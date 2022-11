Travel Open Day: grande successo oggi all’Hard Rock Cafe di Firenze

Grande affluenza di agenzie di viaggio oggi al Travel Open Day che si è svolto all’Hard Rock Cafe di Firenze, ottima location in una zona vivace della capitale toscana circondata da prestigiosi ristoranti e negozi esclusivi.



L’evento ha visto come protagonisti Albatravel, Easy Market, l’Ente Nazionale Croato per il Turismo, Msc Crociere, I Grandi Viaggi, Mikrotour, Grandi Navi Veloci, Lipica, Ferrovia Retica, Snav, Tois – Yescode.com, Vola con Gully, Thermana, Atlantida, Noleggiare, Binter, Falkensteiner Hotels & Residences, Thaiti Tourisme, Lab Travel – Euphemia, Mapo Travel, Arcipelago, Grotte di Frasassi, Deutsche Hospitality, I Viaggi del Cavallino, Nuovevacanze, Global Assistance, Nitrodi Viaggi e Amareitalia.

“Siamo felici che l’evento abbia riscosso questo grande successo – dichiara Simona Pampaloni (nella foto), sales & marketing manager dell’Hard Rock Cafe Firenze -. Un’occasione importante che potrà contribuire a dare impulso al turismo di Firenze e all’incoming. L’Hard Rock Cafe di Firenze è una location ideale per qualsiasi tipo di evento per le numerose soluzioni che propone a privati, aziende e gruppi di turisti e per la sua variegata offerta su catering e intrattenimento personalizzato”.

In un’atmosfera allegra tra i celebri cimeli musicali che connotano l’Hard Rock Cafe in tutto il mondo, gli agenti di viaggio hanno potuto incontrare gli operatori ed essere aggiornati sulle novità di Msc Crociere presentate in conferenza da Lorenzo Bolli, sales account della compagnia.

