AMI Assistance: Check Salute entra in tutte le polizze Da oggi Check Salute, l’innovativo servizio che permette al viaggiatore di misurare alcuni tra i suoi parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc, è incluso gratuitamente, insieme a DOC 24, in tutte le polizze collettive di AMI Assistance. Già disponibile da circa un mese in abbinamento ad Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale che risponde al meglio al bisogno di viaggiare sicuri in ogni occasione, Check Salute dà la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco (HRV), il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa, in soli 30 secondi e senza utilizzare altri device ma solo guardando la fotocamera del proprio smartphone! Non solo: grazie all’integrazione con Health Kit di Apple, tutte le misurazioni effettuate tramite il servizio saranno consultabili anche dall’App Salute. «L’introduzione gratuita di Check Salute in tutte le polizze AMI Assistance, che da anni includono anche l’innovativo servizio DOC 24, è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di offrire un importante valore aggiunto a chi sceglie i nostri prodotti assicurativi, con un focus sempre più preponderante sul tema della tele-assistenza – spiega Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale di Ami Assistance per l’area Nord est- dopo aver aggiunto il servizio nel nostro prodotto individuale di punta, ovvero Amieasy, da oggi anche tutti i tour operator e le agenzie di viaggio che mettono a disposizione dei loro clienti le nostre polizze Amitour e Amitravel potranno contare su questo importante plus». Check Salute va a completare e ad arricchire DOC24, l’innovativo servizio che, tramite una semplice e intuitiva applicazione mobile per smartphone e tablet (iOS/Android), permette di ricevere una consulenza con un medico della Centrale Operativa (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7), tramite telefono o videochiamata, o con uno specialista, e di registrare e tenere monitorati i propri parametri vitali, come i battiti e la pressione, la glicemia, la saturimetria e la temperatura. Condividi

