Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi Allianz Partners annuncia che Susan Poynor assumerà la posizione di global head of mobility e Ali Bashirinia è stato recentemente nominato global head of roadside assistance. Queste due importanti nomine all’interno della linea di Business mobility & assistance riflettono l’impegno dell’azienda per l’innovazione e la crescita in settori in rapida evoluzione come quello dell’automotive e della mobilità. Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l’industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile. Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di global head of roadside sssistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell’eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale. Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull’espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l’intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo. Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494884 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici. Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo). In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici. «Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte» "bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente. Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto. Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center. [post_title] => Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi [post_date] => 2025-07-22T11:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753182569000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Regione Sardegna ha dato il via libera a finanziamenti fino a 3,5 milioni di euro per i lavori di riqualificazione dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax. Si tratta di un passaggio decisivo per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Enac e aprire l'aeroporto ai voli civili. L'obiettivo è quello di abilitare lo scalo non più solo all'aviazione generale, ma anche all'operatività di aerei commerciali da 80-100 posti. La riqualificazione potrà beneficiare sino al 95% del finanziamento dell’Ue creato per i Paesi dell’alleanza più remoti. I lavori prevedono l’adeguamento del perimetro d’atterraggio, la sistemazione delle aree di manovra, l’adeguamento del deposito carburanti e degli impianti tecnici, la messa in sicurezza dell’aerostazione, il potenziamento dei sistemi antincendio, la realizzazione degli impianti idrici e fognari e l’acquisto delle attrezzature aeroportuali necessarie all’operatività. “Abbiamo compiuto una scelta lungimirante e tecnicamente solida - afferma l’assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca - . Grazie al lavoro condiviso con i nostri uffici, con la presidenza e con gli organismi europei, abbiamo salvaguardato una misura cruciale per il rilancio della mobilità e del turismo in Ogliastra”. L’ultimo passaggio della Regione sarà rendere operativa l’erogazione dei fondi. Un passaggio di fondamentale importanza per il territorio ogliastrino, da anni in attesa di un’infrastruttura aeroportuale funzionante e all’altezza delle sue potenzialità economiche e turistiche. [post_title] => Sardegna, ok alla riqualificazione dell'aeroporto di Tortolì: stanziati 3,5 mln di euro [post_date] => 2025-07-22T10:14:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753179245000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vivere il territorio in un click: nasce così il Rimini Pass, nuovo strumento strategico, capace di connettere in modo efficace le risorse turistiche e migliorare la fruibilità della città e dell’entroterra, generando valore condiviso per il territorio. Un progetto che nasce sia per migliorare la qualità dell’esperienza dell’ospite che per favorire uno sviluppo turistico sostenibile. Creato per rispondere agli obiettivi di innovazione, efficienza e valorizzazione del patrimonio turistico cittadino, a beneficio sia dei visitatori che degli operatori, il Rimini Pass dà diritto all’ingresso in 10 siti culturali, musei e monumenti del territorio, a sconti per l’ingresso in 8 attrazioni ed esperienze, l’accesso diretto al trasporto pubblico Start Romagna, la prenotazione delle visite e la possibilità di un’esperienza interattiva con mappe e itinerari tematici. È concepito come una card turistica digitale, per offrire al turista un’esperienza integrata e paperless dei principali luoghi di interesse della città e del territorio. Grazie al sito web e ad un’app multilingue (inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco), i visitatori possono pianificare il viaggio e accedere alle attrazioni in modo immediato e semplice. “Uno degli obiettivi di VisitRimini - spiega il presidente, Stefano Bonini - è di favorire non solo la crescita quantitativa del turismo a Rimini ma anche quella qualitativa, attraverso servizi ed experience che possano rendere il soggiorno più confortevole e memorabile. Con il Rimini Pass, che include trasporto pubblico, offerta museale, sconti in parchi tematici, ristoranti e negozi, guide e itinerari in 5 lingue, VisitRimini vuole contribuire a creare un ecosistema integrato tra cultura, mobilità e operatori in un’ottica sinergica tra Costa ed Entroterra, coinvolgendo nella divulgazione e vendita operatori privati tra cui hotel, stabilimenti balneari ed esercizi commerciali. E ancora il Rimini Pass vuole aiutare la nostra destinazione a promuovere l’uso del trasporto pubblico, ad aumentare la visibilità dei siti meno noti, generando impatto economico positivo per tutti gli attori coinvolti. È pensato per tutti i target: dai visitatori individuali ai gruppi, dai turisti leisure a quelli business". Il Pass è stato sviluppato da Vox Group, azienda italiana che opera nell’ambito delle innovazioni digitali, specializzata nel mercato nella fornitura di radioguide, audioguide, distribuzione di prodotti turistici e soluzioni tech dedicate al settore turistico e culturale. [post_title] => Rimini Pass: servizi ed esperienze sul territorio a portata di click [post_date] => 2025-07-22T09:40:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753177236000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Fs ha siglato un Memorandum di Cooperazione con le Ferrovie Ucraine per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci tra Italia e Ucraina: l'obiettivo è quello di favorire la mobilità, il commercio e la logistica internazionale e trasferimento del know-how tecnico del settore del trasporto e consulenza per lo sviluppo di un’infrastruttura ferroviaria moderna e resiliente. L’accordo è stato firmato in occasione della Ukraine Recovery Conference 2025, l’appuntamento annuale che riunisce governi, istituzioni internazionali e attori del settore privato dedicato al sostegno della ripresa e della ricostruzione dell’Ucraina, quest’anno ospitata a Roma. Per garantire la concreta attuazione delle iniziative, sarà istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti di entrambe le Ferrovie, che si riunirà almeno quattro volte all’anno. In parallelo alla firma del MoC, il Gruppo Fs si impegna a sottoscrivere una lettera di intenti riguardante la fornitura di divise ed equipaggiamento per il personale ferroviario ucraino. "Con questa iniziativa - spiega una nota ufficiale - Ferrovie dello Stato conferma il proprio impegno nel supporto alla ricostruzione dell’Ucraina, contribuendo a rafforzare i legami ferroviari e industriali tra i due Paesi e favorendo la ripresa economica e sociale del territorio ucraino". [post_title] => Gruppo Fs: patto con l'Ucraina per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci [post_date] => 2025-07-22T09:25:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753176302000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Genova diventa protagonista di una nuova strategia di promozione digitale che punta a rafforzarne il posizionamento internazionale e attrarre un turismo più consapevole. Il capoluogo ligure ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza fuori dalle rotte più battute. Il progetto prende avvio in un momento particolarmente favorevole per il capoluogo ligure, recentemente selezionato da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana presente in lista. L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025 e posizionare Genova come destinazione autentica e sostenibile, attraverso una narrazione digitale mirata e multilingue, veicolata sui canali proprietari di Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali. Genova è una città che si lascia scoprire poco a poco. Non è una meta da fotografia veloce o da visita frettolosa: è un luogo che ripaga chi sceglie di viverlo con lentezza, lasciandosi guidare dai suoi ritmi e dalla sua storia. Proprio questo spirito “slow” rappresenta la chiave per attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e meno omologate. Il progetto nasce da una forte sinergia tra Visit Italy e l’amministrazione comunale. La campagna punta alla valorizzazione di città con grande potenziale ancora inespresso, in grado di offrire esperienze di alto valore senza ricadere nelle logiche del turismo di massa. «Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e un forte legame con il territorio - afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - È una città che non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma che premia chi sceglie di viverla davvero. In un momento in cui il turismo globale si sta ridefinendo, Genova si propone come modello di equilibrio tra attrattività, sostenibilità e visione. È pronta per essere raccontata e scoperta da chi vuole viaggiare con più consapevolezza e meno fretta. Un’alternativa vera al turismo della checklist era». «Siamo davvero soddisfatti, come amministrazione comunale, di avere affidato a un portale - aggiunge l’assessora al turismo del comune di Genova, Tiziana Beghin - autorevole e conosciuto in tutto il mondo come Visit Italy la nuova campagna internazionale di promozione della nostra città. Già oggi tra le mete italiane più ricercate e amate dai turisti europei e internazionali, Genova ha ancora delle potenzialità inespresse in termini di valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Ecco perché, con il sostegno di Visit Italy, contiamo di incrementare ulteriormente i flussi di visitatori diretti nella nostra città, per far scoprire al grande pubblico la bellezza autentica e variegata del territorio genovese, nel segno di un turismo capace di convivere in maniera armoniosa con la nostra comunità e improntato ai fondamentali criteri di sostenibilità e accessibilità». [post_title] => Genova e Visit Italy, nuova campagna per rafforzare il posizionamento internazionale [post_date] => 2025-07-21T15:18:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753111135000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494817 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Barbara Baldini è il nuovo direttore commerciale per il mercato italiano di Explora Journeys: la manager avrà il compito di guidare e rafforzare lo sviluppo commerciale del brand sul territorio nazionale, contribuendo a consolidarne il posizionamento nel segmento delle crociere di alta gamma. Barbara Baldini vanta una formazione accademica in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Milano e un’esperienza pluriennale nel settore turistico internazionale. Prima di entrare in Explora Journeys, nel 2010 inizia la sua esperienza con il brand Avalon Waterways nell’ufficio operativo del gruppo Globus Family of Brands, dove ha lavorato a stretto contatto con i mercati europei. La sua nomina giunge in un momento particolarmente significativo per il brand di lusso del gruppo Msc, impegnato in un’importante fase di espansione della propria flotta. Il piano industriale della compagnia prevede il completamento di una flotta composta da sei navi entro il 2028. Le prime due unità, Explora I ed Explora II, sono già in servizio e stanno operando itinerari in destinazioni selezionate nei Caraibi e nel Mediterraneo. "Il contributo di Barbara Baldini sarà determinante per valorizzare ulteriormente il mercato italiano, considerato uno dei più strategici per il brand - spiega una nota del gruppo -. Come nuovo direttore commerciale sarà responsabile delle attività di vendita e distribuzione, dello sviluppo dei rapporti con i partner e della promozione dell’offerta Explora Journeys presso le agenzie di viaggio e i consumatori finali, con l’obiettivo di consolidare la reputazione del brand come punto di riferimento per le crociere di lusso. [post_title] => Explora Journeys: Barbara Baldini è il nuovo direttore commerciale per l'Italia [post_date] => 2025-07-21T15:14:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753110872000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Italo RedCarpet – L’entertainment che ti fa viaggiare”, la nuova piattaforma di intrattenimento realizzata da Italo in collaborazione con l’agenzia di entertainment marketing Qmi, che propone esperienze esclusive di cinema, musica e cultura: tutti coloro che si iscriveranno potranno infatti vincere tramite contest e mini-games l’accesso ad alcuni dei più importanti eventi, festival e musei su tutto il territorio italiano. Iscrivendosi su Italo Red Carpet (accessibile anche tramite il sito Italo), sarà possibile vincere premi quali Gift Card Italo, Punti Italo Più e Buoni Cinema Stardust®, la prima e la più estesa rete di cinema del nostro Paese, con 2.300 schermi e 550 cinema associati distribuiti in tutto il territorio italiano, gestita da Qmi. Sono già attivi i concorsi instant win per vincere biglietti per il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, per Cinecittà World e per il Festivaletteratura di Mantova e un minigame attivo tutto l’anno per vincere una Gift Card Italo da 10 euro. Tante altre iniziative e altri premi saranno disponibili nelle prossime settimane – come i biglietti per Aqua World dall’1 agosto –, con numerose occasioni in palio e gift ad hoc per gli utenti Italo Più. I primi partner del progetto sono: Rock in Roma, Cinecittà World, Roma World, Aqua World, Museo Galileo di Firenze, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, Lucca Comics & Games, Raffo Parco Gondar di Gallipoli, il Festivaletteratura di Mantova, Fondazione Luigi Rovati a Milano, Palazzo dei Diamanti di Ferrara e Fai [post_title] => Italo RedCarpet, online la nuova piattaforma di intrattenimento con esperienze esclusive [post_date] => 2025-07-21T14:43:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753108980000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_494791" align="alignleft" width="300"] Andrea Cani[/caption] KKM Group consolida i risultati della programmazione 24/25 e inaugura nuovi progetti in partenza già dall’autunno. La strategia continua a puntare sugli asset che meglio esprimono l’identità e il valore dell’azienda: le travel experiences in chiave partecipativa e il consolidamento della biglietteria aerea, con il lancio in autunno di una programmazione in vuoto pieno rivolta alle agenzie partner. Sul fronte experiences, nel corso degli ultimi 10 mesi l’operatore ha organizzato più di 20 partenze sold-out tra calcio, padel, tennis, vela e fitness, per un totale di oltre 500 passeggeri accompagnati in ogni parte del mondo. Superato da anni il concetto di hospitality (biglietto dell’evento + trasporto e alloggio), con il brand KKM Experience Sports & Events l’operatore ha promosso un modello di travel experience partecipativa, nella quale il viaggiatore diventa protagonista, mettendosi alla prova e vivendo direttamente le emozioni sulla sua pelle. Andrea Cani, ceo di KKM Group, commenta: “Il carattere partecipativo ed esperienziale dei nostri viaggi ha favorito in molti casi la nascita di uno spirito collettivo basato non solo sulla condivisione della passione, ma anche sull’ironia e su un certo spirito goliardico e dissacrante, che diventano il vero collante della community. È un’evoluzione spontanea, che segna il distacco definitivo dal tifoso legato all’evento di cartello e ci porta ad esplorare un territorio nuovo, con format costruiti volutamente attorno a questa dimensione”. Tra i primi esempi di questa nuova declinazione si annovera il Trofeo Garpez, viaggio ispirato alla celebre “gamba di legno” di Aldo, Giovanni e Giacomo, basato su una formula itinerante a tappe con appuntamento finale in Islanda, per giocare a calcio sotto l’aurora boreale: una travel experience costruita non solo sullo sport, ma anche e soprattutto attorno ad un’idea di gioco, goliardia e amicizia. Un investimento importante è stato realizzato sulla pianificazione operativo voli: per sostenere la programmazione delle travel experiences, è stato realizzato un serbatoio di posti garantiti vuoto/pieno, in particolare su date e destinazioni critiche a livello di disponibilità in alta stagione. Con questo investimento, KKM Group consolida al tempo stesso il rapporto con le agenzie partner, mettendo a disposizione un contingente di posti solo volo in periodi caldi del calendario, come Ponti festivi, Natale e Capodanno, con disponibilità garantita a condizioni competitive, che consente loro di realizzare una componente significativa di programmazione con disintermediazione. “Ormai il 70% delle principali agenzie di viaggi opta su base regolare per la disintermediazione – prosegue Cani – quindi abbiamo deciso di supportarle proprio sulla componente che manca in questo momento sul mercato, la più complessa e delicata: il trasporto aereo. Lo facciamo con un’offerta concreta, mettendo a sistema la nostra specializzazione in questo ambito. Una parte dei posti servirà naturalmente per la programmazione dei brand del Gruppo, ma il resto sarà condiviso con le agenzie, privilegiando quelle che si sono caratterizzate per una collaborazione continuativa con noi”. [post_title] => KKM Group, investimenti su travel experiences e biglietteria aerea [post_date] => 2025-07-21T11:03:17+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753095797000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "allianz partners allarga la business mobility" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1776,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici.\r

\r

Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo).\r

\r

In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici.\r

\r

«Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte»\r

\r

\"bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente.\r

\r

Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto.\r

\r

Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Locauto, con \"bau the way\" grande attenzione al tema dell'abbandono degli animali","post_date":"2025-07-22T13:09:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753189788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494869\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Susan Poynor[/caption]\r

Allianz Partners annuncia che Susan Poynor assumerà la posizione di global head of mobility e Ali Bashirinia è stato recentemente nominato global head of roadside assistance. Queste due importanti nomine all'interno della linea di Business mobility & assistance riflettono l'impegno dell'azienda per l'innovazione e la crescita in settori in rapida evoluzione come quello dell’automotive e della mobilità.\r

Nel suo ruolo di Global Head of Mobility, Susan Poynor si concentrerà sulla crescita del segmento assicurativo auto, promuovendo la collaborazione tra le diverse entità Allianz. Si occuperà dello sviluppo di nuove offerte assicurative, con particolare attenzione alle assicurazioni integrate e alle soluzioni per le auto connesse. Un impegno particolarmente importante nel contesto di grande trasformazione che l'industria automobilistica sta attraversando sia in forza dei progressi tecnologici sia per il passaggio alla mobilità sostenibile.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_494870\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Ali Bashirinia[/caption]\r

Ali Bashirinia ha assunto il ruolo di global head of roadside sssistance, portando in dote la vasta esperienza maturata da quando è entrato in Allianz nel 2011. Da allora Bashirinia ha ricoperto diversi ruoli chiave negli ambiti Sales, Consulting e Transformation, sviluppando una vasta esperienza nel guidare programmi strategici e nell'eccellenza operativa. Più recentemente, ha ricoperto la carica di Head of Business Transformation & Steering, implementando la piattaforma IT target in tutta Europa e supportando il programma di trasformazione globale.\r

Nel suo nuovo ruolo Bashirinia si concentrerà sull'espansione del business Roadside Assistance sfruttando i dati, l'intelligenza artificiale e la nostra solida rete di partner per fornire agli automobilisti un supporto sempre più rapido e proattivo.\r

Susan Poynor succede a Fernando Comenge, che assume il nuovo ruolo di Head of Mobility per il mercato statunitense. Ali Bashirinia subentra a Natacha Bouaziz, ora a capo del Roadside Assistance nell’ambito della funzione Operations.","post_title":"Allianz Partners allarga la business mobility con due nuovi ingressi","post_date":"2025-07-22T11:09:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753182569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

La Regione Sardegna ha dato il via libera a finanziamenti fino a 3,5 milioni di euro per i lavori di riqualificazione dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax. \r

\r

Si tratta di un passaggio decisivo per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Enac e aprire l'aeroporto ai voli civili. L'obiettivo è quello di abilitare lo scalo non più solo all'aviazione generale, ma anche all'operatività di aerei commerciali da 80-100 posti.\r

La riqualificazione potrà beneficiare sino al 95% del finanziamento dell’Ue creato per i Paesi dell’alleanza più remoti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

I lavori prevedono l’adeguamento del perimetro d’atterraggio, la sistemazione delle aree di manovra, l’adeguamento del deposito carburanti e degli impianti tecnici, la messa in sicurezza dell’aerostazione, il potenziamento dei sistemi antincendio, la realizzazione degli impianti idrici e fognari e l’acquisto delle attrezzature aeroportuali necessarie all’operatività.\r

\r

“Abbiamo compiuto una scelta lungimirante e tecnicamente solida - afferma l’assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca - . Grazie al lavoro condiviso con i nostri uffici, con la presidenza e con gli organismi europei, abbiamo salvaguardato una misura cruciale per il rilancio della mobilità e del turismo in Ogliastra”.\r

\r

L’ultimo passaggio della Regione sarà rendere operativa l’erogazione dei fondi. Un passaggio di fondamentale importanza per il territorio ogliastrino, da anni in attesa di un’infrastruttura aeroportuale funzionante e all’altezza delle sue potenzialità economiche e turistiche.\r

\r

\r

","post_title":"Sardegna, ok alla riqualificazione dell'aeroporto di Tortolì: stanziati 3,5 mln di euro","post_date":"2025-07-22T10:14:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753179245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vivere il territorio in un click: nasce così il Rimini Pass, nuovo strumento strategico, capace di connettere in modo efficace le risorse turistiche e migliorare la fruibilità della città e dell’entroterra, generando valore condiviso per il territorio.\r

\r

Un progetto che nasce sia per migliorare la qualità dell’esperienza dell’ospite che per favorire uno sviluppo turistico sostenibile.\r

\r

Creato per rispondere agli obiettivi di innovazione, efficienza e valorizzazione del patrimonio turistico cittadino, a beneficio sia dei visitatori che degli operatori, il Rimini Pass dà diritto all’ingresso in 10 siti culturali, musei e monumenti del territorio, a sconti per l’ingresso in 8 attrazioni ed esperienze, l’accesso diretto al trasporto pubblico Start Romagna, la prenotazione delle visite e la possibilità di un’esperienza interattiva con mappe e itinerari tematici.\r

\r

È concepito come una card turistica digitale, per offrire al turista un’esperienza integrata e paperless dei principali luoghi di interesse della città e del territorio. Grazie al sito web e ad un’app multilingue (inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco), i visitatori possono pianificare il viaggio e accedere alle attrazioni in modo immediato e semplice. \r

\r

“Uno degli obiettivi di VisitRimini - spiega il presidente, Stefano Bonini - è di favorire non solo la crescita quantitativa del turismo a Rimini ma anche quella qualitativa, attraverso servizi ed experience che possano rendere il soggiorno più confortevole e memorabile. Con il Rimini Pass, che include trasporto pubblico, offerta museale, sconti in parchi tematici, ristoranti e negozi, guide e itinerari in 5 lingue, VisitRimini vuole contribuire a creare un ecosistema integrato tra cultura, mobilità e operatori in un’ottica sinergica tra Costa ed Entroterra, coinvolgendo nella divulgazione e vendita operatori privati tra cui hotel, stabilimenti balneari ed esercizi commerciali. E ancora il Rimini Pass vuole aiutare la nostra destinazione a promuovere l’uso del trasporto pubblico, ad aumentare la visibilità dei siti meno noti, generando impatto economico positivo per tutti gli attori coinvolti. È pensato per tutti i target: dai visitatori individuali ai gruppi, dai turisti leisure a quelli business\".\r

\r

Il Pass è stato sviluppato da Vox Group, azienda italiana che opera nell’ambito delle innovazioni digitali, specializzata nel mercato nella fornitura di radioguide, audioguide, distribuzione di prodotti turistici e soluzioni tech dedicate al settore turistico e culturale.","post_title":"Rimini Pass: servizi ed esperienze sul territorio a portata di click","post_date":"2025-07-22T09:40:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753177236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Fs ha siglato un Memorandum di Cooperazione con le Ferrovie Ucraine per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci tra Italia e Ucraina: l'obiettivo è quello di favorire la mobilità, il commercio e la logistica internazionale e trasferimento del know-how tecnico del settore del trasporto e consulenza per lo sviluppo di un’infrastruttura ferroviaria moderna e resiliente.\r

L’accordo è stato firmato in occasione della Ukraine Recovery Conference 2025, l’appuntamento annuale che riunisce governi, istituzioni internazionali e attori del settore privato dedicato al sostegno della ripresa e della ricostruzione dell’Ucraina, quest’anno ospitata a Roma.\r

Per garantire la concreta attuazione delle iniziative, sarà istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti di entrambe le Ferrovie, che si riunirà almeno quattro volte all’anno. In parallelo alla firma del MoC, il Gruppo Fs si impegna a sottoscrivere una lettera di intenti riguardante la fornitura di divise ed equipaggiamento per il personale ferroviario ucraino.\r

\"Con questa iniziativa - spiega una nota ufficiale - Ferrovie dello Stato conferma il proprio impegno nel supporto alla ricostruzione dell’Ucraina, contribuendo a rafforzare i legami ferroviari e industriali tra i due Paesi e favorendo la ripresa economica e sociale del territorio ucraino\".\r

","post_title":"Gruppo Fs: patto con l'Ucraina per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci","post_date":"2025-07-22T09:25:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753176302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova diventa protagonista di una nuova strategia di promozione digitale che punta a rafforzarne il posizionamento internazionale e attrarre un turismo più consapevole.\r

\r

Il capoluogo ligure ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza fuori dalle rotte più battute.\r

\r

Il progetto prende avvio in un momento particolarmente favorevole per il capoluogo ligure, recentemente selezionato da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana presente in lista.\r

\r

L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025 e posizionare Genova come destinazione autentica e sostenibile, attraverso una narrazione digitale mirata e multilingue, veicolata sui canali proprietari di Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali.\r

\r

Genova è una città che si lascia scoprire poco a poco. Non è una meta da fotografia veloce o da visita frettolosa: è un luogo che ripaga chi sceglie di viverlo con lentezza, lasciandosi guidare dai suoi ritmi e dalla sua storia. Proprio questo spirito “slow” rappresenta la chiave per attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e meno omologate.\r

\r

Il progetto nasce da una forte sinergia tra Visit Italy e l’amministrazione comunale. La campagna punta alla valorizzazione di città con grande potenziale ancora inespresso, in grado di offrire esperienze di alto valore senza ricadere nelle logiche del turismo di massa.\r

\r

«Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e un forte legame con il territorio - afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - È una città che non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma che premia chi sceglie di viverla davvero. In un momento in cui il turismo globale si sta ridefinendo, Genova si propone come modello di equilibrio tra attrattività, sostenibilità e visione. È pronta per essere raccontata e scoperta da chi vuole viaggiare con più consapevolezza e meno fretta. Un’alternativa vera al turismo della checklist era».\r

\r

«Siamo davvero soddisfatti, come amministrazione comunale, di avere affidato a un portale - aggiunge l’assessora al turismo del comune di Genova, Tiziana Beghin - autorevole e conosciuto in tutto il mondo come Visit Italy la nuova campagna internazionale di promozione della nostra città. Già oggi tra le mete italiane più ricercate e amate dai turisti europei e internazionali, Genova ha ancora delle potenzialità inespresse in termini di valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Ecco perché, con il sostegno di Visit Italy, contiamo di incrementare ulteriormente i flussi di visitatori diretti nella nostra città, per far scoprire al grande pubblico la bellezza autentica e variegata del territorio genovese, nel segno di un turismo capace di convivere in maniera armoniosa con la nostra comunità e improntato ai fondamentali criteri di sostenibilità e accessibilità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova e Visit Italy, nuova campagna per rafforzare il posizionamento internazionale","post_date":"2025-07-21T15:18:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753111135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Barbara Baldini è il nuovo direttore commerciale per il mercato italiano di Explora Journeys: la manager avrà il compito di guidare e rafforzare lo sviluppo commerciale del brand sul territorio nazionale, contribuendo a consolidarne il posizionamento nel segmento delle crociere di alta gamma.\r

\r

Barbara Baldini vanta una formazione accademica in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Milano e un’esperienza pluriennale nel settore turistico internazionale. Prima di entrare in Explora Journeys, nel 2010 inizia la sua esperienza con il brand Avalon Waterways nell’ufficio operativo del gruppo Globus Family of Brands, dove ha lavorato a stretto contatto con i mercati europei.\r

\r

La sua nomina giunge in un momento particolarmente significativo per il brand di lusso del gruppo Msc, impegnato in un’importante fase di espansione della propria flotta. Il piano industriale della compagnia prevede il completamento di una flotta composta da sei navi entro il 2028. Le prime due unità, Explora I ed Explora II, sono già in servizio e stanno operando itinerari in destinazioni selezionate nei Caraibi e nel Mediterraneo.\r

\r

\"Il contributo di Barbara Baldini sarà determinante per valorizzare ulteriormente il mercato italiano, considerato uno dei più strategici per il brand - spiega una nota del gruppo -. Come nuovo direttore commerciale sarà responsabile delle attività di vendita e distribuzione, dello sviluppo dei rapporti con i partner e della promozione dell’offerta Explora Journeys presso le agenzie di viaggio e i consumatori finali, con l’obiettivo di consolidare la reputazione del brand come punto di riferimento per le crociere di lusso.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys: Barbara Baldini è il nuovo direttore commerciale per l'Italia","post_date":"2025-07-21T15:14:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1753110872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Italo RedCarpet – L’entertainment che ti fa viaggiare”, la nuova piattaforma di intrattenimento realizzata da Italo in collaborazione con l’agenzia di entertainment marketing Qmi, che propone esperienze esclusive di cinema, musica e cultura: tutti coloro che si iscriveranno potranno infatti vincere tramite contest e mini-games l’accesso ad alcuni dei più importanti eventi, festival e musei su tutto il territorio italiano. \r

\r

Iscrivendosi su Italo Red Carpet (accessibile anche tramite il sito Italo), sarà possibile vincere premi quali Gift Card Italo, Punti Italo Più e Buoni Cinema Stardust®, la prima e la più estesa rete di cinema del nostro Paese, con 2.300 schermi e 550 cinema associati distribuiti in tutto il territorio italiano, gestita da Qmi. \r

\r

Sono già attivi i concorsi instant win per vincere biglietti per il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, per Cinecittà World e per il Festivaletteratura di Mantova e un minigame attivo tutto l’anno per vincere una Gift Card Italo da 10 euro. Tante altre iniziative e altri premi saranno disponibili nelle prossime settimane – come i biglietti per Aqua World dall’1 agosto –, con numerose occasioni in palio e gift ad hoc per gli utenti Italo Più. \r

\r

I primi partner del progetto sono: Rock in Roma, Cinecittà World, Roma World, Aqua World, Museo Galileo di Firenze, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, Lucca Comics & Games, Raffo Parco Gondar di Gallipoli, il Festivaletteratura di Mantova, Fondazione Luigi Rovati a Milano, Palazzo dei Diamanti di Ferrara e Fai\r

\r

","post_title":"Italo RedCarpet, online la nuova piattaforma di intrattenimento con esperienze esclusive","post_date":"2025-07-21T14:43:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753108980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494791\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Cani[/caption]\r

\r

KKM Group consolida i risultati della programmazione 24/25 e inaugura nuovi progetti in partenza già dall’autunno. La strategia continua a puntare sugli asset che meglio esprimono l’identità e il valore dell’azienda: le travel experiences in chiave partecipativa e il consolidamento della biglietteria aerea, con il lancio in autunno di una programmazione in vuoto pieno rivolta alle agenzie partner.\r

\r

Sul fronte experiences, nel corso degli ultimi 10 mesi l’operatore ha organizzato più di 20 partenze sold-out tra calcio, padel, tennis, vela e fitness, per un totale di oltre 500 passeggeri accompagnati in ogni parte del mondo. Superato da anni il concetto di hospitality (biglietto dell’evento + trasporto e alloggio), con il brand KKM Experience Sports & Events l’operatore ha promosso un modello di travel experience partecipativa, nella quale il viaggiatore diventa protagonista, mettendosi alla prova e vivendo direttamente le emozioni sulla sua pelle.\r

\r

Andrea Cani, ceo di KKM Group, commenta: “Il carattere partecipativo ed esperienziale dei nostri viaggi ha favorito in molti casi la nascita di uno spirito collettivo basato non solo sulla condivisione della passione, ma anche sull’ironia e su un certo spirito goliardico e dissacrante, che diventano il vero collante della community. È un’evoluzione spontanea, che segna il distacco definitivo dal tifoso legato all’evento di cartello e ci porta ad esplorare un territorio nuovo, con format costruiti volutamente attorno a questa dimensione”.\r

\r

Tra i primi esempi di questa nuova declinazione si annovera il Trofeo Garpez, viaggio ispirato alla celebre “gamba di legno” di Aldo, Giovanni e Giacomo, basato su una formula itinerante a tappe con appuntamento finale in Islanda, per giocare a calcio sotto l’aurora boreale: una travel experience costruita non solo sullo sport, ma anche e soprattutto attorno ad un’idea di gioco, goliardia e amicizia.\r

\r

Un investimento importante è stato realizzato sulla pianificazione operativo voli: per sostenere la programmazione delle travel experiences, è stato realizzato un serbatoio di posti garantiti vuoto/pieno, in particolare su date e destinazioni critiche a livello di disponibilità in alta stagione.\r

\r

Con questo investimento, KKM Group consolida al tempo stesso il rapporto con le agenzie partner, mettendo a disposizione un contingente di posti solo volo in periodi caldi del calendario, come Ponti festivi, Natale e Capodanno, con disponibilità garantita a condizioni competitive, che consente loro di realizzare una componente significativa di programmazione con disintermediazione.\r

\r

“Ormai il 70% delle principali agenzie di viaggi opta su base regolare per la disintermediazione – prosegue Cani – quindi abbiamo deciso di supportarle proprio sulla componente che manca in questo momento sul mercato, la più complessa e delicata: il trasporto aereo. Lo facciamo con un’offerta concreta, mettendo a sistema la nostra specializzazione in questo ambito. Una parte dei posti servirà naturalmente per la programmazione dei brand del Gruppo, ma il resto sarà condiviso con le agenzie, privilegiando quelle che si sono caratterizzate per una collaborazione continuativa con noi”.","post_title":"KKM Group, investimenti su travel experiences e biglietteria aerea","post_date":"2025-07-21T11:03:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753095797000]}]}}