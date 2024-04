Avis potenzia il proprio programma Preferred con nuovi premi immediati Ci sono anche uno sconto del 10% a partire dal primo noleggio, e altri vantaggi relativi al noleggio auto, tra le novità del programma Avis Preferred, che si arricchisce di nuovi premi e servizi. La versione rinnovata del piano fedeltà di Avis Budget Group include inoltre il servizio prioritario che, grazie al contratto già pronto e alla vettura disponibile, consente di evitare la coda al momento del ritiro dell’auto; l’accesso a offerte esclusive con partner di viaggio selezionati, delle quali poter usufruire anche senza aver mai effettuato un noleggio; raggiunti i cinque noleggi e una spesa annua di mille euro permette inoltre accedere ad Avis Preferred Plus, upgrade di vettura (soggetto a disponibilità) e seconda guida gratuita; raggiunti i dieci noleggi e una spesa annua di 2 mila euro si passa invece al livello President’s Club, usufruendo di ulteriori vantaggi, tra cui l’upgrade di vettura garantito e il double upgrade nei weekend (soggetti a disponibilità), oltre alla seconda guida e all’assistenza stradale Plus gratuiti. L’iscrizione ad Avis Preferred include inoltre l’accesso ad alcune offerte dei partner: 10% di sconto sulle avventure Viator: dai tour della città alle gite in barca, dai corsi di cucina agli sport adrenalinici; 12% di sconto sui Lounge Pass per le lounge aeroportuali: prenotabili in anticipo, offrono sconti sull’accesso a 600 lounge in 350 aeroporti; fino al 30% di sconto sull’iscrizione alle lounge aeroportuali con Priority Pass, un abbonamento che dà accesso a 1.300 lounge in tutto il mondo; fino al 55% di sconto su Photobox, per trasformare i ricordi delle vacanze in regali personalizzati e altro ancora. “Il nostro programma fedeltà, introdotto negli anni ’80, è stato sin dall’inizio oggetto di costante innovazione per offrire una sempre migliore esperienza di noleggio ai clienti– commenta Gianluca Testa, managing director, Southern Europe, Uk e European Central operations di Avis Budget Group –. I risultati delle nostra ricerche hanno rivelato alcune difficoltà da parte dei clienti ad accedere a premi e vantaggi se non si noleggia abbastanza frequentemente: da questa evidenza nasce la nostra scelta di ideare una nuova versione del programma, in cui l’accesso ai benefit e ai premi più rilevanti è immediato”. Condividi

