Bluvacanze nel segno di creatività e comunicazione: la case history che arriva da Desenzano Il Gruppo Bluvacanze punta i riflettori su creatività e comunicazione, diventati gli elementi-chiave di un nuovo approccio focalizzato sulla valorizzazione delle competenze imprenditoriali che distingueranno sempre più la realtà distributiva. Un esempio concreto è quello del programma di viaggio di gruppo nato all’interno dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda: un modo nuovo di far conoscere New York, con il coinvolgimento di Andrea Belfiore, vincitore della popolare trasmissione televisiva Pechino Express, che in autunno “accompagnerà” gli ospiti a conoscere le emozioni della Grande Mela attraverso alcune particolarissime esperienze culinarie. Iniziativa che, considerati i numeri, sarà ripetuta anche nella primavera 2024. Tra le attrattive del tour, infatti, c’è lo show cooking condotto dallo stesso Belfiore in un loft di New York, che coinvolgerà i partecipanti del viaggio organizzato dall’agenzia. «Al di là dell’organizzazione, l’attività più time spending del progetto è di comunicazione e soprattutto social media – commenta Nancy Manna (nella foto), a capo dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano -, di fatto siamo perfettamente nel modello di ibridazione O2O (online to offline) di Bluvacanze: almeno l’80% dei clienti che ci conosce online chiede anche un appuntamento e passa in agenza. Solo il 20% completa un acquisto senza incontrarci». Sono ormai diverse le agenzie della rete Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che promuovono iniziative di valore capaci di generare circoli virtuosi sull’intero network. «Ideare e dare vita a progetti replicabili e condivisibili dall’intera rete, è un obiettivo che ci siamo dati e sul quale stiamo investendo, anche attraverso strumenti tecnologici che ci permettano automatismi ed integrazioni di business», sottolinea Antimo Russo, della direzione network del Gruppo Bluvacanze. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Bluvacanze punta i riflettori su creatività e comunicazione, diventati gli elementi-chiave di un nuovo approccio focalizzato sulla valorizzazione delle competenze imprenditoriali che distingueranno sempre più la realtà distributiva. Un esempio concreto è quello del programma di viaggio di gruppo nato all’interno dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda: un modo nuovo di far conoscere New York, con il coinvolgimento di Andrea Belfiore, vincitore della popolare trasmissione televisiva Pechino Express, che in autunno “accompagnerà” gli ospiti a conoscere le emozioni della Grande Mela attraverso alcune particolarissime esperienze culinarie. Iniziativa che, considerati i numeri, sarà ripetuta anche nella primavera 2024. Tra le attrattive del tour, infatti, c’è lo show cooking condotto dallo stesso Belfiore in un loft di New York, che coinvolgerà i partecipanti del viaggio organizzato dall’agenzia. «Al di là dell’organizzazione, l’attività più time spending del progetto è di comunicazione e soprattutto social media – commenta Nancy Manna (nella foto), a capo dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano -, di fatto siamo perfettamente nel modello di ibridazione O2O (online to offline) di Bluvacanze: almeno l’80% dei clienti che ci conosce online chiede anche un appuntamento e passa in agenza. Solo il 20% completa un acquisto senza incontrarci». Sono ormai diverse le agenzie della rete Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che promuovono iniziative di valore capaci di generare circoli virtuosi sull’intero network. «Ideare e dare vita a progetti replicabili e condivisibili dall’intera rete, è un obiettivo che ci siamo dati e sul quale stiamo investendo, anche attraverso strumenti tecnologici che ci permettano automatismi ed integrazioni di business», sottolinea Antimo Russo, della direzione network del Gruppo Bluvacanze. [post_title] => Bluvacanze nel segno di creatività e comunicazione: la case history che arriva da Desenzano [post_date] => 2023-07-25T14:26:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690295175000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Sono sempre stato un fautore di un’ospitalità sartoriale, basata sul rapporto umano, fatta di persone con cuore e anima, pronte ad accogliere gli ospiti come nella loro casa privata". Così Claudio Meli sintetizza la propria idea di hotellerie. Il direttore del The Place di Firenze è stato recentemente inserito nella lista dei finalisti del premio Hotelier of the Year 2023, a cura del noto network internazionale di agenzie lusso Virtuoso. Un riconoscimento importante, che giunge in un anno di svolta per la struttura fiorentina di proprietà della famiglia Babini. Insieme al Londra Palace Venezie a all'umbro Borgo dei Conti, l'hotel è stato infatti inserito nel nuovo brand The, The Hospitality Experience, nato lo scorso marzo per raccogliere e valorizzare l'unicità delle tre proprietà. Come è cambiato il modo di fare hotellerie del lusso diciamo negli ultimi 20 anni? E cosa cercano oggi gli ospiti, nell'era post-Covid? "Proprio 20 anni fa nasceva la casa dove ancora oggi mi trovo come general manager: solo 20 camere nel cuore della meravigliosa Firenze. Dal 2021 rinominato The Place, l'hotel è stato ridisegnato dall’architetto Luigi Fragola, esclusivamente con la collaborazione di artigiani toscani. E credo che siamo riusciti a vincere la difficilissima sfida con cui molti grandi brand internazionali oggi cercano di misurarsi ma con grande difficoltà. Oggi gli expert travellers sono molto di più alla ricerca di autenticità che di pareti di marmo, di vasche jacuzzi (un must degli hotel 5 stelle di un ventennio fa), di opulenza... Come spesso ricordo al mio team, i nostri ospiti vivono nelle più belle ville e case del mondo. Il motivo per cui vogliono soggiornare da noi è proprio quell’added value dato dal fattore umano, dal sense of place che qui davvero respirano dal momento in cui suonano il campanello della porta d’ingresso e il nostro concierge li accoglie come a casa di amici fiorentini. Un principio che vale anche per il nostro ristorante The Kitchen & The Bar, dove il nostro chef Asso, utilizzando solo prodotti biologici del territorio, prepara un menu genuino, di tradizione, fatto di concretezza e di sapori tipici della nostra terra. Il tutto senza deviare verso sperimentazioni che non sono così gradite al pubblico internazionale, spesso a Firenze con la speranza di mangiare come noi mangiamo nelle nostre case". Una volta si diceva che l’hotel dovesse far sentire l’ospite come a casa. E il concetto di casa ricorre spesso nelle sue parole. Oggi, in un mondo del turismo sempre più a caccia di esperienze, però è spesso la novità e l’inusuale ciò che cercano gli ospiti in un soggiorno alberghiero. Come fare allora a stupire clienti che, come lei ha sottolineato, sono già abituati ad avare pressoché tutto? "Io in effetti ribadisco sempre che in hotel ci si debba sentire a casa, cioè a proprio agio. Ma in realtà intendo meglio che a casa. Proprio perché qui si riceve quel servizio così speciale, genuino e pampering che tutti agogniamo quando siamo in vacanza. Accanto a questo gli ospiti di The Place hanno inoltre la possibilità di poter avere aperte porte normalmente chiuse al pubblico, fuori dai soliti itinerari turistici ormai fin troppo battuti. Molto spesso, tuttavia, questo non vuol dire che debbano essere esperienze ultra-esclusive, come l’apertura straordinaria e privata di un museo (cosa che possiamo comunque fare), bensì esperienze semplici per noi locals ma irraggiungibili o addirittura impensabili per un turista visitatore. Viaggiare significa entrare in contratto con la comunità locale, avere uno scambio culturale. Portiamo allora per esempio i nostri ospiti a visitare atelier di artigiani che sosteniamo con la nostra fondazione The Place of Wonders: luoghi di meraviglia dove ancora oggi, grazie al fatto a mano e su misura, si producono manufatti che ci hanno reso unici in tutto il mondo. Una parola, infine, sullo staff, tanto importante in un contesto labor-intensive come quello dell’hotellerie. Sappiamo bene che oggi le risorse umane sono una questione aperta e che è ancora più difficile di prima riuscire a reperire personale. Quale la vostra strategia a riguardo? "Questo è un tema molto complesso che riguarda tutto il mondo, non solo l’Italia e non solo il nostro settore. Per noi reperire personale da inserire è ancora più complesso, paradossalmente poiché abbiamo pochi standard operativi. L'unico modo per garantire la sartorialità della nostra ospitalità. Necessitiamo perciò di collaboratori che abbiano molta empatia, siano per prima cosa amanti delle relazioni umane, dell’arte, della cultura, del savoir faire... La mia idea, che oramai porto avanti da tempo anche con vari colleghi di altri hotel a 5 stelle, è che il mondo è molto cambiato proprio negli ultimi 20-30 anni e, ahimè, i salari sono rimasti troppo bassi per le professionalità alle quali ambiamo per la ricerca dei nostri collaboratori. La politica ci deve aiutare a rivedere questi aspetti, con nuovi contratti che premino il lavoratore e aiutino l’imprenditore. [post_title] => Meli, The Place Firenze: l’ospitalità di lusso? L’autenticità è più importante delle pareti di marmo [post_date] => 2023-07-25T12:52:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690289542000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto di 39 milioni di euro per i ristori a agenzie di viaggio e tour operator. Forse ci siamo. Dopo mesi di attesa (diciamo anni, perché i ristori si riferiscono al 2021), ecco che la cosa sta iniziando a concretizzare. Naturalmente canteremo vittoria solo quando a settembre arriveranno0 i primi soldi. Verdiamo le reazioni di alcune associazioni di categoria. «Siamo molto soddisfatti della firma da parte del ministro del turismo Daniela Santanchè del decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro ad agenzie e tour operator. Si tratta - lo ricordiamo - di ristori relativi al 2021, anno ancora fortemente segnato dall'emergenza Covid». Così Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti. «I parametri previsti dal decreto sono maggiormente equilibrati rispetto al passato e ai precedenti ristori, e vanno incontro a quelle che erano state le nostre richieste al ministero del turismo. Auspichiamo però un rifinanziamento del fondo, dato che le risorse non sono al momento sufficienti a soddisfare a pieno le imprese del comparto e le ingenti perdite subite nel 2021, anno con il turismo sostanzialmente fermo». Fiavet Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ha commentato: «Nel nostro ultimo incontro con il ministro Santanché ci aveva assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potevano iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicandoci anche gli organismi preposti per informarsi in merito. Apprendiamo con estrema soddisfazione che il ministro del turismo ha firmato il decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Ci fa ancora più piacere che il finanziamento è accompagnato da un plauso al ruolo che ci viene riconosciuto come cruciale nell'ottica industriale del turismo». [post_title] => Santanchè ha firmato il decreto che assegna i 39 milioni a adv e to [post_date] => 2023-07-25T12:44:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690289075000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450282 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già rimpatriati 600 clienti, ma la situazione rende difficile contattare tutti i passeggeri presenti sull'isola. Alpitour World sta tuttavia operando attivamente in collaborazione con l’unità di crisi della Farnesina e l’ambasciata italiana ad Atene. Già predisposti ulteriori voli speciali per chi desiderasse rientrare in Italia. Sospese infine le partenze verso Rodi fino a mercoledì 26 luglio. Sono alcune delle informazioni contenute in uno statement rilasciato ieri pomeriggio dal gruppo per aggiornare sulla situazione sull'isola greca, dove da giorni sta divampando un incendio nella parte sud-orientale della destinazione. Qui di seguito l'intero contenuto del documento: "In relazione alla difficile situazione causata dagli incendi divampati nella zona sud-orientale dell’isola di Rodi, desideriamo fornire alcune informazioni. All’aggravarsi della situazione degli incendi sull’isola nella giornata di sabato 22 luglio, la Protezione Civile di Rodi ha assunto il controllo delle operazioni evacuando le persone via terra e via mare in zone sicure. Le difficoltà nelle comunicazioni, causate dall’intenso traffico telefonico e dalla frequente mancanza di energia elettrica, unita all’impossibilità di avere informazioni circa la distribuzione delle persone nei diversi centri di accoglienza predisposti, ha reso complesso contattare i Clienti presenti sull’isola. Alpitour World, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina e l’ambasciata italiana ad Atene, si è quindi immediatamente attivata per avere una situazione più chiara, sebbene non definitiva, della localizzazione dei clienti. Parallelamente, l’assistenza locale e quella basata in Italia di Alpitour World ha iniziato a contattare i clienti in destinazione via sms e WhatsApp per gestire i singoli rientri o i proseguimenti del viaggio, per i clienti situati in zone non impattate dall’evacuazione e che volessero restare a Rodi. Le operazioni di contatto dei clienti sono ancora in corso. Tra le giornate di domenica e lunedì mattina sono stati rimpatriati circa 600 clienti. In aggiunta agli operativi aerei già previsti, il nostro Gruppo sta predisponendo ulteriori voli speciali per assicurare il rientro in Italia degli ospiti i cui alberghi siano situati nella zona d’emergenza e anche di coloro che, pur soggiornando in un albergo diverso, optino per l’interruzione della vacanza e il rientro in Italia. Alpitour World ha inoltre deciso di sospendere le partenze dall’Italia verso Rodi di oggi e domani con ripresa del traffico da mercoledì 26 luglio, in attesa di avere un quadro più chiaro dell’evoluzione degli incendi e delle effettive condizioni delle infrastrutture e di sicurezza sull’isola. Davanti a questo avvenimento siamo profondamenti dispiaciuti, sia per i Clienti coinvolti nell’emergenza, sia per l’isola e la sua popolazione, profondamente colpita da questa calamità naturale". [post_title] => Alpitour: gli aggiornamenti su Rodi. Sospese le partenze fino a domani [post_date] => 2023-07-25T12:16:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690287418000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Joelle Park è la nuova senior vice president e chief marketing officer del gruppo Bwh Hotels. Professionista di solida esperienza nel settore dell'ospitalità, guiderà il marketing globale, le strategie di brand e la comunicazione dell'azienda, compresa la supervisione dei loyalty program. Grazie alla sua ventennale esperienza, Joelle Park porta in dote una vasta esperienza nel marketing strategico. Di recente, ha ricoperto il ruolo di vice president, global enterprise e cross brand marketing Hilton. Nel corso della sua carriera, ha inoltre svolto incarichi di rilievo in attività di gestione del marchio, strategia digitale, esperienza del cliente e sviluppo prodotto. Prima di entrare nel settore dell'ospitalità, Joelle Park ha ricoperto ruoli dirigenziali presso varie agenzie creative per marchi di alto livello nel retail, nell'intrattenimento, nei viaggi e nella tecnologia. Si è laureata presso l’università della Virginia, mentre l'Hospitality sales and marketing association international (Hsmai) l'ha inserita nel ranking Top 25 extraordinary minds. "Bwh Hotels sta attraversando un momento entusiasmante della sua storia e dell'evoluzione del brand - commenta la stessa Joelle Park -. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio. Il lavoro sul marchio mi appassiona: dalla sua costruzione fino alla creazione di piani di marketing. Ogni brand del portafoglio Bwh è speciale e rende eccezionale questa opportunità di collaborare". [post_title] => Joelle Park nuova senior vice president e chief marketing officer di Bwh Hotels [post_date] => 2023-07-25T11:49:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690285789000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450254" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Snatanchè[/caption] Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica. «Il turismo montano rappresenta un asset strategico importante per l’intero comparto, per questo il ministero è intervenuto tempestivamente l’anno scorso quando la scarsità di neve sull’Appennino è diventata un’emergenza per le attività ricettive e gli impianti di risalita. Abbiamo poi voluto ulteriormente valorizzarlo con il Fondo Montagna da 200 milioni inserito in legge di bilancio, e adesso, con i 30 milioni stanziati con questo decreto, arriva un altro aiuto sostanziale rivolto agli operatori montani. «L’idea è quella di dotare l’Italia, per la prima volta, di un piano strategico dedicato alla montagna, che consenta di supportare questo segmento altamente qualificante del panorama turistico italiano, incrementandone il livello dei servizi, della sicurezza, della sostenibilità e della destagionalizzazione. A tal proposito, è opportuno rilevare come questo decreto arrivi adesso, in estate, con molti mesi di anticipo sulla stagione invernale, permettendo a chi opera nel settore di programmare e organizzare con anticipo la stagione. Ciò riconferma la vicinanza del ministero e del Governo, che mettono a disposizione le risorse necessarie a supportare una componente così importante dell’economia nazionale» ha commentato il ministro Santanchè. Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono: soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. Daniela Santanchè ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze. I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi di innevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci. Entro trenta giorni da oggi, sul portale del ministero del turismo verrà pubblicato l’avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti. [post_title] => Santanchè: 30 milioni per sostenere la montagna delle regioni appenniniche [post_date] => 2023-07-25T10:32:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690281165000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l'allarme si è esteso dall'isola di Rodi - da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone - a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica. Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull'isola l'evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana. EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. [post_title] => Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco [post_date] => 2023-07-24T15:07:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690211246000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc persegue il progetto di ampliamento della flotta che verrà addirittura quadruplicata nell'arco di 15 anni. La compagnia si prepara ad indire una gara d'appalto per sette Boeing a corridoio singolo e tre wide-body. L'annuncio arriva dal ceo di Ram, Abdelhamid Addou, che ha spiegato come si punti ad acquisire sette Boeing 737 Max 8 e tre B787 Dreamliner; tutti gli aeromobili saranno noleggiati da varie compagnie con un'opzione di acquisto alla fine del contratto, per sostenere l'auspicato ritorno agli utili nel 2027. Royal Air Maroc opera attualmente due Boeing 737-8, cinque B787-8 e quattro B787-9, oltre a trenta Boeing 737-800 e un 767-300F, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600 operati dalla sua controllata Royal Air Maroc Express. Dispone inoltre di una flotta di Airbus A330 in leasing con equipaggio. Il piano strategico di sviluppo prevede l'espansione della flotta dagli attuali 50 a 200 aeromobili, mentre il Marocco si è posto l'obiettivo di attrarre 65 milioni di visitatori all'anno entro quella data. [post_title] => Royal Air Maroc a caccia di 10 nuovi aeromobili di medio e lungo raggio [post_date] => 2023-07-24T10:59:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690196340000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta ad occhi chiusi… sicuramente con King Holidays. Si chiama così la nuova campagna di comunicazione che l'operatore capitolino ha avviato in collaborazione con l'ente del turismo dell'arcipelago mediterraneo. La pianificazione, che si protrarrà fino all’autunno, è partita con una serie di affissioni nelle principali fermate della metropolitana di Milano, e proseguirà online su un circuito di portali lifestyle, travel, gossip e news, con l’obiettivo di intercettare il vasto pubblico di viaggiatori fai-da-te online e di riportarli nelle agenzie. “I dati relativi alla prima parte dell’anno segnano il ritorno di Malta ai livelli pre-pandemia - spiega la product manager King Holidays, Barbara Cipolloni -. Un risultato possibile anche grazie a una programmazione più completa rispetto al passato, in grado di assecondare le aspettative delle nuove generazioni di clienti, che cercano affidabilità, prezzi competitivi ed esperienze autentiche ed esclusive. Nella nostra brochure monografica, realizzata in collaborazione con VisitMalta e pubblicata anche sul nostro sito, proponiamo una collezione di avventure, scoperte ed emozioni: una Malta da vivere, prima ancora che da visitare”. Tante le escursioni a contatto con la natura, come il bagno con i delfini e i tuffi nella trasparente Blue Lagoon di Comino, nonché le visite allo straordinario patrimonio storico e archeologico dell’arcipelago, che spazia dalle tele del Caravaggio nella concattedrale di San Giovanni Battista a Valletta ai templi megalitici di Mnajdra e Hagar Qim sull’isola di Malta e di Ggantija sull’isola di Gozo. King Holidays propone un’ampia selezione di circuiti individuali e di gruppo, compreso Valletta Emotion, programma di cinque giorni adatto anche per uno short-break fuori dai canonici mesi estivi, dedicato ai segreti di Valletta, Mdina e delle altre bellezze dell’isola di Malta. Da segnalare anche il ritorno dei corsi, collettivi e individuali, di inglese, e la programmazione di soggiorni balneari, sostenuta da un ricco calendario di partenze garantite in agosto da Milano, Roma e Napoli, che assicurano disponibilità di posti e prezzi fissi. [post_title] => Malta a livelli-pre pandemia. Al via una campagna King Holidays in collaborazione con l'ente [post_date] => 2023-07-24T10:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690194975000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bluvacanze nel segno di creativita e comunicazione la case history che arriva da desenzano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1804,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Bluvacanze punta i riflettori su creatività e comunicazione, diventati gli elementi-chiave di un nuovo approccio focalizzato sulla valorizzazione delle competenze imprenditoriali che distingueranno sempre più la realtà distributiva.\r

\r

Un esempio concreto è quello del programma di viaggio di gruppo nato all’interno dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda: un modo nuovo di far conoscere New York, con il coinvolgimento di Andrea Belfiore, vincitore della popolare trasmissione televisiva Pechino Express, che in autunno “accompagnerà” gli ospiti a conoscere le emozioni della Grande Mela attraverso alcune particolarissime esperienze culinarie. Iniziativa che, considerati i numeri, sarà ripetuta anche nella primavera 2024.\r

\r

Tra le attrattive del tour, infatti, c’è lo show cooking condotto dallo stesso Belfiore in un loft di New York, che coinvolgerà i partecipanti del viaggio organizzato dall’agenzia. «Al di là dell’organizzazione, l’attività più time spending del progetto è di comunicazione e soprattutto social media – commenta Nancy Manna (nella foto), a capo dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano -, di fatto siamo perfettamente nel modello di ibridazione O2O (online to offline) di Bluvacanze: almeno l’80% dei clienti che ci conosce online chiede anche un appuntamento e passa in agenza. Solo il 20% completa un acquisto senza incontrarci».\r

\r

Sono ormai diverse le agenzie della rete Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che promuovono iniziative di valore capaci di generare circoli virtuosi sull’intero network. «Ideare e dare vita a progetti replicabili e condivisibili dall’intera rete, è un obiettivo che ci siamo dati e sul quale stiamo investendo, anche attraverso strumenti tecnologici che ci permettano automatismi ed integrazioni di business», sottolinea Antimo Russo, della direzione network del Gruppo Bluvacanze.","post_title":"Bluvacanze nel segno di creatività e comunicazione: la case history che arriva da Desenzano","post_date":"2023-07-25T14:26:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690295175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sono sempre stato un fautore di un’ospitalità sartoriale, basata sul rapporto umano, fatta di persone con cuore e anima, pronte ad accogliere gli ospiti come nella loro casa privata\". Così Claudio Meli sintetizza la propria idea di hotellerie. Il direttore del The Place di Firenze è stato recentemente inserito nella lista dei finalisti del premio Hotelier of the Year 2023, a cura del noto network internazionale di agenzie lusso Virtuoso. Un riconoscimento importante, che giunge in un anno di svolta per la struttura fiorentina di proprietà della famiglia Babini. Insieme al Londra Palace Venezie a all'umbro Borgo dei Conti, l'hotel è stato infatti inserito nel nuovo brand The, The Hospitality Experience, nato lo scorso marzo per raccogliere e valorizzare l'unicità delle tre proprietà.\r

\r

Come è cambiato il modo di fare hotellerie del lusso diciamo negli ultimi 20 anni? E cosa cercano oggi gli ospiti, nell'era post-Covid?\r

\r

\"Proprio 20 anni fa nasceva la casa dove ancora oggi mi trovo come general manager: solo 20 camere nel cuore della meravigliosa Firenze. Dal 2021 rinominato The Place, l'hotel è stato ridisegnato dall’architetto Luigi Fragola, esclusivamente con la collaborazione di artigiani toscani. E credo che siamo riusciti a vincere la difficilissima sfida con cui molti grandi brand internazionali oggi cercano di misurarsi ma con grande difficoltà. Oggi gli expert travellers sono molto di più alla ricerca di autenticità che di pareti di marmo, di vasche jacuzzi (un must degli hotel 5 stelle di un ventennio fa), di opulenza... Come spesso ricordo al mio team, i nostri ospiti vivono nelle più belle ville e case del mondo. Il motivo per cui vogliono soggiornare da noi è proprio quell’added value dato dal fattore umano, dal sense of place che qui davvero respirano dal momento in cui suonano il campanello della porta d’ingresso e il nostro concierge li accoglie come a casa di amici fiorentini. Un principio che vale anche per il nostro ristorante The Kitchen & The Bar, dove il nostro chef Asso, utilizzando solo prodotti biologici del territorio, prepara un menu genuino, di tradizione, fatto di concretezza e di sapori tipici della nostra terra. Il tutto senza deviare verso sperimentazioni che non sono così gradite al pubblico internazionale, spesso a Firenze con la speranza di mangiare come noi mangiamo nelle nostre case\".\r

\r

Una volta si diceva che l’hotel dovesse far sentire l’ospite come a casa. E il concetto di casa ricorre spesso nelle sue parole. Oggi, in un mondo del turismo sempre più a caccia di esperienze, però è spesso la novità e l’inusuale ciò che cercano gli ospiti in un soggiorno alberghiero. Come fare allora a stupire clienti che, come lei ha sottolineato, sono già abituati ad avare pressoché tutto?\r

\r

\"Io in effetti ribadisco sempre che in hotel ci si debba sentire a casa, cioè a proprio agio. Ma in realtà intendo meglio che a casa. Proprio perché qui si riceve quel servizio così speciale, genuino e pampering che tutti agogniamo quando siamo in vacanza. Accanto a questo gli ospiti di The Place hanno inoltre la possibilità di poter avere aperte porte normalmente chiuse al pubblico, fuori dai soliti itinerari turistici ormai fin troppo battuti. Molto spesso, tuttavia, questo non vuol dire che debbano essere esperienze ultra-esclusive, come l’apertura straordinaria e privata di un museo (cosa che possiamo comunque fare), bensì esperienze semplici per noi locals ma irraggiungibili o addirittura impensabili per un turista visitatore. Viaggiare significa entrare in contratto con la comunità locale, avere uno scambio culturale. Portiamo allora per esempio i nostri ospiti a visitare atelier di artigiani che sosteniamo con la nostra fondazione The Place of Wonders: luoghi di meraviglia dove ancora oggi, grazie al fatto a mano e su misura, si producono manufatti che ci hanno reso unici in tutto il mondo.\r

\r

Una parola, infine, sullo staff, tanto importante in un contesto labor-intensive come quello dell’hotellerie. Sappiamo bene che oggi le risorse umane sono una questione aperta e che è ancora più difficile di prima riuscire a reperire personale. Quale la vostra strategia a riguardo?\r

\r

\"Questo è un tema molto complesso che riguarda tutto il mondo, non solo l’Italia e non solo il nostro settore. Per noi reperire personale da inserire è ancora più complesso, paradossalmente poiché abbiamo pochi standard operativi. L'unico modo per garantire la sartorialità della nostra ospitalità. Necessitiamo perciò di collaboratori che abbiano molta empatia, siano per prima cosa amanti delle relazioni umane, dell’arte, della cultura, del savoir faire... La mia idea, che oramai porto avanti da tempo anche con vari colleghi di altri hotel a 5 stelle, è che il mondo è molto cambiato proprio negli ultimi 20-30 anni e, ahimè, i salari sono rimasti troppo bassi per le professionalità alle quali ambiamo per la ricerca dei nostri collaboratori. La politica ci deve aiutare a rivedere questi aspetti, con nuovi contratti che premino il lavoratore e aiutino l’imprenditore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Meli, The Place Firenze: l’ospitalità di lusso? L’autenticità è più importante delle pareti di marmo","post_date":"2023-07-25T12:52:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690289542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto di 39 milioni di euro per i ristori a agenzie di viaggio e tour operator. Forse ci siamo. Dopo mesi di attesa (diciamo anni, perché i ristori si riferiscono al 2021), ecco che la cosa sta iniziando a concretizzare. Naturalmente canteremo vittoria solo quando a settembre arriveranno0 i primi soldi.\r

\r

Verdiamo le reazioni di alcune associazioni di categoria.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti della firma da parte del ministro del turismo Daniela Santanchè del decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro ad agenzie e tour operator. Si tratta - lo ricordiamo - di ristori relativi al 2021, anno ancora fortemente segnato dall'emergenza Covid». Così Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti.\r

\r

«I parametri previsti dal decreto sono maggiormente equilibrati rispetto al passato e ai precedenti ristori, e vanno incontro a quelle che erano state le nostre richieste al ministero del turismo. Auspichiamo però un rifinanziamento del fondo, dato che le risorse non sono al momento sufficienti a soddisfare a pieno le imprese del comparto e le ingenti perdite subite nel 2021, anno con il turismo sostanzialmente fermo».\r

Fiavet\r

Il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi ha commentato: «Nel nostro ultimo incontro con il ministro Santanché ci aveva assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potevano iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicandoci anche gli organismi preposti per informarsi in merito.\r

\r

Apprendiamo con estrema soddisfazione che il ministro del turismo ha firmato il decreto per la ripartizione e l'assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Ci fa ancora più piacere che il finanziamento è accompagnato da un plauso al ruolo che ci viene riconosciuto come cruciale nell'ottica industriale del turismo».","post_title":"Santanchè ha firmato il decreto che assegna i 39 milioni a adv e to","post_date":"2023-07-25T12:44:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690289075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già rimpatriati 600 clienti, ma la situazione rende difficile contattare tutti i passeggeri presenti sull'isola. Alpitour World sta tuttavia operando attivamente in collaborazione con l’unità di crisi della Farnesina e l’ambasciata italiana ad Atene. Già predisposti ulteriori voli speciali per chi desiderasse rientrare in Italia. Sospese infine le partenze verso Rodi fino a mercoledì 26 luglio. Sono alcune delle informazioni contenute in uno statement rilasciato ieri pomeriggio dal gruppo per aggiornare sulla situazione sull'isola greca, dove da giorni sta divampando un incendio nella parte sud-orientale della destinazione. Qui di seguito l'intero contenuto del documento:\r

\r

\"In relazione alla difficile situazione causata dagli incendi divampati nella zona sud-orientale dell’isola di Rodi, desideriamo fornire alcune informazioni. All’aggravarsi della situazione degli incendi sull’isola nella giornata di sabato 22 luglio, la Protezione Civile di Rodi ha assunto il controllo delle operazioni evacuando le persone via terra e via mare in zone sicure. Le difficoltà nelle comunicazioni, causate dall’intenso traffico telefonico e dalla frequente mancanza di energia elettrica, unita all’impossibilità di avere informazioni circa la distribuzione delle persone nei diversi centri di accoglienza predisposti, ha reso complesso contattare i Clienti presenti sull’isola.\r

\r

Alpitour World, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina e l’ambasciata italiana ad Atene, si è quindi immediatamente attivata per avere una situazione più chiara, sebbene non definitiva, della localizzazione dei clienti. Parallelamente, l’assistenza locale e quella basata in Italia di Alpitour World ha iniziato a contattare i clienti in destinazione via sms e WhatsApp per gestire i singoli rientri o i proseguimenti del viaggio, per i clienti situati in zone non impattate dall’evacuazione e che volessero restare a Rodi. Le operazioni di contatto dei clienti sono ancora in corso. Tra le giornate di domenica e lunedì mattina sono stati rimpatriati circa 600 clienti.\r

\r

In aggiunta agli operativi aerei già previsti, il nostro Gruppo sta predisponendo ulteriori voli speciali per assicurare il rientro in Italia degli ospiti i cui alberghi siano situati nella zona d’emergenza e anche di coloro che, pur soggiornando in un albergo diverso, optino per l’interruzione della vacanza e il rientro in Italia. Alpitour World ha inoltre deciso di sospendere le partenze dall’Italia verso Rodi di oggi e domani con ripresa del traffico da mercoledì 26 luglio, in attesa di avere un quadro più chiaro dell’evoluzione degli incendi e delle effettive condizioni delle infrastrutture e di sicurezza sull’isola. Davanti a questo avvenimento siamo profondamenti dispiaciuti, sia per i Clienti coinvolti nell’emergenza, sia per l’isola e la sua popolazione, profondamente colpita da questa calamità naturale\".","post_title":"Alpitour: gli aggiornamenti su Rodi. Sospese le partenze fino a domani","post_date":"2023-07-25T12:16:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690287418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Joelle Park è la nuova senior vice president e chief marketing officer del gruppo Bwh Hotels. Professionista di solida esperienza nel settore dell'ospitalità, guiderà il marketing globale, le strategie di brand e la comunicazione dell'azienda, compresa la supervisione dei loyalty program. Grazie alla sua ventennale esperienza, Joelle Park porta in dote una vasta esperienza nel marketing strategico. Di recente, ha ricoperto il ruolo di vice president, global enterprise e cross brand marketing Hilton. Nel corso della sua carriera, ha inoltre svolto incarichi di rilievo in attività di gestione del marchio, strategia digitale, esperienza del cliente e sviluppo prodotto. Prima di entrare nel settore dell'ospitalità, Joelle Park ha ricoperto ruoli dirigenziali presso varie agenzie creative per marchi di alto livello nel retail, nell'intrattenimento, nei viaggi e nella tecnologia. Si è laureata presso l’università della Virginia, mentre l'Hospitality sales and marketing association international (Hsmai) l'ha inserita nel ranking Top 25 extraordinary minds.\r

\r

\"Bwh Hotels sta attraversando un momento entusiasmante della sua storia e dell'evoluzione del brand - commenta la stessa Joelle Park -. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio. Il lavoro sul marchio mi appassiona: dalla sua costruzione fino alla creazione di piani di marketing. Ogni brand del portafoglio Bwh è speciale e rende eccezionale questa opportunità di collaborare\".","post_title":"Joelle Park nuova senior vice president e chief marketing officer di Bwh Hotels","post_date":"2023-07-25T11:49:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690285789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450254\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Snatanchè[/caption]\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica.\r

\r

«Il turismo montano rappresenta un asset strategico importante per l’intero comparto, per questo il ministero è intervenuto tempestivamente l’anno scorso quando la scarsità di neve sull’Appennino è diventata un’emergenza per le attività ricettive e gli impianti di risalita. Abbiamo poi voluto ulteriormente valorizzarlo con il Fondo Montagna da 200 milioni inserito in legge di bilancio, e adesso, con i 30 milioni stanziati con questo decreto, arriva un altro aiuto sostanziale rivolto agli operatori montani.\r

\r

«L’idea è quella di dotare l’Italia, per la prima volta, di un piano strategico dedicato alla montagna, che consenta di supportare questo segmento altamente qualificante del panorama turistico italiano, incrementandone il livello dei servizi, della sicurezza, della sostenibilità e della destagionalizzazione.\r

\r

A tal proposito, è opportuno rilevare come questo decreto arrivi adesso, in estate, con molti mesi di anticipo sulla stagione invernale, permettendo a chi opera nel settore di programmare e organizzare con anticipo la stagione. Ciò riconferma la vicinanza del ministero e del Governo, che mettono a disposizione le risorse necessarie a supportare una componente così importante dell’economia nazionale» ha commentato il ministro Santanchè.\r

\r

Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono: soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.\r

\r

Daniela Santanchè ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze.\r

\r

I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi di innevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci.\r

\r

Entro trenta giorni da oggi, sul portale del ministero del turismo verrà pubblicato l’avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti.","post_title":"Santanchè: 30 milioni per sostenere la montagna delle regioni appenniniche","post_date":"2023-07-25T10:32:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690281165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'emergenza incendi in Grecia non dà tregua, anzi: da ieri l'allarme si è esteso dall'isola di Rodi - da cui sono già state allontanate circa 19.000 persone - a quella di Corfù. Qui sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. A Corfù i focolai si sono sviluppati nella zona nord di Perithia dove oltre 2.500 persone, per precauzione, hanno dovuto abbandonare le loro case nella notte di domenica.\r

\r

Al momento Jet2 ha cancellato tutti i voli per Rodi previsti per questa settimana, mentre Tui li ha sospesi almeno fino al prossimo mercoledì: sull'isola l'evacuazione ha già interessato 19.000 persone durante il fine settimana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

EasyJet fa sapere che i voli continueranno a funzionare normalmente, ma i pacchetti vacanza sono stati cancellati fino a mercoledì e i clienti riceveranno un rimborso completo. I voli Ryanair per Rodi sono ancora operativi. ","post_title":"Grecia: dopo Rodi anche Corfù nella morsa del fuoco","post_date":"2023-07-24T15:07:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690211246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc persegue il progetto di ampliamento della flotta che verrà addirittura quadruplicata nell'arco di 15 anni. La compagnia si prepara ad indire una gara d'appalto per sette Boeing a corridoio singolo e tre wide-body. \r

\r

L'annuncio arriva dal ceo di Ram, Abdelhamid Addou, che ha spiegato come si punti ad acquisire sette Boeing 737 Max 8 e tre B787 Dreamliner; tutti gli aeromobili saranno noleggiati da varie compagnie con un'opzione di acquisto alla fine del contratto, per sostenere l'auspicato ritorno agli utili nel 2027.\r

\r

Royal Air Maroc opera attualmente due Boeing 737-8, cinque B787-8 e quattro B787-9, oltre a trenta Boeing 737-800 e un 767-300F, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600 operati dalla sua controllata Royal Air Maroc Express. Dispone inoltre di una flotta di Airbus A330 in leasing con equipaggio.\r

\r

Il piano strategico di sviluppo prevede l'espansione della flotta dagli attuali 50 a 200 aeromobili, mentre il Marocco si è posto l'obiettivo di attrarre 65 milioni di visitatori all'anno entro quella data.","post_title":"Royal Air Maroc a caccia di 10 nuovi aeromobili di medio e lungo raggio","post_date":"2023-07-24T10:59:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690196340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta ad occhi chiusi… sicuramente con King Holidays. Si chiama così la nuova campagna di comunicazione che l'operatore capitolino ha avviato in collaborazione con l'ente del turismo dell'arcipelago mediterraneo. La pianificazione, che si protrarrà fino all’autunno, è partita con una serie di affissioni nelle principali fermate della metropolitana di Milano, e proseguirà online su un circuito di portali lifestyle, travel, gossip e news, con l’obiettivo di intercettare il vasto pubblico di viaggiatori fai-da-te online e di riportarli nelle agenzie.\r

\r

“I dati relativi alla prima parte dell’anno segnano il ritorno di Malta ai livelli pre-pandemia - spiega la product manager King Holidays, Barbara Cipolloni -. Un risultato possibile anche grazie a una programmazione più completa rispetto al passato, in grado di assecondare le aspettative delle nuove generazioni di clienti, che cercano affidabilità, prezzi competitivi ed esperienze autentiche ed esclusive. Nella nostra brochure monografica, realizzata in collaborazione con VisitMalta e pubblicata anche sul nostro sito, proponiamo una collezione di avventure, scoperte ed emozioni: una Malta da vivere, prima ancora che da visitare”.\r

\r

Tante le escursioni a contatto con la natura, come il bagno con i delfini e i tuffi nella trasparente Blue Lagoon di Comino, nonché le visite allo straordinario patrimonio storico e archeologico dell’arcipelago, che spazia dalle tele del Caravaggio nella concattedrale di San Giovanni Battista a Valletta ai templi megalitici di Mnajdra e Hagar Qim sull’isola di Malta e di Ggantija sull’isola di Gozo. King Holidays propone un’ampia selezione di circuiti individuali e di gruppo, compreso Valletta Emotion, programma di cinque giorni adatto anche per uno short-break fuori dai canonici mesi estivi, dedicato ai segreti di Valletta, Mdina e delle altre bellezze dell’isola di Malta.\r

\r

Da segnalare anche il ritorno dei corsi, collettivi e individuali, di inglese, e la programmazione di soggiorni balneari, sostenuta da un ricco calendario di partenze garantite in agosto da Milano, Roma e Napoli, che assicurano disponibilità di posti e prezzi fissi.","post_title":"Malta a livelli-pre pandemia. Al via una campagna King Holidays in collaborazione con l'ente","post_date":"2023-07-24T10:36:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690194975000]}]}}