di navigazione c'è la possibilità di esplorare in veliero le isole di Anguilla Jost van Dyke, che prende il nome dal pirata olandese che qui aveva rifugio, il Sir Francis Drake channel, attraverso il quale si raggiunge Norman island, che si dice abbia ispirato l'Isola del Tesoro di Stevenson. Prima del rientro a St. Maarten, si passa quindi dai suggestivi baths di Virgin Gorda.\r

\r

Biodiversità marina e terrestre, invece, per l’America Centrale di Star Clipper. È sul versante occidentale che si concentreranno a partire dal 28 dicembre le crociere del prossimo inverno: la prima di queste, in partenza da Balboa (Panama), permetterà di visitare la costa pacifica di questo Paese per poi raggiungere, superate le isole di Cohiba, Iguana e Parida, il Costa Rica, uno degli scrigni naturalistici e marini più preziosi al mondo. Saranno nove le partenze dello Star Clipper da Puerto Caldera e interesseranno i grandi parchi del paese, come il Manuel Antonio raggiungibile dall’attracco a Quepos.\r

\r

Per il Natale, infine, sono ancora disponibili le ultime cabine last-minute sui tre velieri della compagnia. Le crociere di Natale prevedono, per chi sceglie di trascorrere le feste a bordo, alcuni vantaggi: 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola a bordo di Royal Clipper e Star Flyer per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; 300 euro di credito di bordo per chi viaggia solo a bordo di Star Clipper; la terza persona naviga gratuitamente (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due).","post_title":"Le proposte Star Clippers per un inverno tra il mar dei Caraibi e l'America Centrale","post_date":"2024-11-06T09:27:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730885251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conferenza di presentazione dell'Enit e quindi dell'Italia al Wtm di Londra.\r

\r

«Siamo orgogliosi di essere qui a Londra in una della fiere di turismo più importanti del mondo - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana jelinic - e vorrei ringraziare tutte le regioni che sono presenti che come sempre sono numerosissime. Per noi di Enit è di grande interesse essere qui al Wtm, grande crocevia e snodo del turismo in questo momento determinante. La grande presenza dei nostri operatori ci dimostra quanta voglie c'è ancora nel mercato di fare business, di guardare al futuro e all'innovazione. Ma soprattutto di quanto l'Italia si amata e richiesta sui mercati internazionali».\r

Conferme per l'Italia\r

«Confermo la grande presenza dell'Italia e confermo inoltre che tutto ciò che riguarda l'Italia è visto con enorme interesse - esordisce l'ambasciatore italiano a Londra, Iginio Lambertini -. E questo viene confermato nella crescente presenza britannica nel nostro Paese. L'anno scorso 6 milioni in tutto l'anno. C'è anche un numero crescente di cittadini britannici che trasferiscono la loro residenza in Italia. Quindi la presenza dell'Italia in un evento come questo rappresenta una vetrina importante. E mi sembra che parte centrale della fiera mi pare che sia l'Italia».\r

\r

«Infatti confermo che lo stand dell'Italia è il più grande della fiera. Ed è fondamentale perché questa è una fiera dalla valenza mondiale» ha chiosato Ivana Jelinic . \r

\r

Ha preso la parola anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che ha messo in evidenza l'importanza dei flussi stranieri sulla sua regione. Ed ha inoltre rappresentato la forza dell'enogastronomia della regione, ma anche delle Nitto Atp finals di tennis, della coppa del mondo di sci e di altri eventi di grande interesse.\r

Promozione unitaria\r

«L'Italia deve promuoversi unitariamente. Questo è il punto di partenza per rafforzare nel mondo l'idea di un Paese e quindi le sue qualità turistiche - ha iniziato il ministero del turismo Daniela Santanchè -. In questa edizione solo due regioni sono fuori dal padiglione Italia, e sono il Veneto e la Sardegna, ma sicuramente sarà l'ultima volta. Perché bisogna capire che la vista unitaria è una attributo vincente per la strategia di turistica. Ma voglio dire anche che essere qui oggi è importante perché questa è una delle fiere fondamentali nel panorama mondiale.\r

\r

«E mi sembra che ci sia sempre più voglia d'Italia - ha continuato il ministro -. Ma dobbiamo anche ringraziare i britannici che quest'anno hanno fatto registrare 15 milioni di pernottamenti in Italia. Ma ora voglio dire che non ci interesse più la quantità dei turisti che sono venuti in Italia, ma la qualità. Cioè quanti soldi hanno speso nel nostro Paese. Perché questo è il dato cher ora ci interessa. Il punto di svolta è la destagionalizzazione. Proprtio per evitare quell'overtourism che secondo me è un concetto sbagliato, perché si deve parlare di gestione di flussi sbagliata. Dobbiamo destagionalizzare. Infine voglio ricordare però un appountamento importante, il G7 del turismo che si farà a Firenze dal 13 al 15 di novembre».","post_title":"L'Enit al Wtm. L'Italia è il punto centrale della grande fiera di Londra","post_date":"2024-11-05T14:30:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730817036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476505\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

Grazie alla recente collaborazione tra Scalapay e MyCicero, la piattaforma che offre servizi digitali per la mobilità urbana, oggi gli utenti di Autoguidovie, azienda di trasporti che promuove la mobilità collettiva e sostenibile, potranno contare su soluzioni di gestione del viaggio sempre più smart e avranno accesso alle modalità di pagamento offerte dalla fintech per l’acquisto di abbonamenti annuali.\r

Le soluzioni di pagamento/I prodotti “buy now pay later” di Scalapay saranno disponibili per gli abbonamenti Autoguidovie acquistati nelle aree di Pavia e provincia, area cremasca, Monza e provincia, e provincia di Milano. Gli utenti potranno utilizzare Scalapay per gli abbonamenti superiori a 500 euro, inclusi gli abbonamenti Autoguidovie, Stibm e Io Viaggio Ovunque.\r

Matteo Ciccalè, vice president strategic growth di Scalapay dichiara: “Scalapay offre prodotti e soluzioni di pagamento differenti non solo per l’acquisto di soggiorni di lunga durata, ma anche per “viaggi” brevi, spostamenti frequenti che attengono alla quotidianità. Siamo felici di supportare l’innovazione di Autoguidovie e facilitare l’esperienza di acquisto di abbonamenti annuali degli autotrasporti”.\r

Tappa evolutiva\r

Per Scalapay, l'introduzione del servizio nel mondo dei trasporti rappresenta una nuova tappa evolutiva. Forte di una crescita a doppia cifra nel transato rispetto al 2023, la fintech milanese intende continuare a rafforzare la propria presenza nel segmento, grazie anche a nuove collaborazioni già in programma.\r

Autoguidovie prosegue il percorso di innovazione introducendo strumenti che semplificano l'accesso alla mobilità collettiva. L'obiettivo è facilitare il trasporto pubblico, un elemento chiave per la sostenibilità a livello nazionale. Questa nuova modalità di pagamento non è solo una risposta alle esigenze individuali degli utenti, ma anche una soluzione per i territori che necessitano di modalità di trasporto più semplici, accessibili e flessibili.\r

\r

Offerta completa\r

Giulia Fanesi, general manager myCicero ha commentato“MyCicero, con l’integrazione di Scalapay, continua nella mission di proporre ai suoi clienti più innovativi, come Autoguidovie, un’offerta completa e mirata ad un utilizzo sempre più semplice dei servizi di trasporto, per la mobilità sostenibile del futuro”\r

Grazie alla mediazione di MyCicero, Autoguidovie è ora in grado di offrire ai propri clienti una nuova opzione di pagamento rateale, che migliora ulteriormente l’esperienza d’acquisto e risponde alle crescenti esigenze di una mobilità \"smart\".\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_478222\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Granata[/caption]\r

Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie, dichiara: “In Autoguidovie abbiamo come obiettivo sviluppare soluzioni che incentivino la mobilità collettiva sulla base dei bisogni reali delle persone. I trend che registriamo di contrazione delle patenti sulle fasce più giovani e la crescita di formule di abbonamento “smart” dimostrano che la mobilità collettiva può crescere ed essere la risposta al mezzo privato. Crediamo fortemente che offrire diversificazione nelle scelte di acquisto, lavorando in ottica omnicanale, sia la chiave del successo. La partnership con Scalapay rappresenta, in questo senso, un ulteriore passo verso i nostri clienti, facilitando ulteriormente il processo di pagamento”.","post_title":"Scalapay allarga sugli autotrasporti grazie alla collaborazione con MyCicero","post_date":"2024-11-05T12:11:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730808715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2024 davvero brillante quello del Chia Laguna, complesso sardo che include i tre indirizzi Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection, e Hotel Village: \"In estate abbiamo registrato numeri record, con i ricavi medi per camera disponibile cresciuti del 18% (revpar) e un tasso di occupazione a luglio e agosto vicino al 100%. grazie alla domanda sia italiana, sia internazionale\", spiega il general manager del complesso, Marco Pedna.\r

\r

Un trend in ascesa che sta peraltro proseguendo anche nei mesi autunnali: \"Sostenuto dalla clientela individuale ma soprattutto dai gruppi mice, pure ottobre è infatti andato molto bene - prosegue Pedna -. A fronte di tutto ciò, stimiamo quindi di chiudere la stagione con un’occupazione media del 75%\".\r

\r

L'Italia è il primo mercato del resort, seguito da Regno Uniti, Stati Uniti, Germania e Svizzera. \"Recentemente abbiamo notato però anche un aumento di arrivi dai Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). Cresce inoltre la domanda per escursioni e attività di scoperta da parte sia della clientela italiana sia internazionale che sempre più desidera fare esperienze uniche legate al territorio, visitare luoghi autentici con la guida dei locali, conoscere i piatti della tradizione\".\r

\r

Chia mira infatti ad attrarre non solo i viaggiatori che desiderano il relax fronte mare, ma anche gli appassionati di sport e di scoperta. Il resort quest'anno ha arricchito ulteriormente la propria offerta sportiva con nuove Academy dedicate per grandi e piccoli ospiti. Oltre ai due beach club del resort, sulle spiagge di monte Cogoni e dune di Campana, gli amanti del mare non lontano trovano cala Cipolla e Tuerredda, fra le più suggestive della costa. Dal resort si può partire inoltre per gite a cavallo fino a capo Spartivento o in barca lungo il litorale di Chia. Per gli amanti del wellbeing, la Conrad Spa propone percorsi benessere con vasche idromassaggio nel verde e trattamenti legati al territorio. L’intrattenimento serale, con spettacoli e musica dal vivo, completa l’offerta insieme alle diverse specialità gastronomiche proposte negli undici ristoranti del resort, per un vero e proprio viaggio gastronomico.\r

\r

E poi c'è il tema sostenibilità: “Notizia di questi ultimi giorni, l’Hotel Village ha ottenuto la certificazione internazionale Biosphere: un importante riconoscimento al nostro impegno in gesti concreti verso un modello di turismo/ospitalità eco-compatibile”, conclude Pedna. Lo standard Biosphere si basa sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile identificati tramite l’analisi e gli indicatori dell’Unwto del Global Compact, dell’Ue e dei criteri del Global Sustainable Tourism Council (Gstc).","post_title":"Il Chia Laguna si appresta a chiudere il 2024 con un tasso di occupazione medio del 75%","post_date":"2024-11-05T12:07:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730808420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478159\" align=\"aligncenter\" width=\"438\"] ph credits: Alex Filz[/caption]\r

\r

Il Nature Programme by Familienhotels Südtirol è l’esclusivo programma di attività all'aperto che il gruppo altoatesino propone a bambini e ragazzi per intrattenerli educandoli attraverso giochi e laboratori creativi con cui i bambini potranno sviluppare capacità manuali, sociali e cognitive.\r

\r

L’obiettivo che si prefigge il gruppo altoatesino è quello di incoraggiare la creatività dei bambini e sensibilizzarli sull’importanza del rispetto e della comprensione dell’ambiente.\r

\r

Ogni anno le attività seguono un tema principale, sempre accompagnato da proposte fuori programma, in cui gli assistenti all’infanzia accompagnano i più piccoli nella scoperta della natura da un punto di vista artistico e ludico. I laboratori vedranno i bambini cimentarsi nella creazione di sculture di ghiaccio, casette per gli uccelli e decorazioni natalizie realizzate con foglie, bacche ed altri elementi raccolti nella natura. Nel programma, escursioni e avventure naturalistiche in cui potranno imparare a riconoscere tracce animali, cucinare piatti a base di piante selvatiche e arrostirle su un falò, utilizzare pigmenti naturali quali bacche e terra come colori per dipingere sulla neve.\r

\r

Gli assistenti all'infanzia, formati attraverso la Familienhotels Academy, seguono corsi specifici su tecniche di animazione e metodi educativi innovativi. Daniela Klotz, consulente e formatrice, è la responsabile del Nature Programme e delle attività educative dei Familienhotels Südtirol. «Gli hotel non offrono solo ambienti di lusso, ma anche programmi educativi pensati per stimolare la curiosità e l’apprendimento dei bambini», spiega Daniela. «Il nostro obiettivo è far sì che i bambini, durante la vacanza, non solo si divertano, ma acquisiscano nuove competenze e conoscenze che lascino un segno duraturo».\r

\r

La novità della stagione autunnale è rappresentata dal laboratorio di magia. I giovani ospiti possono realizzare con le proprie mani bacchette magiche e cappelli da mago, sacchetti magici per eseguire le illusioni e tutto il materiale necessario a mettere su lo spettacolo finale che permetterà loro di esibirsi davanti ai propri genitori, ricevendo il diploma di magia e un libro ricco di trucchi magici.\r

\r

Gli hotel, residence e resort di Familienhotels Südtirol offrono soggiorni a misura di famiglia, incontrando gli interessi di grandi e piccini grazie alle attività e agli spazi moderni e accoglienti ideati appositamente per i più piccoli, dai neonati agli adolescenti.\r

\r

Di Elisa Biagioli\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aria aperta, magia e creatività con il Nature Programme by Familienhotels Südtirol","post_date":"2024-11-04T14:34:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730730899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il maltempo non dà tregua alla Spagna, con un'allerta rossa che oggi coinvolge l'area di Barcellona: Aena, il principale gestore aeroportuale spagnolo, segnala che 50 voli in partenza dall'aeroporto El Prat sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi a causa del temporale che ha colpito la zona.\r

\r

L'operatore aeroportuale ha inoltre dirottato 17 voli che sarebbero dovuti atterrare a Barcellona questa mattina verso aeroporti alternativi, dopo che una tempesta di pioggia e grandine si è abbattuta nella Spagna orientale, a meno di una settimana dalle peggiori inondazioni improvvise che hanno interessato la regione di Valencia, 300 chilometri a sud.\r

\r

«Se state volando dall'aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat controllate la vostra linea di autobus o metropolitana attraverso i canali ufficiali e tenete presente che tutte le linee pendolari sono sospese a causa della tempesta» segnala inoltre il sito web dello scalo, raccomandando di verificare con le singole compagnie aeree lo stato dei propri voli. \r

\r

Pesanti conseguenze anche sulla circolazione dei treni ad alta velocità, che stanno subendo interruzioni e ritardi attorno al nodo di Barcellona. ","post_title":"Barcellona El Prat: 50 i voli cancellati o posticipati a causa del maltempo","post_date":"2024-11-04T14:14:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730729699000]}]}}