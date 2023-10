Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall’apertura Informazione PR Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals. Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024. La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un’esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali “Sandals Firsts”. Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali. Le Suite ‘Next Level’ Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un ‘Sandals First’, le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d’occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi.



Ristorazione: cosa bolle in pentola? Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari. Ecco alcune novità:

– Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista

– Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia.

– Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto.

– Parisol, beach-club e ristorante all’aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto. Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell’orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell’acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante. La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare. Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts:

https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals. Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024. La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un'esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali "Sandals Firsts". Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali. Le Suite 'Next Level' Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un 'Sandals First', le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d'occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi. [gallery ids="454263,454264,454265,454266,454267,454268"] Ristorazione: cosa bolle in pentola? Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari. Ecco alcune novità: - Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista - Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia. - Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto. - Parisol, beach-club e ristorante all'aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto. Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell'orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell'acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante. La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare. Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts: https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com [post_title] => Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall'apertura [post_date] => 2023-10-27T14:09:07+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698415747000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454994 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Francoforte è il primo scalo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutte le compagnie aeree, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto. Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d'imbarco. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l'app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L'intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi. Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12.000 passeggeri al check-in, al controllo delle carte d'imbarco e ai gate d'imbarco. "Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza - ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all'aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto". "Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un'esperienza - con l'aiuto di Sita e Nec - che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree - ha aggiunto Pierre Dominique Prümm, membro dell'executive board aviation and infrastructure di Fraport, società di gestione dell'aeroporto di Francoforte -. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check-in, la pre-sicurezza e i gate d'imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia". [post_title] => Francoforte: primo scalo europeo a proporre l'utilizzo della biometria a tutti i vettori [post_date] => 2023-10-27T12:06:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698408396000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Air France decolla con un network di 167 destinazioni - 84 a lungo raggio e 83 a medio raggio. La compagnia opererà quindi, tra novembre 2023 e marzo 2024, a livelli prossimi a quelli dell'inverno 2019, e precisamente al 98% della capacità del 2019 in termini di posti-chilometro disponibili sui voli a lungo raggio. La winter alle porte vedrà un aumento del 20% delle capacità verso il Nord America rispetto al 2019, con fino a 212 voli settimanali verso 20 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Raleigh-Durham (Carolina del Nord) entrerà a far parte della rete Air France a partire dal 30 ottobre 2023, con 3 voli settimanali su Boeing 787-9. Più a sud, Air France rafforzerà i suoi servizi verso l'America centrale e meridionale con l'introduzione di un servizio giornaliero per San José (Costa Rica) con Airbus A350-900. Nei Caraibi, il 1° dicembre 2023, Air France inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Saint-Martin - un volo settimanale a bordo di un Airbus A320. Crescita anche verso l'Asia dove, anche se ancora al di sotto dei livelli del 2019, la capacità aumenterà del 60% rispetto all'inverno 2022-2023, grazie alla Cina e al Giappone. La compagnia manterrà i voli giornalieri per Pechino, Shanghai e Hong Kong per tutto l'inverno e aggiungerà un secondo volo per Tokyo-Haneda. Quest'inverno, la compagnia volerà fino a 16 volte a settimana verso i due aeroporti di Tokyo. Infine, quest'inverno riprenderanno i voli giornalieri per Bangkok (Thailandia) e la destinazione godrà di un massimo di 10 voli settimanali durante i mesi di punta di gennaio e febbraio 2024. A partire dal 29 ottobre 2023, Air France inizierà a volare verso Abu Dhabi mentre in Africa il vettore vola ora tutti i giorni a Nairobi (Kenya), mentre il servizio per Dar Es Salaam (Tanzania), inaugurato a giugno come continuazione del servizio per Zanzibar (Tanzania), è stato esteso alla stagione invernale. Il medio raggio La rete di medio raggio vede il riavvio delle rotte stagionali tra Paris-Charles de Gaulle e Tromsø, Rovaniemi, Kittilä e Innsbruck. I voli per Cracovia sono stati estesi alla stagione invernale mentre, per ora, i voli da/per Tel Aviv rimangono sospesi (fino al 31 ottobre). La divisione low cost, Transavia France, volerà quest'inverno verso 84 città in 26 Paesi. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low-cost ad operare dagli aeroporti di Parigi. [post_title] => L'inverno di Air France conta 167 destinazioni. Più 20% la capacità sul Nord America [post_date] => 2023-10-27T11:16:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698405403000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la domanda per la capitale e con essa fioccano i nuovi progetti e le ristrutturazioni che, nonostante l'attuale contesto di alti tassi di interesse, stanno trasformando l'offerta alberghiera di Roma, ridandole tutto il glamour della Dolce vita: "Solo l'anno scorso in città si sono registrate quasi 35 milioni di presenze, per una crescita del 190,3% rispetto al 2021", ha raccontato Francesco Lupoi, partner dello studio di ingegneria e architettura Speri SpA, a margine dell'Italian Hospitality Investment Conference organizzata recentemente a Roma da Teamwork e Thrends. A Ithic il team della LupoiDesignStudio ha presentato, con il suo direttore creativo, Massimo Barbera, lo speech New Standards, Profitable Concepts, Well-Designed Hotels, per approfondire le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e condividere idee innovative con i leader del settore. “A Roma - ha proseguito Lupoi - la rinascita della Dolce vita è evidente dalle molteplici ristrutturazioni nel centro storico, sull’iconica via Veneto e dalle tante nuove aperture che vedranno nei prossimi anni una città totalmente trasformata”. Un fervore che si riscontra peraltro in tutto il Paese, "con un interesse crescente per i resort - conclude Lupoi -. Toscana, Sardegna e Puglia sono mete già tra le più richieste, alle quali se ne aggiungeranno presto molte altre, se sapremo investire sulle infrastrutture. L’interesse per la Sicilia è emblematico di come si potrebbe fare di più e meglio. Per quanto ci riguarda, attualmente stiamo lavorando, citando unicamente i cantieri di Roma, all'hotel Alexandra, al Baccarat, al Four Seasons e al The Social Hub nel quartiere di San Lorenzo. Inoltre, stiamo collaborando con Mtk nell’intervento di rigenerazione urbana alla stazione Tiburtina e con Colliers per il progetto di trasformazione dell’ex sede centrale della Banca nazionale del lavoro di Via Veneto". [post_title] => Lupoi, studio Speri: Roma si trasforma e ritrova tutto il glamour della Dolce vita [post_date] => 2023-10-27T10:56:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698404200000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna l’ormai tradizionale appuntamento di Ecoluxury Fair: la fiera internazionale sulla sostenibilità, giunta alla sesta edizione e presieduta da Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante, si terrà a Roma, tra il 9 e il 12 novembre, a Palazzo Taverna. Saranno quattro giorni di appuntamenti che partiranno alle 9.30 della data di apertura dell'evento con un workshop b2b, per poi proseguire col forum Turismo e Sostenibilità, nella seconda giornata, dalle 9.30 alle 13.30, e quindi chiudersi, tra l’11 e il 12 novembre, con un fam trip destinato agli operatori turistici con tappe a Roma e nel Lazio. “In questi quattro giorni - spiega lo stesso Ducrot – riuniremo a Roma gli imprenditori e i professionisti più illuminati per favorire opportunità di business e confronto di idee secondo il concetto del laboratorio in continua evoluzione”. Il turismo di alta gamma costituisce in particolare un comparto ormai consolidato che in Italia vale un quarto della spesa turistica totale (circa 25 miliardi) e che in Europa raggiunge quota 170 miliardi di euro con potenziale ancora inespresso che potrebbe arrivare a 520 miliardi (dati Eccia - European Cultural and Creative Industries Alliance). Uno sviluppo che s’intreccia con gli aspetti sostenibili dell’esperienza di viaggio e gli strumenti dell’innovazione tecnologica, sempre più prioritari tra le esigenze dei profili alto spendenti. Di questi e altri temi si discuterà perciò nel corso del forum del 10 novembre. A introdurre la discussione ci saranno, tra gli altri, l'amministratore delegato Enit, Ivana Jelinic, e il presidente del Convention Bureau di Roma e Lazio, Onorio Rebecchini. Si entrerà poi nel vivo del forum, che coinvolgerà anche Danilo Ragona (Able to Enjoy), Katia Scannavini (Action Aid), Gianluca Santilli (Osservatorio Bikeconomy), Ludovica Casellati (Luxury Bike Hotels), Paolo Cuccia (Artribune), Marcella Ercolini (Tourism Ireland) e Maria Paola de Rosa (Trenitalia). Spazio pure ai dati con le statistiche del lusso, nonché alle ultime frontiere dell’innovazione con un focus sulla smart mobility. Una sessione sarà infine destinata alle strategie da attivare per sensibilizzare i viaggiatori ai temi della sostenibilità, nell’ottica di promuovere scelte consapevoli che possano orientare il mercato al rispetto dell’ambiente. [post_title] => Al via a Roma, dal 9 al 12 novembre, l'edizione 2023 dell'EcoLuxury Fair [post_date] => 2023-10-26T13:22:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698326576000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454892 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' andata in scena a Milano Let's Blu! - Direzione Futuro, la convention del gruppo Bluvacanze che quest'anno ha riguardato circa 600 dipendenti della società di proprietà di Msc Cruises. Creato dall’agenzia Out of the Blu con Cisalpina Mice, l'evento ha coinvolto il pubblico in un crescendo motivazionale interattivo, focalizzandosi su cambiamento, evoluzione e sguardo verso il futuro. "Questa è la prima convention in cui prendono parte tutte le business unit del nostro gruppo: il travel retail, il tour operating e il corporate travel - racconta l'a.d., Domenico Pellegrino -. Abbiamo un’agenda fittissima di aperture e progetti. Volevamo accertarci che tutti ne fossimo partecipi. In particolare, abbiamo condiviso i processi di digitalizzazione, di internazionalizzazione e di sostenibilità che stanno caratterizzando il nostro presente e che daranno gli asset strategici per il nostro futuro". Per mettere un primo tassello nel percorso di sostenibilità del gruppo, la convention è stata resa carbon neutral grazie alla collaborazione con Rete Clima: sulla base del calcolo dell’impronta di carbonio, le emissioni di gas serra dell’evento, stimate in circa 18.210 Co2eq, sono state compensate attraverso il sostegno a un progetto di carbon offset internazionale in Rajasthan (India) e certificato secondo standard Vcs-Verra, che consiste nella generazione di elettricità da fonte eolica mediante l’installazione di 16 generatori di turbine eoliche. [post_title] => Novità e strategie delle tre business unit Bluvacanze alla convention Let's Blu! di Milano [post_date] => 2023-10-26T12:59:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698325180000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454869 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apertura delle prenotazioni con i fuochi artificiali per Club Med, che nei primi quattro giorni di vendite dedicate all'estate 2024, dal 17 al 20 ottobre, ha registrato volumi del 66% superiori a quelli dello stesso periodo del 2022. Un risultato trainato soprattutto dai cosiddetti repeater, che hanno contribuito per il 60% delle prenotazioni totali. “Questi risultati ci dimostrano che il comportamento degli italiani è cambiato durante il corso dell'anno e che decidono di anticipare sempre di più la prenotazione delle loro vacanze", osserva la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari. In quanto alle destinazioni di punta, la Turchia, con il Club Med Palmiye, ha registrato la miglior crescita delle vendite con un +675% rispetto allo scorso anno, anche grazie al nuovo volo diretto Sun Express Milano-Antalya che sarà disponibile da aprile 2024. Il Club Med Cefalù, unico della gamma Exclusive Collection del Mediterraneo, continua inoltre ad attirare i clienti italiani e segna un aumento del 26% sulle prenotazioni. Il Club Med Columbus Isle alle Bahamas ha invece mantenuto un andamento stabile rispetto al 2022, il Club Med Kani alle Maldive è cresciuto del 115%, mentre il Club Med Turkoise sulle isole Turks and Caicos ha raddoppiato le prenotazioni. Dai dati di Club Med emerge poi che il 70% delle partenze è pianificato sul secondo semestre del 2024: segno che anche gli italiani scelgono di programmare le proprie vacanze in largo anticipo anche per fronteggiare l’inflazione che pesa sull’aumento dei voli (specialmente quelli verso le mete di lungo raggio). [post_title] => Parte con i fuochi artificiali l'estate 2024 di Club Med: advance booking in forte crescita [post_date] => 2023-10-26T10:00:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698314451000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'industria turistica, presente e futura, sotto la lente di ingrandimento: è quel che promette di svelare l’esclusivo Wtm Global Travel Report che il prossimo 6 novembre sarà presentato in occasione dell'apertura del World Travel Market di Londra. L'indagine, realizzata in collaborazione con i ricercatori di Tourism Economics - società di Oxford Economics - metterà in luce le ultime tendenze del mondo dei viaggi, evidenziando come stanno cambiando esigenze e desideri dei viaggiatori e le destinazioni emergenti e in crescita per il 2024 e oltre. L'appuntamento è dunque per lunedì 6 novembre con il "Wtm Presents...A Global Travel Report" che rivelerà il rapporto completo in dettaglio, che sarà seguito da una tavola rotonda: 'The Industry Impact in associazione con Oxford Economics' che si svolgerà dalle 14:15 alle 15:30 all'Elevate Stage. “Il Wtm Global Travel Report dimostra il nostro impegno nel garantire alla comunità dei viaggiatori la visione più aggiornata delle tendenze che modellano il settore e supporterà le discussioni, gli incontri e la pianificazione che si svolgeranno durante i tre giorni al Wtm - ha spiegato Juliette Losardo, direttrice del Wtm -. Abbiamo collaborato con Oxford Economics, leader nei dati e nell’economia del turismo e il rapporto presenta i risultati della ricerca internazionale, utilizzando un’ampia banca dati che copre quasi 185 paesi in tutto il mondo come destinazioni e come mercati di origine e tutti i principali flussi turistici bilaterali in termini di visite, pernottamenti e sulla spesa, oltre a approfondimenti unici sul settore, il rapporto offre una prospettiva completa sul turismo”. Il rapporto descrive nel dettaglio l’andamento del mercato nel 2023 e prevede lo sviluppo dei viaggi leisure domestici e internazionali nel 2024. Considera l’impatto di sfide come l’inflazione e la compressione del costo della vita – e confronta le diverse fortune di diverse regioni e mercati. Il Wtm Global Travel Report approfondirà i fattori trainanti della domanda in quest’era post-pandemia, esaminando come e perché i viaggiatori danno priorità alle loro vacanze rispetto ad altri tipi di spesa e considerando le prospettive per i diversi dati demografici. Gli autori hanno anche studiato le questioni che riguardano il settore dei viaggi, che ha dovuto affrontare crisi come incendi, scioperi e carenza di personale mentre il settore si riprendeva. “Guardando al 2024, questo rapporto è lì per aiutare i delegati a costruire le loro strategie per l’anno a venire e oltre, armati di una comprensione più profonda delle forze che plasmano il futuro del nostro settore”. [post_title] => 'Wtm Global Travel Report': ecco le sfide e i trend dell'industria turistica mondiale [post_date] => 2023-10-26T10:00:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698314450000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “The Aruba Effect Generator” il nuovo concorso promosso dall'ente del Turismo di Aruba. L'iniziativa, valido fino al 3 dicembre 2023, permetterà di vincere 7 notti sull'isola caraibica, voli e soggiorno inclusi. L’hotel ospitante sarà il Boardwalk, un boutique hotel dal fascino caraibico che sorge in una delle oasi meglio conservate di Aruba, un giardino tropicale a pochi passi dal mare. L’hotel, che da anni si contraddistingue per il suo impegno green e la sua attenzione alla cultura e alle tradizioni locali, regalerà al fortunato vincitore un vero soggiorno caraibico all’insegna dell’allegria. “Sarai così felice che chiederai di essere iscritto al gruppo whatsapp della scuola (e non hai figli)”, “Sarai così felice che parteciperai alla riunione di condominio con tanto entusiasmo” e “Sarai così felice che ascolterai con interesse i vocali da 10 minuti”: ecco alcuni degli effetti positivi che un viaggio ad Aruba potrebbe avere su di voi. E come spesso succede con la felicità, più si condivide, più aumenta: sarà infatti sufficiente condividere l’Effetto sui social media o inviarlo a qualcuno che si ama per raddoppiare le possibilità di vincere. [post_title] => Aruba promuove la vacanza felice ai Caraibi con un nuovo concorso [post_date] => 2023-10-26T09:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698312648000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "uno sguardo sul sandals saint vincent and the grenadines mesi dallapertura" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1407,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals.\r

\r

Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024.\r

\r

La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un'esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali \"Sandals Firsts\". Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali.\r

\r

\r

\r

Le Suite 'Next Level'\r

\r

Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un 'Sandals First', le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d'occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi.\r

\r

[gallery ids=\"454263,454264,454265,454266,454267,454268\"]\r

\r

\r

\r

Ristorazione: cosa bolle in pentola?\r

\r

Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari.\r

\r

Ecco alcune novità:\r

- Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista\r

- Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia.\r

- Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto.\r

- Parisol, beach-club e ristorante all'aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto.\r

\r

Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell'orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell'acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante.\r

\r

La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare.\r

\r

Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts:\r

https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com\r

\r

\r

\r

","post_title":"Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall'apertura","post_date":"2023-10-27T14:09:07+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1698415747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francoforte è il primo scalo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutte le compagnie aeree, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto.\r

\r

Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d'imbarco. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l'app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L'intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi.\r

\r

Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12.000 passeggeri al check-in, al controllo delle carte d'imbarco e ai gate d'imbarco.\r

\r

\"Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza - ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all'aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto\".\r

\r

\"Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un'esperienza - con l'aiuto di Sita e Nec - che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree - ha aggiunto Pierre Dominique Prümm, membro dell'executive board aviation and infrastructure di Fraport, società di gestione dell'aeroporto di Francoforte -. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check-in, la pre-sicurezza e i gate d'imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia\".\r

\r

","post_title":"Francoforte: primo scalo europeo a proporre l'utilizzo della biometria a tutti i vettori","post_date":"2023-10-27T12:06:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698408396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Air France decolla con un network di 167 destinazioni - 84 a lungo raggio e 83 a medio raggio. La compagnia opererà quindi, tra novembre 2023 e marzo 2024, a livelli prossimi a quelli dell'inverno 2019, e precisamente al 98% della capacità del 2019 in termini di posti-chilometro disponibili sui voli a lungo raggio.\r

\r

La winter alle porte vedrà un aumento del 20% delle capacità verso il Nord America rispetto al 2019, con fino a 212 voli settimanali verso 20 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Raleigh-Durham (Carolina del Nord) entrerà a far parte della rete Air France a partire dal 30 ottobre 2023, con 3 voli settimanali su Boeing 787-9.\r

\r

Più a sud, Air France rafforzerà i suoi servizi verso l'America centrale e meridionale con l'introduzione di un servizio giornaliero per San José (Costa Rica) con Airbus A350-900. Nei Caraibi, il 1° dicembre 2023, Air France inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Saint-Martin - un volo settimanale a bordo di un Airbus A320.\r

\r

Crescita anche verso l'Asia dove, anche se ancora al di sotto dei livelli del 2019, la capacità aumenterà del 60% rispetto all'inverno 2022-2023, grazie alla Cina e al Giappone. La compagnia manterrà i voli giornalieri per Pechino, Shanghai e Hong Kong per tutto l'inverno e aggiungerà un secondo volo per Tokyo-Haneda. Quest'inverno, la compagnia volerà fino a 16 volte a settimana verso i due aeroporti di Tokyo. Infine, quest'inverno riprenderanno i voli giornalieri per Bangkok (Thailandia) e la destinazione godrà di un massimo di 10 voli settimanali durante i mesi di punta di gennaio e febbraio 2024.\r

\r

A partire dal 29 ottobre 2023, Air France inizierà a volare verso Abu Dhabi mentre in Africa il vettore vola ora tutti i giorni a Nairobi (Kenya), mentre il servizio per Dar Es Salaam (Tanzania), inaugurato a giugno come continuazione del servizio per Zanzibar (Tanzania), è stato esteso alla stagione invernale.\r

\r

Il medio raggio\r

\r

La rete di medio raggio vede il riavvio delle rotte stagionali tra Paris-Charles de Gaulle e Tromsø, Rovaniemi, Kittilä e Innsbruck. I voli per Cracovia sono stati estesi alla stagione invernale mentre, per ora, i voli da/per Tel Aviv rimangono sospesi (fino al 31 ottobre).\r

\r

La divisione low cost, Transavia France, volerà quest'inverno verso 84 città in 26 Paesi. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low-cost ad operare dagli aeroporti di Parigi.","post_title":"L'inverno di Air France conta 167 destinazioni. Più 20% la capacità sul Nord America","post_date":"2023-10-27T11:16:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698405403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda per la capitale e con essa fioccano i nuovi progetti e le ristrutturazioni che, nonostante l'attuale contesto di alti tassi di interesse, stanno trasformando l'offerta alberghiera di Roma, ridandole tutto il glamour della Dolce vita: \"Solo l'anno scorso in città si sono registrate quasi 35 milioni di presenze, per una crescita del 190,3% rispetto al 2021\", ha raccontato Francesco Lupoi, partner dello studio di ingegneria e architettura Speri SpA, a margine dell'Italian Hospitality Investment Conference organizzata recentemente a Roma da Teamwork e Thrends.\r

\r

A Ithic il team della LupoiDesignStudio ha presentato, con il suo direttore creativo, Massimo Barbera, lo speech New Standards, Profitable Concepts, Well-Designed Hotels, per approfondire le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e condividere idee innovative con i leader del settore. “A Roma - ha proseguito Lupoi - la rinascita della Dolce vita è evidente dalle molteplici ristrutturazioni nel centro storico, sull’iconica via Veneto e dalle tante nuove aperture che vedranno nei prossimi anni una città totalmente trasformata”.\r

\r

Un fervore che si riscontra peraltro in tutto il Paese, \"con un interesse crescente per i resort - conclude Lupoi -. Toscana, Sardegna e Puglia sono mete già tra le più richieste, alle quali se ne aggiungeranno presto molte altre, se sapremo investire sulle infrastrutture. L’interesse per la Sicilia è emblematico di come si potrebbe fare di più e meglio. Per quanto ci riguarda, attualmente stiamo lavorando, citando unicamente i cantieri di Roma, all'hotel Alexandra, al Baccarat, al Four Seasons e al The Social Hub nel quartiere di San Lorenzo. Inoltre, stiamo collaborando con Mtk nell’intervento di rigenerazione urbana alla stazione Tiburtina e con Colliers per il progetto di trasformazione dell’ex sede centrale della Banca nazionale del lavoro di Via Veneto\".","post_title":"Lupoi, studio Speri: Roma si trasforma e ritrova tutto il glamour della Dolce vita","post_date":"2023-10-27T10:56:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698404200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna l’ormai tradizionale appuntamento di Ecoluxury Fair: la fiera internazionale sulla sostenibilità, giunta alla sesta edizione e presieduta da Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante, si terrà a Roma, tra il 9 e il 12 novembre, a Palazzo Taverna. Saranno quattro giorni di appuntamenti che partiranno alle 9.30 della data di apertura dell'evento con un workshop b2b, per poi proseguire col forum Turismo e Sostenibilità, nella seconda giornata, dalle 9.30 alle 13.30, e quindi chiudersi, tra l’11 e il 12 novembre, con un fam trip destinato agli operatori turistici con tappe a Roma e nel Lazio.\r

\r

“In questi quattro giorni - spiega lo stesso Ducrot – riuniremo a Roma gli imprenditori e i professionisti più illuminati per favorire opportunità di business e confronto di idee secondo il concetto del laboratorio in continua evoluzione”. Il turismo di alta gamma costituisce in particolare un comparto ormai consolidato che in Italia vale un quarto della spesa turistica totale (circa 25 miliardi) e che in Europa raggiunge quota 170 miliardi di euro con potenziale ancora inespresso che potrebbe arrivare a 520 miliardi (dati Eccia - European Cultural and Creative Industries Alliance). Uno sviluppo che s’intreccia con gli aspetti sostenibili dell’esperienza di viaggio e gli strumenti dell’innovazione tecnologica, sempre più prioritari tra le esigenze dei profili alto spendenti.\r

\r

Di questi e altri temi si discuterà perciò nel corso del forum del 10 novembre. A introdurre la discussione ci saranno, tra gli altri, l'amministratore delegato Enit, Ivana Jelinic, e il presidente del Convention Bureau di Roma e Lazio, Onorio Rebecchini. Si entrerà poi nel vivo del forum, che coinvolgerà anche Danilo Ragona (Able to Enjoy), Katia Scannavini (Action Aid), Gianluca Santilli (Osservatorio Bikeconomy), Ludovica Casellati (Luxury Bike Hotels), Paolo Cuccia (Artribune), Marcella Ercolini (Tourism Ireland) e Maria Paola de Rosa (Trenitalia).\r

\r

Spazio pure ai dati con le statistiche del lusso, nonché alle ultime frontiere dell’innovazione con un focus sulla smart mobility. Una sessione sarà infine destinata alle strategie da attivare per sensibilizzare i viaggiatori ai temi della sostenibilità, nell’ottica di promuovere scelte consapevoli che possano orientare il mercato al rispetto dell’ambiente.\r

\r

","post_title":"Al via a Roma, dal 9 al 12 novembre, l'edizione 2023 dell'EcoLuxury Fair","post_date":"2023-10-26T13:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698326576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' andata in scena a Milano Let's Blu! - Direzione Futuro, la convention del gruppo Bluvacanze che quest'anno ha riguardato circa 600 dipendenti della società di proprietà di Msc Cruises. Creato dall’agenzia Out of the Blu con Cisalpina Mice, l'evento ha coinvolto il pubblico in un crescendo motivazionale interattivo, focalizzandosi su cambiamento, evoluzione e sguardo verso il futuro. \"Questa è la prima convention in cui prendono parte tutte le business unit del nostro gruppo: il travel retail, il tour operating e il corporate travel - racconta l'a.d., Domenico Pellegrino -. Abbiamo un’agenda fittissima di aperture e progetti. Volevamo accertarci che tutti ne fossimo partecipi. In particolare, abbiamo condiviso i processi di digitalizzazione, di internazionalizzazione e di sostenibilità che stanno caratterizzando il nostro presente e che daranno gli asset strategici per il nostro futuro\".\r

\r

Per mettere un primo tassello nel percorso di sostenibilità del gruppo, la convention è stata resa carbon neutral grazie alla collaborazione con Rete Clima: sulla base del calcolo dell’impronta di carbonio, le emissioni di gas serra dell’evento, stimate in circa 18.210 Co2eq, sono state compensate attraverso il sostegno a un progetto di carbon offset internazionale in Rajasthan (India) e certificato secondo standard Vcs-Verra, che consiste nella generazione di elettricità da fonte eolica mediante l’installazione di 16 generatori di turbine eoliche.","post_title":"Novità e strategie delle tre business unit Bluvacanze alla convention Let's Blu! di Milano","post_date":"2023-10-26T12:59:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698325180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apertura delle prenotazioni con i fuochi artificiali per Club Med, che nei primi quattro giorni di vendite dedicate all'estate 2024, dal 17 al 20 ottobre, ha registrato volumi del 66% superiori a quelli dello stesso periodo del 2022. Un risultato trainato soprattutto dai cosiddetti repeater, che hanno contribuito per il 60% delle prenotazioni totali.\r

\r

“Questi risultati ci dimostrano che il comportamento degli italiani è cambiato durante il corso dell'anno e che decidono di anticipare sempre di più la prenotazione delle loro vacanze\", osserva la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari.\r

\r

In quanto alle destinazioni di punta, la Turchia, con il Club Med Palmiye, ha registrato la miglior crescita delle vendite con un +675% rispetto allo scorso anno, anche grazie al nuovo volo diretto Sun Express Milano-Antalya che sarà disponibile da aprile 2024. Il Club Med Cefalù, unico della gamma Exclusive Collection del Mediterraneo, continua inoltre ad attirare i clienti italiani e segna un aumento del 26% sulle prenotazioni. Il Club Med Columbus Isle alle Bahamas ha invece mantenuto un andamento stabile rispetto al 2022, il Club Med Kani alle Maldive è cresciuto del 115%, mentre il Club Med Turkoise sulle isole Turks and Caicos ha raddoppiato le prenotazioni.\r

\r

Dai dati di Club Med emerge poi che il 70% delle partenze è pianificato sul secondo semestre del 2024: segno che anche gli italiani scelgono di programmare le proprie vacanze in largo anticipo anche per fronteggiare l’inflazione che pesa sull’aumento dei voli (specialmente quelli verso le mete di lungo raggio).","post_title":"Parte con i fuochi artificiali l'estate 2024 di Club Med: advance booking in forte crescita","post_date":"2023-10-26T10:00:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698314451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica, presente e futura, sotto la lente di ingrandimento: è quel che promette di svelare l’esclusivo Wtm Global Travel Report che il prossimo 6 novembre sarà presentato in occasione dell'apertura del World Travel Market di Londra.\r

\r

L'indagine, realizzata in collaborazione con i ricercatori di Tourism Economics - società di Oxford Economics - metterà in luce le ultime tendenze del mondo dei viaggi, evidenziando come stanno cambiando esigenze e desideri dei viaggiatori e le destinazioni emergenti e in crescita per il 2024 e oltre.\r

\r

L'appuntamento è dunque per lunedì 6 novembre con il \"Wtm Presents...A Global Travel Report\" che rivelerà il rapporto completo in dettaglio, che sarà seguito da una tavola rotonda: 'The Industry Impact in associazione con Oxford Economics' che si svolgerà dalle 14:15 alle 15:30 all'Elevate Stage.\r

\r

“Il Wtm Global Travel Report dimostra il nostro impegno nel garantire alla comunità dei viaggiatori la visione più aggiornata delle tendenze che modellano il settore e supporterà le discussioni, gli incontri e la pianificazione che si svolgeranno durante i tre giorni al Wtm - ha spiegato Juliette Losardo, direttrice del Wtm -. Abbiamo collaborato con Oxford Economics, leader nei dati e nell’economia del turismo e il rapporto presenta i risultati della ricerca internazionale, utilizzando un’ampia banca dati che copre quasi 185 paesi in tutto il mondo come destinazioni e come mercati di origine e tutti i principali flussi turistici bilaterali in termini di visite, pernottamenti e sulla spesa, oltre a approfondimenti unici sul settore, il rapporto offre una prospettiva completa sul turismo”.\r

\r

Il rapporto descrive nel dettaglio l’andamento del mercato nel 2023 e prevede lo sviluppo dei viaggi leisure domestici e internazionali nel 2024. Considera l’impatto di sfide come l’inflazione e la compressione del costo della vita – e confronta le diverse fortune di diverse regioni e mercati. Il Wtm Global Travel Report approfondirà i fattori trainanti della domanda in quest’era post-pandemia, esaminando come e perché i viaggiatori danno priorità alle loro vacanze rispetto ad altri tipi di spesa e considerando le prospettive per i diversi dati demografici.\r

\r

Gli autori hanno anche studiato le questioni che riguardano il settore dei viaggi, che ha dovuto affrontare crisi come incendi, scioperi e carenza di personale mentre il settore si riprendeva. “Guardando al 2024, questo rapporto è lì per aiutare i delegati a costruire le loro strategie per l’anno a venire e oltre, armati di una comprensione più profonda delle forze che plasmano il futuro del nostro settore”.","post_title":"'Wtm Global Travel Report': ecco le sfide e i trend dell'industria turistica mondiale","post_date":"2023-10-26T10:00:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698314450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “The Aruba Effect Generator” il nuovo concorso promosso dall'ente del Turismo di Aruba. L'iniziativa, valido fino al 3 dicembre 2023, permetterà di vincere 7 notti sull'isola caraibica, voli e soggiorno inclusi.\r

\r

L’hotel ospitante sarà il Boardwalk, un boutique hotel dal fascino caraibico che sorge in una delle oasi meglio conservate di Aruba, un giardino tropicale a pochi passi dal mare. L’hotel, che da anni si contraddistingue per il suo impegno green e la sua attenzione alla cultura e alle tradizioni locali, regalerà al fortunato vincitore un vero soggiorno caraibico all’insegna dell’allegria.\r

\r

“Sarai così felice che chiederai di essere iscritto al gruppo whatsapp della scuola (e non hai figli)”, “Sarai così felice che parteciperai alla riunione di condominio con tanto entusiasmo” e “Sarai così felice che ascolterai con interesse i vocali da 10 minuti”: ecco alcuni degli effetti positivi che un viaggio ad Aruba potrebbe avere su di voi. E come spesso succede con la felicità, più si condivide, più aumenta: sarà infatti sufficiente condividere l’Effetto sui social media o inviarlo a qualcuno che si ama per raddoppiare le possibilità di vincere.\r

\r

","post_title":"Aruba promuove la vacanza felice ai Caraibi con un nuovo concorso","post_date":"2023-10-26T09:30:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698312648000]}]}}