Sekurest si allea a Partner Solution

7 ottobre 2025 12:00
Roberto Gondoli
Sekurest stringe una nuova partnership con con Partner Solution, software house creatrice di SferaNet, gestionale adottato da migliaia di agenzie di viaggio e tour operator italiani.
La collaborazione ha portato all’integrazione tra Sekurest e SferaNet, con l’obiettivo di semplificare la gestione operativa e finanziaria degli operatori della travel industry. Il risultato è un’unica interfaccia per gestire pratiche di viaggio, incassi e pagamenti in modo fluido, sicuro e tracciabile.
Grazie a questa partership gli operatori potranno beneficiare di incasso multicanale, pagamenti b2b smart, riconciliazione automatica, reportistica avanzata.
L’obiettivo comune è semplificare i processi, ridurre i rischi operativi e migliorare la marginalità delle Agenzie, in un contesto di crescente digitalizzazione dell’intero settore del travel.
Uno strumento per le adv
«Con questa partnership portiamo il nostro ecosistema di pagamenti direttamente nel cuore operativo delle agenzie – dichiara Carlo Schiavon, co-founder e ceo di Sekurest – . L’integrazione con SferaNet è un passo decisivo per offrire soluzioni semplici, sicure e scalabili a chi vive ogni giorno le sfide del turismo organizzato».
«La solidità del software SferaNet nasce da anni di ascolto e vicinanza agli operatori del turismo. La partnership con Sekurest ci consente di mettere a disposizione delle agenzie uno strumento ancora più completo e affidabile, che unisce la nostra esperienza gestionale a soluzioni di pagamento evolute – aggiunge Roberto Gondoli, ceo di Partner Solution -. Un passo che conferma l’impegno di Partner Solution a garantire continuità, efficienza e serenità nella gestione quotidiana».
La partnership verrà presentata durante Ttg Travel Experience. Saranno disponibili demo live presso Sekurest (pad. A1, stand 401); Partner Solution (pad. A1, stand 427).
