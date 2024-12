Avis lancia in Italia la card fedeltà premium. Sconti e servizi extra Una card in abbonamento per rendere l’utilizzo dell’auto ancora più flessibile e on demand, con il vantaggio di ottenere sconti e servizi extra: è questa la proposta Avis Drive, la carta fedeltà premium ora disponibile anche in Italia. Una subscription annuale che risponde perfettamente ai cambiamenti nelle abitudini degli automobilisti, sempre più orientati a privilegiare soluzioni alternative all’acquisto o al leasing di un veicolo. Studiata per rendere più conveniente l’utilizzo dell’auto solo quando se ne ha effettivamente bisogno, la card ha un funzionamento molto semplice: basta sottoscrivere una delle due formule Silver o Gold per usufruire immediatamente di sconti fino al 20% sui noleggi in Italia e fino al 15% su quelli in Europa, oltre a una gamma di extra e servizi aggiuntivi. Sconti Avis Drive Silver è disponibile a 79 euro all’anno e permette di avere il 15% di sconto sui noleggi in Italia e il 10% di sconto sui noleggi in Europa; Avis Drive Gold è disponibile fino al 31 dicembre 2024 a 99 euro, invece di 119 all’anno, e permette di avere il 20% di sconto sui noleggi in Italia e il 15% di sconto sui noleggi in Europa. Accedendo alla pagina dedicata per acquistare la card è possibile anche effettuare una simulazione per calcolare in tempo reale il potenziale risparmio per le diverse configurazioni di noleggio Condividi

Sconti Avis Drive Silver è disponibile a 79 euro all'anno e permette di avere il 15% di sconto sui noleggi in Italia e il 10% di sconto sui noleggi in Europa; Avis Drive Gold è disponibile fino al 31 dicembre 2024 a 99 euro, invece di 119 all'anno, e permette di avere il 20% di sconto sui noleggi in Italia e il 15% di sconto sui noleggi in Europa. Accedendo alla pagina dedicata per acquistare la card è possibile anche effettuare una simulazione per calcolare in tempo reale il potenziale risparmio per le diverse configurazioni di noleggio 