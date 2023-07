A Taranto, il prossimo 27 ottobre, l’edizione 2023 dell’Italian Cruise Day Si terrà presso il castello Aragonese di Taranto, il prossimo 27 ottobre l’undicesima edizione dell’Italian Cruise Day: il forum dedicato alla crocieristica in Italia ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica. L’appuntamento, sbarca per la prima volta in Puglia ed è organizzato quest’anno in partnership con l’autorità di Sistema Portuale del mar Ionio e con il comune di Taranto. Il forum si pone come il più importante momento di approfondimento e business networking per tutti i professionisti dell’industria crocieristica nazionale, che si confronteranno sulle ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi, gli attori e le prospettive future del settore.

