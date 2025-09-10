Il Magico Natale Disney: dall’8 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 a Disneyland® Paris Informazione PR Natale sta arrivando e, con esso, la magia di una stagione capace di far sentire tutti più vicini che mai. Dall’8 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Disneyland® Paris si veste a festa per Il Magico Natale Disney, trasformandosi in un incantevole paese delle meraviglie invernali. Le strade del Parco Disneyland® si riempiono di decorazioni scintillanti e luci festive, mentre l’imponente albero di Natale in Town Square diventa protagonista di una cerimonia di accensione quotidiana che fa brillare lo sguardo di grandi e piccoli. Non manca la suggestione di una nevicata su Main Street, U.S.A.®, che aggiunge un tocco di sorpresa all’atmosfera già unica. Il programma prevede momenti spettacolari come la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino! che due volte al giorno attraversa Main Street, U.S.A.® con carri ricchi di addobbi natalizi, animata da Topolino, i suoi amici, le Principesse Disney e Babbo Natale. Gli incontri con i Personaggi Disney avvolti nei loro abiti natalizi più scintillanti rendono il periodo ancora più speciale, con la possibilità di scattare foto ricordo insieme a Babbo Natale fino al 25 dicembre. Dal 15 novembre, inoltre, si aggiungono appuntamenti quotidiani con i Personaggi Disney in tre luoghi iconici: a Town Square con Topolino e i suoi amici, a Central Plaza con le Principesse Disney e nel Cortile del Castello della Bella Addormentata nel Bosco con la Principessa Aurora e il Principe Filippo.

La musica del Natale trova la sua massima espressione nello spettacolo Let’s Sing Christmas! a Videopolis, dove Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e Clarabella invitano il pubblico a unirsi a loro intonando i più celebri canti natalizi. La gastronomia diventa parte integrante della festa con proposte a tema nei Parchi Disney® e negli Hotel Disney®, tra spuntini, bevande calde e specialità invernali. A completare l’offerta, il mercatino Les Chalets Gourmands, disponibile dall’8 novembre anche al Parco Walt Disney Studios®, crea l’ambiente perfetto per una pausa conviviale. La Magia continua negli Hotel Disney®, dove decorazioni scintillanti e atmosfere uniche permettono di estendere l’incanto del Natale anche al soggiorno, regalando ricordi indelebili. Prenota ora: link Condividi

