Booking avanza anche nella vendita dei biglietti aerei (+40%) Booking, leader nella vendita di alloggi, cresce del 40% nella vendita di biglietti aerei, solo nel trimestre estivo, arrivando a 13 milioni di biglietti, il 40% in più rispetto ai 9 milioni del stesso periodo dell’anno precedente. E molto lontano dai 6 milioni nel 2022. Ovviamente la piattaforma ‘sfrutta’ la sua forte posizione nella vendita di alloggi per trascinare i clienti sull’aereo, un business in cui aveva una presenza marginale ma che è in rapida crescita, trasformando così Booking in un’agenzia di viaggi completa. Proprietario di Rentalcars, Booking noleggia anche auto e, ovviamente, vende offerte complementari. Dal 2023 al 2024, solo nel trimestre che copre l’estate, Booking ha fatturato (per l’insieme delle sue attività) 8 miliardi, risultato dell’intermediazione di 43,4 miliardi di dollari in prenotazioni. La fatturazione è cresciuta del 9% e l’utile è stato di 3,7 miliardi, cosa che meriterebbe un capitolo a parte: il 46% dei profitti sulla fatturazione, una cosa praticamente mai vista nel mondo degli affari, comprese probabilmente le aziende farmaceutiche. Oltre al personale e all’IT, Booking spende solo in pubblicità, quasi tutta su Google, 2,15 miliardi solo in un trimestre, ovvero 24 milioni di dollari al giorno. Se le vendite di biglietti aerei sono aumentate del 40%, gli autonoleggi sono aumentati del 16% e gli alloggi, come indicato, dell’8%. Condividi

L’annuncio è stato dato da Roberto Pagliara, ceo del gruppo, durante l’inaugurazione dei nuovi uffici, sia di rappresentanza che operativi, a Roma, situati al quinto piano di un elegante edificio storico di via del Tritone, a due passi da piazza Barberini.\r

\r

«Entro dicembre faremo questo passaggio e cambieremo assetto societario. Si tratta di un passo decisivo per la crescita del nostro gruppo. Abbiamo chiuso il il 2023 con circa 150 milioni di euro di fatturato, in crescita rispetto al 2022 nonostante il taglio di alcune strutture dal portfolio, e termineremo il 2024 con 160 milioni. Siamo molto soddisfatti di questi risultati che premiano un lavoro sempre attento alla soddisfazione dei nostri clienti e alle esigenze del canale agenziale, che oggi copre l'85 per cento delle nostre vendite, quindi resta strategico».\r

\r

Oltre al cambio di assetto societario, Pagliara sottolinea l'importanza che da sempre il prodotto Italia rappresenta per il business e che potrebbe portare presto a delle novità: «Non escludiamo un ritorno alle origini - annuncia Pagliara -, per esempio la creazione di una business unit che si occupi di incoming, non solo in Puglia ma in tutto il Sud Italia». Il gruppo è inoltre in fase di registrazione del marchio Valtur nel registro speciale dei Marchi storici italiani: una scelta che servirà per attestare il valore del brand nel turismo italiano e darà il motore a una serie di azioni collaterali che saranno portate avanti in collaborazione con le istituzioni.\r

\r

\r

\r

Nuove aperture\r

\r

Nel corso dell’evento, Pagliara ha ricordato i successi del 2024, che ha visto l’inaugurazione del Valtur Baia del Gusmay a Peschici in Puglia e del Reef Oasis Suakin Resort a Marsa Alam in Egitto. Queste strutture hanno consolidato la presenza del marchio Valtur sul mercato sia nazionale, sia internazionale. In Calabria, un ulteriore tassello di questa espansione è il nuovo Valtur Calabria Maritim Resort a Villapiana Scalo, adiacente al Valtur Calabria Otium Resort. Dotato di mille camere e una sala meeting con oltre mille posti, attrezzature all’avanguardia, una grande spa e una piscina coperta, il resort mira a rimanere aperto tutto l’anno, ospitando eventi di benessere, sportivi e formativi.\r

\r

Sardegna: espansione del Nicolaus Club\r

\r

In Sardegna, il 2025 vedrà l’apertura di due nuovi club Nicolaus: il Nicolaus Club Li Cucutti a Budoni, un 4 stelle di 120 camere situato a 300 metri da una spiaggia sabbiosa, ideale per famiglie, e il Nicolaus Prime Villas Resort a Castiadas, nella località Santa Giusta, un resort di 84 camere incastonato in un parco verdeggiante, con accesso alla spiaggia. «L'apertura a Budoni andrà a consolidare la nostra presenza sulla parte nord della Sardegna - spiega Pagliara - mentre quella a San Giusta è strategica per iniziare a fare un po' di massa critica anche al Sud, dove finora avevamo solo un prodotto generalista».\r

\r

Lifestyle e musica: il nuovo Valtur a Gallipoli\r

\r

La proposta lifestyle del Gruppo si arricchirà ulteriormente nell’estate 2025 con il Valtur Gallipoli Beach Resort & Spa. Questo 5 stelle di 120 camere, affacciato su oltre un chilometro e mezzo di spiaggia bianca, sarà il primo resort italiano a tema musicale, con junior suite dotate di postazioni dj.\r

\r

","post_title":"Nicolaus diventa s.p.a. e inaugura la sede di Roma","post_date":"2024-11-07T12:52:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730983972000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un to in crescita, che punta a svilupparsi diversificando prodotto e mercati. Isola Azzurra nasce in Sicilia nel 2009 per organizzare viaggi di gruppo da e per l'isola mediterranea. Quindici anni dopo si propone come un operatore completo, iscritto Astoi dal 2019, che oltre al mare Italia generalista dispone di un prodotto club in fase di espansione, di un'offerta incoming importante con focus sull'intero Sud Italia e di una proposta outgoing in fase di progressiva definizione.\r

\r

E a testimoniare l'importante sviluppo in corso sono gli stessi numeri: tra il 2019 e il 2024 Isola Azzurra ha infatti visto il proprio fatturato più che raddoppiare, passando da 10,6 milioni a 23,6 milioni di euro. \"Per il 2025 - racconta il titolare e ceo, Andrea Lorenzoni - contiamo di crescere ulteriormente di una percentuale compresa tra il 10% e il 15%\". Anche le marginalità sono più che positive: \"Quest'anno prevediamo di chiudere attorno all'8% ante imposte e ammortamenti, tenendo però conto che la maggior parte degli investimenti nel nostro bilancio sono inclusi nell'anno di riferimento e quindi non ammortati\". Le presenze totali saranno 350 mila, per un'azienda che oggi vanta uno staff di 29 collaboratori, di cui sei commerciali.\r

\r

A fronte di ciò, i piani per il futuro sono davvero ambiziosi, soprattutto lato Zeta Club, il prodotto villaggistica brandizzato del to. Al momento Isola Azzurra può già contare su tre indirizzi in Sicilia: un villaggio ad Alicudi a gestione Mangia's, il resort Donnalucata di Marina di Ragusa e la prima struttura di proprietà e a conduzione diretta a Selinunte (stagione inaugurale nel 2024, per un complesso da 135 camere e 44 mila presenze con stagionalità estesa sino a fine ottobre, ndr). \"E il prossimo anno ne aggiungeremo altri due: il Sikania Eco Resort del gruppo Lindbergh, nonché il nostro primo Zeta Club al di fuori della Sicilia, il sardo San Teodoro Le Rose\". Isola Azzurra non esclude neppure ulteriori acquisizioni dirette: \"Siamo sempre aperti alle nuove opportunità di mercato, essendo pure disponibili a offrire i nostri servizi di gestione\".\r

\r

Ma non finisce qui, perché il to aprirà anche una sede locale alle Eolie per rafforzare la propria attività di dmc, estendendo inoltre l'offerta incoming oltre i confini di Sicilia e Puglia con l'aggiunta della Sardegna: \"Integreremo poi la nostra proposta pacchettizzata su ciascuna delle nostre linee con flussi xml per i voli (linea e low cost) e i traghetti. Il tutto combinabile dalle adv partner direttamente sul nostro sito\".\r

\r

Non bisogna infine dimenticare il brand Azzurra World dedicato al lungo raggio, nato due anni fa con l'inserimento di alcune figure specifiche: un prodotto tailor made con focus su Usa e Caraibi, ma anche Oriente, molto forte sul segmento viaggi di nozze e pure in grado di proporre pacchettizzazioni ad hoc per partenze speciali da Roma, Palermo e Catania con tariffe molto competitive. L'obiettivo ora è consolidare la proposta, con una crescita progressiva che mira anche a conquistare il Nord Italia. Il to al momento può contare su una rete commerciale presente direttamente in Campania, Sicilia, Lazio e Piemonte, a cui si aggiunge un ufficio inside sales in sede per gestire le vendite nelle aree finora non coperte. Le agenzie partner con codice a oggi sono circa 2 mila.","post_title":"Isola Azzurra: piani ambiziosi per un to in crescita tra mare Italia, incoming e prodotto club","post_date":"2024-11-07T12:40:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730983247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Booking, leader nella vendita di alloggi, cresce del 40% nella vendita di biglietti aerei, solo nel trimestre estivo, arrivando a 13 milioni di biglietti, il 40% in più rispetto ai 9 milioni del stesso periodo dell’anno precedente. E molto lontano dai 6 milioni nel 2022.\r

\r

Ovviamente la piattaforma 'sfrutta' la sua forte posizione nella vendita di alloggi per trascinare i clienti sull'aereo, un business in cui aveva una presenza marginale ma che è in rapida crescita, trasformando così Booking in un'agenzia di viaggi completa. Proprietario di Rentalcars, Booking noleggia anche auto e, ovviamente, vende offerte complementari.\r

\r

Dal 2023 al 2024, solo nel trimestre che copre l'estate, Booking ha fatturato (per l'insieme delle sue attività) 8 miliardi, risultato dell'intermediazione di 43,4 miliardi di dollari in prenotazioni. La fatturazione è cresciuta del 9% e l'utile è stato di 3,7 miliardi, cosa che meriterebbe un capitolo a parte: il 46% dei profitti sulla fatturazione, una cosa praticamente mai vista nel mondo degli affari, comprese probabilmente le aziende farmaceutiche. Oltre al personale e all'IT, Booking spende solo in pubblicità, quasi tutta su Google, 2,15 miliardi solo in un trimestre, ovvero 24 milioni di dollari al giorno.\r

\r

Se le vendite di biglietti aerei sono aumentate del 40%, gli autonoleggi sono aumentati del 16% e gli alloggi, come indicato, dell'8%.","post_title":"Booking avanza anche nella vendita dei biglietti aerei (+40%)","post_date":"2024-11-07T11:32:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730979124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor amplia e rafforza l'operativo dell'estate 2025 con l'introduzione di otto nuove rotte giornaliere da Francoforte verso Roma, Milano, Praga, Vienna, Zurigo, Berlino, Amburgo e Monaco.\r

\r

Uno sviluppo che risponde al progressivo aumento della domanda “bleisure”, che vede i passeggeri abbinare affari e svago nei viaggi a breve raggio.\r

\r

L'amministratore delegato di Condor, Peter Gerber, ha sottolineato che l'espansione riflette l'impegno della compagnia aerea nell'offrire opzioni di viaggio diversificate, andando oltre la tradizionale focalizzazione sulle destinazioni di vacanza.\r

\r

In risposta all'aumento dei costi operativi in Germania, Condor baserà altri cinque aeromobili a Zurigo, Vienna, Praga, Milano e Roma. Questo trasferimento strategico non solo si allinea alla domanda di collegamenti con le città da Francoforte, ma rafforza anche le partnership con i tour operator locali. \r

\r

","post_title":"Condor collegherà Francoforte a Milano e Roma nell'estate 2025","post_date":"2024-11-07T09:52:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730973155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines guarda all'estate 2025 con un operativo che includerà 73 rotte - otto in più rispetto a quest'anno - con un aumento del +12% della frequenza dei voli e del 14% delle ore di volo durante il picco stagionale. \r

\r

Lo schedule 2025 conferma i voli verso tutte le 28 destinazioni internazionali che sono state collegate direttamente alla Croazia durante la summer 2024, con alcune tratte che decolleranno già alla fine di marzo del prossimo anno e si protrarranno fino alla fine di ottobre 2025, in linea con gli obiettivi di allungamento della stagione turistica della destinazione croata.\r

\r

La compagnia, che ha presentato i piani 2025 in questi giorni durante il Wtm di Londra, prevede ampliare il network internazionale e di aumentare gradualmente il numero di voli per la prossima estate, grazie a progressivo ingresso in flotta dei nuovi Airbus A220. \r

\r

Il primo è stato ricevuto da Croatia Airlines lo scorso luglio, primo passo del totale rinnovo della flotta che dovrebbe essere completato entro il 2027, e che rappresenta il più grande progetto nei 35 anni di storia della compagnia.\r

\r

L'arrivo di un secondo A220 è previsto per fine 2024, mentre altri tre saranno consegnati entro il picco della stagione turistica 2025. in base alle consegne, l'estate 2025 vedrà un'offerta di oltre 108.000 posti settimanali, pari ad una crescita del 57%.\r

\r

«Una connettività aerea di alta qualità è un prerequisito fondamentale per posizionare la Croazia come una destinazione sostenibile, facilmente accessibile e attrattiva tutto l'anno» ha osservato Kristjan Staničić, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo, aggiungendo che il prossimo anno sarà caratterizzato da numerose collaborazioni, tra cui la promozione dell'offerta gastronomica delle diverse regioni croate sui voli di Croatia Airlines.","post_title":"Croatia Airlines plana sull'estate 2025 con un network internazionale potenziato","post_date":"2024-11-07T09:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730970913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una divisione specializzata nella gestione di boutique hotel, serviced apartments e alberghi diffusi. E' una delle ultime novità in casa Destination Italia, la travel tech company guidata da Dina Ravera, che nel corso del primo semestre ha visto i margini operativi lordi girare in territorio positivo (ebitda): \"Pensiamo a strutture in grado di garantire agli ospiti un'esperienza autentica - spiega la presidente, nella seconda parte dell'intervista realizzata con noi di Travel Quotidiano -. L'idea è quella di cercare contratti in affitto o di management. Tutto ciò anche grazie al supporto di istituzioni finanziarie sia pubbliche, quali Invimit o Invitalia, sia private come la Equiter di Intesa Sanpaolo e altri fondi immobiliari\".\r

\r

Al momento il progetto può contare su cinque operazioni in pipeline nell'alto Molise, nelle Marche, sull'isola toscana di Capraia, in Sicilia di fronte alle Eolie e in Basilicata. \"Abbiamo già assunto personale esperto in hotellerie - aggiunge Dina Ravera - e stiamo attivamente partecipando ad altri bandi pubblici per la gestione di hotel controllati da Cdp o dalle regioni\". Coerentemente con la visione strategica complessiva della compagnia, il focus è ancora sul mercato alto-spendente; una domanda oggi sempre più alla ricerca di zone esclusive, lontane dal rischio overtourism: \"Si desidera la magia del silenzio e della tranquillità, dello sentirsi speciale per la destinazione in cui si soggiorna, per un'immersione autentica nella storia e nello spirito dei luoghi\".\r

\r

Oggi in Italia esistono oltre 4 mila comuni che sono a rischio spopolamento: zone distanti più di un'ora da centri dotati di scuole superiori, di ospedali o di stazioni a lungo raggio. Ed è proprio in questi contesti che Destination Italia sta lavorando: \"Ci sono sindaci che ci chiamano direttamente. Come a Capraia dove il comune rischia la chiusura perché c'è carenza di residenti impegnati in attività a carattere permanente. Proprio in quest'isola stiamo quindi lavorando su un progetto articolato, pensato per garantire alla località di avere continuità di business e quindi riaprire servizi come le scuole superiori. Stiamo anche cercando di lanciare un collegamento via traghetto e in elicottero con la Corsica, in collaborazione con il ministero degli Esteri\".\r

\r

Nell'alto Molise il progetto riguarda invece un'area di 16 comuni con il sindaco di Agnone a fare da apripista. Nelle Marche, nell'area del Montefeltro, l'idea è quella di puntare sull'offerta detox, bio e slow. \"In fondo oggi il 40% della produzione bio nazionale proviene proprio da questa regione\". L'obiettivo in tutti questi casi è quello di valorizzare i territori rispettandone le caratteristiche, per non farle delle piccole Dinseyland italiane. \"Dopo la riqualificazione occorre inoltre concentrarsi sulla promozione. Non si può infatti pensare che lo faccia Booking, soprattutto perché non è questo il canale a cui guardano i turisti alto spendenti. L'offerta va inoltre integrata con altri servizi. Ci vuole collaborazione tra pubblico e privato. Il nostro compito è così anche quello di fare da catalizzatori delle risorse\".\r

\r

E in tale contesto un ruolo di rilievo lo gioca pure il trade: \"Noi collaboriamo con molti tour operator e agenzie. Da una parte offriamo loro i nostri prodotti, da un'altra accogliamo alcuni di loro come nostri local expert - conclude Dina Ravera -. A oggi ne abbiamo una cinquantina attivi sull'intero territorio italiano. Molti di loro provengono o lavorano con to incoming o agenzie\".","post_title":"Destination Italia ora è anche una compagnia alberghiera","post_date":"2024-11-07T09:12:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730970745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478356\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierfrancesco Carino, vp international sales con Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare[/caption]\r

\r

Ita Airways è tornata anche quest'anno al Wtm a Londra, con l'intero team internazionale per rinsaldare e sviluppare ulteriormente un mercato che si riconferma tra quelli strategici per il traffico internazionale della compagnia italiana.\r

\r

«Il Regno Unito è tra i nostri primi mercati in Europa - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer e ceo di Volare -, sia in termini di fatturato che di passeggeri trasportati. La nostra offerta attuale conta 43 voli settimanali operati dai due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, con rispettivamente due e cinque voli giornalieri. E il Wtm è l'occasione per incontrare i nostri partner trade ma anche i clienti internazionali».\r

\r

Viaggiatori internazionali che rappresentano oggi «il 36% degli iscritti al nostro programma di fidelizzazione Volare, che complessivamente ha raggiunto quasi i 2,6 milioni di iscritti. E tra i membri stranieri, i britannici rappresentano il quinto mercato».\r

\r

Focus quindi su Volare e, naturalmente, «sul network Ita, non solo verso Milano e Roma, ma sui voli in proseguimento sia sul mercato domestico sia su quelli internazionale e intercontinentale, destinazioni scelte anche dai viaggiatori britannici».\r

\r

Tra le mete più richieste dai passeggeri stranieri beyond Roma ci sono «prima di tutto le nostre 15 destinazioni italiane - sottolinea Pierfrancesco Carino, vp international sales di Ita -, seguite da West e Nord Africa, Sud America, Medio Oriente - con l'Arabia Saudita e la Dubai appena inaugurata -, poi l'Asia, con Giappone e India». \r

\r

Un network in costante sviluppo quello di Ita: «Per il 2024 avevamo messo in vendita il 22% in più di sedili a livello globale e abbiamo registrato finora una crescita del 23-24% a livello di passeggeri e del +29% in termini di fatturato: dati che hanno più che onorato l'aumento di capacità. Tanto è stato fatto, ma altrettanto abbiamo ancora da fare».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways al Wtm: «Regno Unito mercato fondamentale»","post_date":"2024-11-06T15:27:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730906858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dhaka è ora raggiungibile comodamente da diverse città italiane ed europee grazie all'accordo fra Biman Bangladesh Airlines e Ita Airways, che consente di beneficiare di connessioni integrate per per raggiungere il Bangladesh e tutte le altre destinazioni del network globale della compagnia.\r

\r

I passeggeri viaggeranno con un unico biglietto dalla città di partenza fino a Dhaka (o altre mete finali del network), e i bagagli saranno registrati fino alla destinazione finale.\r

\r

Una volta raggiunta Dhaka i passeggeri possono proseguire verso le numerose destinazioni offerte da Biman Bangladesh Airlines, tra cui città in tutto il Bangladesh e altre mete in Asia. ","post_title":"Biman Bangladesh Airlines: Dhaka più raggiungibile grazie all'intesa con Ita Airways","post_date":"2024-11-06T12:50:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730897408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ritorna a Edimburgo per la prima volta dopo lo stop delle operazioni nel 2020. «Il Regno Unito è uno dei nostri mercati più importanti e siamo orgogliosi di ripristinare la nostra presenza in Scozia - afferma Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer del vettore -. I clienti scozzesi potranno godere di un'esperienza di viaggio premium a bordo, al momento con il nostro Boeing 777, e in futuro con l'atteso A350. Con 14 voli settimanali da e per il Paese, i passeggeri possono ora collegarsi facilmente a destinazioni popolari a lungo raggio come la Thailandia, l'Australia e, naturalmente, la città di Dubai. L'ampia capacità cargo contribuirà inoltre a sostenere un maggior numero di industrie in Scozia, offrendo soluzioni di trasporto più efficienti e affidabili per le imprese della regione, che potranno accedere più rapidamente ai mercati internazionali per soddisfare la domanda di viaggio».\r

Emirates serve il Regno Unito con 133 voli settimanali attraverso otto gateway, tra cui Londra Heathrow, Londra Gatwick, Londra Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle e Glasgow, utilizzando una flotta composta da aerei Emirates A380 e Boeing 777. ","post_title":"Emirates collega di nuovo Dubai a Edimburgo, con voli giornalieri","post_date":"2024-11-06T12:13:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730895216000]}]}}