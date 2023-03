A Urbino il primo Tod Hospitality: per valorizzare l’offerta ricettiva del territorio “Una bella iniziativa che siamo orgogliosi di veder debuttare qui a Urbino” . Così l’assessore al Turismo della città marchigiana patrimonio Unesco, Roberto Cioppi, in occasione della conferenza stampa odierna di presentazione della prima edizione dei Travel Open Day Hospitality: l’evento marketplace – networking che il gruppo Travel Quotidiano inaugurerà il prossimo 22 marzo negli spazi Data – Orto dell’Abbondanza di Borgo Mercatale; primo appuntamento di un’iniziativa itinerante che coinvolgerà molte regioni italiane. “Proprio in questo periodo il nostro comune è impegnato nell’aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco – ha proseguito Cioppi -. In tale contesto, il turismo è un elemento fondamentale. Ma deve essere valorizzato nella maniera giusta, avendo riguardo alle istanze ambientali e sociali del territorio, nonché alla difesa della cultura locale. Ci vuole professionalità e sensibilità per accrescere il nostro appeal. Ecco perché è importante ospitare eventi come i Travel Open Day Hospitality: favorire l’incontro tra le migliori strutture ricettive della destinazione e i fornitori più attenti all’innovazione e alle esigenze contemporanee dell’industria dei viaggi significa infatti contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta turistica a 360 gradi“. A patrocinare l’appuntamento urbinate, oltre allo stesso comune, anche la regione Marche, insieme all’associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. Tra le collaborazioni da segnalare c’è poi quella con la società specializzata nell’organizzazione di eventi, Asteres. “Non solo – ha aggiunto Federico Scaramucci, presidente di un altro partner della manifestazione come Inside Marche Live (l’associazione che riunisce i tour operator incoming della regione) -. All’Orto dell’abbondanza ci saranno anche gli studenti dell’alberghiero di Piobbico: un’occasione per avvicinare ulteriormente scuola e mondo del lavoro. E poi ci saremo naturalmente noi tour operator. Perché per chi fa incoming è importante confrontarsi con strutture di qualità”. In calendario dalle 9 del mattino alle 17 circa, l’evento coinvolgerà il meglio dell’offerta turistica del territorio, che avrà la possibilità sia di fare networking, sia di incontrare alcuni tra i migliori fornitori del settore, tra cui anche società It da oltreconfine, provenienti da Svizzera e Francia. “Al momento contiamo già su una cinquantina di strutture ricettive iscritte – ha concluso Claudio Dell’Accio, responsabile Tod Hospitality -. Ma per partecipare c’è ancora tempo fino al giorno stesso della manifestazione. Alla quale, mi piace ricordare, parteciperà anche il guru del revenue management italiano, Franco Grasso, che terrà un intervento ad hoc nel corso della giornata”. Le strutture ricettive possono registrarsi per la partecipazione gratuita a questo link: travelquotidiano.com/todho. Per informazioni scrivere a: eventi@travelopenday.com

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Una bella iniziativa che siamo orgogliosi di veder debuttare qui a Urbino" . Così l'assessore al Turismo della città marchigiana patrimonio Unesco, Roberto Cioppi, in occasione della conferenza stampa odierna di presentazione della prima edizione dei Travel Open Day Hospitality: l'evento marketplace - networking che il gruppo Travel Quotidiano inaugurerà il prossimo 22 marzo negli spazi Data – Orto dell’Abbondanza di Borgo Mercatale; primo appuntamento di un'iniziativa itinerante che coinvolgerà molte regioni italiane. "Proprio in questo periodo il nostro comune è impegnato nell'aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco - ha proseguito Cioppi -. In tale contesto, il turismo è un elemento fondamentale. Ma deve essere valorizzato nella maniera giusta, avendo riguardo alle istanze ambientali e sociali del territorio, nonché alla difesa della cultura locale. Ci vuole professionalità e sensibilità per accrescere il nostro appeal. Ecco perché è importante ospitare [caption id="attachment_439710" align="alignright" width="300"] Roberto Cioppi[/caption] eventi come i Travel Open Day Hospitality: favorire l'incontro tra le migliori strutture ricettive della destinazione e i fornitori più attenti all'innovazione e alle esigenze contemporanee dell'industria dei viaggi significa infatti contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta turistica a 360 gradi". A patrocinare l'appuntamento urbinate, oltre allo stesso comune, anche la regione Marche, insieme all'associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. Tra le collaborazioni da segnalare c'è poi quella con la società specializzata nell'organizzazione di eventi, Asteres. "Non solo - ha aggiunto Federico Scaramucci, presidente di un altro partner della manifestazione come Inside Marche Live (l'associazione che riunisce i tour operator incoming della regione) -. All'Orto dell’abbondanza ci saranno anche gli studenti dell'alberghiero di Piobbico: un'occasione per avvicinare ulteriormente scuola e mondo del lavoro. E poi ci saremo naturalmente noi tour operator. Perché per chi fa incoming è importante confrontarsi con strutture di qualità". In calendario dalle 9 del mattino alle 17 circa, l'evento coinvolgerà il meglio dell'offerta turistica del territorio, che avrà la possibilità sia di fare networking, sia di incontrare alcuni tra i migliori fornitori del settore, tra cui anche società It da oltreconfine, provenienti da Svizzera e Francia. "Al momento contiamo già su una cinquantina di strutture ricettive iscritte - ha concluso Claudio Dell’Accio, responsabile Tod Hospitality -. Ma per partecipare c'è ancora tempo fino al giorno stesso della manifestazione. Alla quale, mi piace ricordare, parteciperà anche il guru del revenue management italiano, Franco Grasso, che terrà un intervento ad hoc nel corso della giornata". Le strutture ricettive possono registrarsi per la partecipazione gratuita a questo link: travelquotidiano.com/todho. Per informazioni scrivere a: eventi@travelopenday.com [post_title] => A Urbino il primo Tod Hospitality: per valorizzare l'offerta ricettiva del territorio [post_date] => 2023-03-13T12:56:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678712218000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 1749, la famiglia Waldner, è votata all’arte dell’ospitalità nel Romantik Hotel Oberwirt . Da allora tante generazioni (ben 11) si sono susseguite con un unico scopo: far scoprire i piaceri della vita ai propri ospiti. Joseph Waldner e la figlia Barbara si dedicano a rendere speciali le vacanze, nell’elegante struttura di stile classico, con la cucina gourmet da gustare nelle antiche e raffinate stube in legno e tra i giardini fioriti, nelle raffinate camere e suite, fino ai momenti di benessere nelle due piscine di cui una immersa nel grande parco fiorito, con vista panoramica sulle vette. La nuova spa Amadea vanta sauna finlandese e biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, sala fitness e 4 sale relax tra cui una con le profumate e benefiche pareti di fieno, e trattamenti ispirati alla natura dei dintorni a base di miele, fango, vinaccioli e rose. L’Oberwirt è anche un wine hotel, che vanta una nuova e splendida cantina con una sala per le degustazioni guidate - dedicata alla padrona di casa Barbara - e 500 etichette internazionali selezionate, tra cui quelle della tenuta vinicola di famiglia. Settimane primaverili Dal 16 aprile al 14 maggio 2023, l’offerta Settimane primaverili comprende 7 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 6 cene con menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione, una raffinata cena di gala di 6 portate con musica dal vivo (il giovedì), un buono del valore di 70 euro per persona alla Spa, degustazione di vini, un’escursione primaverile con Wally, benvenuto in camera con una bottiglia di succo di mela, a partire da 1.336 euro per persona. Romantici soggiorni in coppia. Per una vacanza di coppia il Romantik Hotel Oberwirt propone Giornate per deliziarsi che include: 3 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 1 romantica cena a lume di candela nel ristorante á la carte, 1 trattamento di coppia alla Spa (50 minuti), benvenuto con 1 bottiglia di spumante in camera, a partire da 562 euro per persona. Le Giornate dei Piaceri sono ideali per ricaricare le energie includono 4 notti in mezza pensione con menu di 5 portate a scelta e un buono del valore di 45 euro per persona alla Spa. Il prezzo è a partire da 702 euro a persona. Per i Wine Lover. Gli amanti del vino possono approfittare della proposta Momenti di Piacere che comprende 5 pernottamenti, 4 menu di 5 portate a scelta nell'ambito della mezza pensione, 1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte, una degustazione di vini, e un buono del valore di 75 euro per persona alla Spa, a partire da 955 euro per persona. Per i Golfisti. Gli appassionati di golf hanno a disposizione l’offerta Golf Stay, che include 7 notti con ricca prima colazione a buffet, menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione ogni sera, 1 massaggio completo per persona alla SPA (50 minuti), la Golf In Card che offre sconti sui vicini 6 campi da golf, informazioni e prenotazioni presso la reception. Prezzo a partire da 1.108 euro a persona. [post_title] => Romantik Hotel Oberwirt rafforza l'offerta, la nuova Spa Amadea accoglie gli ospiti [post_date] => 2023-03-13T12:19:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678709975000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441356 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437896" align="alignleft" width="300"] Andrea Mele[/caption] Ita Airways e Astoi confermano la solida collaborazione nata con l’avvio operativo della compagnia di bandiera e rinnovata con la proroga del protocollo d’intesa per tutto il 2023. Nel protocollo sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i tour operator dell’associazione. Il protocollo, rinnovato anche per il 2023, comprende l’allineamento di alcune policy della compagnia e di alcuni obblighi cui sono tenuti gli operatori. Si attesta il riconoscimento del ruolo degli operatori tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori. Nell’accordo tra il vettore e l’associazione, spiccano alcuni aspetti: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato. Il protocollo d’intesa anche quest’anno prevede inoltre la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici - art- 38 Codice del Turismo – che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro. Commenta Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi: “Attraverso una serie di prerogative esclusive l’accordo sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte di Ita Airways. Questo si traduce in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale; chi viaggia con i tour operator Astoi e Ita Airways beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”. Rinnovato anche l’annullamento dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways anche per tutto il 2023 riconoscerà ai Tour Operator il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa. [caption id="attachment_426352" align="alignleft" width="300"] Emiliana Limosani[/caption] “Per il terzo anno consecutivo firmiamo il protocollo Astoi e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche ed attente alle esigenze del mercato – dichiara Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways – Il 2022 è stato un anno allo stesso tempo difficile ed entusiasmante che ha visto una forte ripresa del segmento Leisure, grazie anche ad un aumento delle destinazioni offerte, quali le Maldive, il Giappone e non ultima la ripresa del Nord America. La contribuzione del traffico tour operating sul totale delle vendite indirette è stata del 9%. Per noi la fiducia accordatoci dai tour operator, player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio e sono la base della nostra strategia commerciale – aggiunge Limosani – la novità per il 2023 sarà che tutti gli associati, sia Iata che non Iata, avranno la possibilità di prenotare i gruppi sul sistema prenotazioni GSO senza sostenere alcun costo inziale”. [post_title] => Ita e Astoi confermano per il terzo anno consecutivo la loro collaborazione [post_date] => 2023-03-13T11:41:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678707707000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going prosegue la sua corsa sul fronte outgoing e incoming. Il to del gruppo Msc porta avanti i propri progetti ambiziosi lanciando nuove destinazioni, nuovi resort in vista della stagione estiva e per il prossimo inverno, come in Sardegna e sul mar Rosso, affiancati anche da progetti incoming. "Dopo la riorganizzazione, stiamo portando avanti il nostro piano quinquennale completamente in linea con le previsioni e anche con soddisfazione - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer di Going -. Ampio spazio all'outgoing con il Nord America e Caraibi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano, nonché sul medio raggio con la Turchia e l'Egitto su cui puntiamo molto, perché stiamo notando una fortissima ripresa delle richieste sia da gruppi sia da individuali con interesse culturale, Nilo e balneare. Anche le linee di prodotto Going Resort e Going4Cruise sono completamente a disposizione delle agenzie. Inoltre partiamo finalmente con Going2Italy per l'incoming dei mercati esteri, con l'apertura di uffici e grandi potenzialità. Abbiamo fatto pure passi importanti confermando la presenza capillare sul territorio e senza limiti di distribuzione per posizionarci al meglio come operatore di livello su molte destinazioni, anche grazie all' acquisizione di marchi e alla partnership con Msc". L'impegno del to prosegue poi su proposte culturali e taylor made, ma anche su tour da abbinare alle crociere su Stati Uniti, Egitto o Turchia. Di pari passo sarà rafforzata l'offerta incoming abbinata al prodotto cruise dai porti italiani per diversificare le attività, sia come fornitori di prodotti Msc, con la creazione e gestione di pre o post tour abbinati alle crociere, sia come Going tour operator. "Sarà rafforzato anche il rapporto con le agenzie attraverso eventi e incontri di formazione presso la sede di Milano e i nuovi uffici di Napoli che hanno segnato l'arrivo nel sud Italia del to - commenta il manager -. Riscontriamo un crescente interesse con richieste di preventivi per le destinazioni orientali e l’Africa, i costi si stanno riassessestando e la competizione si riapre; possiamo tornare agli scenari di prima e registriamo dati incoraggianti, aspettiamo anche un miglioramento tariffario da parte dei vettori". [post_title] => L'offerta Going cresce a 360 gradi tra lungo e medio raggio. Focus anche sull'incoming [post_date] => 2023-03-13T10:41:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678704099000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441340" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Andrea Gilardi, il responsabile commerciale e marketing di Sigismondo Travel, Angelo Russo, Antonio Russo e Claudio Antonio Bergomi[/caption] Un’operazione da sempre orientata alle famiglie, che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, grazie a un’offerta ricettiva variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Torna Io volo da Forlì: la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dall'aeroporto romagnolo Ridolfi. Confermate le tre destinazioni (Sicilia, Sardegna e Puglia), il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la programmazione coprirà, almeno su due mete, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati. «Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli - spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel –. Dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna. Con Forlì c’è stato da subito feeling. Inutile dire quanto questo tipo di partnership facciano bene al territorio in termini di sviluppo, di servizi per i cittadini e di opportunità di crescita». Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly e operate da Aeroitalia. «Siamo orgogliosi – commenta Andrea Gilardi, business aviation manager di Forlì Aeroport - di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel che torna a mettere il nostro scalo al centro delle esperienze di viaggio dei romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del nostro bacino d’utenza, oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio». A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì Point nel centro storico di Rimini, oltre che con il coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto. «Crediamo talmente tanto in questa iniziativa e nel valore del prodotto – chiosa Claudio Antonio Bergomi, oggi project manager di Sigismondo Travel con un passato nei maggiori tour operator italiani –, che porteremo 60 adv a toccare con mano non solo le nostre strutture, ma anche a vivere l’esperienza di volo da Forlì, con i nuovi velivoli messi a disposizione da Go to Fly». È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento, a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel. Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023. [post_title] => Torna Io volo da Forlì: la programmazione Sigismondo Travel dallo scalo romagnolo [post_date] => 2023-03-13T10:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678702777000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce in Italia la richiesta di proposte turistiche sostenibili. Lo conferma Paloma Blazquez, country manager Southern Europe di Evaneos, la piattaforma dedicata ai viaggi su misura e responsabili in diretta connessione con agenzie locali per valorizzare viaggi responsabili: "Da oltre dieci anni proponiamo in Italia questo tipo di prodotti e lo slow travel: il mercato tricolore si conferma uno dei principali bacini insieme alla Spagna. Il 2022 si è rivelato un anno di completa ripresa e anche le aspettative per la prossima estate sono molto interessanti. Abbiamo notato non solo una crescita di richieste ma anche un'attenzione maggiore da parte delle agenzie di viaggio italiane affiliate, che attualmente sono circa 60, tutte selezionate e in linea con la nostra mission: richiedono viaggi ed esperienze più rispettosi e a contatto con le realtà locali. In generale, abbiamo registrato una crescita notevole da vari tipi di target di viaggiatori ma soprattutto le famiglie sono state il traino di questo ultimo periodo, non solo per le destinazioni estere ma anche per l'Italia stessa come la Toscana, Sicilia e Umbria". L'offerta è sempre più ampia: non solo mete a lungo raggio come le novità Uganda e Uzbekistan che si affiancano alle più consolidate Perù, Tanzania, Islanda, Giordania ma anche numerose new entry per il corto raggio. Tante infatti le proposte in Italia e Spagna con il lancio di nuovi itinerari, in treno e a piedi, anche in località già note, ma per conoscerle in modo diverso. Si rafforza poi l'impegno di Evaneos per mantenere l'87% dell'importo di ogni viaggio a favore degli attori locali delle destinazioni visitate: "Modello che permette commissioni più basse e margini più alti per le agenzie che propongo questa forma di turismo che ha come obiettivo migliorare le condizioni economico-sociali dei territori interessati dalla proposta", prosegue Paloma Blazquez . Inoltre, si rafforzano le iniziative dedicate alla formazione e al supporto delle adv, tramite l'organizzazione due volte l'anno di alcuni workshop in Italia per promuovere al meglio i progetti di sostenibilità anche grazie alla raccolta fondi attivata alla fine del 2022 e che ha raccolto 20 milioni di euro. "Lavoriamo in più di 160 destinazioni in tutto il mondo e sono stati 600 mila i viaggiatori che si sono affidati a noi. Crediamo di poter trainare la crescita del settore con questa concezione di viaggio - conclude Paloma Blazquez -. Basti pensare che abbiamo anche rilevato l'aumento di budget e la permanenza media dei turisti". [post_title] => Evaneos, Blazquez: Italia mercato in crescita, sempre più richieste per il turismo sostenibile [post_date] => 2023-03-13T10:05:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678701923000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Travel Experience di Gattinoni ha partecipato al Parau Parau Tahiti 2023 per arricchire la sua proposta di viaggio con esperienze esclusive. La fiera internazionale del turismo della Polinesia francese è stata l’occasione per riscoprire l’offerta di accoglienza turistica dell’arcipelago. Gattinoni privilegia il turismo sostenibile aiutando la popolazione locale e lavorando con i DMC locali, ma propone anche la garanzia delle grandi catene e offre al cliente un’esperienza a 360°; con hotel di fascia medio alta e il supporto di guide esperte. «Sappiamo che un viaggio è un’esperienza soggettiva, quindi comprendiamo le esigenze e i sogni del cliente. - afferma Elisabetta Rullo, product specialist Oceania e Giappone e team leader - A partire da essi e grazie alle nostre conoscenze, creiamo un’esperienza unica. La pandemia ci ha insegnato che è giusto personalizzare sempre di più il viaggio e offrire qualcosa di originale e diverso. La Polinesia è una destinazione che Travel Experience tratta dal 2017. Una terra dove il viaggiatore trova gli spazi, i contatti umani e tutto ciò che fa stare bene, anche piccole esperienze esclusive come una lezione di yoga su una barca o sui motu – lingue di sabbia che emergono dal mare - costruendo bei ricordi da portare a casa e da richiamare alla mente per illuminare la vita quotidiana». [post_title] => Travel Experience Gattinoni: vivere la destinazione a 360° [post_date] => 2023-03-13T09:59:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678701588000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441141 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stata sottoscritta la sesta edizione del Patto per il lavoro nel settore del Turismo, l’accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2023. La misura, finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, mira, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, ad incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici che di durata dell’occupazione degli addetti. Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1 marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre. «Il Patto per il lavoro nel turismo è una delle forme più avanzate di collaborazione che Regione Liguria mette in campo tra il mondo delle imprese, soprattutto quelle turistiche, sulle quali abbiamo molto puntato in questi anni in termini di sviluppo, e il mondo della formazione e delle professionalità che servono per migliorare sempre di più la nostra offerta turistica – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Si tratta del primo accordo del genere sottoscritto in Italia, uno strumento importante per aiutarci a trovare le professionalità adatte a migliorare la qualità della nostra offerta turistica anno dopo anno. Durante il covid lo abbiamo autorizzato per dare una mano alle imprese che hanno molto faticato». «A partire dal 2018 il Patto per il lavoro nel settore turismo è divenuto un caposaldo della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro poiché riteniamo di importanza strategica che questa amministrazione mantenga un supporto al comparto turistico in quanto volano dell'economia e dell'occupazione ligure – dichiara l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - Negli anni 2020 e 2021 il Patto ha svolto un ruolo fondamentale di sostegno alle imprese per arginare gli effetti della pandemia e per questo si ritenne opportuno accorciare significativamente la durata dei contratti incentivabili. Dal 2022 si è deciso di tornare allo spirito originale del Patto che nacque come intervento volto a favorire il complesso processo di destagionalizzazione e abbiamo ottenuto un ottimo risultato: 953 domande presentate dalle imprese per circa 10 milioni di euro che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno abbiamo incrementato ulteriormente la durata dei contratti oggetti di incentivo a partire da sette mesi, con l'impegno espresso di ritornare nel 2024 ad incentivare unicamente contratti di durata pari o superiore agli otto mesi». «Un’ ulteriore azione intrapresa, grazie al Fondo Sociale Europeo, per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in un settore strategico per la Liguria – spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Come Regione stiamo mettendo in atto azioni concrete, anche nell’ambito della formazione, per far sì che le aziende che cercano personale da assumere, possano aderire ai bandi attivi e possano trovare personale qualificato da inserire in organico. Stiamo lavorando per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere il nostro territorio». [post_title] => Liguria, nuovo patto per il Turismo per supportare le imprese e migliorare l'offerta [post_date] => 2023-03-13T09:10:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678698657000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439793" align="alignright" width="300"] La Enchanted Princess[/caption] Il mercato crocieristico è in forte ripresa e gli agenti di viaggio sono i protagonisti del ritorno alla normalità. Per Gioco Viaggi, che da molti anni rappresenta in Italia le principali compagnie crocieristiche, la Pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite. «Per anni il prodotto principale nelle nostre vendite – spiega Gigi Torre, Responsabile Gioco Viaggi – era Carnival. Ora è passato in seconda posizione mentre la prima è occupata dalle compagnie Premium». L’operatore crocieristico con sede a Genova si sta concentrando molto su Cunard la cui attenzione è focalizzata sul mercato internazionale. «Nel 2024 la nave nuova di Cunard, Queen Anne, andrà in nord Europa. Mentre Queen Victoria sarà tutto l’anno in Mediterraneo – aggiunge Torre – Ci stiamo organizzando in vista di questi eventi». Se prima del Covid i Caraibi dominavano l’estate, ora l’operatore è concentrato su Nord Europa e Mediterraneo. Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio Gioco Viaggi spinge molto sull’ Alaska perché tutte le compagnie hanno diverse navi dedicate. Tra le nuove destinazioni c’è sicuramente l’Australia: l’operatore ligure sta affilando le armi per garantire un’offerta di alto livello, da Carnival a Princess fino a Seabourn. «Nel 2024 l’offerta si arricchirà con due ex navi della Costa Crociere – conclude Torre - Carnival Venezia da New York su Bermuda e Caraibi e Carnival Firenze dalla California. Mentre per Princess arriverà la Sun Princess». [post_title] => Gioco Viaggi, crociere in forte ripresa. Focus sulle Compagnie Premium [post_date] => 2023-03-10T15:03:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678460626000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "a urbino il primo tod hospitality per valorizzare lofferta ricettiva del territorio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2136,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Una bella iniziativa che siamo orgogliosi di veder debuttare qui a Urbino\" . Così l'assessore al Turismo della città marchigiana patrimonio Unesco, Roberto Cioppi, in occasione della conferenza stampa odierna di presentazione della prima edizione dei Travel Open Day Hospitality: l'evento marketplace - networking che il gruppo Travel Quotidiano inaugurerà il prossimo 22 marzo negli spazi Data – Orto dell’Abbondanza di Borgo Mercatale; primo appuntamento di un'iniziativa itinerante che coinvolgerà molte regioni italiane.\r

\r

\"Proprio in questo periodo il nostro comune è impegnato nell'aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco - ha proseguito Cioppi -. In tale contesto, il turismo è un elemento fondamentale. Ma deve essere valorizzato nella maniera giusta, avendo riguardo alle istanze ambientali e sociali del territorio, nonché alla difesa della cultura locale. Ci vuole professionalità e sensibilità per accrescere il nostro appeal. Ecco perché è importante ospitare\r

\r

[caption id=\"attachment_439710\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Roberto Cioppi[/caption]\r

\r

eventi come i Travel Open Day Hospitality: favorire l'incontro tra le migliori strutture ricettive della destinazione e i fornitori più attenti all'innovazione e alle esigenze contemporanee dell'industria dei viaggi significa infatti contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta turistica a 360 gradi\".\r

\r

A patrocinare l'appuntamento urbinate, oltre allo stesso comune, anche la regione Marche, insieme all'associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. Tra le collaborazioni da segnalare c'è poi quella con la società specializzata nell'organizzazione di eventi, Asteres. \"Non solo - ha aggiunto Federico Scaramucci, presidente di un altro partner della manifestazione come Inside Marche Live (l'associazione che riunisce i tour operator incoming della regione) -. All'Orto dell’abbondanza ci saranno anche gli studenti dell'alberghiero di Piobbico: un'occasione per avvicinare ulteriormente scuola e mondo del lavoro. E poi ci saremo naturalmente noi tour operator. Perché per chi fa incoming è importante confrontarsi con strutture di qualità\".\r

\r

In calendario dalle 9 del mattino alle 17 circa, l'evento coinvolgerà il meglio dell'offerta turistica del territorio, che avrà la possibilità sia di fare networking, sia di incontrare alcuni tra i migliori fornitori del settore, tra cui anche società It da oltreconfine, provenienti da Svizzera e Francia. \"Al momento contiamo già su una cinquantina di strutture ricettive iscritte - ha concluso Claudio Dell’Accio, responsabile Tod Hospitality -. Ma per partecipare c'è ancora tempo fino al giorno stesso della manifestazione. Alla quale, mi piace ricordare, parteciperà anche il guru del revenue management italiano, Franco Grasso, che terrà un intervento ad hoc nel corso della giornata\".\r

\r

Le strutture ricettive possono registrarsi per la partecipazione gratuita a questo link: travelquotidiano.com/todho. Per informazioni scrivere a: eventi@travelopenday.com\r

\r

","post_title":"A Urbino il primo Tod Hospitality: per valorizzare l'offerta ricettiva del territorio","post_date":"2023-03-13T12:56:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678712218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 1749, la famiglia Waldner, è votata all’arte dell’ospitalità nel Romantik Hotel Oberwirt . Da allora tante generazioni (ben 11) si sono susseguite con un unico scopo: far scoprire i piaceri della vita ai propri ospiti. Joseph Waldner e la figlia Barbara si dedicano a rendere speciali le vacanze, nell’elegante struttura di stile classico, con la cucina gourmet da gustare nelle antiche e raffinate stube in legno e tra i giardini fioriti, nelle raffinate camere e suite, fino ai momenti di benessere nelle due piscine di cui una immersa nel grande parco fiorito, con vista panoramica sulle vette.\r

\r

La nuova spa Amadea vanta sauna finlandese e biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, sala fitness e 4 sale relax tra cui una con le profumate e benefiche pareti di fieno, e trattamenti ispirati alla natura dei dintorni a base di miele, fango, vinaccioli e rose.\r

\r

L’Oberwirt è anche un wine hotel, che vanta una nuova e splendida cantina con una sala per le degustazioni guidate - dedicata alla padrona di casa Barbara - e 500 etichette internazionali selezionate, tra cui quelle della tenuta vinicola di famiglia.\r

\r

\r

\r

Settimane primaverili Dal 16 aprile al 14 maggio 2023, l’offerta Settimane primaverili comprende 7 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 6 cene con menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione, una raffinata cena di gala di 6 portate con musica dal vivo (il giovedì), un buono del valore di 70 euro per persona alla Spa, degustazione di vini, un’escursione primaverile con Wally, benvenuto in camera con una bottiglia di succo di mela, a partire da 1.336 euro per persona.\r

\r

Romantici soggiorni in coppia. Per una vacanza di coppia il Romantik Hotel Oberwirt propone Giornate per deliziarsi che include: 3 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 1 romantica cena a lume di candela nel ristorante á la carte, 1 trattamento di coppia alla Spa (50 minuti), benvenuto con 1 bottiglia di spumante in camera, a partire da 562 euro per persona. Le Giornate dei Piaceri sono ideali per ricaricare le energie includono 4 notti in mezza pensione con menu di 5 portate a scelta e un buono del valore di 45 euro per persona alla Spa. Il prezzo è a partire da 702 euro a persona.\r

\r

Per i Wine Lover. Gli amanti del vino possono approfittare della proposta Momenti di Piacere che comprende 5 pernottamenti, 4 menu di 5 portate a scelta nell'ambito della mezza pensione, 1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte, una degustazione di vini, e un buono del valore di 75 euro per persona alla Spa, a partire da 955 euro per persona. \r

\r

Per i Golfisti. Gli appassionati di golf hanno a disposizione l’offerta Golf Stay, che include 7 notti con ricca prima colazione a buffet, menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione ogni sera, 1 massaggio completo per persona alla SPA (50 minuti), la Golf In Card che offre sconti sui vicini 6 campi da golf, informazioni e prenotazioni presso la reception. Prezzo a partire da 1.108 euro a persona.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Romantik Hotel Oberwirt rafforza l'offerta, la nuova Spa Amadea accoglie gli ospiti","post_date":"2023-03-13T12:19:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678709975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437896\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Mele[/caption]\r

Ita Airways e Astoi confermano la solida collaborazione nata con l’avvio operativo della compagnia di bandiera e rinnovata con la proroga del protocollo d’intesa per tutto il 2023. Nel protocollo sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i tour operator dell’associazione.\r

Il protocollo, rinnovato anche per il 2023, comprende l’allineamento di alcune policy della compagnia e di alcuni obblighi cui sono tenuti gli operatori. Si attesta il riconoscimento del ruolo degli operatori tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori.\r

Nell’accordo tra il vettore e l’associazione, spiccano alcuni aspetti: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato.\r

Il protocollo d’intesa anche quest’anno prevede inoltre la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato, adempiendo pienamente alla Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici - art- 38 Codice del Turismo – che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro.\r

Commenta Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori di Astoi Confindustria Viaggi: “Attraverso una serie di prerogative esclusive l’accordo sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte di Ita Airways. Questo si traduce in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale; chi viaggia con i tour operator Astoi e Ita Airways beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”.\r

Rinnovato anche l’annullamento dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore: in questi casi Ita Airways anche per tutto il 2023 riconoscerà ai Tour Operator il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_426352\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emiliana Limosani[/caption]\r

“Per il terzo anno consecutivo firmiamo il protocollo Astoi e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche ed attente alle esigenze del mercato – dichiara Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways – Il 2022 è stato un anno allo stesso tempo difficile ed entusiasmante che ha visto una forte ripresa del segmento Leisure, grazie anche ad un aumento delle destinazioni offerte, quali le Maldive, il Giappone e non ultima la ripresa del Nord America. La contribuzione del traffico tour operating sul totale delle vendite indirette è stata del 9%. Per noi la fiducia accordatoci dai tour operator, player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio e sono la base della nostra strategia commerciale – aggiunge Limosani – la novità per il 2023 sarà che tutti gli associati, sia Iata che non Iata, avranno la possibilità di prenotare i gruppi sul sistema prenotazioni GSO senza sostenere alcun costo inziale”.\r

","post_title":"Ita e Astoi confermano per il terzo anno consecutivo la loro collaborazione","post_date":"2023-03-13T11:41:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678707707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going prosegue la sua corsa sul fronte outgoing e incoming. Il to del gruppo Msc porta avanti i propri progetti ambiziosi lanciando nuove destinazioni, nuovi resort in vista della stagione estiva e per il prossimo inverno, come in Sardegna e sul mar Rosso, affiancati anche da progetti incoming. \"Dopo la riorganizzazione, stiamo portando avanti il nostro piano quinquennale completamente in linea con le previsioni e anche con soddisfazione - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer di Going -. Ampio spazio all'outgoing con il Nord America e Caraibi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano, nonché sul medio raggio con la Turchia e l'Egitto su cui puntiamo molto, perché stiamo notando una fortissima ripresa delle richieste sia da gruppi sia da individuali con interesse culturale, Nilo e balneare. Anche le linee di prodotto Going Resort e Going4Cruise sono completamente a disposizione delle agenzie. Inoltre partiamo finalmente con Going2Italy per l'incoming dei mercati esteri, con l'apertura di uffici e grandi potenzialità. Abbiamo fatto pure passi importanti confermando la presenza capillare sul territorio e senza limiti di distribuzione per posizionarci al meglio come operatore di livello su molte destinazioni, anche grazie all' acquisizione di marchi e alla partnership con Msc\".\r

\r

L'impegno del to prosegue poi su proposte culturali e taylor made, ma anche su tour da abbinare alle crociere su Stati Uniti, Egitto o Turchia. Di pari passo sarà rafforzata l'offerta incoming abbinata al prodotto cruise dai porti italiani per diversificare le attività, sia come fornitori di prodotti Msc, con la creazione e gestione di pre o post tour abbinati alle crociere, sia come Going tour operator. \"Sarà rafforzato anche il rapporto con le agenzie attraverso eventi e incontri di formazione presso la sede di Milano e i nuovi uffici di Napoli che hanno segnato l'arrivo nel sud Italia del to - commenta il manager -. Riscontriamo un crescente interesse con richieste di preventivi per le destinazioni orientali e l’Africa, i costi si stanno riassessestando e la competizione si riapre; possiamo tornare agli scenari di prima e registriamo dati incoraggianti, aspettiamo anche un miglioramento tariffario da parte dei vettori\".","post_title":"L'offerta Going cresce a 360 gradi tra lungo e medio raggio. Focus anche sull'incoming","post_date":"2023-03-13T10:41:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678704099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441340\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Andrea Gilardi, il responsabile commerciale e marketing di Sigismondo Travel, Angelo Russo, Antonio Russo e Claudio Antonio Bergomi[/caption]\r

\r

Un’operazione da sempre orientata alle famiglie, che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, grazie a un’offerta ricettiva variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Torna Io volo da Forlì: la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dall'aeroporto romagnolo Ridolfi. Confermate le tre destinazioni (Sicilia, Sardegna e Puglia), il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la programmazione coprirà, almeno su due mete, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati.\r

«Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli - spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel –. Dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna. Con Forlì c’è stato da subito feeling. Inutile dire quanto questo tipo di partnership facciano bene al territorio in termini di sviluppo, di servizi per i cittadini e di opportunità di crescita».\r

\r

Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly e operate da Aeroitalia. «Siamo orgogliosi – commenta Andrea Gilardi, business aviation manager di Forlì Aeroport - di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel che torna a mettere il nostro scalo al centro delle esperienze di viaggio dei romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del nostro bacino d’utenza, oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio».\r

\r

A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì Point nel centro storico di Rimini, oltre che con il coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto. «Crediamo talmente tanto in questa iniziativa e nel valore del prodotto – chiosa Claudio Antonio Bergomi, oggi project manager di Sigismondo Travel con un passato nei maggiori tour operator italiani –, che porteremo 60 adv a toccare con mano non solo le nostre strutture, ma anche a vivere l’esperienza di volo da Forlì, con i nuovi velivoli messi a disposizione da Go to Fly».\r

\r

È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento, a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel. Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023.","post_title":"Torna Io volo da Forlì: la programmazione Sigismondo Travel dallo scalo romagnolo","post_date":"2023-03-13T10:19:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678702777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce in Italia la richiesta di proposte turistiche sostenibili. Lo conferma Paloma Blazquez, country manager Southern Europe di Evaneos, la piattaforma dedicata ai viaggi su misura e responsabili in diretta connessione con agenzie locali per valorizzare viaggi responsabili: \"Da oltre dieci anni proponiamo in Italia questo tipo di prodotti e lo slow travel: il mercato tricolore si conferma uno dei principali bacini insieme alla Spagna. Il 2022 si è rivelato un anno di completa ripresa e anche le aspettative per la prossima estate sono molto interessanti. Abbiamo notato non solo una crescita di richieste ma anche un'attenzione maggiore da parte delle agenzie di viaggio italiane affiliate, che attualmente sono circa 60, tutte selezionate e in linea con la nostra mission: richiedono viaggi ed esperienze più rispettosi e a contatto con le realtà locali. In generale, abbiamo registrato una crescita notevole da vari tipi di target di viaggiatori ma soprattutto le famiglie sono state il traino di questo ultimo periodo, non solo per le destinazioni estere ma anche per l'Italia stessa come la Toscana, Sicilia e Umbria\".\r

\r

L'offerta è sempre più ampia: non solo mete a lungo raggio come le novità Uganda e Uzbekistan che si affiancano alle più consolidate Perù, Tanzania, Islanda, Giordania ma anche numerose new entry per il corto raggio. Tante infatti le proposte in Italia e Spagna con il lancio di nuovi itinerari, in treno e a piedi, anche in località già note, ma per conoscerle in modo diverso. Si rafforza poi l'impegno di Evaneos per mantenere l'87% dell'importo di ogni viaggio a favore degli attori locali delle destinazioni visitate: \"Modello che permette commissioni più basse e margini più alti per le agenzie che propongo questa forma di turismo che ha come obiettivo migliorare le condizioni economico-sociali dei territori interessati dalla proposta\", prosegue Paloma Blazquez . Inoltre, si rafforzano le iniziative dedicate alla formazione e al supporto delle adv, tramite l'organizzazione due volte l'anno di alcuni workshop in Italia per promuovere al meglio i progetti di sostenibilità anche grazie alla raccolta fondi attivata alla fine del 2022 e che ha raccolto 20 milioni di euro.\r

\r

\"Lavoriamo in più di 160 destinazioni in tutto il mondo e sono stati 600 mila i viaggiatori che si sono affidati a noi. Crediamo di poter trainare la crescita del settore con questa concezione di viaggio - conclude Paloma Blazquez -. Basti pensare che abbiamo anche rilevato l'aumento di budget e la permanenza media dei turisti\".","post_title":"Evaneos, Blazquez: Italia mercato in crescita, sempre più richieste per il turismo sostenibile","post_date":"2023-03-13T10:05:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678701923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Travel Experience di Gattinoni ha partecipato al Parau Parau Tahiti 2023 per arricchire la sua proposta di viaggio con esperienze esclusive. La fiera internazionale del turismo della Polinesia francese è stata l’occasione per riscoprire l’offerta di accoglienza turistica dell’arcipelago. Gattinoni privilegia il turismo sostenibile aiutando la popolazione locale e lavorando con i DMC locali, ma propone anche la garanzia delle grandi catene e offre al cliente un’esperienza a 360°; con hotel di fascia medio alta e il supporto di guide esperte.\r

\r

«Sappiamo che un viaggio è un’esperienza soggettiva, quindi comprendiamo le esigenze e i sogni del cliente. - afferma Elisabetta Rullo, product specialist Oceania e Giappone e team leader - A partire da essi e grazie alle nostre conoscenze, creiamo un’esperienza unica. La pandemia ci ha insegnato che è giusto personalizzare sempre di più il viaggio e offrire qualcosa di originale e diverso. La Polinesia è una destinazione che Travel Experience tratta dal 2017. Una terra dove il viaggiatore trova gli spazi, i contatti umani e tutto ciò che fa stare bene, anche piccole esperienze esclusive come una lezione di yoga su una barca o sui motu – lingue di sabbia che emergono dal mare - costruendo bei ricordi da portare a casa e da richiamare alla mente per illuminare la vita quotidiana».","post_title":"Travel Experience Gattinoni: vivere la destinazione a 360°","post_date":"2023-03-13T09:59:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678701588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata sottoscritta la sesta edizione del Patto per il lavoro nel settore del Turismo, l’accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2023. La misura, finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, mira, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, ad incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici che di durata dell’occupazione degli addetti.\r

\r

Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1 marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre.\r

\r

«Il Patto per il lavoro nel turismo è una delle forme più avanzate di collaborazione che Regione Liguria mette in campo tra il mondo delle imprese, soprattutto quelle turistiche, sulle quali abbiamo molto puntato in questi anni in termini di sviluppo, e il mondo della formazione e delle professionalità che servono per migliorare sempre di più la nostra offerta turistica – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Si tratta del primo accordo del genere sottoscritto in Italia, uno strumento importante per aiutarci a trovare le professionalità adatte a migliorare la qualità della nostra offerta turistica anno dopo anno. Durante il covid lo abbiamo autorizzato per dare una mano alle imprese che hanno molto faticato».\r

\r

«A partire dal 2018 il Patto per il lavoro nel settore turismo è divenuto un caposaldo della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro poiché riteniamo di importanza strategica che questa amministrazione mantenga un supporto al comparto turistico in quanto volano dell'economia e dell'occupazione ligure – dichiara l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - Negli anni 2020 e 2021 il Patto ha svolto un ruolo fondamentale di sostegno alle imprese per arginare gli effetti della pandemia e per questo si ritenne opportuno accorciare significativamente la durata dei contratti incentivabili. Dal 2022 si è deciso di tornare allo spirito originale del Patto che nacque come intervento volto a favorire il complesso processo di destagionalizzazione e abbiamo ottenuto un ottimo risultato: 953 domande presentate dalle imprese per circa 10 milioni di euro che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno abbiamo incrementato ulteriormente la durata dei contratti oggetti di incentivo a partire da sette mesi, con l'impegno espresso di ritornare nel 2024 ad incentivare unicamente contratti di durata pari o superiore agli otto mesi».\r

\r

«Un’ ulteriore azione intrapresa, grazie al Fondo Sociale Europeo, per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in un settore strategico per la Liguria – spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Come Regione stiamo mettendo in atto azioni concrete, anche nell’ambito della formazione, per far sì che le aziende che cercano personale da assumere, possano aderire ai bandi attivi e possano trovare personale qualificato da inserire in organico. Stiamo lavorando per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere il nostro territorio».","post_title":"Liguria, nuovo patto per il Turismo per supportare le imprese e migliorare l'offerta","post_date":"2023-03-13T09:10:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678698657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439793\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La Enchanted Princess[/caption]\r

\r

Il mercato crocieristico è in forte ripresa e gli agenti di viaggio sono i protagonisti del ritorno alla normalità. Per Gioco Viaggi, che da molti anni rappresenta in Italia le principali compagnie crocieristiche, la Pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite.\r

\r

«Per anni il prodotto principale nelle nostre vendite – spiega Gigi Torre, Responsabile Gioco Viaggi – era Carnival. Ora è passato in seconda posizione mentre la prima è occupata dalle compagnie Premium».\r

\r

L’operatore crocieristico con sede a Genova si sta concentrando molto su Cunard la cui attenzione è focalizzata sul mercato internazionale.\r

\r

«Nel 2024 la nave nuova di Cunard, Queen Anne, andrà in nord Europa. Mentre Queen Victoria sarà tutto l’anno in Mediterraneo – aggiunge Torre – Ci stiamo organizzando in vista di questi eventi».\r

\r

Se prima del Covid i Caraibi dominavano l’estate, ora l’operatore è concentrato su Nord Europa e Mediterraneo. Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio Gioco Viaggi spinge molto sull’ Alaska perché tutte le compagnie hanno diverse navi dedicate.\r

\r

Tra le nuove destinazioni c’è sicuramente l’Australia: l’operatore ligure sta affilando le armi per garantire un’offerta di alto livello, da Carnival a Princess fino a Seabourn.\r

\r

«Nel 2024 l’offerta si arricchirà con due ex navi della Costa Crociere – conclude Torre - Carnival Venezia da New York su Bermuda e Caraibi e Carnival Firenze dalla California. Mentre per Princess arriverà la Sun Princess».","post_title":"Gioco Viaggi, crociere in forte ripresa. Focus sulle Compagnie Premium","post_date":"2023-03-10T15:03:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678460626000]}]}}