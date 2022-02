Vanno ad At Comunicazione le media relations di Royal Caribbean International, la compagnia di crociere parte dell’omonimo gruppo con sede a Miami. L’agenzia milanese fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani si interfaccerà con la divisione pr Emea, per perseguire gli obiettivi di comunicazione strategici in ambito italiano e mantenere vivi i rapporti con i media.

“Anche in relazione del nuovo terminal di Ravenna e al programma di investimenti in altri porti in Italia, la piazza italiana, con la sua posizione chiave nel Mediterraneo, è centrale per le attività della nostra compagnia – sottolinea il general manager gsa Emea, Gianni Rotondo -. Ora che il turismo internazionale sta riacquistando una regolarità maggiore ed è in arrivo la Wonder of the Seas, la nave più grande al mondo che creerà un’inedita dimensione crocieristica, di forte appeal per un mercato evoluto ed esigente come quello italiano, torniamo a presidiarlo con una continuità strategica. Abbiamo scelto per questo un’agenzia con una radicata esperienza nei settori turistico e lifestyle: risorsa importante per valorizzare al meglio la nostra programmazione, l’unicità della nostra eccellenza, la centralità delle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile dell’organizzazione”.

“Abbiamo accolto con grande orgoglio la decisione di un brand quale Royal Caribbean, che continua a segnare importanti primati in ambito crocieristico, di averci al suo fianco nel momento in cui i viaggi di respiro globale stanno tornando a riprendere la loro centralità nel panorama turistico – gli fanno eco le stesse Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. L’Italia è importante per la strategia di Royal Caribbean e lavoreremo per mettere fortemente in evidenza la capacità di innovare e di offrire esperienze che ridefiniscono costantemente gli orizzonti del settore, andando a individuare proattivamente tutte le possibili occasioni di visibilità per le proposte di vacanza e tutti i temi rilevanti per la compagnia”.