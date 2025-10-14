Il turismo del futuro: Mastercard traccia la via

Nell’estate 2025, la spesa turistica ha segnato un incremento del 5,8% rispetto all’estate precedente, con una crescita marcata del turismo internazionale (+9,5%). Stabile invece la componente domestica. L’analisi stilata dall’osservatorio di Mastercard ha l’obiettivo di permettere ai territori di riconoscere le reali potenzialità del proprio comparto turistico e calibrare investimenti, promozione e servizi.

Grazie alla sua capillare presenza nei circuiti di pagamento di ogni settore merceologico, Mastercard è infatti in grado di elaborare analisi predittive estremamente dettagliate, che aiutano enti pubblici, dmo, amministrazioni locali e organizzatori di eventi a prendere decisioni più consapevoli.

«Da un paio d’anni abbiamo avviato un osservatorio che condividiamo con i nostri clienti – spiega Luca Corti, country manager di Mastercard per l’Italia -. L’obiettivo è aiutare territori grandi e piccoli a comprendere meglio l’evoluzione dell’offerta e costruire strategie turistiche sempre più allineate alla domanda. Ogni dato va letto e interpretato alla luce delle specifiche esigenze».

Le analisi

Le analisi si concentrano su diversi aspetti: Paesi di provenienza dei turisti, livelli e tipologie di spesa, periodi e stagioni con maggiore afflusso, impatti economici di eventi e iniziative locali.

L’approccio analitico di Mastercard troverà presto spazio anche in settori complementari al turismo, come porti, aeroporti e stazioni, con l’obiettivo di suggerire interventi concreti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori e ottimizzare la mobilità.

«Collaboriamo con regioni come Veneto ed Emilia-Romagna, oltre che con Destination Verona Garda e con numerosi comuni e dmo. Ora stiamo ampliando il progetto con verticali specifici per i trasporti. È una formula che funziona e che ci permette di essere un punto di riferimento per chi vuole costruire il turismo del futuro».