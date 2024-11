Il settore degli affitti turistici: vantaggi e strumenti chiave per il successo Informazione PR Negli ultimi dieci anni, il business degli affitti turistici ha conosciuto una crescita esponenziale. Piattaforme come Airbnb, Booking.com e Vrbo hanno trasformato il modo in cui i viaggiatori cercano alloggi e come i proprietari possono monetizzare le loro proprietà. Sebbene i benefici di questo modello siano numerosi, esistono anche delle sfide a cui i proprietari devono far fronte. Per massimizzare le performance degli affitti turistici, la gestione affitti brevi è diventata una parte essenziale della strategia, e gli strumenti giusti possono fare la differenza tra il successo e il fallimento. Perché il business degli affitti turistici è un’ottima opportunità? Alta redditività: Gli affitti turistici offrono una redditività molto più alta rispetto agli affitti tradizionali a lungo termine. Mentre un affitto a lungo termine garantisce introiti costanti ma limitati, gli affitti a breve termine permettono di adeguare il prezzo in base alla domanda e alle stagioni alte. Durante le vacanze, le festività o eventi speciali, i prezzi possono aumentare notevolmente, portando a una maggiore redditività. Flessibilità per il proprietario: Una delle principali vantaggi è la flessibilità. I proprietari possono scegliere quando e per quanto tempo affittare la propria proprietà. Questo è ideale per coloro che non vogliono impegnarsi con inquilini a lungo termine e preferiscono avere l’opzione di utilizzare la proprietà per altri scopi quando non è in affitto. Diversificazione delle entrate: Per gli investitori immobiliari, gli affitti turistici rappresentano un’ottima forma di diversificazione delle fonti di reddito. Invece di dipendere da un solo tipo di inquilino o affittuario, possono affittare la loro proprietà in modo stagionale o per tutto l’anno a viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo. Domanda in crescita: Con l’aumento del turismo, specialmente dopo la pandemia, le persone cercano sempre più sistemazioni uniche e personalizzate. Gli affitti turistici offrono un’alternativa agli hotel tradizionali, consentendo ai viaggiatori di vivere esperienze più autentiche e locali. Questo ha aumentato la domanda di proprietà in affitto, beneficiando così i proprietari. Gli trumenti per una gestione affitti brevi efficiente Per gestire in modo efficace gli affitti turistici e sfruttare tutti i vantaggi di questo settore, i proprietari necessitano di strumenti specializzati. La gestione affitti brevi comporta una serie di attività, come la gestione delle prenotazioni, la comunicazione con gli ospiti, la definizione dei prezzi e l’ottimizzazione delle operazioni. Di seguito sono riportati alcuni degli strumenti chiave che possono facilitare queste attività. Channel manager: Uno degli strumenti più potenti per gestire gli affitti turistici è il channel manager. Questo strumento consente ai proprietari di gestire tutte le loro piattaforme di affitto da un unico posto, sincronizzando la disponibilità e i prezzi delle proprietà su più siti web (come Airbnb, Booking.com e altri). Ciò evita problemi come l’overbooking, dove un proprietario potrebbe avere prenotazioni su due piattaforme diverse per le stesse date.

I migliori channel manager sono quelli che offrono integrazioni con un ampio numero di piattaforme, hanno un’interfaccia facile da usare e offrono funzionalità avanzate come l’aggiornamento automatico dei prezzi in base alla domanda o l’analisi delle tendenze del mercato. Alcuni dei migliori sul mercato includono strumenti come Guestline, Lodgify e Smoobu. Con questi channel manager, la gestione degli affitti turistici diventa più agile, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori. Software di gestione proprietà (PMS): Oltre a un channel manager, un software di gestione delle proprietà (PMS) è un’altra soluzione fondamentale per ottimizzare la gestione degli affitti brevi. Questi strumenti consentono di automatizzare numerosi aspetti, dalla gestione delle prenotazioni al check-in e check-out, dalla gestione delle pulizie alla generazione di report finanziari. Pricing e yield management: La strategia di pricing è cruciale nel settore degli affitti turistici. I proprietari devono avere la capacità di modificare i prezzi in tempo reale in base alla domanda e alle tendenze stagionali. Strumenti avanzati di yield management come PriceLabs o Beyond Pricing aiutano a ottimizzare i prezzi, garantendo che le proprietà siano sempre competitive, massimizzando i guadagni senza perdere prenotazioni. Automazione della comunicazione: Un altro aspetto fondamentale per una gestione efficace degli affitti brevi è la comunicazione con gli ospiti. Rispondere rapidamente alle richieste e mantenere una comunicazione chiara può fare una grande differenza nell’esperienza dell’ospite. Strumenti come Smartbnb o Guesty offrono funzionalità di messaggistica automatica, consentendo ai proprietari di inviare risposte predefinite a domande frequenti, confermare prenotazioni e inviare informazioni utili prima del check-in. Il business degli affitti turistici rappresenta una grande opportunità per i proprietari di case, immobili o appartamenti. Tuttavia, per ottenere il massimo successo, è necessario affrontare con competenza la gestione affitti brevi e utilizzare gli strumenti giusti. I migliori channel manager, insieme ad altre soluzioni tecnologiche, possono fare una differenza significativa, ottimizzando la gestione delle prenotazioni, migliorando l’esperienza degli ospiti e aumentando la redditività. Con la giusta strategia e gli strumenti adeguati, il settore degli affitti turistici può offrire rendimenti elevati e sostenibili nel tempo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi dieci anni, il business degli affitti turistici ha conosciuto una crescita esponenziale. Piattaforme come Airbnb, Booking.com e Vrbo hanno trasformato il modo in cui i viaggiatori cercano alloggi e come i proprietari possono monetizzare le loro proprietà. Sebbene i benefici di questo modello siano numerosi, esistono anche delle sfide a cui i proprietari devono far fronte. Per massimizzare le performance degli affitti turistici, la gestione affitti brevi è diventata una parte essenziale della strategia, e gli strumenti giusti possono fare la differenza tra il successo e il fallimento. Perché il business degli affitti turistici è un'ottima opportunità? Alta redditività: Gli affitti turistici offrono una redditività molto più alta rispetto agli affitti tradizionali a lungo termine. Mentre un affitto a lungo termine garantisce introiti costanti ma limitati, gli affitti a breve termine permettono di adeguare il prezzo in base alla domanda e alle stagioni alte. Durante le vacanze, le festività o eventi speciali, i prezzi possono aumentare notevolmente, portando a una maggiore redditività. Flessibilità per il proprietario: Una delle principali vantaggi è la flessibilità. I proprietari possono scegliere quando e per quanto tempo affittare la propria proprietà. Questo è ideale per coloro che non vogliono impegnarsi con inquilini a lungo termine e preferiscono avere l'opzione di utilizzare la proprietà per altri scopi quando non è in affitto. Diversificazione delle entrate: Per gli investitori immobiliari, gli affitti turistici rappresentano un'ottima forma di diversificazione delle fonti di reddito. Invece di dipendere da un solo tipo di inquilino o affittuario, possono affittare la loro proprietà in modo stagionale o per tutto l'anno a viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo. Domanda in crescita: Con l'aumento del turismo, specialmente dopo la pandemia, le persone cercano sempre più sistemazioni uniche e personalizzate. Gli affitti turistici offrono un'alternativa agli hotel tradizionali, consentendo ai viaggiatori di vivere esperienze più autentiche e locali. Questo ha aumentato la domanda di proprietà in affitto, beneficiando così i proprietari. Gli trumenti per una gestione affitti brevi efficiente Per gestire in modo efficace gli affitti turistici e sfruttare tutti i vantaggi di questo settore, i proprietari necessitano di strumenti specializzati. La gestione affitti brevi comporta una serie di attività, come la gestione delle prenotazioni, la comunicazione con gli ospiti, la definizione dei prezzi e l'ottimizzazione delle operazioni. Di seguito sono riportati alcuni degli strumenti chiave che possono facilitare queste attività. Channel manager: Uno degli strumenti più potenti per gestire gli affitti turistici è il channel manager. Questo strumento consente ai proprietari di gestire tutte le loro piattaforme di affitto da un unico posto, sincronizzando la disponibilità e i prezzi delle proprietà su più siti web (come Airbnb, Booking.com e altri). Ciò evita problemi come l'overbooking, dove un proprietario potrebbe avere prenotazioni su due piattaforme diverse per le stesse date. I migliori channel manager sono quelli che offrono integrazioni con un ampio numero di piattaforme, hanno un'interfaccia facile da usare e offrono funzionalità avanzate come l'aggiornamento automatico dei prezzi in base alla domanda o l'analisi delle tendenze del mercato. Alcuni dei migliori sul mercato includono strumenti come Guestline, Lodgify e Smoobu. Con questi channel manager, la gestione degli affitti turistici diventa più agile, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori. Software di gestione proprietà (PMS): Oltre a un channel manager, un software di gestione delle proprietà (PMS) è un'altra soluzione fondamentale per ottimizzare la gestione degli affitti brevi. Questi strumenti consentono di automatizzare numerosi aspetti, dalla gestione delle prenotazioni al check-in e check-out, dalla gestione delle pulizie alla generazione di report finanziari. Pricing e yield management: La strategia di pricing è cruciale nel settore degli affitti turistici. I proprietari devono avere la capacità di modificare i prezzi in tempo reale in base alla domanda e alle tendenze stagionali. Strumenti avanzati di yield management come PriceLabs o Beyond Pricing aiutano a ottimizzare i prezzi, garantendo che le proprietà siano sempre competitive, massimizzando i guadagni senza perdere prenotazioni. Automazione della comunicazione: Un altro aspetto fondamentale per una gestione efficace degli affitti brevi è la comunicazione con gli ospiti. Rispondere rapidamente alle richieste e mantenere una comunicazione chiara può fare una grande differenza nell'esperienza dell'ospite. Strumenti come Smartbnb o Guesty offrono funzionalità di messaggistica automatica, consentendo ai proprietari di inviare risposte predefinite a domande frequenti, confermare prenotazioni e inviare informazioni utili prima del check-in. Il business degli affitti turistici rappresenta una grande opportunità per i proprietari di case, immobili o appartamenti. Tuttavia, per ottenere il massimo successo, è necessario affrontare con competenza la gestione affitti brevi e utilizzare gli strumenti giusti. I migliori channel manager, insieme ad altre soluzioni tecnologiche, possono fare una differenza significativa, ottimizzando la gestione delle prenotazioni, migliorando l'esperienza degli ospiti e aumentando la redditività. Con la giusta strategia e gli strumenti adeguati, il settore degli affitti turistici può offrire rendimenti elevati e sostenibili nel tempo. [post_title] => Il settore degli affitti turistici: vantaggi e strumenti chiave per il successo [post_date] => 2024-11-21T12:56:53+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193813000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida "E-SPAnsiva", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. "L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA". La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini. [caption id="attachment_479453" align="alignright" width="208"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption] "Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea. Il lavoro dietro "E-SPAnsiva" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. "Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico" conclude Dallarda. Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, "E-SPAnsiva" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere. Un'opera che non si ferma qui: "Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness. [post_title] => Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane [post_date] => 2024-11-21T09:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181756000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479366" align="alignright" width="300"] credit Whitebox Studio[/caption] Per il secondo anno consecutivo la Marina di Porto Cervo – di proprietà del gruppo Smeralda Holding – società controllata dalla Qatar Investment Authority (Qia) – ha ottenuto l’ambito premio di riconoscimento Blue Marina Awards: un marchio di eccellenza che valorizza le strutture turistiche nautiche distintesi per il loro impegno nella sostenibilità, nell’inclusione e nei servizi di accoglienza turistica. L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat – Confcommercio, con il supporto tecnico del Rina – Registro italiano navale per il processo di valutazione dei requisiti, ha visto premiati con il marchio ì13 porti turistici, tra cui la Marina di Porto Cervo, e cinque approdi turistici. La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà quindi a essere esposta anche nel 2025 sopra la Marina di Porto Cervo: un marchio che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista. Lo scopo principale dei Bma è la valorizzazione delle strutture turistiche portuali nautiche, uno stimolo a migliorarsi, per celebrare il loro impegno ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza, dell’inclusione e dei servizi di accoglienza turistica. «Siamo orgogliosi di vedere confermato per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento – afferma Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding –, a riprova del nostro costante impegno nell'eccellenza e nei servizi offerti agli ospiti della Marina di Porto Cervo. Ogni giorno lavoriamo per incrementare costantemente i nostri già elevati standard in sicurezza, sostenibilità, innovazione e in nuove modalità di accoglienza turistica». La Marina di Porto Cervo è uno dei più sofisticati e confortevoli attracchi situati nel mar Mediterraneo. Situata nell’ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso. [post_title] => Marina di Porto Cervo premiata ancora con il Blue Marina Awards [post_date] => 2024-11-21T09:34:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181669000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Casting Day capitolino il prossimo 9 dicembre per The Social Hub (ex The Student Hotel), che cerca oltre 50 risorse da inserire nel team della propria struttura di Roma San Lorenzo, in apertura a breve. La giornata di selezione si terrà presso gli spazi del campus di design Accademia Italiana, che si trova proprio all'interno del complesso The Social Hub in fase di lancio in viale dello Scalo San Lorenzo 10. I candidati possono presentare domanda per una job position specifica sul sito della compagnia entro il 3 dicembre: https://www.thesocialhub.co/it/lavora-con-noi/ Successivamente, il team di recruiting visionerà i curricula, selezionando quelli maggiormente in linea ai profili ricercati, che saranno invitati a partecipare al Casting Day, dove seguiranno colloqui, workshop e momenti di convivialità. Le assunzioni prevedono un iniziale mese di onboarding approfondito, e retribuito, per fornire tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie, al fine di agevolare l’inserimento nel team. Gli oltre 50 talenti che si uniranno al team di The Social Hub prenderanno parte alla gestione di un hub che conta circa 392 camere, un parco di 10.500 mq, co-working, ristoranti e un rooftop con piscina. Le posizioni aperte riguardano le posizioni di f&b, restaurant e reception supervisor, nonché quelle di barista, camerieri/cameriere, receptionist e coworking. [post_title] => The Social Hub a caccia di oltre 50 risorse per la propria struttura in apertura a Roma [post_date] => 2024-11-21T09:33:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181638000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A La Spezia arte e cultura protagoniste delle feste di Fine Anno. Mentre prosegue la mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour, prorogata al 12 gennaio, venerdì 13 dicembre alle ore 17 al museo civico Amedeo Lia della città sarà svelato il capolavoro fortemente voluto dall’amministrazione Peracchini in occasione del Natale: l’Adorazione dei pastori di Luca Cambiaso. «La proroga della mostra L'arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour fino al 12 gennaio - spiega il sindaco, Pierluigi Peracchini - è la conferma di un grande successo culturale per la nostra città. Con l'arrivo dell’Adorazione dei Pastori di Luca Cambiaso, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, il museo civico si arricchisce di un capolavoro di straordinaria importanza proveniente dalla Pinacoteca di Bologna, che celebra il Natale con un'opera di intensa spiritualità e bellezza, con un forte significato. Questa nuova collaborazione è un segnale importante che La Spezia è sempre più un polo di riferimento per la cultura. E con questa nuova opera la mostra in corso al Museo Lia, una delle più importanti mai realizzate, acquisisce ancora più notorietà». L’esposizione della tela sarà un’occasione di approfondimento, anche grazie all’esposizione concomitante di un disegno che pare del tutto collegato alla tela bolognese, proveniente da collezione privata. L’esposizione pertanto, per la quale si prevede un allestimento dedicato con relativi apparati didattici, si pone quale importante opportunità di confronto tra il disegno, nella cui sintesi di segno è già tutta l’idea compositiva, e la tela conseguente, realizzata, come è noto, presumibilmente negli anni 1565-1570 per la cappella Casali in San Domenico di Bologna da parte del maestro ligure. [post_title] => La Spezia, arte e cultura protagoniste per le feste di fine anno [post_date] => 2024-11-21T09:31:35+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181495000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] La giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che regolamenta, unificandola e standardizzandola, la modulistica in materia di locazioni turistiche brevi, gestite in forma imprenditoriale. Il provvedimento fa seguito alla delibera, adottata circa un mese fa, che riguarda invece le strutture gestite in forma non imprenditoriale. «Proseguiamo – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia, contribuendo a fare chiarezza e a dotare i Comuni, gli imprenditori del settore e anche i cittadini di punti di riferimento certi, alleggerendo e organizzando meglio gli adempimenti burocratici a cui sono tenuti a sottostare. Si tratta di un comparto in forte espansione, che va adeguatamente seguito e regolamentato, così come stiamo facendo». Sarà necessario presentare allo sportello Unico per le attività produttive (Suap) del comune di appartenenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando un unico modulo, uguale su tutto il territorio regionale. «La delibera approvata – aggiungono l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras, e quello al Rapporto con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - è un ulteriore passo, dopo quella analoga che riguardava le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, verso la semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori degli appartamenti. Un passo necessario per riorganizzare un settore in grande evoluzione e che, anche grazie al nuovo testo unico del turismo in discussione in Consiglio regionale, contribuirà all'emersione del sommerso, a vantaggio della sicurezza dei clienti». [post_title] => Toscana, unificata la modulistica per le locazioni turistiche brevi [post_date] => 2024-11-21T09:02:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732179731000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479374" align="aligncenter" width="476"] ph credits Tobias Kaser[/caption] Per un’esperienza esclusiva nel cuore delle Dolomiti, il Vigilius Mountain Resort, offre ai suoi ospiti soggiorni a 5 stelle all’insegna della natura, della sostenibilità e del benessere fisico e mentale. Il resort di eco-design si trova a Lana, vicino Merano. Situata a 1500 m di altezza, la struttura, che ha recentemente ottenuto Una Chiave Michelin per la qualità e unicità dell’esperienza di soggiorno offerta, è raggiungibile unicamente con la funivia, garantendo già dall’arrivo un soggiorno a stretto contatto con la natura. Ad attendere gli ospiti, un’architettura e un’esperienza di soggiorno in simbiosi con la natura, caratterizzate dall’uso di materiali sostenibili e da un design raffinato. Gli ambienti, molti caratterizzati da ampie vetrate, offrono una connessione immersiva con il paesaggio circostante. [caption id="attachment_479375" align="aligncenter" width="442"] ph credits: Tobias Kaser[/caption] Un soggiorno “digital free” Il Vigilius Mountain Resort offre l'esperienza unica di quasi totale disconnessione digitale. Le aree comuni sono “zone digital free”, mentre il Wi-Fi viene disattivato alle 23:00. Le camere sono prive di televisore per favorire un riposo migliore e gli ospiti che lo desiderassero, possono addirittura lasciare il proprio smartphone alla reception o nelle cassette di sicurezza a disposizione. Esperienze esclusive per il benessere fisico e mentale Il Monte San Vigilio cambia volto con il passare delle stagioni, offrendo esperienze uniche tutto l'anno: ciaspolate, sci e pattinaggio sul ghiaccio in inverno; escursioni e scoperta della flora alpina in estate. Vigilius Mountain Resort fornisce anche attrezzature a noleggio come ramponcini, ciaspole e slittini nei mesi più freddi, fino a mountain bike ed e-bike per le avventure estive. Il resort offre ai suoi ospiti una ricca varietà di attività tutto l’anno, sia all'aperto che all'interno della struttura, pensate per ritrovare un profondo contatto con la natura e con se stessi, con un’attenzione alle usanze locali, favorendo il benessere fisico e menatale dell’individuo. Fra le esperienze organizzate dalla struttura, la Camminata delle erbe è un'occasione per conoscere le erbe spontanee che crescono sul Monte San Vigilio, le loro proprietà e i loro usi tradizionali. Laboratori e meditazione per entrare in armonia con il mondo circostante con Avventura tra gli Elementi o esperienze alla scoperta dei chakra per riconnettersi con se stessi. Imparare a respirare immersi nel bosco, esercizi per migliorare la consapevolezza del proprio corpo, Meditazione con campane tibetane. Tra le proposte, anche Boccia & Wine, per giocare a bocce degustando un calice di vino, il tiro con l’arco, yoga e molto altro per arricchire la propria esperienza di benessere e relax. [caption id="attachment_479377" align="aligncenter" width="513"] ph credits: Tobias Kaser[/caption] Due piani di benessere nell’Aquiléia Spa Dallo scorso giugno, il resort accoglie gli ospiti nella rinnovata Aquiléia Spa: 1200 metri quadrati di benessere immersi nelle Dolomiti, due piani di relax dove potersi rigenerare a contatto con la natura. Si distinguono fra le attività e i trattamenti proposti il massaggio ai bastoncini di cembro riscaldati, l’ideale per alleviare tensioni muscolari e stimolare la circolazione, come anche lo Schafwollbehandlung, che utilizza la lana di pecora per un bagno caldo dalle proprietà antinfiammatorie. A disposizione degli ospiti, un idromassaggio indoor collegato a una vasca outdoor che si affaccia sul bosco; solarium, zona relax e sauna con vista panoramica. Una cucina innovativa e tradizionale Al Vigilius Mountain Resort il Ristorante 1500, incastonato fra le montagne, offre un'esperienza culinaria d’eccezione in cui tradizione e materie prime a km zero sposano l’innovazione e la filosofia dello Chef Daniel Sanin. La Stube Ida accoglie anche ospiti giornalieri, proponendo piatti stagionali da gustare sia all'interno che sulla terrazza soleggiata con vista sulle Dolomiti. Attività a Monte San Vigilio e dintorni Numerosissime le attività a cui è possibile prendere parte nei dintorni di Vigilius Mountain Resort. In estate il Südtirol Jazzfestival Alto Adige, MeranoOjazz o le Settimane Musicali Meranesi che intrattengono gli appassionati con concerti di musica classica e musicisti di fama internazionale. LanaLive è, invece, un festival culturale transdisciplinare che si tiene a Lana e dintorni e si concentra in maniera tematica sul territorio. A Castel Trauttmansdorff il Touriseum e i Giardini accolgono i visitatori tutto l’anno, come anche i musei del circuito Messner Mountain Museum, dedicati alla montagna e a chi la ama. Rally di auto d'epoca per gli appassionati dei motori e manifestazioni per gli amanti del vino come la Vernatsch Cup presso il Vigilius Mountain Resort. Di Elisa Biagioli [post_title] => Vigilius Mountain Resort: dove natura e benessere si incontrano [post_date] => 2024-11-20T12:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732105551000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Maldives investe ancora sul mercato Italia con l'obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori: “Discover Maldives” è l'ultima iniziativa lanciata in tal senso, che prevede una serie di webinar che prenderà il via giovedì 28 novembre. Rivolto ai professionisti del turismo italiano, offrirà approfondimenti sulle numerose proposte turistiche delle Maldive. Il tema del webinar è 'Adventure & Sustainability' e vedrà la partecipazione di The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive. L'obiettivo è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti. [post_title] => Visit Maldives rilancia sul mercato Italia con nuovi webinar per il trade [post_date] => 2024-11-20T11:07:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100871000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479228 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via alla Spezia la seconda parte del progetto Nice Welcome, finanziato dal comune della Spezia, sostenuto dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ed erogato da Formimpresa Liguria, che mira ad attuare e promuovere la formazione nei settori richiesti dal mercato del lavoro, in particolare nel campo del turismo, con l’obiettivo di rispondere al fabbisogno occupazionale e stimolare la crescita del tessuto socio economico del territorio. «Offrire una formazione specifica e di qualità ai nostri giovani è fondamentale per individuare sbocchi occupazionali attinenti alle richieste del territorio. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Questo progetto, che già nella scorsa edizione ha riscosso molto successo, è frutto della stretta sinergia tra il comune e le associazioni di categoria e rappresenta un’ottima opportunità per rispondere alla crescente necessità del settore, dettato dal considerevole aumento del turismo nella nostra città che ha registrato un incremento del numero di presenze di oltre il 16%». Dopo una prima parte conclusasi con ottimi risultati in primavera, che ha visto l’erogazione di 30 ore di formazione e quattro corsi (digital marketing, inglese avanzato, cameriere ai piani e aggiornamento per guide turistiche), il progetto Nice Welcome prosegue offrendo ulteriori quattro perorsi di formazione su 104 ore totali, che si svolgeranno presso le sedi delle associazioni di categoria e quattro giornate seminariali da organizzare presso la Camera di commercio della Spezia. Le attività proposte sono state pensate con una connotazione pratica affiancando ai corsi di formazione, seminari gratuiti aperti a tutti coloro che operano nei settori del turismo, alberghiero e della ristorazione. I corsi sono rivolti a tutti gli operatori e gli imprenditori del settore turistico con l’obiettivo di aggiornare e accrescere le proprie competenze professionali per migliorare l’accoglienza e i servizi offerti ai visitatori. «Abbiamo deciso di sostenere anche la seconda parte del progetto Nice Welcome - aggiunge l’assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia - mantenendo il nostro impegno per la formazione professionale nel campo dell’accoglienza e del turismo, due settori cardine che hanno segnato lo sviluppo all’economia spezzina negli ultimi anni. Il progetto, forte dell’esperienza passata, ritorna nella sua seconda parte con un taglio pratico e mirato all’aggiornamento e all’inserimento lavorativo degli operatori del turismo, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria coinvolte nell’organizzazione del progetto. L’obiettivo che ci si pone è migliorare la qualità dei servizi offerti, anche attraverso la formazione professionale degli operatori e dei lavoratori del settore nonché promuovere con ogni modalità organizzativa la crescita del tessuto socio-economico locale. Questa anche per dare ai nostri giovani un’opportunità di impego e allo stesso tempo fornire ai nostri ospiti servizi efficienti e di qualità». [post_title] => La Spezia, con Nice Welcome si punta sulla formazione per il settore turistico e l'accoglienza [post_date] => 2024-11-20T09:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732094743000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "affitti turistici vantaggi strumenti chiave successo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2761,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi dieci anni, il business degli affitti turistici ha conosciuto una crescita esponenziale. Piattaforme come Airbnb, Booking.com e Vrbo hanno trasformato il modo in cui i viaggiatori cercano alloggi e come i proprietari possono monetizzare le loro proprietà. Sebbene i benefici di questo modello siano numerosi, esistono anche delle sfide a cui i proprietari devono far fronte. Per massimizzare le performance degli affitti turistici, la gestione affitti brevi è diventata una parte essenziale della strategia, e gli strumenti giusti possono fare la differenza tra il successo e il fallimento.\r

Perché il business degli affitti turistici è un'ottima opportunità?\r

\r

\tAlta redditività: Gli affitti turistici offrono una redditività molto più alta rispetto agli affitti tradizionali a lungo termine. Mentre un affitto a lungo termine garantisce introiti costanti ma limitati, gli affitti a breve termine permettono di adeguare il prezzo in base alla domanda e alle stagioni alte. Durante le vacanze, le festività o eventi speciali, i prezzi possono aumentare notevolmente, portando a una maggiore redditività.\r

\tFlessibilità per il proprietario: Una delle principali vantaggi è la flessibilità. I proprietari possono scegliere quando e per quanto tempo affittare la propria proprietà. Questo è ideale per coloro che non vogliono impegnarsi con inquilini a lungo termine e preferiscono avere l'opzione di utilizzare la proprietà per altri scopi quando non è in affitto.\r

\tDiversificazione delle entrate: Per gli investitori immobiliari, gli affitti turistici rappresentano un'ottima forma di diversificazione delle fonti di reddito. Invece di dipendere da un solo tipo di inquilino o affittuario, possono affittare la loro proprietà in modo stagionale o per tutto l'anno a viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo.\r

\tDomanda in crescita: Con l'aumento del turismo, specialmente dopo la pandemia, le persone cercano sempre più sistemazioni uniche e personalizzate. Gli affitti turistici offrono un'alternativa agli hotel tradizionali, consentendo ai viaggiatori di vivere esperienze più autentiche e locali. Questo ha aumentato la domanda di proprietà in affitto, beneficiando così i proprietari.\r

\r

Gli trumenti per una gestione affitti brevi efficiente\r

Per gestire in modo efficace gli affitti turistici e sfruttare tutti i vantaggi di questo settore, i proprietari necessitano di strumenti specializzati. La gestione affitti brevi comporta una serie di attività, come la gestione delle prenotazioni, la comunicazione con gli ospiti, la definizione dei prezzi e l'ottimizzazione delle operazioni. Di seguito sono riportati alcuni degli strumenti chiave che possono facilitare queste attività.\r

\r

\tChannel manager: Uno degli strumenti più potenti per gestire gli affitti turistici è il channel manager. Questo strumento consente ai proprietari di gestire tutte le loro piattaforme di affitto da un unico posto, sincronizzando la disponibilità e i prezzi delle proprietà su più siti web (come Airbnb, Booking.com e altri). Ciò evita problemi come l'overbooking, dove un proprietario potrebbe avere prenotazioni su due piattaforme diverse per le stesse date.\r

I migliori channel manager sono quelli che offrono integrazioni con un ampio numero di piattaforme, hanno un'interfaccia facile da usare e offrono funzionalità avanzate come l'aggiornamento automatico dei prezzi in base alla domanda o l'analisi delle tendenze del mercato. Alcuni dei migliori sul mercato includono strumenti come Guestline, Lodgify e Smoobu. Con questi channel manager, la gestione degli affitti turistici diventa più agile, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori.\r

\tSoftware di gestione proprietà (PMS): Oltre a un channel manager, un software di gestione delle proprietà (PMS) è un'altra soluzione fondamentale per ottimizzare la gestione degli affitti brevi. Questi strumenti consentono di automatizzare numerosi aspetti, dalla gestione delle prenotazioni al check-in e check-out, dalla gestione delle pulizie alla generazione di report finanziari.\r

\tPricing e yield management: La strategia di pricing è cruciale nel settore degli affitti turistici. I proprietari devono avere la capacità di modificare i prezzi in tempo reale in base alla domanda e alle tendenze stagionali. Strumenti avanzati di yield management come PriceLabs o Beyond Pricing aiutano a ottimizzare i prezzi, garantendo che le proprietà siano sempre competitive, massimizzando i guadagni senza perdere prenotazioni.\r

\tAutomazione della comunicazione: Un altro aspetto fondamentale per una gestione efficace degli affitti brevi è la comunicazione con gli ospiti. Rispondere rapidamente alle richieste e mantenere una comunicazione chiara può fare una grande differenza nell'esperienza dell'ospite. Strumenti come Smartbnb o Guesty offrono funzionalità di messaggistica automatica, consentendo ai proprietari di inviare risposte predefinite a domande frequenti, confermare prenotazioni e inviare informazioni utili prima del check-in.\r

\r

Il business degli affitti turistici rappresenta una grande opportunità per i proprietari di case, immobili o appartamenti. Tuttavia, per ottenere il massimo successo, è necessario affrontare con competenza la gestione affitti brevi e utilizzare gli strumenti giusti. I migliori channel manager, insieme ad altre soluzioni tecnologiche, possono fare una differenza significativa, ottimizzando la gestione delle prenotazioni, migliorando l'esperienza degli ospiti e aumentando la redditività. Con la giusta strategia e gli strumenti adeguati, il settore degli affitti turistici può offrire rendimenti elevati e sostenibili nel tempo.","post_title":"Il settore degli affitti turistici: vantaggi e strumenti chiave per il successo","post_date":"2024-11-21T12:56:53+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732193813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida \"E-SPAnsiva\", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.\r

\r

\"L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA\".\r

\r

La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini.\r

\r

[caption id=\"attachment_479453\" align=\"alignright\" width=\"208\"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption]\r

\r

\"Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere\" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. \r

E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea.\r

\r

Il lavoro dietro \"E-SPAnsiva\" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. \"Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico\" conclude Dallarda.\r

\r

Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, \"E-SPAnsiva\" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere.\r

\r

Un'opera che non si ferma qui: \"Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini\" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness.","post_title":"Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane","post_date":"2024-11-21T09:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["benessere","spa"],"post_tag_name":["benessere","spa"]},"sort":[1732181756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479366\" align=\"alignright\" width=\"300\"] credit Whitebox Studio[/caption]\r

\r

Per il secondo anno consecutivo la Marina di Porto Cervo – di proprietà del gruppo Smeralda Holding – società controllata dalla Qatar Investment Authority (Qia) – ha ottenuto l’ambito premio di riconoscimento Blue Marina Awards: un marchio di eccellenza che valorizza le strutture turistiche nautiche distintesi per il loro impegno nella sostenibilità, nell’inclusione e nei servizi di accoglienza turistica.\r

\r

L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat – Confcommercio, con il supporto tecnico del Rina – Registro italiano navale per il processo di valutazione dei requisiti, ha visto premiati con il marchio ì13 porti turistici, tra cui la Marina di Porto Cervo, e cinque approdi turistici.\r

\r

La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà quindi a essere esposta anche nel 2025 sopra la Marina di Porto Cervo: un marchio che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista. Lo scopo principale dei Bma è la valorizzazione delle strutture turistiche portuali nautiche, uno stimolo a migliorarsi, per celebrare il loro impegno ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza, dell’inclusione e dei servizi di accoglienza turistica.\r

\r

«Siamo orgogliosi di vedere confermato per il secondo anno consecutivo questo prestigioso riconoscimento – afferma Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding –, a riprova del nostro costante impegno nell'eccellenza e nei servizi offerti agli ospiti della Marina di Porto Cervo. Ogni giorno lavoriamo per incrementare costantemente i nostri già elevati standard in sicurezza, sostenibilità, innovazione e in nuove modalità di accoglienza turistica».\r

\r

La Marina di Porto Cervo è uno dei più sofisticati e confortevoli attracchi situati nel mar Mediterraneo. Situata nell’ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Marina di Porto Cervo premiata ancora con il Blue Marina Awards","post_date":"2024-11-21T09:34:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732181669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Casting Day capitolino il prossimo 9 dicembre per The Social Hub (ex The Student Hotel), che cerca oltre 50 risorse da inserire nel team della propria struttura di Roma San Lorenzo, in apertura a breve. La giornata di selezione si terrà presso gli spazi del campus di design Accademia Italiana, che si trova proprio all'interno del complesso The Social Hub in fase di lancio in viale dello Scalo San Lorenzo 10. I candidati possono presentare domanda per una job position specifica sul sito della compagnia entro il 3 dicembre: https://www.thesocialhub.co/it/lavora-con-noi/\r

\r

Successivamente, il team di recruiting visionerà i curricula, selezionando quelli maggiormente in linea ai profili ricercati, che saranno invitati a partecipare al Casting Day, dove seguiranno colloqui, workshop e momenti di convivialità. Le assunzioni prevedono un iniziale mese di onboarding approfondito, e retribuito, per fornire tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie, al fine di agevolare l’inserimento nel team.\r

\r

Gli oltre 50 talenti che si uniranno al team di The Social Hub prenderanno parte alla gestione di un hub che conta circa 392 camere, un parco di 10.500 mq, co-working, ristoranti e un rooftop con piscina. Le posizioni aperte riguardano le posizioni di f&b, restaurant e reception supervisor, nonché quelle di barista, camerieri/cameriere, receptionist e coworking.","post_title":"The Social Hub a caccia di oltre 50 risorse per la propria struttura in apertura a Roma","post_date":"2024-11-21T09:33:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732181638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A La Spezia arte e cultura protagoniste delle feste di Fine Anno. Mentre prosegue la mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour, prorogata al 12 gennaio, venerdì 13 dicembre alle ore 17 al museo civico Amedeo Lia della città sarà svelato il capolavoro fortemente voluto dall’amministrazione Peracchini in occasione del Natale: l’Adorazione dei pastori di Luca Cambiaso.\r

\r

«La proroga della mostra L'arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour fino al 12 gennaio - spiega il sindaco, Pierluigi Peracchini - è la conferma di un grande successo culturale per la nostra città. Con l'arrivo dell’Adorazione dei Pastori di Luca Cambiaso, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, il museo civico si arricchisce di un capolavoro di straordinaria importanza proveniente dalla Pinacoteca di Bologna, che celebra il Natale con un'opera di intensa spiritualità e bellezza, con un forte significato. Questa nuova collaborazione è un segnale importante che La Spezia è sempre più un polo di riferimento per la cultura. E con questa nuova opera la mostra in corso al Museo Lia, una delle più importanti mai realizzate, acquisisce ancora più notorietà».\r

\r

L’esposizione della tela sarà un’occasione di approfondimento, anche grazie all’esposizione concomitante di un disegno che pare del tutto collegato alla tela bolognese, proveniente da collezione privata. L’esposizione pertanto, per la quale si prevede un allestimento dedicato con relativi apparati didattici, si pone quale importante opportunità di confronto tra il disegno, nella cui sintesi di segno è già tutta l’idea compositiva, e la tela conseguente, realizzata, come è noto, presumibilmente negli anni 1565-1570 per la cappella Casali in San Domenico di Bologna da parte del maestro ligure.\r

\r

","post_title":"La Spezia, arte e cultura protagoniste per le feste di fine anno","post_date":"2024-11-21T09:31:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732181495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

La giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che regolamenta, unificandola e standardizzandola, la modulistica in materia di locazioni turistiche brevi, gestite in forma imprenditoriale. Il provvedimento fa seguito alla delibera, adottata circa un mese fa, che riguarda invece le strutture gestite in forma non imprenditoriale.\r

\r

«Proseguiamo – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia, contribuendo a fare chiarezza e a dotare i Comuni, gli imprenditori del settore e anche i cittadini di punti di riferimento certi, alleggerendo e organizzando meglio gli adempimenti burocratici a cui sono tenuti a sottostare. Si tratta di un comparto in forte espansione, che va adeguatamente seguito e regolamentato, così come stiamo facendo».\r

\r

Sarà necessario presentare allo sportello Unico per le attività produttive (Suap) del comune di appartenenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando un unico modulo, uguale su tutto il territorio regionale. «La delibera approvata – aggiungono l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras, e quello al Rapporto con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - è un ulteriore passo, dopo quella analoga che riguardava le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, verso la semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori degli appartamenti. Un passo necessario per riorganizzare un settore in grande evoluzione e che, anche grazie al nuovo testo unico del turismo in discussione in Consiglio regionale, contribuirà all'emersione del sommerso, a vantaggio della sicurezza dei clienti».\r

\r

","post_title":"Toscana, unificata la modulistica per le locazioni turistiche brevi","post_date":"2024-11-21T09:02:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732179731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479374\" align=\"aligncenter\" width=\"476\"] ph credits Tobias Kaser[/caption]\r

\r

\r

\r

Per un’esperienza esclusiva nel cuore delle Dolomiti, il Vigilius Mountain Resort, offre ai suoi ospiti soggiorni a 5 stelle all’insegna della natura, della sostenibilità e del benessere fisico e mentale.\r

\r

Il resort di eco-design si trova a Lana, vicino Merano. Situata a 1500 m di altezza, la struttura, che ha recentemente ottenuto Una Chiave Michelin per la qualità e unicità dell’esperienza di soggiorno offerta, è raggiungibile unicamente con la funivia, garantendo già dall’arrivo un soggiorno a stretto contatto con la natura. Ad attendere gli ospiti, un’architettura e un’esperienza di soggiorno in simbiosi con la natura, caratterizzate dall’uso di materiali sostenibili e da un design raffinato. Gli ambienti, molti caratterizzati da ampie vetrate, offrono una connessione immersiva con il paesaggio circostante.\r

\r

[caption id=\"attachment_479375\" align=\"aligncenter\" width=\"442\"] ph credits: Tobias Kaser[/caption]\r

\r

Un soggiorno “digital free”\r

\r

Il Vigilius Mountain Resort offre l'esperienza unica di quasi totale disconnessione digitale. Le aree comuni sono “zone digital free”, mentre il Wi-Fi viene disattivato alle 23:00. Le camere sono prive di televisore per favorire un riposo migliore e gli ospiti che lo desiderassero, possono addirittura lasciare il proprio smartphone alla reception o nelle cassette di sicurezza a disposizione.\r

\r

Esperienze esclusive per il benessere fisico e mentale\r

\r

Il Monte San Vigilio cambia volto con il passare delle stagioni, offrendo esperienze uniche tutto l'anno: ciaspolate, sci e pattinaggio sul ghiaccio in inverno; escursioni e scoperta della flora alpina in estate. Vigilius Mountain Resort fornisce anche attrezzature a noleggio come ramponcini, ciaspole e slittini nei mesi più freddi, fino a mountain bike ed e-bike per le avventure estive. Il resort offre ai suoi ospiti una ricca varietà di attività tutto l’anno, sia all'aperto che all'interno della struttura, pensate per ritrovare un profondo contatto con la natura e con se stessi, con un’attenzione alle usanze locali, favorendo il benessere fisico e menatale dell’individuo.\r

\r

Fra le esperienze organizzate dalla struttura, la Camminata delle erbe è un'occasione per conoscere le erbe spontanee che crescono sul Monte San Vigilio, le loro proprietà e i loro usi tradizionali. Laboratori e meditazione per entrare in armonia con il mondo circostante con Avventura tra gli Elementi o esperienze alla scoperta dei chakra per riconnettersi con se stessi. Imparare a respirare immersi nel bosco, esercizi per migliorare la consapevolezza del proprio corpo, Meditazione con campane tibetane. Tra le proposte, anche Boccia & Wine, per giocare a bocce degustando un calice di vino, il tiro con l’arco, yoga e molto altro per arricchire la propria esperienza di benessere e relax.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_479377\" align=\"aligncenter\" width=\"513\"] ph credits: Tobias Kaser[/caption]\r

\r

Due piani di benessere nell’Aquiléia Spa\r

\r

Dallo scorso giugno, il resort accoglie gli ospiti nella rinnovata Aquiléia Spa: 1200 metri quadrati di benessere immersi nelle Dolomiti, due piani di relax dove potersi rigenerare a contatto con la natura. Si distinguono fra le attività e i trattamenti proposti il massaggio ai bastoncini di cembro riscaldati, l’ideale per alleviare tensioni muscolari e stimolare la circolazione, come anche lo Schafwollbehandlung, che utilizza la lana di pecora per un bagno caldo dalle proprietà antinfiammatorie.\r

\r

A disposizione degli ospiti, un idromassaggio indoor collegato a una vasca outdoor che si affaccia sul bosco; solarium, zona relax e sauna con vista panoramica.\r

\r

Una cucina innovativa e tradizionale\r

\r

Al Vigilius Mountain Resort il Ristorante 1500, incastonato fra le montagne, offre un'esperienza culinaria d’eccezione in cui tradizione e materie prime a km zero sposano l’innovazione e la filosofia dello Chef Daniel Sanin. La Stube Ida accoglie anche ospiti giornalieri, proponendo piatti stagionali da gustare sia all'interno che sulla terrazza soleggiata con vista sulle Dolomiti.\r

\r

Attività a Monte San Vigilio e dintorni\r

\r

Numerosissime le attività a cui è possibile prendere parte nei dintorni di Vigilius Mountain Resort. In estate il Südtirol Jazzfestival Alto Adige, MeranoOjazz o le Settimane Musicali Meranesi che intrattengono gli appassionati con concerti di musica classica e musicisti di fama internazionale. LanaLive è, invece, un festival culturale transdisciplinare che si tiene a Lana e dintorni e si concentra in maniera tematica sul territorio. A Castel Trauttmansdorff il Touriseum e i Giardini accolgono i visitatori tutto l’anno, come anche i musei del circuito Messner Mountain Museum, dedicati alla montagna e a chi la ama. Rally di auto d'epoca per gli appassionati dei motori e manifestazioni per gli amanti del vino come la Vernatsch Cup presso il Vigilius Mountain Resort.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Vigilius Mountain Resort: dove natura e benessere si incontrano","post_date":"2024-11-20T12:25:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732105551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Maldives investe ancora sul mercato Italia con l'obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori: “Discover Maldives” è l'ultima iniziativa lanciata in tal senso, che prevede una serie di webinar che prenderà il via giovedì 28 novembre.\r

\r

Rivolto ai professionisti del turismo italiano, offrirà approfondimenti sulle numerose proposte turistiche delle Maldive. Il tema del webinar è 'Adventure & Sustainability' e vedrà la partecipazione di The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive. \r

\r

L'obiettivo è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti.","post_title":"Visit Maldives rilancia sul mercato Italia con nuovi webinar per il trade","post_date":"2024-11-20T11:07:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732100871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via alla Spezia la seconda parte del progetto Nice Welcome, finanziato dal comune della Spezia, sostenuto dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ed erogato da Formimpresa Liguria, che mira ad attuare e promuovere la formazione nei settori richiesti dal mercato del lavoro, in particolare nel campo del turismo, con l’obiettivo di rispondere al fabbisogno occupazionale e stimolare la crescita del tessuto socio economico del territorio.\r

\r

«Offrire una formazione specifica e di qualità ai nostri giovani è fondamentale per individuare sbocchi occupazionali attinenti alle richieste del territorio. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Questo progetto, che già nella scorsa edizione ha riscosso molto successo, è frutto della stretta sinergia tra il comune e le associazioni di categoria e rappresenta un’ottima opportunità per rispondere alla crescente necessità del settore, dettato dal considerevole aumento del turismo nella nostra città che ha registrato un incremento del numero di presenze di oltre il 16%».\r

\r

Dopo una prima parte conclusasi con ottimi risultati in primavera, che ha visto l’erogazione di 30 ore di formazione e quattro corsi (digital marketing, inglese avanzato, cameriere ai piani e aggiornamento per guide turistiche), il progetto Nice Welcome prosegue offrendo ulteriori quattro perorsi di formazione su 104 ore totali, che si svolgeranno presso le sedi delle associazioni di categoria e quattro giornate seminariali da organizzare presso la Camera di commercio della Spezia. Le attività proposte sono state pensate con una connotazione pratica affiancando ai corsi di formazione, seminari gratuiti aperti a tutti coloro che operano nei settori del turismo, alberghiero e della ristorazione.\r

\r

I corsi sono rivolti a tutti gli operatori e gli imprenditori del settore turistico con l’obiettivo di aggiornare e accrescere le proprie competenze professionali per migliorare l’accoglienza e i servizi offerti ai visitatori. «Abbiamo deciso di sostenere anche la seconda parte del progetto Nice Welcome - aggiunge l’assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia - mantenendo il nostro impegno per la formazione professionale nel campo dell’accoglienza e del turismo, due settori cardine che hanno segnato lo sviluppo all’economia spezzina negli ultimi anni. Il progetto, forte dell’esperienza passata, ritorna nella sua seconda parte con un taglio pratico e mirato all’aggiornamento e all’inserimento lavorativo degli operatori del turismo, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria coinvolte nell’organizzazione del progetto. L’obiettivo che ci si pone è migliorare la qualità dei servizi offerti, anche attraverso la formazione professionale degli operatori e dei lavoratori del settore nonché promuovere con ogni modalità organizzativa la crescita del tessuto socio-economico locale. Questa anche per dare ai nostri giovani un’opportunità di impego e allo stesso tempo fornire ai nostri ospiti servizi efficienti e di qualità».\r

\r

","post_title":"La Spezia, con Nice Welcome si punta sulla formazione per il settore turistico e l'accoglienza","post_date":"2024-11-20T09:25:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732094743000]}]}}