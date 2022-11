Maggiore nuovo sponsor di Volley Lube

Nuovo sponsor per la squadra di pallavolo marchigiana Lube Volley che ha siglato una partnership con Maggiore, brand parte di Avis Budget Group. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2023, rappresenta per Maggiore un’importante alleanza all’interno del mondo sportivo e arriva con una squadra e una società simbolo dell’eccellenza made in Italy all’estero. La squadra, che gioca le sue partite a Civitanova Marche, è infatti di proprietà dell’azienda di Cucine Lube, tra i più importanti colossi italiani del mobile, che ha dato origine alla società pallavolistica nel 1990. La bacheca della Lube conta oggi un Mondiale per club, sette scudetti, due Champions League e tanti altri trofei.

“Aver siglato questo accordo è per noi motivo di orgoglio perché ci consente di sostenere una realtà sportiva radicata sul territorio che ha raggiunto il successo a livello internazionale –commenta Gianluca Testa, managing director, Southern Europe, the Uk and European Central Operations, Avis Budget Group –. Ci auguriamo che questa collaborazione sia solo l’inizio di un percorso comune volto a valorizzare l’eccellenza dell’Italian style nel mondo”.

Nell’ambito della sponsorizzazione, saranno presenti in campo i loghi di Maggiore e quelli di Amicoblu, brand parte di Avis Budget Group specializzato nel noleggio di veicoli commerciali