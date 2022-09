Avis, flash sale d’autunno: sconto del 10% per le prenotazioni fino al 25 settembre

Uno sconto del 10% su tutte le prenotazioni effettuate fino al 25 settembre per noleggi auto sino al prossimo 31 ottobre. E’ la nuova flash sale autunnale di Avis: un’iniziativa ideale per coloro che hanno deciso di programmare le loro vacanze nei mesi di settembre e ottobre o anche per chi è già pronto a organizzare spostamenti di lavoro che richiedono il noleggio di un’automobile.

A tutti, Avis offre un’esperienza di noleggio più veloce, sicura e orientata al servizio, grazie all’efficienza e alla semplicità dei suoi processi e alla qualità della sua offerta. Dalla city car al Suv spazioso all’elegante berlina, sono diverse le soluzioni di noleggio in grado di rispondere alle esigenze di ogni cliente. Avis è sempre pronta a mettere a disposizione i suoi servizi: per chi effettua viaggi occasionali o chi invece ha in programma itinerari più lunghi, passando per coloro che vogliono trascorrere un fine settimana fuori porta per esplorare altre città o uno dei meravigliosi borghi di cui il nostro territorio dispone, da nord a sud. L’offerta è disponibile esclusivamente in Italia e non cumulabile con altre promozioni o sconti.