AMI Assistance lancia il nuovo portale

Da oggi è online il nuovo sito di AMI Assistance. Il nuovo portale si caratterizza per la grafica molto più moderna e accattivante, grazie all’introduzione di numerose immagini, per l’ottimizzazione dei vari contenuti e soprattutto per la semplificazione dell’area riservata alle agenzie viaggi, che rende l’emissione delle polizze, la rendicontazione e in generale il lavoro degli operatori ancora più rapido e immediato.

Nella sezione dedicata alla polizza viaggi individuale Amieasy, l’indicazione delle aree geografiche di partenza e di destinazione necessaria per lo sviluppo del preventivo viene sostituita con l’inserimento diretto dei nomi dei paesi, in modo da evitare spiacevoli errori in fase di emissione. La flessibilità è invece assicurata dai pacchetti assicurativi personalizzabili e componibili in base alle singole esigenze dei viaggiatori, sia in termini di numero di coperture che di ampiezza dei massimali.

“Con il lancio del nostro nuovo portale vogliamo sostenere la ripartenza dell’attività di agenzie di viaggio e in generale gli operatori del turismo, tra i più colpiti da questa pandemia, attraverso uno strumento che semplifica in maniera sostanziale il loro lavoro – spiega Gualtiero Ventura, presidente di AMI Assistance – Amiassistance.it fa infatti un ulteriore passo in avanti all’insegna della fruibilità e dell’immediatezza, dando la possibilità di emettere le polizze, gestire la rendicontazione e reperire le informazioni necessarie al proprio operato in modo ancora più rapido”.

Nell’home page dell’area riservata, e anche grazie al pratico menu a tendina, è possibile visualizzare le dashboard di tutti i prodotti che compongono l’ampia gamma di soluzioni di AMI Assistance che, oltre ad Amieasy, include le polizze collettive Amitour e Amitravel insieme all’Amitravel Solo Annullamento e Integrativa spese mediche, le polizze per stranieri in viaggio Amischengen, Fidejussione e IncAming e le polizze per far fronte ai principali rischi della professione Amierrecì e Amitravel Protection. Per ciascun prodotto, inoltre, l’operatore può visualizzare il rendimento complessivo nell’anno a fondo pagina.

Anche l’area dedicata alla Rendicontazione è stata completamente rinnovata, diventando molto più fruibile e consentendo alle agenzie viaggi di mantenere sempre sotto controllo la propria situazione contabile. Oltre alla nuova sezione suddivisa per mese, in cui vedere l’importo dovuto per ciascun prodotto, il lordo e l’ammontare delle provvigioni, nella parte superiore della pagina è presente un pratico riepilogo che evidenzia in modo chiaro gli arretrati e i dati progressivi del mese in corso.

“Per progettare e realizzare questo restyling del sito di AMI Assistance è stato fondamentale il contributo dei nostri funzionari commerciali e dei nostri partner, che si sono prodigati nel fornirci consigli e nell’indicarci le sezioni del precedente portale che necessitavano di un upgrade – continua Massimo Borelli, direttore commerciale di AMI Assistance – siamo certi che il forte focus sulla versatilità e sull’immediatezza del nuovo portale rappresenteranno un vero e proprio vantaggio competitivo per le agenzie di viaggio clienti e che potrà diventare un importante volano per sviluppare nuove collaborazioni”.