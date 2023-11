Allianz Partners: Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale e membro del board of management di Allianz Partners. Kofoed arriva in Allianz Partners da Amadeus, dove è stata executive vp for Emea Travel Sellers; precedentemente ha ricoperto numerosi ruoli di leadership globale presso Amadeus, dal marketing e vendite alla strategia e pianificazione aziendale. Ha conseguito un Mba internazionale presso la Copenaghen Business School e, più recentemente, l’Advanced Management Program di Harvard. «Anna ha una vasta esperienza nel settore travel e, combinata con la sua competenza tecnologica, sarà preziosa nell’aiutare Allianz Partners a raggiungere le sue ambizioni di crescita, a sviluppare la sua piattaforma di ecosistema di viaggi e a diventare il leader digitale e compagno di viaggio che vuole essere – ha sottolineato Tomas Kunzmann, ceo del Gruppo Allianz Partners -. Anna potrà costruire sull’eccellente lavoro di Damien nel settore dei viaggi, che ha caratterizzato un periodo di cambiamenti senza precedenti e di ottime performance aziendali. Sono lieto che Damien possa ora concentrarsi sulla guida della funzione finanziaria del Gruppo Allianz Partners in qualità di cfo del gruppo”. «Sono entusiasta di accettare questa sfida in un’azienda che è in prima linea nell’innovazione nel settore dei viaggi – ha commentato Anna Kofoed, ceo Travel del Gruppo Allianz Partners -. Le piattaforme digitali svolgeranno un ruolo incredibilmente importante nel settore nei prossimi anni e Allianz Partners è ben posizionata per guidare in prima linea il settore”. Kofoed succede nel ruolo a Damien Ladous. Damien è stato a capo sia della linea di business viaggi dal 2021 che della funzione finanziaria del gruppo come cfo dall’inizio del 2023. Ora si concentrerà sul ruolo di cfo del gruppo e continuerà a far parte del board of management. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà declinata all'insegna del benessere l'operatività griffata Pantelleria Island dell'hotel Mursia. Il to dell'omonima isola ha infatti appena firmato un accordo per la gestione diretta di questa struttura da una settantina di camere, due piscine d'acqua salata e una posizione esclusiva sul mare. Una vocazione che trasparirà già dal nuovo nome dell'albergo, che si chiamerà Mursia Wellness Hotel, puntando a sfruttare appieno la spa interna i Bagni di Venere: un luogo unico nel panorama pantesco, dove poter godere di spazi completamente dedicati al relax a cui tutti gli ospiti potranno accedere gratuitamente e magari associarvi particolari trattamenti ayurvedici. Il concetto di benessere verrà inoltre esteso alle attività programmate in struttura, con una serie di percorsi outdoor wellness che punteranno a regalare momenti di fitness e relax all'aperto integrati con gli spazi naturali dell’ambiente circostante. Le camere della struttura richiamano gli elementi architettonici e gli arredi del dammuso pantesco con i tetti a volta. Sono inoltre tutte di ampie dimensioni e godono di vista sul mare. A disposizione degli ospiti anche delle suite con balcone vista tramonto e servizi esclusivi. All’insegna della tradizione gastronomica locale saranno poi improntatati il ristorante e il bar interni alla struttura, che godranno di collaborazioni con aziende pantesche per rimarcare quanto più possibile il concetto di sostenibilità e valorizzazione territoriale durante tutte le fasi della giornata: dalla colazione alla cena passando per i pranzi a bordo piscina e gli aperitivi in riva al mare. “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che avvia una nuova stagione per il Mursia Hotel, consapevoli comunque della sfida che ci aspetta - sottolinea il presidente di Pantelleria Island, Fabio Casano -. La nostra visione punta a riposizionare l’hotel storicamente più noto dell’isola, ampliando il proprio bacino di utenza e il potenziale attrattivo. Sarà allo stesso tempo una grande occasione per la nostra piccola realtà di tour operator incoming, che vede aumentare le gestioni dirette delle strutture ricettive di anno in anno. Il Mursia Hotel si va infatti a inserire all’interno di una linea management già consolidata negli anni di cui fanno parte il residence Kuddie Rosse e il resort Tenuta Bukkuram”. [post_title] => Il to Pantelleria Island acquisisce la gestione dell'hotel Mursia [post_date] => 2023-11-15T13:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700054113000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso ottobre, ad un anno di distanza dalla riapertura dei confini al turismo internazionale, il numero degli arrivi in Giappone ha superato per la prima volta i livelli pre-pandemia. I dati illustrati dalla Japan National Tourism Organization evidenziano che il numero di visitatori stranieri - business e leisure - è salito a 2,52 milioni in ottobre rispetto ai 2,18 milioni di settembre. Il numero di visitatori è migliorato fino a raggiungere il 100,8% dei livelli registrati nel 2019, prima che il Covid portasse a un blocco dei viaggi in tutto il mondo. Gli arrivi hanno superato i 2 milioni in ciascuno dei cinque mesi fino a ottobre, favoriti dall'indebolimento dello yen che rende il Giappone una destinazione particolarmente conveniente per i viaggiatori. I dati di ottobre sono stati favoriti anche dalla ripresa dei voli internazionali che hanno raggiunto l'80% dei livelli pre-pandemia e da una forte domanda proveniente dai Paesi del Sud-est asiatico, dal Nord America, dall'Europa e dall'Australia, sottolinea la Jnto. In particolare, i viaggiatori provenienti da Canada, Messico e Germania hanno raggiunto i massimi storici per ogni mese. [post_title] => Il Giappone centra un ottobre da 2,52 milioni di visitatori e supera i livelli pre-pandemia [post_date] => 2023-11-15T12:30:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700051434000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale e membro del board of management di Allianz Partners. Kofoed arriva in Allianz Partners da Amadeus, dove è stata executive vp for Emea Travel Sellers; precedentemente ha ricoperto numerosi ruoli di leadership globale presso Amadeus, dal marketing e vendite alla strategia e pianificazione aziendale. Ha conseguito un Mba internazionale presso la Copenaghen Business School e, più recentemente, l'Advanced Management Program di Harvard. «Anna ha una vasta esperienza nel settore travel e, combinata con la sua competenza tecnologica, sarà preziosa nell’aiutare Allianz Partners a raggiungere le sue ambizioni di crescita, a sviluppare la sua piattaforma di ecosistema di viaggi e a diventare il leader digitale e compagno di viaggio che vuole essere - ha sottolineato Tomas Kunzmann, ceo del Gruppo Allianz Partners -. Anna potrà costruire sull’eccellente lavoro di Damien nel settore dei viaggi, che ha caratterizzato un periodo di cambiamenti senza precedenti e di ottime performance aziendali. Sono lieto che Damien possa ora concentrarsi sulla guida della funzione finanziaria del Gruppo Allianz Partners in qualità di cfo del gruppo”. «Sono entusiasta di accettare questa sfida in un’azienda che è in prima linea nell’innovazione nel settore dei viaggi - ha commentato Anna Kofoed, ceo Travel del Gruppo Allianz Partners -. Le piattaforme digitali svolgeranno un ruolo incredibilmente importante nel settore nei prossimi anni e Allianz Partners è ben posizionata per guidare in prima linea il settore”. Kofoed succede nel ruolo a Damien Ladous. Damien è stato a capo sia della linea di business viaggi dal 2021 che della funzione finanziaria del gruppo come cfo dall’inizio del 2023. Ora si concentrerà sul ruolo di cfo del gruppo e continuerà a far parte del board of management. [post_title] => Allianz Partners: Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale [post_date] => 2023-11-15T11:53:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700049221000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità. Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality. La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore. L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater. «Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole». «Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti». Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico. «Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti». Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale. «La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore». Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita. «La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti». Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica. [post_title] => Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format [post_date] => 2023-11-15T11:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048775000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456100 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova stella Michelin per l'Umbria. La conquista, a soli due anni dalla sua apertura, il ristorante Elementi Fine Dining del Borgobrufa Spa Resort. “L’emozione è grande - sottolinea lo chef Andrea Impero, classe 1990 -. E non posso non pensare in primis a chi mi è accanto in maniera discreta ma determinante da ben dieci anni, in un’unione di intenti professionali e personali, ovvero mia moglie Martina Pallante, restaurant manager del Borgobrufa. E' una stella speciale, perché ha il volto genuino dei nostri 70 micro-fornitori, delle indispensabili brigata di cucina e brigata di sala, e soprattutto della famiglia Sfascia, che ringrazio per aver da sempre creduto in questa visione di cucina fine dining etica, che mette a sistema minuscoli territori, piccoli produttori e materie prime”. Grande soddisfazione per la famiglia Sfascia, proprietaria del resort, che è sempre stata orientata a portare avanti il progetto Borgobrufa come un modello d’impresa turistica e ristorativa qualificante per il territorio. “Lo chef Impero con la sua filosofia di cucina è riuscito a trasferire anche nell’ambito della ristorazione i nostri valori, sia nel ristorante Quattro Sensi, sia nel fine dining Elementi, generando in tutte le persone che sono coinvolte e anche negli ospiti che si siedono a tavola un senso di orgoglio per questo lavoro di salvaguardia e rilancio delle piccole realtà produttive - spiega Andrea Sfascia -. Questa stella Michelin ci indica che la strada intrapresa è sì faticosa, ma è giusta per i nostri valori e i nostri obiettivi. Il nostro è un modello di business dove il capitale umano rappresenta il fondamento ed è con i nostri oltre 90 collaboratori che condividiamo questo importante riconoscimento”. Proprio per questo motivo la nota che annuncia la conquista della stella include i nomi di tutti i protagonisti del ristorante. Oltre allo chef Impero e alla restaurant manager Martina Pallante, la brigata di cucina include quindi lo sous chef Daniele Binario, gli chef tournant Antonio Virgilio e Nicola Marzano, nonché il pastry chef Pamela Fabrizi e il pasticcere Andrea Angeleri. In sala operano invece il primo maître e sommelier Domenico Scotto D’Antuono e la chef de rang Mariantonella Di Renzo. [post_title] => Prima stella Michelin per l'umbro Borgobrufa Spa Resort [post_date] => 2023-11-15T11:35:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048144000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è l’Official Global Airline Partner dell'Inter fino alla stagione 2025/26. L'accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi della squadra, e consente al vettore di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea. La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di FC Internazionale Milano e Qatar Airways, tenutasi domenica nell’Inter HQ con il ceo corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai Airshow 2023, dove Badr Al Meer - group chief executive del vettore - ha accolto la dirigenza nerazzurra, con Marco Materazzi. La delegazione ha consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”. La nuova collaborazione è stata inoltre svelata al pubblico prima della gara contro il Frosinone con un esclusivo takeover dello stadio San Siro. Per celebrare la partnership, il Privilege Club di Qatar Airways offrirà ai tifosi dell'Inter sconti fino al 12% sulle tariffe di volo per assistere alle gare del club nerazzurro allo Stadio San Siro. «Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha - sottolinea Badr Al Meer -. La collaborazione con l'Inter rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L'Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l'Inter ha un grande seguito. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo». L’intesa include inoltre l'Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), il Qatar Airways Privilege Club ("Official Frequent Flyer Programme’"), Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner” in Qatar) e il Qatar Duty Free. In qualità di "Official Duty-Free", la compagnia aerea si propone di elevare i propri standard di lusso grazie a questa sponsorizzazione. [post_title] => Qatar Airways diventa Official Global Airlines Partner dell'Inter [post_date] => 2023-11-15T11:00:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700046011000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trait d'union l'Argentina per un inedito connubio tra fashion e travel. Ruta40 diventa partner del brand La Martina, azienda con sede nel paese sudamericano e produttrice di abbigliamento sportivo e per il tempo libero, nonché fornitrice ufficiale della nazionale argentina di polo. La partnership si traduce in particolare nella presenza, all'interno dello store La Martina di Milano, in via Garibaldi 1, degli itinerari dell'operatore torinese. Non solo: tra le nuove collezioni del marchio fashion ce n'è pure una denominata Ruta40, che prende ispirazione proprio da quella strada del Sud America da cui deriva il nome del tour operator piemontese. [post_title] => Partnership fashion per Ruta40 che sigla un accordo con il brand La Martina [post_date] => 2023-11-15T10:37:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700044664000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qantas ha svelato la livrea del suo primo Airbus A220-300 che entrerà in servizio entro la fine dell'anno. La speciale livrea si discosta dai tradizionali colori rosso e bianco della compagnia aerea ed è invece dipinta con immagini aborigene verdi, blu e gialle. Il primo A220 è caratterizzato da un'opera d'arte dell'artista aborigeno australiano Maringka Baker e fa parte delle livree Flying Art Series della compagnia aerea. È composta da oltre 20.000 'puntini', il che la rende una delle "livree più complesse mai realizzate da Airbus per questo tipo di aeromobile" spiega una nota del vettore australiano. Il velivolo è il primo dei 29 A220 ordinati da Qantas, che sostituiranno la più datata flotta di Boeing 717 sulle rotte domestiche. Qantas ha effettuato ordini fermi per 20 esemplari nel 2022, e ne ha confermati altri nove al salone aeronautico di Parigi, lo scorso giugno. Gli A220 collegheranno città quali Canberra e Hobart con gli hub di Brisbane, Melbourne e Sydney; la prima rotta servita dall'A220 sarà la Melbourne- Canberra. Vanessa Hudson, capo della compagnia aerea, ha definito l'A220, che ha un'autonomia doppia rispetto al 717, un "game changer" nel settore dei voli domestici e regionali, aggiungendo: «Questi aerei hanno il potenziale per cambiare il modo in cui i nostri passeggeri viaggiano in tutto il Paese». [post_title] => Qantas: una livrea speciale per il primo Airbus A220 che entrerà in servizio a fine anno [post_date] => 2023-11-15T10:17:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700043450000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella. Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale. «Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete. «È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento». Leisure Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento. E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22. La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete. Investimenti I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione. Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita. C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether. Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network, [post_title] => Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner [post_date] => 2023-11-15T10:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700042604000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "allianz partners anna kofoed e il nuovo ceo of travel a livello globale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5593,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà declinata all'insegna del benessere l'operatività griffata Pantelleria Island dell'hotel Mursia. Il to dell'omonima isola ha infatti appena firmato un accordo per la gestione diretta di questa struttura da una settantina di camere, due piscine d'acqua salata e una posizione esclusiva sul mare. Una vocazione che trasparirà già dal nuovo nome dell'albergo, che si chiamerà Mursia Wellness Hotel, puntando a sfruttare appieno la spa interna i Bagni di Venere: un luogo unico nel panorama pantesco, dove poter godere di spazi completamente dedicati al relax a cui tutti gli ospiti potranno accedere gratuitamente e magari associarvi particolari trattamenti ayurvedici. Il concetto di benessere verrà inoltre esteso alle attività programmate in struttura, con una serie di percorsi outdoor wellness che punteranno a regalare momenti di fitness e relax all'aperto integrati con gli spazi naturali dell’ambiente circostante.\r

\r

Le camere della struttura richiamano gli elementi architettonici e gli arredi del dammuso pantesco con i tetti a volta. Sono inoltre tutte di ampie dimensioni e godono di vista sul mare. A disposizione degli ospiti anche delle suite con balcone vista tramonto e servizi esclusivi. All’insegna della tradizione gastronomica locale saranno poi improntatati il ristorante e il bar interni alla struttura, che godranno di collaborazioni con aziende pantesche per rimarcare quanto più possibile il concetto di sostenibilità e valorizzazione territoriale durante tutte le fasi della giornata: dalla colazione alla cena passando per i pranzi a bordo piscina e gli aperitivi in riva al mare.\r

\r

“Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che avvia una nuova stagione per il Mursia Hotel, consapevoli comunque della sfida che ci aspetta - sottolinea il presidente di Pantelleria Island, Fabio Casano -. La nostra visione punta a riposizionare l’hotel storicamente più noto dell’isola, ampliando il proprio bacino di utenza e il potenziale attrattivo. Sarà allo stesso tempo una grande occasione per la nostra piccola realtà di tour operator incoming, che vede aumentare le gestioni dirette delle strutture ricettive di anno in anno. Il Mursia Hotel si va infatti a inserire all’interno di una linea management già consolidata negli anni di cui fanno parte il residence Kuddie Rosse e il resort Tenuta Bukkuram”.","post_title":"Il to Pantelleria Island acquisisce la gestione dell'hotel Mursia","post_date":"2023-11-15T13:15:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700054113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso ottobre, ad un anno di distanza dalla riapertura dei confini al turismo internazionale, il numero degli arrivi in Giappone ha superato per la prima volta i livelli pre-pandemia.\r

\r

I dati illustrati dalla Japan National Tourism Organization evidenziano che il numero di visitatori stranieri - business e leisure - è salito a 2,52 milioni in ottobre rispetto ai 2,18 milioni di settembre. Il numero di visitatori è migliorato fino a raggiungere il 100,8% dei livelli registrati nel 2019, prima che il Covid portasse a un blocco dei viaggi in tutto il mondo.\r

\r

Gli arrivi hanno superato i 2 milioni in ciascuno dei cinque mesi fino a ottobre, favoriti dall'indebolimento dello yen che rende il Giappone una destinazione particolarmente conveniente per i viaggiatori.\r

\r

I dati di ottobre sono stati favoriti anche dalla ripresa dei voli internazionali che hanno raggiunto l'80% dei livelli pre-pandemia e da una forte domanda proveniente dai Paesi del Sud-est asiatico, dal Nord America, dall'Europa e dall'Australia, sottolinea la Jnto. In particolare, i viaggiatori provenienti da Canada, Messico e Germania hanno raggiunto i massimi storici per ogni mese.","post_title":"Il Giappone centra un ottobre da 2,52 milioni di visitatori e supera i livelli pre-pandemia","post_date":"2023-11-15T12:30:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700051434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale e membro del board of management di Allianz Partners. Kofoed arriva in Allianz Partners da Amadeus, dove è stata executive vp for Emea Travel Sellers; precedentemente ha ricoperto numerosi ruoli di leadership globale presso Amadeus, dal marketing e vendite alla strategia e pianificazione aziendale. Ha conseguito un Mba internazionale presso la Copenaghen Business School e, più recentemente, l'Advanced Management Program di Harvard.\r

«Anna ha una vasta esperienza nel settore travel e, combinata con la sua competenza tecnologica, sarà preziosa nell’aiutare Allianz Partners a raggiungere le sue ambizioni di crescita, a sviluppare la sua piattaforma di ecosistema di viaggi e a diventare il leader digitale e compagno di viaggio che vuole essere - ha sottolineato Tomas Kunzmann, ceo del Gruppo Allianz Partners -. Anna potrà costruire sull’eccellente lavoro di Damien nel settore dei viaggi, che ha caratterizzato un periodo di cambiamenti senza precedenti e di ottime performance aziendali. Sono lieto che Damien possa ora concentrarsi sulla guida della funzione finanziaria del Gruppo Allianz Partners in qualità di cfo del gruppo”.\r

«Sono entusiasta di accettare questa sfida in un’azienda che è in prima linea nell’innovazione nel settore dei viaggi - ha commentato Anna Kofoed, ceo Travel del Gruppo Allianz Partners -. Le piattaforme digitali svolgeranno un ruolo incredibilmente importante nel settore nei prossimi anni e Allianz Partners è ben posizionata per guidare in prima linea il settore”.\r

Kofoed succede nel ruolo a Damien Ladous. Damien è stato a capo sia della linea di business viaggi dal 2021 che della funzione finanziaria del gruppo come cfo dall’inizio del 2023. Ora si concentrerà sul ruolo di cfo del gruppo e continuerà a far parte del board of management.","post_title":"Allianz Partners: Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale","post_date":"2023-11-15T11:53:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700049221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità.\r

\r

Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality.\r

\r

La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore.\r

\r

L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.\r

\r

Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater.\r

\r

«Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole».\r

\r

\r

\r

«Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti».\r

\r

Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico.\r

\r

«Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti».\r

\r

Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale.\r

\r

\r

\r

«La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore».\r

\r

Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita.\r

\r

«La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti».\r

\r

\r

\r

Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format","post_date":"2023-11-15T11:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700048775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova stella Michelin per l'Umbria. La conquista, a soli due anni dalla sua apertura, il ristorante Elementi Fine Dining del Borgobrufa Spa Resort. “L’emozione è grande - sottolinea lo chef Andrea Impero, classe 1990 -. E non posso non pensare in primis a chi mi è accanto in maniera discreta ma determinante da ben dieci anni, in un’unione di intenti professionali e personali, ovvero mia moglie Martina Pallante, restaurant manager del Borgobrufa. E' una stella speciale, perché ha il volto genuino dei nostri 70 micro-fornitori, delle indispensabili brigata di cucina e brigata di sala, e soprattutto della famiglia Sfascia, che ringrazio per aver da sempre creduto in questa visione di cucina fine dining etica, che mette a sistema minuscoli territori, piccoli produttori e materie prime”.\r

\r

Grande soddisfazione per la famiglia Sfascia, proprietaria del resort, che è sempre stata orientata a portare avanti il progetto Borgobrufa come un modello d’impresa turistica e ristorativa qualificante per il territorio. “Lo chef Impero con la sua filosofia di cucina è riuscito a trasferire anche nell’ambito della ristorazione i nostri valori, sia nel ristorante Quattro Sensi, sia nel fine dining Elementi, generando in tutte le persone che sono coinvolte e anche negli ospiti che si siedono a tavola un senso di orgoglio per questo lavoro di salvaguardia e rilancio delle piccole realtà produttive - spiega Andrea Sfascia -. Questa stella Michelin ci indica che la strada intrapresa è sì faticosa, ma è giusta per i nostri valori e i nostri obiettivi. Il nostro è un modello di business dove il capitale umano rappresenta il fondamento ed è con i nostri oltre 90 collaboratori che condividiamo questo importante riconoscimento”.\r

\r

Proprio per questo motivo la nota che annuncia la conquista della stella include i nomi di tutti i protagonisti del ristorante. Oltre allo chef Impero e alla restaurant manager Martina Pallante, la brigata di cucina include quindi lo sous chef Daniele Binario, gli chef tournant Antonio Virgilio e Nicola Marzano, nonché il pastry chef Pamela Fabrizi e il pasticcere Andrea Angeleri. In sala operano invece il primo maître e sommelier Domenico Scotto D’Antuono e la chef de rang Mariantonella Di Renzo.","post_title":"Prima stella Michelin per l'umbro Borgobrufa Spa Resort","post_date":"2023-11-15T11:35:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700048144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è l’Official Global Airline Partner dell'Inter fino alla stagione 2025/26. L'accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi della squadra, e consente al vettore di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea.\r

La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di FC Internazionale Milano e Qatar Airways, tenutasi domenica nell’Inter HQ con il ceo corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai Airshow 2023, dove Badr Al Meer - group chief executive del vettore - ha accolto la dirigenza nerazzurra, con Marco Materazzi. La delegazione ha consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”.\r

La nuova collaborazione è stata inoltre svelata al pubblico prima della gara contro il Frosinone con un esclusivo takeover dello stadio San Siro. Per celebrare la partnership, il Privilege Club di Qatar Airways offrirà ai tifosi dell'Inter sconti fino al 12% sulle tariffe di volo per assistere alle gare del club nerazzurro allo Stadio San Siro.\r

«Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha - sottolinea Badr Al Meer -. La collaborazione con l'Inter rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L'Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l'Inter ha un grande seguito. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo».\r

\r

L’intesa include inoltre l'Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), il Qatar Airways Privilege Club (\"Official Frequent Flyer Programme’\"), Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner” in Qatar) e il Qatar Duty Free. In qualità di \"Official Duty-Free\", la compagnia aerea si propone di elevare i propri standard di lusso grazie a questa sponsorizzazione. ","post_title":"Qatar Airways diventa Official Global Airlines Partner dell'Inter","post_date":"2023-11-15T11:00:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700046011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trait d'union l'Argentina per un inedito connubio tra fashion e travel. Ruta40 diventa partner del brand La Martina, azienda con sede nel paese sudamericano e produttrice di abbigliamento sportivo e per il tempo libero, nonché fornitrice ufficiale della nazionale argentina di polo.\r

\r

La partnership si traduce in particolare nella presenza, all'interno dello store La Martina di Milano, in via Garibaldi 1, degli itinerari dell'operatore torinese. Non solo: tra le nuove collezioni del marchio fashion ce n'è pure una denominata Ruta40, che prende ispirazione proprio da quella strada del Sud America da cui deriva il nome del tour operator piemontese.","post_title":"Partnership fashion per Ruta40 che sigla un accordo con il brand La Martina","post_date":"2023-11-15T10:37:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700044664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha svelato la livrea del suo primo Airbus A220-300 che entrerà in servizio entro la fine dell'anno. La speciale livrea si discosta dai tradizionali colori rosso e bianco della compagnia aerea ed è invece dipinta con immagini aborigene verdi, blu e gialle.\r

\r

Il primo A220 è caratterizzato da un'opera d'arte dell'artista aborigeno australiano Maringka Baker e fa parte delle livree Flying Art Series della compagnia aerea. È composta da oltre 20.000 'puntini', il che la rende una delle \"livree più complesse mai realizzate da Airbus per questo tipo di aeromobile\" spiega una nota del vettore australiano.\r

\r

Il velivolo è il primo dei 29 A220 ordinati da Qantas, che sostituiranno la più datata flotta di Boeing 717 sulle rotte domestiche. Qantas ha effettuato ordini fermi per 20 esemplari nel 2022, e ne ha confermati altri nove al salone aeronautico di Parigi, lo scorso giugno.\r

\r

Gli A220 collegheranno città quali Canberra e Hobart con gli hub di Brisbane, Melbourne e Sydney; la prima rotta servita dall'A220 sarà la Melbourne- Canberra.\r

\r

Vanessa Hudson, capo della compagnia aerea, ha definito l'A220, che ha un'autonomia doppia rispetto al 717, un \"game changer\" nel settore dei voli domestici e regionali, aggiungendo: «Questi aerei hanno il potenziale per cambiare il modo in cui i nostri passeggeri viaggiano in tutto il Paese».","post_title":"Qantas: una livrea speciale per il primo Airbus A220 che entrerà in servizio a fine anno","post_date":"2023-11-15T10:17:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700043450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella.\r

\r

Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale.\r

\r

«Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete.\r

\r

«È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento».\r

Leisure\r

Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento.\r

\r

E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22.\r

\r

La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete.\r

Investimenti\r

I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione.\r

\r

Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita.\r

\r

C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether.\r

\r

Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network,","post_title":"Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner","post_date":"2023-11-15T10:03:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700042604000]}]}}