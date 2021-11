Amadeus: primo profitto trimestrale dopo la crisi pandemica

Amadeus ha annunciato venerdì i risultati finanziari del terzo trimestre. Grazie al costante miglioramento dei volumi di viaggio, l’azienda ha registrato il suo primo profitto trimestrale dall’inizio della pandemia di Covid-19.

L’utile rettificato si attesta a 23,8 milioni di euro, il 92,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo dato rappresenta un aumento di 14,5 punti percentuali rispetto al tasso di crescita del secondo trimestre.

Il free cash flow è stato pari a 83,6 milion di euro, ovvero 103,5 milioni escluse le spese di esecuzione del programma di cost saving (56,5 milioni di € nei nove mesi, escluse le spese di esecuzione ipotizzate). Al 30 settembre 2021 l’indebitamento finanziario netto era pari a 3.173,9 milioni di euro.

“Durante il terzo trimestre, abbiamo continuato a vedere miglioramenti nei volumi e trend positivi, sia nelle prenotazioni aeree che nei passeggeri imbarcati, in tutte le regioni. Questa tendenza si estende al nostro segmento Hotel, dove abbiamo registrato risultati migliori sull’intero portafoglio di soluzioni, in particolare nelle linee di ricavo che dipendono dalle transazioni, come prenotazioni e clic multimediali”, ha affermato Luis Maroto, ceodi Amadeus.

“Grazie a questo, abbiamo registrato i nostri primi benefici trimestrali da quando è stata dichiarata la pandemia, di 23,8 milioni di euro. Anche il nostro flusso di cassa disponibile ha chiuso positivamente, con flussi in entrata di 83,6 milioni di euro nel trimestre”, ha aggiunto.