Allianz Global Assistance sarà alla Bmt di Napoli

Allianz Global Assistance sarà presente alla Bmt, in programma dal 18 al 20 giugno a Napoli.

La 24esima edizione dell’importante appuntamento annuale, primo evento del settore che torna in presenza, sarà occasione per presentare agli operatori le ultime novità, con diverse soluzioni della linea Globy, la gamma più completa di prodotti dedicati alle agenzie di viaggio e tour operator, arricchite dalle coperture assicurative anche in caso di pandemia, come il Covid-19. Globy Giallo Plus, Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Estensione Tour Operator, vedono infatti le proprie garanzie estendersi anche in caso di pandemia.

“Il ritorno in presenza di un evento come Bmt è un bellissimo segnale di ripresa, di rinascita per tutto il settore e noi non potevamo certo mancare. Essere qui con le nostre soluzioni rinnovate e mirate a dare risposte alle necessità emerse con la pandemia, significa ribadire che siamo pronti a dare il nostro contributo alla ripartenza del turismo italiano, a impegnarci per il futuro di questa industria chiave per l’economia del nostro Paese”, ha dichiarato Renato Avagliano, chief sales officer di Allianz Partners.

Grazie alla possibilità di accogliere i visitatori presso il proprio spazio espositivo dedicato, sarà l’occasione per rifare un focus anche su Per l’Italia, la soluzione presentata in occasione dell’estate 2020, che permette di avere insieme, in un’unica soluzione, le garanzie delle soluzioni MyMobility e MyCare e MyTrip Cancellation, valide non solo in caso di Covid-19, ma anche di qualsiasi altra pandemia. Pensata per tornare a scoprire le bellezze del nostro Paese in sicurezza, e sviluppata andando incontro ai nuovi bisogni di assistenza e copertura assicurativa, è stata recentemente premiata come Miglior nuovo prodotto agli Italy Insurance Awards.

Allianz Global Assistance porterà a Bmtanche le novità relative alla propria proposta Booking Protection, soluzione rivolta alle strutture alberghiere che ora opera anche in caso di pandemia e quarantena.

Lo spazio espositivo Allianz Global Assistance è al Padiglione 6 / stand 6014