Apicella: «Siamo pronti a cogliere il rimbalzo del mercato»

«L’apertura dei corridoi è la luce che s’intravede in fondo al tunnel. Chiaramente non possiamo entusiasmarci troppo, però un primo passo. Con questa nuova ordinanza almeno per l’autunno-inverno le agenzie potranno avere prodotto. Potranno iniziare a vendere». Così la vede Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel, durante la consueta conferenza stampa d’inizio autunno, che si è svolta in presenza. L’idea di fondo è di parlare della rivoluzione digitale di Welcome Travel, che ci sembra imponente e che sicuramente avrà un ruolo pionieristico all’interno del travel industry. Perché prima o poi dalla digitalizzazione bisognerà passare.

Cassa integrazione e voucher

Ma le considerazioni di Adriano Apicella sullo status quo sono molto interessanti, anche perché presentano delle soluzioni logiche ai problemi serissimi della categoria. «Il 31 ottobre dovrebbe finire la cassa integrazione. Questo significa che avremo un problema enorme, con migliaia di persone potenzialmente fuori dal settore. Noi non vogliamo perdere la professionalità acquisita in molti anni di lavoro. E’ necessario che lo Stato intervenga, come è opportuno che lo faccia per quel 55% di voucher che devono diventare rimborso o possono essere spesi di nuovo. Molte piccole agenzie si troveranno in grande difficoltà a ripagare i voucher, per cui sarebbe necessario accedere a prestiti garantiti dallo stato ed erogati dalle banche. In questo modo l’agenzia potrebbe ripagare il voucher e rientrare del debito nel corso del tempo».

C’e da dire che dando una lettura veloce all’ordinanza, la procedura per accedere ai viaggi sdoganati non ci sembra molto snella. «In effetti – aggiunge Apicella – si tratta di un protocollo super complesso. da una parte questo dall’altra è necessario un po’ di tempo affinché la macchina ritorni in pista. Non è che oggi ci danno i corridoi e domani iniziamo a fare fatturato. Ci vorranno dai tre ai quattro mesi».

Vendite

Per quanto riguarda le vendite Welcome Travel sta per chiudere un anno complicato, come quello di tutti. « Comunque noi abbiamo continuato a lavorare – dice Andrea Morscardini, direttore network di Welcome -. Il Network non si è mai fermato. Le vendite, concentrate nel periodo estivo, hanno visto la destinazione Mare Italia protagonista assoluta con volumi di vendita mai registrati prima. Molto buona è stata anche la performance del comparto crociere che è partita dopo rispetto al solito, ma che ha avuto un’accelerazione formidabile a maggio. Comunque il mercato delle crociere, piano piano, sta tornando, e questa è una buona notizia. Per quel poco di estero che abbiamo venduto la Grecia è andata meglio della Spagna».

Nell’anno in corso 180 agenzie sono uscite dal network e ne sono entrate 70. Il numero totale di agenzie è di 2470. Diciamo che in tempi di pandemia sono numeri sul serio straordinari (questo è un parere personale).

“Lunga apnea”

«Gli ultimi mesi ci hanno visti concentrati nel sostenere al massimo le vendite dell’estate che ci hanno consentito di ‘respirare’ dopo la lunga ‘apnea’ dell’autunno/inverno, abbiamo al contempo lavorato su progettualità che ci metteranno in grado di cogliere il rimbalzo che si genererà dopo la riapertura delle principali destinazioni estere – ha commentato Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Da qui la scelta di reingegnerizzare totalmente il network con l’adozione di Salesforce 360 grazie al quale stiamo ridefinendo tutti i processi interni, le modalità di erogazione dei servizi alle agenzie e di comunicazione verso il cliente finale. L’obiettivo principale è accompagnarle nel necessario processo di digitalizzazione. Questa trasformazione ci ha anche aiutati a studiare la nuova organizzazione che unisce in un’unica squadra le grandi professionalità dei due network, un unico gruppo di lavoro al servizio dei brand Welcome Travel, Geo e Welcome Travel Store. Infine, abbiamo finalizzato il lancio di Welcome to Italy, il brand incoming del nostro gruppo, che ha raggiunto risultati significativi ed è pronto e maturo per rispondere alle richieste delle nostre agenzie e dei mercati esteri».

Rivoluzione digitale

Adesso passiamo alla rivoluzione digitale. Centrale, da questo punto di vista, è la collaborazione avviata nei mesi scorsi con Salesforce, azienda cloud basata a San Francisco, leader globale nel Customer relationship management (Crm), ossia l’insieme delle soluzioni che permettono alle aziende di connettersi ai propri Clienti utilizzando applicazioni per il digital marketing, la gestione della forza vendita, l’e-commerce e il servizio clienti.

Grazie all’adozione di Salesforce Customer 360, tutte le Agenzie del Network avranno entro la fine dell’anno a disposizione un proprio Crm, uno strumento fondamentale di profilazione del Cliente e di semplificazione dei processi operativi e delle interazioni sia con la forza commerciale della rete che con il Cliente finale prima, durante e dopo ogni viaggio.

Welcome Travel Group è convinto che l’adozione di strumenti altamente innovativi, che permettano alle Agenzie affilate una conoscenza approfondita del Cliente e la creazione e il mantenimento con lui di una relazione stabile e duratura, come quelli messi a disposizione da Salesforce, sarà ciò che permetterà di vincere la sfida imposta dai tempi odierni.

In questo percorso di trasformazione digitale e di cambiamento organizzativo all’interno del Network, Welcome Travel Group è affiancata anche da Atlantic Technologies, società di consulenza cloud partner di Salesforce dal 2005, con una consolidata esperienza nel settore Travel&Hospitality. Anche grazie al supporto di Atlantic Technologies, già dopo 40 giorni dalla presentazione, è stato possibile attivare la nuova piattaforma abilitando le prime Agenzie in questa new way of doing business, inserendole nel processo di adozione e integrando la nuova soluzione con i singoli sistemi aziendali.