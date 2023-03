Allianz Global Assistance parteciperà alla prossima Bmt di Napoli Ancora una volta Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners e leader globale nei servizi legati all’assistenza e alle assicurazioni viaggio, sarà tra i protagonisti di Bmt – Borsa mediterranea del turismo, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo. Appuntamento annuale chiave per il settore, Bmt rappresenta per Allianz Global Assistance un prezioso momento di incontro con gli operatori presenti sul territorio, per confrontarsi su trend emergenti e comprenderne le esigenze, in continua evoluzione. L’evento sarà anche occasione per illustrare nel dettaglio i prodotti e i servizi dedicati al trade, e in maniera particolare la linea Globy. Composta tra gli altri dai prodotti di punta Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Giallo Plus, la gamma è tra le più complete tra quelle dedicate al mondo delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator, oltre a essere stata tra le prime a includere le coperture in caso di pandemia. “Ancora una volta siamo a BMT per sottolineare il nostro impegno a essere un interlocutore di riferimento per gli operatori del settore. Un impegno che parte dall’ascolto e dal confronto e che si concretizza nello sviluppare e rendere disponibili soluzioni semplici, flessibili e sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze del mercato e di offrire, al viaggiatore moderno, serenità a portata di click”, ha sottolineato Emanuele Basile, chief sales 0fficer di Allianz Partners Italia. Lo spazio espositivo di Allianz Global Assistance a BMT si trova presso il padiglione 6 – stand 6046.

