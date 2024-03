Al Travel Open Day di Torino molti debutti e tante novità La primavera dei Travel Open Day si è aperta a Torino, il 21 marzo scorso, con un atteso b2b che ha visto la presenza di oltre 30 espositori. “Torino è una città che risponde sempre bene”, dichiara Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo, accanto a Levente Gyorgy, da pochi mesi responsabile dei mercati per Vaud Promotion, che dichiara: “Da due anni, il canton Vaud punta alla multi-settorialità e coinvolge settori diversi: turismo, economia, prodotti tipici, imprese… Tutti ambasciatori del Cantone. Per il 2024 il focus è su gastronomia e vini, su musei e la frizzante city-life di Losanna, sulla riviera di Montreaux e i paesaggi Unesco del Lavaux, Glacier 3000 e le piste di Villars sur Ollons. Ma anche sulle terme e la Vallée du Joux, culla dell’orologeria Svizzera”. Primo Tod per Asatours, to britannico attivo da 35 anni, specializzato in Gran Bretagna e Irlanda per individuali, gruppi e mice: “Approccio più che positivo – afferma Sara Lasca – ho colto interesse per la versatilità del nostro prodotto, classico ma che contempla percorsi meno battuti, esperienze e autentiche chicche. Come la Battersea Power Station di Londra, ex centrale a carbone eternata da un lp dei Pink Floyd, ora fulcro di un’area trendy molto vivace, o Belfast capitale nordirlandese che ha ancora molto da esprimere”. Rappresentata sul mercato italiano da poco più di un anno da JoyCò, Ayada è la nuova frontiera delle Maldive.“Per noi questo confronto con il trade è fondamentale – dichiara Gioja Tresoldi, managing director di JoyCò -. Ayada, nelle Maldive del Sud, dista 60 chilometri dall’isola più vicina, aspetto che ne garantisce privacy e relax. Riporta alle Maldive delle origini, ma con confort e servizi all’avanguardia, sistemazioni, 112 in tutto, di varia tipologia, attività per ospiti di ogni età. La proprietà è di una famiglia che sta investendo molto in Europa e ora guarda con interesse all’Italia” A due passi da Trieste, Lipica è una meta slovena di grande appeal. “Per noi l’Italia è una priorità e il 2024 dà già segnali di ulteriore crescita – afferma Kristina Mamić Mikša -. Sempre più apprezzata, e non solo dagli sportivi, è immersa in 300 ettari di verde, con un maneggio appena rinnovato, allevamento di 30 cavalli, golf a 9 buche, hotel in piena sintonia con l’ambiente, centro congressi… Di certo il treno diretto Milano – Lubjana, che fermerà anche a Lipica, segnerà una svolta”. Novità anche per il Girasole, con una “Islanda in versione fly and drive – dichiara Claudio Parisi –, a cui si aggiungeranno mete insolite. In uscita pure il nuovo catalogo Azzorre, tour per Madeira e la Rota Vicentina, in Portogallo, il cammino dei Fari e quello di Santiago, in Spagna. In tema ferroviario, da segnalare i viaggi a bordo dei treni spagnoli di lusso e la grande ripresa dell’Interrail: formula per anni dimenticata e oggi molto richiesta dagli agenti di viaggi per l’utenza più giovane”.



Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da meta quasi esclusivamente balneare a destinazione turistica fruibile lungo tutto l'arco dell'anno: questo il concetto alla base della nuova campagna di promozione varata da VisitRimini, #riminigoodvibes. Scopri la Rimini che non ti aspetti - Discover the city you don't expect - è il primo claim che introduce alla scoperta della città: un format video (1 teaser e 10 pillole-reel) girato nei luoghi simbolo della destinazione, al centro della scena la città, da Castel Sismondo al Parco del Mare, dalla Darsena col Porto Turistico al Ponte di Tiberio e all’avveniristico Palacongressi. ‘Take it easy and be yourself’, ‘two millennia of history’, ‘natural born greener’: sono gli altri messaggi che la nuova campagna lancia al mercato del turismo nazionale e internazionale per raccontare come oggi la città romagnola può davvero essere la seconda casa di tantissime persone in arrivo da tutto il mondo, 365 giorni all’anno. Una Rimini ideale per ogni tipo di visitatore: per gli appassionati di storia e per chi vuole vivere a contatto con la natura e col mare, o ancora per chi cerca gli eventi e le manifestazioni internazionali. Protagonista del video è lo sport, insieme ai luoghi iconici della città grazie alla presenza emozionale di pattinatori professionisti della Federazione Italiana Sport Rotellistici che si allenano a Rimini – Micol Mills e Tommaso Cortini; Micol Zangoli; Alice Esposito e Federico Rossi – che stanno lavorando per la qualificazione ai Mondiali di Pattinaggio Artistico a Rotelle inseriti nel cartellone dei World Skate Games 2024 a settembre a Rimini. In un calendario sportivo di grande impatto internazionale, questo atteso campionato è però solo uno dei ben 87 eventi sportivi che durante tutto il corso dell'anno 2024 accenderanno su Rimini i riflettori internazionali. In aprile, la grande novità dei Campionato del Mondo Formula E, Misano E-Prix (13-14 aprile) e dei Campionati europei di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile) cui eguiranno a maggio quelli Femminili (2-5 maggio). Dal 30 maggio al 2 giugno sarà la volta del Rimini Wellness mentre il Tour de France raggiungerà Rimini il 29 giugno, partendo dall'Italia per la prima volta nella storia; ancora, il World Ducati Week (26-28 luglio) e il motomondiale col Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre) al Misano World Circuit. [post_title] => Rimini: la nuova campagna promuove una città da visitare lungo tutto l'arco dell'anno [post_date] => 2024-03-28T10:37:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711622232000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 26 marzo al 24 aprile, a Roma e Milano, si svolgerà una campagna outdoor per promuovere la Romania come destinazione turistica, che beneficerà della massima visibilità durante le festività pasquali. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione del pubblico italiano sulla diversità dell'offerta turistica in Romania, valorizzando il turismo culturale e d'avventura. Naturalmente rivolgendosi alle agenzie di viaggio si possono avere tante proposte concrete ed informazioni turistiche dettagliate e, soprattutto, professionalità, sarebbe meglio per la mia categoria tanto bistrattata. Nell'ambito della campagna, 90 autobus urbani di Roma sono stati ricoperti con immagini rappresentative della Romania, generando oltre 23 milioni di visualizzazioni in 21 giorni. A Milano, 100 cartelloni in 67 stazioni della metropolitana presentano le attrazioni turistiche della Romania e 2 tram sono interamente ricoperti di immagini suggestive, che prevedono oltre 40 milioni di visualizzazioni. Le attrazioni turistiche selezionate per la promozione sono Transfăgărășan, Monastero di Sucevița e Castello Peleș, e ogni immagine è accompagnata da un codice QR che consente di accedere a informazioni dettagliate sulle destinazioni turistiche della Romania. Destinazioni in foto La foto che illustra Transfăgărășan, una delle strade più spettacolari del mondo, è rappresentativa del turismo d'avventura e naturalistico. L'immagine del Monastero di Sucevita, iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, mette in risalto il turismo culturale, in quanto i monasteri del nord della Romania sono mete di grande interesse per i turisti italiani. Il Castello Peles, residenza estiva dei re della Romania, rappresenta una delle attrazioni turistiche più visitate, facilmente raggiungibile da Bucarest. Nel 2023, l'Italia è stata il secondo Paese di provenienza dei turisti stranieri ospiti in Romania, con un numero di visitatori superiore del 50% rispetto all'anno precedente. Roma e Milano sono tra i centri culturali ed economici più vivaci e influenti d'Europa, con un flusso turistico costante durante tutto l'anno. La vicinanza geografica, i forti legami storici e le affinità culturali tra la Romania e l’Italia, nonché i numerosi collegamenti aerei diretti tra Milano e 7 città romene, rispettivamente Roma e 9 città della Romania, assicurano le condizioni per incrementare il flusso di turisti italiani verso destinazioni turistiche della Romania. La campagna di promozione turistica della Romania a Roma e Milano è organizzata dal Ministero romeno dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo [post_title] => A Roma e Milano la campagna outdoor per promuovere la Romania [post_date] => 2024-03-28T10:16:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711620987000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte bene l'avventura di Mapo World. A 12 mesi dalla sua inaugurazione, la nuova divisione lungo raggio di Mapo Travel ha infatti raggiunto e superato l'obiettivo prefissato dei 3 milioni di euro di fatturato. “Abbiamo vissuto il primo anno con tantissimo entusiasmo – spiega il branch manager, Roberto Servetti –. È stato un susseguirsi di incontri con le agenzie di viaggio, lavoro sulle destinazioni, progettazione di itinerari tailor made. Il 29 marzo 2023 a Torino abbiamo presentato il nuovo progetto e inaugurato la sede Mapo di via Reiss Romoli ponendoci un obiettivo di 3 milioni di euro di fatturato. Oggi possiamo dire che il traguardo è stato raggiunto e superato. E per il 2024 alziamo ancora di più l’asticella, puntando a raddoppiare questi risultati”. Negli ultimi mesi il tour operator ha annunciato nuovi ingressi nel team commerciale: da Alessandro Marcioni, per il Piemonte e le aree di Milano e Monza Brianza, a Cristiano Celentano per il Triveneto; da Alessandro Martini, impegnato nell’area Lazio, ad Alessandra Loddo, senior specialist prodotto Oceano Indiano e Africa. “Thailandia, Stati Uniti e Giappone sono state le destinazioni più richieste in questi primi dodici mesi - conclude Servetti -. E abbiamo nuove destinazioni in cantiere che scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, per il solo mese di agosto abbiamo oltre 400 posti su Milano e Roma per l’area Oriente-Africa”. [post_title] => Parte bene l'avventura di Mapo World: fatturato sopra l'obiettivo dei 3 mln di euro [post_date] => 2024-03-28T10:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711620529000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prestigiose compagnie internazionali e una serie di itinerari sul mare caratterizzano la proposta del cruise operator Gioco Viaggi, sempre attento alle richieste del mercato. «Ogni compagnia che rappresentiamo dà una propria lettura alle tematiche che sono oggi al centro del mondo del turismo - afferma Gigi Torre, presidente del cruise operator -. Tutte le compagnie sono molto attente alla sostenibilità e ne mettono in pratica i principi: lo si vede anche a bordo della Sun Princess, la nuova nave classe Sphere della compagnia che sta facendo la sua crociera inaugurale nel Mediterraneo. All’interno del recycling center tutta la spazzatura raccolta a bordo della nave viene tra l'altro divisa, compattata, processata e riciclata ove possibile. L’alluminio, per esempio, viene rivenduto e il ricavato viene utilizzato per il welfare dell’equipaggio, l'olio residuo delle fritture si trasformerà in bio diesel, la plastica e la carta vengono processati dal micro-gassificatore di bordo, i materiali organici diventeranno compost. Sono tutte operazioni sostenibili". Ma in primo piano c'è anche la gastronomia: "Le nostre navi hanno ristoranti firmati da chef stellati perché il food è un’esperienza che connota fortemente ogni compagnia. Anche l’intrattenimento è molto curato grazie alle esibizioni di artisti emergenti che portano delle novità, calate in una ricca scenografia. C’è poi una grande attenzione per l’offerta a terra, perché si vogliono proporre nuove experience al passeggero, rinnovando la tradizionale visita turistica. Proprio la Princess Cruises, per esempio, ha diversi servizi di proprietà in Alaska: dai treni ai lodge nei parchi". Gioco Viaggi si rivolge al trade con un costante aggiornamento delle informazioni sul prodotto e sulle tariffe disponibili. "La Sun sta navigando nel Mediterraneo? Abbiamo in programma diverse visite-nave nei porti di scalo italiani, dove inviteremo gli agenti di viaggio di Civitavecchia, Messina, Genova, La Spezia e Napoli, offrendo loro la possibilità di salire a bordo per vedere la nave". La gamma delle proposte di Gioco Viaggi è davvero ampia e Chiara Lagioni, product manager dell’operatore, ne presenta alcune: «Princess Cruises è un prodotto premium, destinato a una clientela che si aspetta un certo livello di servizio e di esperienza, come si vede a bordo della Princess che infatti sta vendendo molto bene: la sua prima stagione nel Mediterraneo è quasi esaurita. Poi la nave raggiungerà i Caraibi per i mesi invernali. Tra le nostre proposte ci sono inoltre le crociere del gruppo Carnival, ciascuna con la propria identità e le proprie caratteristiche. Un altro brand premium che vendiamo molto bene è Holland America Line, che si differenzia per le sue navi midsize: la giusta dimensione per un cliente che non vuole la grande nave, nonché per la coppia che cerca un ambiente soft, dove l’intrattenimento è declinato quasi unicamente nella musica. Cunard è un’icona, con la sua atmosfera da grande transatlantico e un’eleganza ricercata. La compagnia punta molto sullo stile british e offre, oltre alla traversata atlantica, il giro del mondo oppure un’esperienza in Alaska, in Mediterraneo e Nord Europa. Le navi non superano i 3 mila passeggeri. Anche la nuovissima Queen Anne ne ospita 2.999. Il passeggero a bordo apprezza la bellezza degli ambienti, l’eleganza e la cerimonia del tè che si ripete oggi come nel passato: offerto con il servizio bone china da una parata di camerieri in guanti bianchi. A bordo c’è una ball-room con i soffitti alti e lampadari scintillanti per serate danzanti che riportano ai tempi dei grandi transatlantici. Ogni categoria di cabine ha un ristorante dedicato e il servizio è di altissimo livello". Gioco Viaggi propone anche compagnie high level con navi di piccole dimensioni come Seabourn, che fa parte del gruppo Carnival, e Ponant, una compagnia francese di lusso specializzata nelle crociere di spedizioni. «Quello che fa la differenza - sottolinea Lagioni - non è solo il lusso delle sistemazioni e dei servizi di bordo, ma l’esclusività della destinazione. Infatti queste compagnie, oltre alle piccole navi classiche, hanno navi expeditions adatte alle rotte polari e itinerari esclusivi come il Passaggio a Nord Ovest. Anche in destinazioni più comuni come l’Alaska le navi non si fermano nei grandi porti, ma procedono lungo i fiordi più profondi, cuore della destinazione, per arrivare dove le grandi navi non possono arrivare. Lì i fortunati passeggeri faranno un’escursione in kayak o scenderanno a terra in Zodiac con una guida naturalistica. Il lusso è anche questo». [post_title] => Gioco Viaggi: una cruise collection che racconta modi diversi di vivere un viaggio sul mare [post_date] => 2024-03-28T09:14:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711617247000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo ieri 26 marzo per il Travel Open Day di Genova che come ogni anno ha visto tour operator, vettori, compagnie di crociere, alberghi, enti del turismo incontrare le agenzie di viaggio del capoluogo ligure e dintorni. Ancora una volta come sede del Tod è stato scelto Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito Palazzi dei Rolli. Per la prima volta l’evento è stato realizzato, oltre che con la collaborazione di Saloni delle Feste Palazzo Imperiale, con il supporto del comune di Genova, che ha colto l’occasione per presentare al trade l’offerta turistica della città, le novità e gli eventi in programma. Ancora una volta il Travel Open Day si propone come evento di confronto, non solo per fare incontrare offerta e domanda, ma per evidenziare tutto il potenziale di un territorio, in questo caso della città di Genova. «La nostra offerta turistica è il prodotto di tante direttrici: da quella culturale a quella sportiva, passando per l’arte e l’enogastronomia - afferma l’assessore al Turismo del comune di Genova, Alessandra Bianchi - Questa strategia contribuisce a rendere la nostra destinazione una di quelle maggiormente preferite da turisti italiani e stranieri. È un trend che si conferma in crescita ogni giorno dell'anno, anche grazie al clima mite e alle bellezze paesaggistiche che consentono di vivere esperienze outdoor, quali escursioni e passeggiate, in ogni stagione». Genova è ormai spesso definita la Città dei Rolli: basterebbe questo per promuoverla in tutto il mondo. Ma Genova è molto di più: musei, palazzi nobiliari, un grande centro storico, il porto e il mare, l’acquario, teatri, mostre ed eventi tutto l’anno. «Genova è una città poliedrica che riesce a interessare tutti i target – aggiunge Sandra Torre, direttore attività e marketing del turismo del comune di Genova –. Tra gli eventi in calendario la quindicesima edizione del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, in programma dal 12 al 14 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo della Meridiana». La città è impegnata ormai da anni su diversi fronti, con l’obiettivo di rafforzare e affinare l’offerta, non solo in termini di prodotto, ma soprattutto di servizi dedicati. «Mettere a sistema l’offerta turistica – aggiunge Torre - significa valorizzare tutta l’offerta culturale della città che ha un patrimonio immenso e soprattutto fare rete tra gli operatori. Il comune di Genova attua realmente una strategia, una seria policy di valorizzazione di tutta la propria identità e di tutto il territorio, allo scopo di mettere tutto a sistema per attrarre visitatori di qualità». [post_title] => Travel Open Day Genova: la città protagonista del b2b con l'offerta esperienziale [post_date] => 2024-03-27T15:53:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711554802000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Ci sono ancora praterie da esplorare davanti a noi". Sono le potenzialità di sviluppo future di Hnh Hospitality, secondo l'a.d. Luca Boccato, intervenuto in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano. Una prospettiva di grande ottimismo, che giunge peraltro dopo un 2023 record, durante il quale il gruppo mestrino ha superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, toccando quota 105,7 milioni. Ma anche un approccio che tiene realisticamente conto di quanto accade oltre i confini italiani, dove altre realtà white label company come "Aimbridge o Westmont hanno dimensioni anche dieci, venti volte superiori alle nostre". L'idea è quella di mantenere un equilibrio di portfolio simile a quello attuale, che vede Hnh gestire un 60% circa di proprietà urban e la restante parte di resort leisure. "Il nostro obiettivo era di raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato entro il 2027, ma con ogni probabilità ce la faremo già con un anno di anticipo". Anche l'anno fiscale 2024-25 è peraltro partito lo scorso 1° novembre con buone indicazioni: "Nei primi cinque mesi abbiamo fatto meglio del nostro per la verità non ambizioso target di crescita del 5%. Ora stiamo onestamente assistendo a qualche timido segnale di rallentamento, soprattutto a partire dai mesi di giugno - luglio. Niente di allarmante, però: si tratta di oscillazioni sostanzialmente legate all'andamento del ciclo economico. E poi c'è da considerare che questo è l'anno delle elezioni Usa: un periodo tradizionalmente sfavorevole per la domanda d'Oltreoceano. Diciamo che il cielo è oggi prevalentemente sereno con qualche nube sparsa all'orizzonte". Tra le novità in arrivo per Hnh c'è poi la prima inaugurazione di una struttura extended-stay: "Una proposta destinata a completare la nostra offerta, diversificandone i contenuti. D'altronde aprire hotel in centro città non è sempre un'impresa facile, mentre i serviced apartments sono da questo punto di vista un prodotto più semplice e tutto sommato simile all'hotellerie tradizionale". Infine, una parola sulla percorso Ipoready da poco iniziato con Borsa Italia: "E' un'iniziativa certamente volta a formare il nostro management per un'eventuale quotazione della società - ha concluso Boccato -. Ma non si tratta a oggi di una prospettiva concreta. Piuttosto di un'opzione che abbiamo deciso di aprirci. Siamo infatti consapevoli della naturale evoluzione delle nostre collaborazioni con fondi esterni (a febbraio del 2023, il Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital sono subentrati a Siparex nel controllo del 37% di Hnh, ndr). Non esiste una scadenza temporale precisa, ma è chiaro che prima o poi decideranno di uscire per monetizzare l'investimento. Con Ipoready vogliamo perciò semplicemente aprirci un'ulteriore finestra di opportunità, per quando sarà il momento di cambiare nuovamente partner finanziari". [post_title] => Hnh: Westmont e Aimbridge i punti di riferimento. Presto in arrivo un extended-stay [post_date] => 2024-03-27T15:34:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711553690000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna il concorso Gattinoni dedicato agli sposi; iniziato il 15 marzo, Ho scelto te! durerà sino al 28 febbraio 2025. Le coppie che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele presso le agenzie del network (Store, Point o Gattinoni Mondo di Vacanze) possono iscriversi sul sito www.gattinonitravel.it/pages/ho-scelto-te. Ogni mese avverranno due estrazioni, 24 complessive, che assegneranno set di trolley da viaggio di diverse dimensioni. Si aggiungono tre estrazioni finali, che premieranno i fortunati vincitori con due Gattinoni Travel Card, del valore di mille e 3 mila euro, nonché con una crociera ai Caraibi operata da Msc. Della durata di sette notti in pensione completa, il viaggio salperà da Miami e sarà da effettuarsi nell’arco del 2025. Il visual della nuova campagna è stato curato dal reparto creativo Gattinoni. La comunicazione dell’iniziativa verrà veicolata attraverso vari canali: dalle vetrine di tutte le agenzie con supporti come il totem cartonato a cubi, pieghevoli e frame, alla cornice ad hoc disponibile durante fiere ed eventi per scattarsi selfie romantici, sino ai canali digital di Gattinonitravel: locandina, post, storia, dem, spot, con un calendario costante di contenuti pubblicati. [post_title] => Il network Gattinoni rilancia il concorso sposi. Tra i premi, voucher e una crociera Msc [post_date] => 2024-03-27T14:44:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711550652000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità colorate di rossonero in casa Going, che propone esperienze inedite dedicate agli appassionati di calcio, e in particolare ai fan del Milan: Match Day e Live Like a Player sono due proposte per chi desidera vivere in prima persona una giornata in luoghi-simbolo come lo stadio di San Siro, compreso l’accesso sul field, e l'edificio Casa Milan. Configurate come pacchetti esperienziali con diverse attività modulabili, le proposte di questo vero e proprio football journey tutto milanese comprendono una Exclusive top experience, con walkabout sul campo di gioco dello stadio Meazza nei giorni delle partite di campionato di serie A, oppure con il warm up, per ammirare da vicino il riscaldamento pregara. Ma ci sono anche le esperienze durante la settimana nei luoghi culto rossoneri, vivendo anche l’emozione dell’ingaggio. Going, già principal partner e official sleeve partner del Milan da questa stagione calcistica 2023/24, abbinerà alle esperienze Going2Milan soggiorni a Milano, proponendo hotel e altre attrazioni. [post_title] => Going lancia i pacchetti Match Day e Live Like a Player in collaborazione con il Milan [post_date] => 2024-03-27T14:35:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711550104000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giver festeggia i propri primi 75 anni, celebrando il tanto agognato ritorno ai volumi pre-Covid, grazie a un 2023 che ha fatto segnare una crescita dei passeggeri del 36% rispetto al 2023. "Il tutto, al netto dei 2 mila crocieristi all'anno che salpavano sui nostri dieci itinerari in programmazione tra San Pietroburgo e Mosca", ci tiene a precisare Andrea Carraro, a margine dell'evento organizzato ieri sera nella suggestiva location genovese della terrazza Colombo in occasione dello storico compleanno. "Nonostante le ottime performance di tutte le altre nostre destinazioni, la Russia insomma ci manca ancora- ha proseguito il responsabile marketing e comunicazione del to -. Ci sono stati persino momenti in cui noleggiavamo una nave suppletiva sulla tratta Mosca - San Pietroburgo. E in Ucraina organizzavamo anche crociere tra Kiev e Istanbul". A trainare i numeri di Giver l'anno scorso sono state sicuramente le partenze legate al Grande Nord di Babbo Natale. "Ma anche le nostre crociere fluviali primaverili sono già sold-out da dicembre, così come molto bene stanno andando le proposte per il prossimo Capodanno. E abbiamo disponibilità esaurite pure per l'estate in arrivo". Tra le novità del 2024 ci sono in particolare le crociere sulla Loira, che si aggiungono a quelle in programmazione su Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba. Ma sarà con ogni probabilità il 2025 l'anno dei grandi cambiamenti: Giver sta infatti ragionando sul lancio di un nuovo sito, parte di un progetto più vasto di rivisitazione dell'intera identità corporate. [post_title] => Giver torna (quasi) ai volumi pre-Covid e pianifica il cambio d'immagine [post_date] => 2024-03-27T12:41:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711543311000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "al travel open day di torino molti debutti e tante novita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2780,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da meta quasi esclusivamente balneare a destinazione turistica fruibile lungo tutto l'arco dell'anno: questo il concetto alla base della nuova campagna di promozione varata da VisitRimini, #riminigoodvibes.\r

\r

Scopri la Rimini che non ti aspetti - Discover the city you don't expect - è il primo claim che introduce alla scoperta della città: un format video (1 teaser e 10 pillole-reel) girato nei luoghi simbolo della destinazione, al centro della scena la città, da Castel Sismondo al Parco del Mare, dalla Darsena col Porto Turistico al Ponte di Tiberio e all’avveniristico Palacongressi.\r

\r

‘Take it easy and be yourself’, ‘two millennia of history’, ‘natural born greener’: sono gli altri messaggi che la nuova campagna lancia al mercato del turismo nazionale e internazionale per raccontare come oggi la città romagnola può davvero essere la seconda casa di tantissime persone in arrivo da tutto il mondo, 365 giorni all’anno. \r

\r

Una Rimini ideale per ogni tipo di visitatore: per gli appassionati di storia e per chi vuole vivere a contatto con la natura e col mare, o ancora per chi cerca gli eventi e le manifestazioni internazionali. \r

\r

Protagonista del video è lo sport, insieme ai luoghi iconici della città grazie alla presenza emozionale di pattinatori professionisti della Federazione Italiana Sport Rotellistici che si allenano a Rimini – Micol Mills e Tommaso Cortini; Micol Zangoli; Alice Esposito e Federico Rossi – che stanno lavorando per la qualificazione ai Mondiali di Pattinaggio Artistico a Rotelle inseriti nel cartellone dei World Skate Games 2024 a settembre a Rimini.\r

\r

In un calendario sportivo di grande impatto internazionale, questo atteso campionato è però solo uno dei ben 87 eventi sportivi che durante tutto il corso dell'anno 2024 accenderanno su Rimini i riflettori internazionali. In aprile, la grande novità dei Campionato del Mondo Formula E, Misano E-Prix (13-14 aprile) e dei Campionati europei di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile) cui eguiranno a maggio quelli Femminili (2-5 maggio).\r

\r

Dal 30 maggio al 2 giugno sarà la volta del Rimini Wellness mentre il Tour de France raggiungerà Rimini il 29 giugno, partendo dall'Italia per la prima volta nella storia; ancora, il World Ducati Week (26-28 luglio) e il motomondiale col Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre) al Misano World Circuit.\r

\r

","post_title":"Rimini: la nuova campagna promuove una città da visitare lungo tutto l'arco dell'anno","post_date":"2024-03-28T10:37:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1711622232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 26 marzo al 24 aprile, a Roma e Milano, si svolgerà una campagna outdoor per promuovere la Romania come destinazione turistica, che beneficerà della massima visibilità durante le festività pasquali. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione del pubblico italiano sulla diversità dell'offerta turistica in Romania, valorizzando il turismo culturale e d'avventura.\r

\r

Naturalmente rivolgendosi alle agenzie di viaggio si possono avere tante proposte concrete ed informazioni turistiche dettagliate e, soprattutto, professionalità, sarebbe meglio per la mia categoria tanto bistrattata.\r

\r

Nell'ambito della campagna, 90 autobus urbani di Roma sono stati ricoperti con immagini rappresentative della Romania, generando oltre 23 milioni di visualizzazioni in 21 giorni. A Milano, 100 cartelloni in 67 stazioni della metropolitana presentano le attrazioni turistiche della Romania e 2 tram sono interamente ricoperti di immagini suggestive, che prevedono oltre 40 milioni di visualizzazioni.\r

\r

Le attrazioni turistiche selezionate per la promozione sono Transfăgărășan, Monastero di Sucevița e Castello Peleș, e ogni immagine è accompagnata da un codice QR che consente di accedere a informazioni dettagliate sulle destinazioni turistiche della Romania.\r

Destinazioni in foto\r

La foto che illustra Transfăgărășan, una delle strade più spettacolari del mondo, è rappresentativa del turismo d'avventura e naturalistico.\r

\r

L'immagine del Monastero di Sucevita, iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, mette in risalto il turismo culturale, in quanto i monasteri del nord della Romania sono mete di grande interesse per i turisti italiani.\r

\r

Il Castello Peles, residenza estiva dei re della Romania, rappresenta una delle attrazioni turistiche più visitate, facilmente raggiungibile da Bucarest.\r

Nel 2023, l'Italia è stata il secondo Paese di provenienza dei turisti stranieri ospiti in Romania, con un numero di visitatori superiore del 50% rispetto all'anno precedente. Roma e Milano sono tra i centri culturali ed economici più vivaci e influenti d'Europa, con un flusso turistico costante durante tutto l'anno.\r

\r

La vicinanza geografica, i forti legami storici e le affinità culturali tra la Romania e l’Italia, nonché i numerosi collegamenti aerei diretti tra Milano e 7 città romene, rispettivamente Roma e 9 città della Romania, assicurano le condizioni per incrementare il flusso di turisti italiani verso destinazioni turistiche della Romania.\r

La campagna di promozione turistica della Romania a Roma e Milano è organizzata dal Ministero romeno dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo","post_title":"A Roma e Milano la campagna outdoor per promuovere la Romania","post_date":"2024-03-28T10:16:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711620987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte bene l'avventura di Mapo World. A 12 mesi dalla sua inaugurazione, la nuova divisione lungo raggio di Mapo Travel ha infatti raggiunto e superato l'obiettivo prefissato dei 3 milioni di euro di fatturato. “Abbiamo vissuto il primo anno con tantissimo entusiasmo – spiega il branch manager, Roberto Servetti –. È stato un susseguirsi di incontri con le agenzie di viaggio, lavoro sulle destinazioni, progettazione di itinerari tailor made. Il 29 marzo 2023 a Torino abbiamo presentato il nuovo progetto e inaugurato la sede Mapo di via Reiss Romoli ponendoci un obiettivo di 3 milioni di euro di fatturato. Oggi possiamo dire che il traguardo è stato raggiunto e superato. E per il 2024 alziamo ancora di più l’asticella, puntando a raddoppiare questi risultati”.\r

\r

Negli ultimi mesi il tour operator ha annunciato nuovi ingressi nel team commerciale: da Alessandro Marcioni, per il Piemonte e le aree di Milano e Monza Brianza, a Cristiano Celentano per il Triveneto; da Alessandro Martini, impegnato nell’area Lazio, ad Alessandra Loddo, senior specialist prodotto Oceano Indiano e Africa. “Thailandia, Stati Uniti e Giappone sono state le destinazioni più richieste in questi primi dodici mesi - conclude Servetti -. E abbiamo nuove destinazioni in cantiere che scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, per il solo mese di agosto abbiamo oltre 400 posti su Milano e Roma per l’area Oriente-Africa”.","post_title":"Parte bene l'avventura di Mapo World: fatturato sopra l'obiettivo dei 3 mln di euro","post_date":"2024-03-28T10:08:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711620529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prestigiose compagnie internazionali e una serie di itinerari sul mare caratterizzano la proposta del cruise operator Gioco Viaggi, sempre attento alle richieste del mercato. «Ogni compagnia che rappresentiamo dà una propria lettura alle tematiche che sono oggi al centro del mondo del turismo - afferma Gigi Torre, presidente del cruise operator -. Tutte le compagnie sono molto attente alla sostenibilità e ne mettono in pratica i principi: lo si vede anche a bordo della Sun Princess, la nuova nave classe Sphere della compagnia che sta facendo la sua crociera inaugurale nel Mediterraneo. All’interno del recycling center tutta la spazzatura raccolta a bordo della nave viene tra l'altro divisa, compattata, processata e riciclata ove possibile. L’alluminio, per esempio, viene rivenduto e il ricavato viene utilizzato per il welfare dell’equipaggio, l'olio residuo delle fritture si trasformerà in bio diesel, la plastica e la carta vengono processati dal micro-gassificatore di bordo, i materiali organici diventeranno compost. Sono tutte operazioni sostenibili\". \r

Ma in primo piano c'è anche la gastronomia: \"Le nostre navi hanno ristoranti firmati da chef stellati perché il food è un’esperienza che connota fortemente ogni compagnia. Anche l’intrattenimento è molto curato grazie alle esibizioni di artisti emergenti che portano delle novità, calate in una ricca scenografia. C’è poi una grande attenzione per l’offerta a terra, perché si vogliono proporre nuove experience al passeggero, rinnovando la tradizionale visita turistica. Proprio la Princess Cruises, per esempio, ha diversi servizi di proprietà in Alaska: dai treni ai lodge nei parchi\".\r

Gioco Viaggi si rivolge al trade con un costante aggiornamento delle informazioni sul prodotto e sulle tariffe disponibili. \"La Sun sta navigando nel Mediterraneo? Abbiamo in programma diverse visite-nave nei porti di scalo italiani, dove inviteremo gli agenti di viaggio di Civitavecchia, Messina, Genova, La Spezia e Napoli, offrendo loro la possibilità di salire a bordo per vedere la nave\". \r

La gamma delle proposte di Gioco Viaggi è davvero ampia e Chiara Lagioni, product manager dell’operatore, ne presenta alcune: «Princess Cruises è un prodotto premium, destinato a una clientela che si aspetta un certo livello di servizio e di esperienza, come si vede a bordo della Princess che infatti sta vendendo molto bene: la sua prima stagione nel Mediterraneo è quasi esaurita. Poi la nave raggiungerà i Caraibi per i mesi invernali. Tra le nostre proposte ci sono inoltre le crociere del gruppo Carnival, ciascuna con la propria identità e le proprie caratteristiche. Un altro brand premium che vendiamo molto bene è Holland America Line, che si differenzia per le sue navi midsize: la giusta dimensione per un cliente che non vuole la grande nave, nonché per la coppia che cerca un ambiente soft, dove l’intrattenimento è declinato quasi unicamente nella musica. Cunard è un’icona, con la sua atmosfera da grande transatlantico e un’eleganza ricercata. La compagnia punta molto sullo stile british e offre, oltre alla traversata atlantica, il giro del mondo oppure un’esperienza in Alaska, in Mediterraneo e Nord Europa. Le navi non superano i 3 mila passeggeri. Anche la nuovissima Queen Anne ne ospita 2.999. Il passeggero a bordo apprezza la bellezza degli ambienti, l’eleganza e la cerimonia del tè che si ripete oggi come nel passato: offerto con il servizio bone china da una parata di camerieri in guanti bianchi. A bordo c’è una ball-room con i soffitti alti e lampadari scintillanti per serate danzanti che riportano ai tempi dei grandi transatlantici. Ogni categoria di cabine ha un ristorante dedicato e il servizio è di altissimo livello\". \r

Gioco Viaggi propone anche compagnie high level con navi di piccole dimensioni come Seabourn, che fa parte del gruppo Carnival, e Ponant, una compagnia francese di lusso specializzata nelle crociere di spedizioni. «Quello che fa la differenza - sottolinea Lagioni - non è solo il lusso delle sistemazioni e dei servizi di bordo, ma l’esclusività della destinazione. Infatti queste compagnie, oltre alle piccole navi classiche, hanno navi expeditions adatte alle rotte polari e itinerari esclusivi come il Passaggio a Nord Ovest. Anche in destinazioni più comuni come l’Alaska le navi non si fermano nei grandi porti, ma procedono lungo i fiordi più profondi, cuore della destinazione, per arrivare dove le grandi navi non possono arrivare. Lì i fortunati passeggeri faranno un’escursione in kayak o scenderanno a terra in Zodiac con una guida naturalistica. Il lusso è anche questo».","post_title":"Gioco Viaggi: una cruise collection che racconta modi diversi di vivere un viaggio sul mare","post_date":"2024-03-28T09:14:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711617247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Grande successo ieri 26 marzo per il Travel Open Day di Genova che come ogni anno ha visto tour operator, vettori, compagnie di crociere, alberghi, enti del turismo incontrare le agenzie di viaggio del capoluogo ligure e dintorni. Ancora una volta come sede del Tod è stato scelto Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito Palazzi dei Rolli.\r

\r

Per la prima volta l’evento è stato realizzato, oltre che con la collaborazione di Saloni delle Feste Palazzo Imperiale, con il supporto del comune di Genova, che ha colto l’occasione per presentare al trade l’offerta turistica della città, le novità e gli eventi in programma. Ancora una volta il Travel Open Day si propone come evento di confronto, non solo per fare incontrare offerta e domanda, ma per evidenziare tutto il potenziale di un territorio, in questo caso della città di Genova.\r

\r

«La nostra offerta turistica è il prodotto di tante direttrici: da quella culturale a quella sportiva, passando per l’arte e l’enogastronomia - afferma l’assessore al Turismo del comune di Genova, Alessandra Bianchi - Questa strategia contribuisce a rendere la nostra destinazione una di quelle maggiormente preferite da turisti italiani e stranieri. È un trend che si conferma in crescita ogni giorno dell'anno, anche grazie al clima mite e alle bellezze paesaggistiche che consentono di vivere esperienze outdoor, quali escursioni e passeggiate, in ogni stagione».\r

\r

Genova è ormai spesso definita la Città dei Rolli: basterebbe questo per promuoverla in tutto il mondo. Ma Genova è molto di più: musei, palazzi nobiliari, un grande centro storico, il porto e il mare, l’acquario, teatri, mostre ed eventi tutto l’anno.\r

\r

\r

\r

«Genova è una città poliedrica che riesce a interessare tutti i target – aggiunge Sandra Torre, direttore attività e marketing del turismo del comune di Genova –. Tra gli eventi in calendario la quindicesima edizione del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, in programma dal 12 al 14 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo della Meridiana».\r

\r

La città è impegnata ormai da anni su diversi fronti, con l’obiettivo di rafforzare e affinare l’offerta, non solo in termini di prodotto, ma soprattutto di servizi dedicati.\r

\r

«Mettere a sistema l’offerta turistica – aggiunge Torre - significa valorizzare tutta l’offerta culturale della città che ha un patrimonio immenso e soprattutto fare rete tra gli operatori. Il comune di Genova attua realmente una strategia, una seria policy di valorizzazione di tutta la propria identità e di tutto il territorio, allo scopo di mettere tutto a sistema per attrarre visitatori di qualità».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Genova: la città protagonista del b2b con l'offerta esperienziale","post_date":"2024-03-27T15:53:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711554802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Ci sono ancora praterie da esplorare davanti a noi\". Sono le potenzialità di sviluppo future di Hnh Hospitality, secondo l'a.d. Luca Boccato, intervenuto in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano. Una prospettiva di grande ottimismo, che giunge peraltro dopo un 2023 record, durante il quale il gruppo mestrino ha superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, toccando quota 105,7 milioni. Ma anche un approccio che tiene realisticamente conto di quanto accade oltre i confini italiani, dove altre realtà white label company come \"Aimbridge o Westmont hanno dimensioni anche dieci, venti volte superiori alle nostre\".\r

\r

L'idea è quella di mantenere un equilibrio di portfolio simile a quello attuale, che vede Hnh gestire un 60% circa di proprietà urban e la restante parte di resort leisure. \"Il nostro obiettivo era di raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato entro il 2027, ma con ogni probabilità ce la faremo già con un anno di anticipo\".\r

\r

Anche l'anno fiscale 2024-25 è peraltro partito lo scorso 1° novembre con buone indicazioni: \"Nei primi cinque mesi abbiamo fatto meglio del nostro per la verità non ambizioso target di crescita del 5%. Ora stiamo onestamente assistendo a qualche timido segnale di rallentamento, soprattutto a partire dai mesi di giugno - luglio. Niente di allarmante, però: si tratta di oscillazioni sostanzialmente legate all'andamento del ciclo economico. E poi c'è da considerare che questo è l'anno delle elezioni Usa: un periodo tradizionalmente sfavorevole per la domanda d'Oltreoceano. Diciamo che il cielo è oggi prevalentemente sereno con qualche nube sparsa all'orizzonte\".\r

\r

Tra le novità in arrivo per Hnh c'è poi la prima inaugurazione di una struttura extended-stay: \"Una proposta destinata a completare la nostra offerta, diversificandone i contenuti. D'altronde aprire hotel in centro città non è sempre un'impresa facile, mentre i serviced apartments sono da questo punto di vista un prodotto più semplice e tutto sommato simile all'hotellerie tradizionale\".\r

\r

Infine, una parola sulla percorso Ipoready da poco iniziato con Borsa Italia: \"E' un'iniziativa certamente volta a formare il nostro management per un'eventuale quotazione della società - ha concluso Boccato -. Ma non si tratta a oggi di una prospettiva concreta. Piuttosto di un'opzione che abbiamo deciso di aprirci. Siamo infatti consapevoli della naturale evoluzione delle nostre collaborazioni con fondi esterni (a febbraio del 2023, il Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital sono subentrati a Siparex nel controllo del 37% di Hnh, ndr). Non esiste una scadenza temporale precisa, ma è chiaro che prima o poi decideranno di uscire per monetizzare l'investimento. Con Ipoready vogliamo perciò semplicemente aprirci un'ulteriore finestra di opportunità, per quando sarà il momento di cambiare nuovamente partner finanziari\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hnh: Westmont e Aimbridge i punti di riferimento. Presto in arrivo un extended-stay","post_date":"2024-03-27T15:34:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711553690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il concorso Gattinoni dedicato agli sposi; iniziato il 15 marzo, Ho scelto te! durerà sino al 28 febbraio 2025. Le coppie che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele presso le agenzie del network (Store, Point o Gattinoni Mondo di Vacanze) possono iscriversi sul sito www.gattinonitravel.it/pages/ho-scelto-te. Ogni mese avverranno due estrazioni, 24 complessive, che assegneranno set di trolley da viaggio di diverse dimensioni. Si aggiungono tre estrazioni finali, che premieranno i fortunati vincitori con due Gattinoni Travel Card, del valore di mille e 3 mila euro, nonché con una crociera ai Caraibi operata da Msc. Della durata di sette notti in pensione completa, il viaggio salperà da Miami e sarà da effettuarsi nell’arco del 2025.\r

\r

Il visual della nuova campagna è stato curato dal reparto creativo Gattinoni. La comunicazione dell’iniziativa verrà veicolata attraverso vari canali: dalle vetrine di tutte le agenzie con supporti come il totem cartonato a cubi, pieghevoli e frame, alla cornice ad hoc disponibile durante fiere ed eventi per scattarsi selfie romantici, sino ai canali digital di Gattinonitravel: locandina, post, storia, dem, spot, con un calendario costante di contenuti pubblicati.\r

\r

","post_title":"Il network Gattinoni rilancia il concorso sposi. Tra i premi, voucher e una crociera Msc","post_date":"2024-03-27T14:44:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711550652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità colorate di rossonero in casa Going, che propone esperienze inedite dedicate agli appassionati di calcio, e in particolare ai fan del Milan: Match Day e Live Like a Player sono due proposte per chi desidera vivere in prima persona una giornata in luoghi-simbolo come lo stadio di San Siro, compreso l’accesso sul field, e l'edificio Casa Milan.\r

\r

Configurate come pacchetti esperienziali con diverse attività modulabili, le proposte di questo vero e proprio football journey tutto milanese comprendono una Exclusive top experience, con walkabout sul campo di gioco dello stadio Meazza nei giorni delle partite di campionato di serie A, oppure con il warm up, per ammirare da vicino il riscaldamento pregara. Ma ci sono anche le esperienze durante la settimana nei luoghi culto rossoneri, vivendo anche l’emozione dell’ingaggio.\r

\r

Going, già principal partner e official sleeve partner del Milan da questa stagione calcistica 2023/24, abbinerà alle esperienze Going2Milan soggiorni a Milano, proponendo hotel e altre attrazioni.\r

\r

","post_title":"Going lancia i pacchetti Match Day e Live Like a Player in collaborazione con il Milan","post_date":"2024-03-27T14:35:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711550104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giver festeggia i propri primi 75 anni, celebrando il tanto agognato ritorno ai volumi pre-Covid, grazie a un 2023 che ha fatto segnare una crescita dei passeggeri del 36% rispetto al 2023. \"Il tutto, al netto dei 2 mila crocieristi all'anno che salpavano sui nostri dieci itinerari in programmazione tra San Pietroburgo e Mosca\", ci tiene a precisare Andrea Carraro, a margine dell'evento organizzato ieri sera nella suggestiva location genovese della terrazza Colombo in occasione dello storico compleanno. \"Nonostante le ottime performance di tutte le altre nostre destinazioni, la Russia insomma ci manca ancora- ha proseguito il responsabile marketing e comunicazione del to -. Ci sono stati persino momenti in cui noleggiavamo una nave suppletiva sulla tratta Mosca - San Pietroburgo. E in Ucraina organizzavamo anche crociere tra Kiev e Istanbul\".\r

\r

A trainare i numeri di Giver l'anno scorso sono state sicuramente le partenze legate al Grande Nord di Babbo Natale. \"Ma anche le nostre crociere fluviali primaverili sono già sold-out da dicembre, così come molto bene stanno andando le proposte per il prossimo Capodanno. E abbiamo disponibilità esaurite pure per l'estate in arrivo\". Tra le novità del 2024 ci sono in particolare le crociere sulla Loira, che si aggiungono a quelle in programmazione su Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba. Ma sarà con ogni probabilità il 2025 l'anno dei grandi cambiamenti: Giver sta infatti ragionando sul lancio di un nuovo sito, parte di un progetto più vasto di rivisitazione dell'intera identità corporate.\r

\r

","post_title":"Giver torna (quasi) ai volumi pre-Covid e pianifica il cambio d'immagine","post_date":"2024-03-27T12:41:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711543311000]}]}}