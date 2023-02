Allianz Partners: gli italiani vogliono viaggiare (il 72%). Ma con tutte le cautele Questo inverno resta forte in Europa la propensione a viaggiare, come rivelano i risultati del terzo International Vacation Confidence Index di Allianz Partners. Quasi due terzi (63%) degli oltre 9 mila intervistati in nove Paesi europei prevedono, infatti, di fare un viaggio di piacere di tre o più giorni entro marzo, puntando sia su mete domestiche sia estere. Nonostante la diffusa compressione della spesa dei consumatori, la propensione a viaggiare all’estero si rivela sostenuta: quasi un quarto (23%) del campione prevede una vacanza al di fuori dei propri confini nazionali entro la fine dell’inverno, con il 72% di questi che scelgono una meta del Vecchio continente. Guardando al nostro Paese, la propensione a viaggiare risulta addirittura maggiore della media, con il 73% degli italiani pronto a partire entro il mese di marzo. I più pianificano di restare in Italia (61%), prediligendo vacanze in città (33%) o in montagna (25%). Più di uno su cinque però sta programmando un viaggio all’estero, nella grande maggioranza dei casi (76%) rimanendo in Europa. I tre motivi principali che spingono a partire quest’inverno sono il desiderio di relax, quello di incontrare parenti e la voglia di riconnettersi con la natura. In tutta Europa, quasi la metà (48%) di chi parte dichiara di volersi rilassare. Un terzo (32%) intende trascorrere del tempo con i parenti e il 31% vuole godersi la natura in campagna o in montagna. Anche gli italiani partono in primo luogo per rilassarsi (51%), ma il desiderio di godersi la natura (32%) supera, seppur di poco, quello di ritrovarsi con i propri cari (29%). Nonostante l’inflazione e la conseguente crescita del costo della vita, il viaggiatore medio prevede di spendere poco più di 1.500 euro. Sebbene la crescita dei prezzi non stia minando la domanda, per alcuni sta influenzando i piani di viaggio. Tra coloro che hanno in programma di viaggiare, l’aumento dei costi di viaggio fa sì che la metà degli intervistati (50%) dichiari di aspettarsi di dover cambiare destinazione, accorciare il viaggio o addirittura cancellarlo. Un dato significativamente più alto si registra invece nel nostro Paese, dove il 79% dei viaggiatori si aspetta di dover cambiare i propri piani di viaggio. Allo stesso modo, tra coloro che non hanno intenzione di viaggiare quest’inverno, la mancanza di denaro è il principale ostacolo al viaggio, citato dal 53% di chi non partirà. Un dato, quest’ultimo, che per l’Italia sale al 60%. Il 42% tra gli europei che resteranno a casa (il 47% tra gli italiani) ritiene che viaggiare sia diventato semplicemente troppo costoso. Sulla scia dei problemi che il mondo dei viaggi ha affrontato negli anni recenti, i timori di interruzioni e cancellazioni rimangono elevati. I timori per la salute non impediscono più alle persone di viaggiare. Quest’inverno, solo il 2% in tutta Europa, l’1% in Italia, ha citato problemi di salute come motivo per non viaggiare. Complessivamente, il 39% degli intervistati è piuttosto preoccupato per la situazione sanitaria, con un calo di 6 punti rispetto all’estate scorsa. Gli italiani, con il 44%, restano un po’ più preoccupati della media, ma con un calo maggiore (9%) rispetto all’ultima rilevazione. Cresce il numero delle persone che acquistano un’assicurazione viaggio per proteggersi dalla cancellazione o dalle interruzioni del viaggio oppure per coprire l’assistenza medica. Commentando i risultati dell’indagine, Joe Mason, chief marketing officer di Travel di Allianz Partners, ha affermato: «Il desiderio degli europei di viaggiare quest’inverno è davvero significativo, anche a fronte dell’aumento dei costi e dell’incertezza economica. È passato circa un anno da quando la gran parte dei Paesi europei ha eliminato le ultime restrizioni di viaggio legate alla pandemia e gli europei hanno riscoperto i vantaggi unici che il viaggio offre: un’opportunità per rilassarsi, vedere la famiglia e godersi la natura. Tuttavia, l’aumento dei prezzi ha acuito la linea di demarcazione tra chi può permettersi di viaggiare e chi no. Mentre molti sono disposti e sono in grado di spendere per viaggiare, molti altri sono esclusi. Questo sarà motivo di preoccupazione per il settore, soprattutto se tale fenomeno dovesse prolungarsi fino alla stagione estiva».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Questo inverno resta forte in Europa la propensione a viaggiare, come rivelano i risultati del terzo International Vacation Confidence Index di Allianz Partners. Quasi due terzi (63%) degli oltre 9 mila intervistati in nove Paesi europei prevedono, infatti, di fare un viaggio di piacere di tre o più giorni entro marzo, puntando sia su mete domestiche sia estere. Nonostante la diffusa compressione della spesa dei consumatori, la propensione a viaggiare all'estero si rivela sostenuta: quasi un quarto (23%) del campione prevede una vacanza al di fuori dei propri confini nazionali entro la fine dell’inverno, con il 72% di questi che scelgono una meta del Vecchio continente. Guardando al nostro Paese, la propensione a viaggiare risulta addirittura maggiore della media, con il 73% degli italiani pronto a partire entro il mese di marzo. I più pianificano di restare in Italia (61%), prediligendo vacanze in città (33%) o in montagna (25%). Più di uno su cinque però sta programmando un viaggio all’estero, nella grande maggioranza dei casi (76%) rimanendo in Europa. I tre motivi principali che spingono a partire quest'inverno sono il desiderio di relax, quello di incontrare parenti e la voglia di riconnettersi con la natura. In tutta Europa, quasi la metà (48%) di chi parte dichiara di volersi rilassare. Un terzo (32%) intende trascorrere del tempo con i parenti e il 31% vuole godersi la natura in campagna o in montagna. Anche gli italiani partono in primo luogo per rilassarsi (51%), ma il desiderio di godersi la natura (32%) supera, seppur di poco, quello di ritrovarsi con i propri cari (29%). Nonostante l'inflazione e la conseguente crescita del costo della vita, il viaggiatore medio prevede di spendere poco più di 1.500 euro. Sebbene la crescita dei prezzi non stia minando la domanda, per alcuni sta influenzando i piani di viaggio. Tra coloro che hanno in programma di viaggiare, l'aumento dei costi di viaggio fa sì che la metà degli intervistati (50%) dichiari di aspettarsi di dover cambiare destinazione, accorciare il viaggio o addirittura cancellarlo. Un dato significativamente più alto si registra invece nel nostro Paese, dove il 79% dei viaggiatori si aspetta di dover cambiare i propri piani di viaggio. Allo stesso modo, tra coloro che non hanno intenzione di viaggiare quest'inverno, la mancanza di denaro è il principale ostacolo al viaggio, citato dal 53% di chi non partirà. Un dato, quest’ultimo, che per l’Italia sale al 60%. Il 42% tra gli europei che resteranno a casa (il 47% tra gli italiani) ritiene che viaggiare sia diventato semplicemente troppo costoso. Sulla scia dei problemi che il mondo dei viaggi ha affrontato negli anni recenti, i timori di interruzioni e cancellazioni rimangono elevati. I timori per la salute non impediscono più alle persone di viaggiare. Quest'inverno, solo il 2% in tutta Europa, l’1% in Italia, ha citato problemi di salute come motivo per non viaggiare. Complessivamente, il 39% degli intervistati è piuttosto preoccupato per la situazione sanitaria, con un calo di 6 punti rispetto all'estate scorsa. Gli italiani, con il 44%, restano un po’ più preoccupati della media, ma con un calo maggiore (9%) rispetto all’ultima rilevazione. Cresce il numero delle persone che acquistano un'assicurazione viaggio per proteggersi dalla cancellazione o dalle interruzioni del viaggio oppure per coprire l'assistenza medica. Commentando i risultati dell'indagine, Joe Mason, chief marketing officer di Travel di Allianz Partners, ha affermato: «Il desiderio degli europei di viaggiare quest'inverno è davvero significativo, anche a fronte dell'aumento dei costi e dell'incertezza economica. È passato circa un anno da quando la gran parte dei Paesi europei ha eliminato le ultime restrizioni di viaggio legate alla pandemia e gli europei hanno riscoperto i vantaggi unici che il viaggio offre: un'opportunità per rilassarsi, vedere la famiglia e godersi la natura. Tuttavia, l'aumento dei prezzi ha acuito la linea di demarcazione tra chi può permettersi di viaggiare e chi no. Mentre molti sono disposti e sono in grado di spendere per viaggiare, molti altri sono esclusi. Questo sarà motivo di preoccupazione per il settore, soprattutto se tale fenomeno dovesse prolungarsi fino alla stagione estiva». [post_title] => Allianz Partners: gli italiani vogliono viaggiare (il 72%). Ma con tutte le cautele [post_date] => 2023-02-08T12:25:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675859117000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438935" align="alignleft" width="300"] Dora Paradies[/caption] La destination management company del gruppo Emirates, Arabian Adventures, accelera sull'Italia, nominando sua rappresentante per la Penisola la nuova market manager Dora Paradies. Con un background in destination marketing, comunicazione e mice, e con solide relazioni nel settore, oltre a una grande esperienza come rappresentante marketing e vendite per l'Italia nell'ambito di Expo 2020 Dubai, Dora opererà dalla sede di Milano e arricchirà l’azienda grazie alle sue expertise. Nel suo nuovo ruolo, Dora Paradies si concentrerà sullo sviluppo del business, impegnandosi a portare avanti partnership commerciali di lungo periodo nel nostro Paese e assistendo il team globale di Arabian Adventures nell'andare incontro alle tendenze italiane in rapida evoluzione, migliorando l'efficienza e offrendo ai clienti della Penisola i migliori servizi possibili per la categoria. “L'Italia da sempre rappresenta un importante mercato per Arabian Adventures e per gli Emirati Arabi Uniti - spiega Alaa AlKhatib, vice president of destination management di dnata Travel Group (Dubai national air transport association - gruppo Emirates) -. Con l'arrivo di Dora Paradies vogliamo essere ancora più vicini ai nostri partner, per coltivare relazioni, alcune delle quali durano da decenni, e costruire nuove connessioni in tutto il Paese”. L'Italia è considerato da sempre uno dei 20 principali mercati per i viaggi verso Dubai, come si evince, peraltro, anche nell'ultimo Rapporto sulle prestazioni del turismo di Dubai Tourism che analizza i mesi da gennaio a novembre 2022. Anche il numero di turisti dall'Italia continua a crescere per Arabian Adventures, che offre ai partner commerciali servizi di destinazione end-to-end per viaggi internazionali, ma anche safari nel deserto, tour della città ed esperienze negli Emirati Arabi Uniti, oltre a gestire l’organizzazione di crociere ed eventi. [post_title] => Dora Paradies nuova market manager Italia della dmc Arabian Adventures (Emirates group) [post_date] => 2023-02-08T11:27:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675855675000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Natura, sostenibilità e viaggi slow: questi i punti saldi della proposta con cui la Malesia si presenterà alla prossima Bit, un'occasione per raccontare nuove esperienze e prodotti per Tourism Malaysia, che parteciperà all'evento milanese insieme a Malaysia Airlines, Berjaya Hotels & Resorts, The Taaras Redang, Lotus Asia Tours. "La Malesia è fra i dodici paesi con la più alta percentuale di diversità al mondo con migliaia di specie di flora e fauna - ricorda Dato' Zainuddin Abdul Wahab, direttore generale di Tourism Malaysia -. La natura è uno dei nostri simboli, il che rende la Malesia un paese perfetto per lo sviluppo del turismo sostenibile. Molte regioni del paese offrono un'autentica esperienza di ecoturismo, come lo stato di Sabah, con il Sepilok Orangutan Sanctuary, il Sarawak e il Mulu National Park. La Malesia è anche un paese ricco di cultura, dove in alcune zone è possibile vivere l'esperienza a contatto con le comunità locali grazie al Malaysia Homestay Programme. Da non dimenticare l'inserimento del Paese tra le 30 mete imperdibili dell'annuale lista Lonely Planet Best in Travel. Kuala Lumpur è, infatti, tra le altre cinque destinazioni nella Eat Category dei Lonely Planet’s Best in Travel 2023”. La campagna di promozione di Tourism Malaysia rappresenta l’impegno costante verso l’obiettivo di incrementare i numeri del turismo in entrata nell’auspicio di raggiungere 15,6 milioni di arrivi turistici internazionali con 47.6 miliardi di MYR di entrate turistiche per il 2023. Dal 1° maggio 2022, il Paese ha accolto 16.914 italiani fino a novembre 2022; agosto ha registrato il più alto aumento degli arrivi in Malesia con 5.182 turisti dall'Italia. [post_title] => La Malesia punta tutto su natura, sostenibilità e viaggi slow [post_date] => 2023-02-08T10:46:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675853163000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gulf Air rafforza dal prossimo 6 marzo il numero delle frequenze operate dal Bahrain all’Italia. In risposta alla crescente domanda per il nostro Paese e dal mercato italiano verso le destinazioni incluse nel network del vettore, i voli diventeranno giornalieri da e per Milano Malpensa, mentre le frequenze da e per Roma Fiumicino aumenteranno offrendo 3 voli settimanali (lunedì, giovedì e sabato). “Le nostre operazioni da e per l'Italia si sono dimostrate un grande successo commerciale, e il mercato italiano si conferma di grande importanza per Gulf Air - ha dichiarato l'acting ceo di Gulf Air, Waleed Al Alawi -. I nostri servizi rinnovati e gli elevati standard di qualità, offrono comodità e connettività ai passeggeri per viaggiare da e verso il Bahrain e raggiungere le altre destinazioni all'interno del nostro network”. Gulf Air ha inaugurato i collegamenti diretti con l'Italia il 1° giugno 2022 ed è rappresentata da Rephouse Gsa. [post_title] => Gulf Air: i voli Italia-Bahrain salgono a 7 alla settimana dal prossimo 6 marzo [post_date] => 2023-02-08T10:15:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675851351000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Fotogrammi il programma di roadshow lungo lo Stivale appena lanciato da Kel 12 per incontrare le agenzie di viaggio: da fine aprile a inizio maggio sarà presentata la programmazione estiva, mentre a fine settembre/inizio ottobre il focus sarà spostato sulle proposte invernali: una serie di incontri, condotti anche dagli area manager e dagli esperti Kel 12, che abbineranno la presentazione dei prodotti ad alcune esperienze culturali da vivere sul territorio. Ogni tappa prevede la partecipazione di massimo 30/35 agenti. “Capire come si strutturano i nostri itinerari, incontrare gli esperti che accompagnano i nostri gruppi, conoscere i servizi e le esperienze che proponiamo è fondamentale per comprendere ciò che contraddistingue la nostra programmazione - spiega la responsabile commerciale Kel 12, Daniela Di Berardino -. I nostri esperti, in particolare, sono dei veri e propri mediatori culturali, capaci di far conoscere un territorio rapportandolo alla realtà italiana; di fare da anello di congiunzione tra il mondo occidentale che ci appartiene e le realtà locali e, allo stesso tempo, hanno una preparazione tale da riuscire a cogliere e mostrare nuove tendenze. Questo ci connota sicuramente tra i tour operator di nicchia con una gamma di prodotto articolato e unico nel suo genere. Non ci rivolgiamo quindi a tutto il mercato ma puntiamo a rafforzare i rapporti con le agenzie con le quali già lavoriamo e con quelle che hanno un target di clientela interessato a vivere viaggi con una fortissima vocazione culturale". La formazione per gli agenti di viaggio include anche fam trip. Ne partiranno diversi nel corso dell’anno e il primo tra questi si svolgerà in Arabia Saudita, dove i partecipanti potranno vivere lo speciale format Rendez-vous con concerto di Alessandro Martire ad AlUla. Oltre ai fam trip gli adv possono peraltro anche richiedere di poter vivere direttamente un’esperienza firmata Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi. “Per rafforzare e dare ancor più valore al rapporto con le agenzie con le quali abbiamo una collaborazione più intesa, affianchiamo i nostri esperti ai booking expert in fase di formulazione di preventivi per viaggi su misura delle necessità dei clienti - conclude Daniela Di Berardino - Il rapporto con il trade si sta consolidando e rafforzando: dall’inizio dell’esercizio commerciale a oggi evidenziamo una crescita del 20% delle vendite attraverso le agenzie di viaggio, rispetto al 2019. Per consolidare il nostro rapporto con loro mettiamo al loro servizio la nostra professionalità, conoscenza e capacità, e siamo sempre disponibili a sviluppare con loro partnership di marketing“. [post_title] => Kel 12 lancia Fotogrammi: fam trip e roadshow per le adv. Vendite a +20% dal trade sul 2019 [post_date] => 2023-02-08T10:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675850548000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438887 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Portare i colori, i profumi e le sensazioni polinesiane in giro per il mondo: già a partire dall’esperienza di bordo. Si potrebbe sintetizzare così la mission di Air Tahiti Nui. «Operiamo con 4 Boeing 787-9 Dreamliner, che sono stati consegnati tra la fine del 2018 e la fine del 2019 - spiega Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italia di Air Tahiti Nui -. Sono aeromobili straordinari, noti per i ridotti consumi di carburante, la minore rumorosità (50%) e per il grande comfort in volo, grazie ad un controllo della pressione e dell’umidità in cabina molto migliorata, oltre ai grandi finestrini e alle luci studiate per ridurre gli effetti del jet-lag». La compagnia di bandiera della Polinesia Francese è nata nel 1996 e ha effettuato il primo volo nel 1998. «Negli anni abbiamo sviluppato varie rotte, come la Auckland-Papeete e la Tokio/Narita-Papeete - prosegue il manager – ma la tratta principale resta la Los Angeles-Papeete, già da tempo prolungata fino a Parigi. Grazie agli accordi che abbiamo in Italia, in Europa e in tutto il mondo con vettori come Ita Airways, Air France, American Airlines, Alaska Airlines, Finnair e Qantas, possiamo portare a destinazione i nostri passeggeri a partire da diversi aeroporti italiani, via Parigi, New York, Los Angeles e Tokyo, tutto con un biglietto unico che garantisce le connessioni e un’unica franchigia bagaglio. Il nostro network include poi due voli settimanali Papeete-Seattle e da fine marzo a fine ottobre opereranno minimo 6 voli settimanali da Parigi, perché la domanda dall’Europa è molto forte». Da sottolineare, infine, l’attenzione alla sostenibilità: dal 2022 e per tutto il 2023 Air Tahiti Nui offre al passeggero la possibilità di compensare le emissioni di CO2 del suo viaggio sostenendo i progetti per la ricostituzione dell’ambiente e la riforestazione, assumendosi il 50% del costo della compensazione di ogni viaggiatore. [post_title] => Air Tahiti Nui: la scoperta della Polinesia Francese inizia con la sua compagnia di bandiera [post_date] => 2023-02-08T09:40:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675849202000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Troppo costosi: gli slot di Londra Heathrow sono diventati - o forse lo sono sempre stati - troppo onerosi per Ita Airways che ha così deciso di restituirli a Etihad Airways. Secondo quanto pubblicato da Il Corriere della Sera, la decisione sarà effettiva dalla prossima stagione estiva: alla fine di marzo torneranno così al vettore di Abu Dhabi i 54 slot settimanali utilizzati per operare otto voli giornalieri andata e ritorno Roma Fiumicino/Milano Linate-Londra Heathrow. Nel frattempo, la compagnia aerea italiana potrebbe trovare altre possibilità su Heathrow, dove un certo spazio si è creato proprio recentemente a causa del fallimento di Flybe. Proprio ieri, rumors di mercato sottolineavano anche l'interesse del gruppo Lufthansa verso questi slot. Il vettore tedesco - impegnato nella trattativa in esclusiva con il Tesoro per l'acquisizione del 40% di Ita Airways - è già proprietario di ben 718 slot a settimana sull'aeroporto londinese. [post_title] => Ita Airways restituisce a Etihad i costosissimi slot a Londra Heathrow [post_date] => 2023-02-07T13:38:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675777118000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group, gruppo leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di trasporto, sbarca a Sanremo, nella Città dei Fiori, con l’apertura della sua nuova filiale multibrand. L’apertura di Sanremo si va ad aggiungere a quelle più recenti di Napoli e Milano. A partire da martedì 7 febbraio l’ufficio sarà aperto e opererà con i quattro brand del gruppo: Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu. Una data non casuale, che vedrà la nuova filiale aprire in concomitanza con l’avvio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, la quale, come ogni anno, porterà nella Città dei Fiori un gran numero di persone e di protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. Avis Budget Group sarà disponibile per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente, dall’auto familiare per esplorare tutte le meraviglie della costa ligure all’utilitaria per muoversi in città, fino al furgone per gli spostamenti più pesanti: tante esperienze di noleggio in un unico ufficio. Inoltre, per tutto il Festival, dal 7 all’11 febbraio, sarà possibile incontrare per le strade di Sanremo l’inconfondibile Fiat 500 Arcobaleno Limited Edition, 100% elettrica e simbolo della guida eco-friendly a zero emissioni del brand Maggiore. [post_title] => Avis Budget Group apre una filiale multibrand a Sanremo [post_date] => 2023-02-07T11:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675770357000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438856" align="alignleft" width="300"] Isabella Maggi[/caption] In occasione della Borsa internazionale del turismo di Milano Gattinoni Travel presenta una programmazione rinnovata che tende alla sostenibilità. Dal Mare Italia ai tour experience, da “Sulle orme dei Viaggi Firmati” ai Viaggi in compagnia, la programmazione di Gattinoni si è fatta più ricca e completa; fiore all’occhiello del 2023 sono i tour carbon neutral che spiccheranno all’interno della programmazione frutto di un percorso iniziato già da qualche tempo e che continuerà a caratterizzare il passo del Gruppo Gattinoni. I 10 tour carbon neutral saranno svelati nel corso di BIT e saranno da subito disponibili per la vendita, anche online sul sito gattinonitravel.it. Sempre per mantenere il suo impegno rivolto alla sostenibilità lo stand di Gattinoni Travel in fiera sarà completamente carbon neutral, certificato dalla greentech Up2You. Così come già fatto in occasione del TTG di Rimini, anche questa volta, oltre allo stand carbon neutral, i visitatori dello stand (Pad4 - stand B139) riceveranno un braccialetto in carta biodegradabile che contiene dei piccoli semi che potranno essere piantati per generare dei fiori. Il bracciale riporterà anche un QR code che permetterà di aderire a uno dei progetti promossi dal Gruppo Gattinoni volto a compensare le emissioni di CO2 dello stand. “Siamo tornati in Bit dopo lo scorso anno ma con un taglio esperienziale – afferma Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni -. Nel nostro stand, oltre a presentare la programmazione del 2023, abbiamo portato due partner per far vivere live due destinazioni per noi importanti: il Canada e il Giappone. Presenteremo poi i nostri primi tour sostenibili, un impegno concreto che si unisce a quello già iniziato sulla parte eventi e business travel”. Lo stand sarà un luogo aperto ai visitatori che, attraverso dei tablet, potranno vivere la user experience offerta dal sito gattinonitravel.it e, nel corso delle tre giornate, potranno vivere momenti di degustazione, realizzati con due partner d’eccezione: Nippon Concierge e Turismo Québec. I sapori del Giappone e del Canada si faranno sentire anche fuori BIT con due serate dedicate alle due destinazioni: il 12 febbraio, dalle 19.00 l’Hub Gattinoni di via Statuto 2 a Milano, ospiterà una serata dedicata alla scoperta del Canada, accompagnata da una degustazione di pancake, mentre il 13 febbraio, sempre alle 19.00 all’Hub Gattinoni, sarà protagonista il Giappone con degustazione di sakè. Turismo Québec, JNTO e Nippon Concierge saranno i partner dei due appuntamenti che prevedono ingresso libero fino a esaurimento posti (iscrizione obbligatoria con richiesta alla email eventi@gattinoni.it). [post_title] => Gattinoni Travel in Bit con un taglio esperenziale e sostenibile [post_date] => 2023-02-07T11:16:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675768563000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "allianz partners gli italiani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":36,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3427,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Questo inverno resta forte in Europa la propensione a viaggiare, come rivelano i risultati del terzo International Vacation Confidence Index di Allianz Partners. Quasi due terzi (63%) degli oltre 9 mila intervistati in nove Paesi europei prevedono, infatti, di fare un viaggio di piacere di tre o più giorni entro marzo, puntando sia su mete domestiche sia estere. Nonostante la diffusa compressione della spesa dei consumatori, la propensione a viaggiare all'estero si rivela sostenuta: quasi un quarto (23%) del campione prevede una vacanza al di fuori dei propri confini nazionali entro la fine dell’inverno, con il 72% di questi che scelgono una meta del Vecchio continente.\r

\r

Guardando al nostro Paese, la propensione a viaggiare risulta addirittura maggiore della media, con il 73% degli italiani pronto a partire entro il mese di marzo. I più pianificano di restare in Italia (61%), prediligendo vacanze in città (33%) o in montagna (25%). Più di uno su cinque però sta programmando un viaggio all’estero, nella grande maggioranza dei casi (76%) rimanendo in Europa.\r

\r

I tre motivi principali che spingono a partire quest'inverno sono il desiderio di relax, quello di incontrare parenti e la voglia di riconnettersi con la natura. In tutta Europa, quasi la metà (48%) di chi parte dichiara di volersi rilassare. Un terzo (32%) intende trascorrere del tempo con i parenti e il 31% vuole godersi la natura in campagna o in montagna. Anche gli italiani partono in primo luogo per rilassarsi (51%), ma il desiderio di godersi la natura (32%) supera, seppur di poco, quello di ritrovarsi con i propri cari (29%).\r

\r

Nonostante l'inflazione e la conseguente crescita del costo della vita, il viaggiatore medio prevede di spendere poco più di 1.500 euro. Sebbene la crescita dei prezzi non stia minando la domanda, per alcuni sta influenzando i piani di viaggio. Tra coloro che hanno in programma di viaggiare, l'aumento dei costi di viaggio fa sì che la metà degli intervistati (50%) dichiari di aspettarsi di dover cambiare destinazione, accorciare il viaggio o addirittura cancellarlo.\r

\r

Un dato significativamente più alto si registra invece nel nostro Paese, dove il 79% dei viaggiatori si aspetta di dover cambiare i propri piani di viaggio. Allo stesso modo, tra coloro che non hanno intenzione di viaggiare quest'inverno, la mancanza di denaro è il principale ostacolo al viaggio, citato dal 53% di chi non partirà. Un dato, quest’ultimo, che per l’Italia sale al 60%. Il 42% tra gli europei che resteranno a casa (il 47% tra gli italiani) ritiene che viaggiare sia diventato semplicemente troppo costoso.\r

\r

Sulla scia dei problemi che il mondo dei viaggi ha affrontato negli anni recenti, i timori di interruzioni e cancellazioni rimangono elevati. I timori per la salute non impediscono più alle persone di viaggiare. Quest'inverno, solo il 2% in tutta Europa, l’1% in Italia, ha citato problemi di salute come motivo per non viaggiare. Complessivamente, il 39% degli intervistati è piuttosto preoccupato per la situazione sanitaria, con un calo di 6 punti rispetto all'estate scorsa. Gli italiani, con il 44%, restano un po’ più preoccupati della media, ma con un calo maggiore (9%) rispetto all’ultima rilevazione.\r

\r

Cresce il numero delle persone che acquistano un'assicurazione viaggio per proteggersi dalla cancellazione o dalle interruzioni del viaggio oppure per coprire l'assistenza medica. \r

\r

Commentando i risultati dell'indagine, Joe Mason, chief marketing officer di Travel di Allianz Partners, ha affermato: «Il desiderio degli europei di viaggiare quest'inverno è davvero significativo, anche a fronte dell'aumento dei costi e dell'incertezza economica. È passato circa un anno da quando la gran parte dei Paesi europei ha eliminato le ultime restrizioni di viaggio legate alla pandemia e gli europei hanno riscoperto i vantaggi unici che il viaggio offre: un'opportunità per rilassarsi, vedere la famiglia e godersi la natura.\r

\r

Tuttavia, l'aumento dei prezzi ha acuito la linea di demarcazione tra chi può permettersi di viaggiare e chi no. Mentre molti sono disposti e sono in grado di spendere per viaggiare, molti altri sono esclusi. Questo sarà motivo di preoccupazione per il settore, soprattutto se tale fenomeno dovesse prolungarsi fino alla stagione estiva».\r

\r

","post_title":"Allianz Partners: gli italiani vogliono viaggiare (il 72%). Ma con tutte le cautele","post_date":"2023-02-08T12:25:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675859117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438935\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dora Paradies[/caption]\r

\r

La destination management company del gruppo Emirates, Arabian Adventures, accelera sull'Italia, nominando sua rappresentante per la Penisola la nuova market manager Dora Paradies. Con un background in destination marketing, comunicazione e mice, e con solide relazioni nel settore, oltre a una grande esperienza come rappresentante marketing e vendite per l'Italia nell'ambito di Expo 2020 Dubai, Dora opererà dalla sede di Milano e arricchirà l’azienda grazie alle sue expertise.\r

\r

Nel suo nuovo ruolo, Dora Paradies si concentrerà sullo sviluppo del business, impegnandosi a portare avanti partnership commerciali di lungo periodo nel nostro Paese e assistendo il team globale di Arabian Adventures nell'andare incontro alle tendenze italiane in rapida evoluzione, migliorando l'efficienza e offrendo ai clienti della Penisola i migliori servizi possibili per la categoria.\r

\r

“L'Italia da sempre rappresenta un importante mercato per Arabian Adventures e per gli Emirati Arabi Uniti - spiega Alaa AlKhatib, vice president of destination management di dnata Travel Group (Dubai national air transport association - gruppo Emirates) -. Con l'arrivo di Dora Paradies vogliamo essere ancora più vicini ai nostri partner, per coltivare relazioni, alcune delle quali durano da decenni, e costruire nuove connessioni in tutto il Paese”.\r

\r

L'Italia è considerato da sempre uno dei 20 principali mercati per i viaggi verso Dubai, come si evince, peraltro, anche nell'ultimo Rapporto sulle prestazioni del turismo di Dubai Tourism che analizza i mesi da gennaio a novembre 2022. Anche il numero di turisti dall'Italia continua a crescere per Arabian Adventures, che offre ai partner commerciali servizi di destinazione end-to-end per viaggi internazionali, ma anche safari nel deserto, tour della città ed esperienze negli Emirati Arabi Uniti, oltre a gestire l’organizzazione di crociere ed eventi.","post_title":"Dora Paradies nuova market manager Italia della dmc Arabian Adventures (Emirates group)","post_date":"2023-02-08T11:27:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675855675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Natura, sostenibilità e viaggi slow: questi i punti saldi della proposta con cui la Malesia si presenterà alla prossima Bit, un'occasione per raccontare nuove esperienze e prodotti per Tourism Malaysia, che parteciperà all'evento milanese insieme a Malaysia Airlines, Berjaya Hotels & Resorts, The Taaras Redang, Lotus Asia Tours.\r

\r

\"La Malesia è fra i dodici paesi con la più alta percentuale di diversità al mondo con migliaia di specie di flora e fauna - ricorda Dato' Zainuddin Abdul Wahab, direttore generale di Tourism Malaysia -. La natura è uno dei nostri simboli, il che rende la Malesia un paese perfetto per lo sviluppo del turismo sostenibile. Molte regioni del paese offrono un'autentica esperienza di ecoturismo, come lo stato di Sabah, con il Sepilok Orangutan Sanctuary, il Sarawak e il Mulu National Park. La Malesia è anche un paese ricco di cultura, dove in alcune zone è possibile vivere l'esperienza a contatto con le comunità locali grazie al Malaysia Homestay Programme. Da non dimenticare l'inserimento del Paese tra le 30 mete imperdibili dell'annuale lista Lonely Planet Best in Travel. Kuala Lumpur è, infatti, tra le altre cinque destinazioni nella Eat Category dei Lonely Planet’s Best in Travel 2023”.\r

La campagna di promozione di Tourism Malaysia rappresenta l’impegno costante verso l’obiettivo di incrementare i numeri del turismo in entrata nell’auspicio di raggiungere 15,6 milioni di arrivi turistici internazionali con 47.6 miliardi di MYR di entrate turistiche per il 2023.\r

Dal 1° maggio 2022, il Paese ha accolto 16.914 italiani fino a novembre 2022; agosto ha registrato il più alto aumento degli arrivi in Malesia con 5.182 turisti dall'Italia.","post_title":"La Malesia punta tutto su natura, sostenibilità e viaggi slow","post_date":"2023-02-08T10:46:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675853163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Gulf Air rafforza dal prossimo 6 marzo il numero delle frequenze operate dal Bahrain all’Italia. In risposta alla crescente domanda per il nostro Paese e dal mercato italiano verso le destinazioni incluse nel network del vettore, i voli diventeranno giornalieri da e per Milano Malpensa, mentre le frequenze da e per Roma Fiumicino aumenteranno offrendo 3 voli settimanali (lunedì, giovedì e sabato).\r

“Le nostre operazioni da e per l'Italia si sono dimostrate un grande successo commerciale, e il mercato italiano si conferma di grande importanza per Gulf Air - ha dichiarato l'acting ceo di Gulf Air, Waleed Al Alawi -. I nostri servizi rinnovati e gli elevati standard di qualità, offrono comodità e connettività ai passeggeri per viaggiare da e verso il Bahrain e raggiungere le altre destinazioni all'interno del nostro network”.\r

Gulf Air ha inaugurato i collegamenti diretti con l'Italia il 1° giugno 2022 ed è rappresentata da Rephouse Gsa.","post_title":"Gulf Air: i voli Italia-Bahrain salgono a 7 alla settimana dal prossimo 6 marzo","post_date":"2023-02-08T10:15:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675851351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Fotogrammi il programma di roadshow lungo lo Stivale appena lanciato da Kel 12 per incontrare le agenzie di viaggio: da fine aprile a inizio maggio sarà presentata la programmazione estiva, mentre a fine settembre/inizio ottobre il focus sarà spostato sulle proposte invernali: una serie di incontri, condotti anche dagli area manager e dagli esperti Kel 12, che abbineranno la presentazione dei prodotti ad alcune esperienze culturali da vivere sul territorio. Ogni tappa prevede la partecipazione di massimo 30/35 agenti.\r

\r

“Capire come si strutturano i nostri itinerari, incontrare gli esperti che accompagnano i nostri gruppi, conoscere i servizi e le esperienze che proponiamo è fondamentale per comprendere ciò che contraddistingue la nostra programmazione - spiega la responsabile commerciale Kel 12, Daniela Di Berardino -. I nostri esperti, in particolare, sono dei veri e propri mediatori culturali, capaci di far conoscere un territorio rapportandolo alla realtà italiana; di fare da anello di congiunzione tra il mondo occidentale che ci appartiene e le realtà locali e, allo stesso tempo, hanno una preparazione tale da riuscire a cogliere e mostrare nuove tendenze. Questo ci connota sicuramente tra i tour operator di nicchia con una gamma di prodotto articolato e unico nel suo genere. Non ci rivolgiamo quindi a tutto il mercato ma puntiamo a rafforzare i rapporti con le agenzie con le quali già lavoriamo e con quelle che hanno un target di clientela interessato a vivere viaggi con una fortissima vocazione culturale\".\r

\r

La formazione per gli agenti di viaggio include anche fam trip. Ne partiranno diversi nel corso dell’anno e il primo tra questi si svolgerà in Arabia Saudita, dove i partecipanti potranno vivere lo speciale format Rendez-vous con concerto di Alessandro Martire ad AlUla. Oltre ai fam trip gli adv possono peraltro anche richiedere di poter vivere direttamente un’esperienza firmata Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi.\r

\r

“Per rafforzare e dare ancor più valore al rapporto con le agenzie con le quali abbiamo una collaborazione più intesa, affianchiamo i nostri esperti ai booking expert in fase di formulazione di preventivi per viaggi su misura delle necessità dei clienti - conclude Daniela Di Berardino - Il rapporto con il trade si sta consolidando e rafforzando: dall’inizio dell’esercizio commerciale a oggi evidenziamo una crescita del 20% delle vendite attraverso le agenzie di viaggio, rispetto al 2019. Per consolidare il nostro rapporto con loro mettiamo al loro servizio la nostra professionalità, conoscenza e capacità, e siamo sempre disponibili a sviluppare con loro partnership di marketing“.\r

\r

","post_title":"Kel 12 lancia Fotogrammi: fam trip e roadshow per le adv. Vendite a +20% dal trade sul 2019","post_date":"2023-02-08T10:02:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675850548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Portare i colori, i profumi e le sensazioni polinesiane in giro per il mondo: già a partire dall’esperienza di bordo. Si potrebbe sintetizzare così la mission di Air Tahiti Nui. «Operiamo con 4 Boeing 787-9 Dreamliner, che sono stati consegnati tra la fine del 2018 e la fine del 2019 - spiega Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italia di Air Tahiti Nui -. Sono aeromobili straordinari, noti per i ridotti consumi di carburante, la minore rumorosità (50%) e per il grande comfort in volo, grazie ad un controllo della pressione e dell’umidità in cabina molto migliorata, oltre ai grandi finestrini e alle luci studiate per ridurre gli effetti del jet-lag».\r

\r

La compagnia di bandiera della Polinesia Francese è nata nel 1996 e ha effettuato il primo volo nel 1998. «Negli anni abbiamo sviluppato varie rotte, come la Auckland-Papeete e la Tokio/Narita-Papeete - prosegue il manager – ma la tratta principale resta la Los Angeles-Papeete, già da tempo prolungata fino a Parigi. Grazie agli accordi che abbiamo in Italia, in Europa e in tutto il mondo con vettori come Ita Airways, Air France, American Airlines, Alaska Airlines, Finnair e Qantas, possiamo portare a destinazione i nostri passeggeri a partire da diversi aeroporti italiani, via Parigi, New York, Los Angeles e Tokyo, tutto con un biglietto unico che garantisce le connessioni e un’unica franchigia bagaglio.\r

\r

Il nostro network include poi due voli settimanali Papeete-Seattle e da fine marzo a fine ottobre opereranno minimo 6 voli settimanali da Parigi, perché la domanda dall’Europa è molto forte».\r

\r

Da sottolineare, infine, l’attenzione alla sostenibilità: dal 2022 e per tutto il 2023 Air Tahiti Nui offre al passeggero la possibilità di compensare le emissioni di CO2 del suo viaggio sostenendo i progetti per la ricostituzione dell’ambiente e la riforestazione, assumendosi il 50% del costo della compensazione di ogni viaggiatore.","post_title":"Air Tahiti Nui: la scoperta della Polinesia Francese inizia con la sua compagnia di bandiera","post_date":"2023-02-08T09:40:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675849202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Troppo costosi: gli slot di Londra Heathrow sono diventati - o forse lo sono sempre stati - troppo onerosi per Ita Airways che ha così deciso di restituirli a Etihad Airways. Secondo quanto pubblicato da Il Corriere della Sera, la decisione sarà effettiva dalla prossima stagione estiva: alla fine di marzo torneranno così al vettore di Abu Dhabi i 54 slot settimanali utilizzati per operare otto voli giornalieri andata e ritorno Roma Fiumicino/Milano Linate-Londra Heathrow.\r

\r

Nel frattempo, la compagnia aerea italiana potrebbe trovare altre possibilità su Heathrow, dove un certo spazio si è creato proprio recentemente a causa del fallimento di Flybe. Proprio ieri, rumors di mercato sottolineavano anche l'interesse del gruppo Lufthansa verso questi slot. Il vettore tedesco - impegnato nella trattativa in esclusiva con il Tesoro per l'acquisizione del 40% di Ita Airways - è già proprietario di ben 718 slot a settimana sull'aeroporto londinese.","post_title":"Ita Airways restituisce a Etihad i costosissimi slot a Londra Heathrow","post_date":"2023-02-07T13:38:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675777118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group, gruppo leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di trasporto, sbarca a Sanremo, nella Città dei Fiori, con l’apertura della sua nuova filiale multibrand. L’apertura di Sanremo si va ad aggiungere a quelle più recenti di Napoli e Milano.\r

A partire da martedì 7 febbraio l’ufficio sarà aperto e opererà con i quattro brand del gruppo: Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu. Una data non casuale, che vedrà la nuova filiale aprire in concomitanza con l’avvio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, la quale, come ogni anno, porterà nella Città dei Fiori un gran numero di persone e di protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo.\r

Avis Budget Group sarà disponibile per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente, dall’auto familiare per esplorare tutte le meraviglie della costa ligure all’utilitaria per muoversi in città, fino al furgone per gli spostamenti più pesanti: tante esperienze di noleggio in un unico ufficio. Inoltre, per tutto il Festival, dal 7 all’11 febbraio, sarà possibile incontrare per le strade di Sanremo l’inconfondibile Fiat 500 Arcobaleno Limited Edition, 100% elettrica e simbolo della guida eco-friendly a zero emissioni del brand Maggiore. ","post_title":"Avis Budget Group apre una filiale multibrand a Sanremo","post_date":"2023-02-07T11:45:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675770357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438856\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Maggi[/caption]\r

\r

In occasione della Borsa internazionale del turismo di Milano Gattinoni Travel presenta una programmazione rinnovata che tende alla sostenibilità.\r

\r

Dal Mare Italia ai tour experience, da “Sulle orme dei Viaggi Firmati” ai Viaggi in compagnia, la programmazione di Gattinoni si è fatta più ricca e completa; fiore all’occhiello del 2023 sono i tour carbon neutral che spiccheranno all’interno della programmazione frutto di un percorso iniziato già da qualche tempo e che continuerà a caratterizzare il passo del Gruppo Gattinoni.\r

\r

I 10 tour carbon neutral saranno svelati nel corso di BIT e saranno da subito disponibili per la vendita, anche online sul sito gattinonitravel.it.\r

\r

Sempre per mantenere il suo impegno rivolto alla sostenibilità lo stand di Gattinoni Travel in fiera sarà completamente carbon neutral, certificato dalla greentech Up2You. Così come già fatto in occasione del TTG di Rimini, anche questa volta, oltre allo stand carbon neutral, i visitatori dello stand (Pad4 - stand B139) riceveranno un braccialetto in carta biodegradabile che contiene dei piccoli semi che potranno essere piantati per generare dei fiori. Il bracciale riporterà anche un QR code che permetterà di aderire a uno dei progetti promossi dal Gruppo Gattinoni volto a compensare le emissioni di CO2 dello stand.\r

\r

“Siamo tornati in Bit dopo lo scorso anno ma con un taglio esperienziale – afferma Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni -. Nel nostro stand, oltre a presentare la programmazione del 2023, abbiamo portato due partner per far vivere live due destinazioni per noi importanti: il Canada e il Giappone. Presenteremo poi i nostri primi tour sostenibili, un impegno concreto che si unisce a quello già iniziato sulla parte eventi e business travel”.\r

\r

Lo stand sarà un luogo aperto ai visitatori che, attraverso dei tablet, potranno vivere la user experience offerta dal sito gattinonitravel.it e, nel corso delle tre giornate, potranno vivere momenti di degustazione, realizzati con due partner d’eccezione: Nippon Concierge e Turismo Québec.\r

\r

I sapori del Giappone e del Canada si faranno sentire anche fuori BIT con due serate dedicate alle due destinazioni: il 12 febbraio, dalle 19.00 l’Hub Gattinoni di via Statuto 2 a Milano, ospiterà una serata dedicata alla scoperta del Canada, accompagnata da una degustazione di pancake, mentre il 13 febbraio, sempre alle 19.00 all’Hub Gattinoni, sarà protagonista il Giappone con degustazione di sakè.\r

\r

Turismo Québec, JNTO e Nippon Concierge saranno i partner dei due appuntamenti che prevedono ingresso libero fino a esaurimento posti (iscrizione obbligatoria con richiesta alla email eventi@gattinoni.it).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gattinoni Travel in Bit con un taglio esperenziale e sostenibile","post_date":"2023-02-07T11:16:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675768563000]}]}}