Visit Ferrara, scoprire il territorio tra cicloturismo, navigazione fluviale e natura

In bici e in barca per esplorare la provincia di Ferrara seguendo gli Anelli del Po. Un nuovo prodotto turistico che si sviluppa lungo itinerari che integrano navigazione e pedali, fra i meravigliosi scenari naturali del Parco del Delta del Po e le Delizie Estensi Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nel regno della bicicletta e della biodiversità del Grande Fiume, Visit Ferrara ha sviluppato 4 percorsi ad anello, con partenze programmate da Ferrara, per vivere esperienze uniche tra le arti del Rinascimento, le preziose aree naturalistiche e bontà enogastronomiche del territorio all’insegna del turismo fluviale e la mobilità sostenibile.

Seguendo il calendario, dal 4 giugno al 30 ottobre 2022, si può percorrere l’Anello del Rinascimento (il 4 giugno, il 28 agosto e il 25 settembre) pedalando fino alle splendide Delizie del Belriguardo e del Verginese, con imbarco sul Volano nel pomeriggio a Sabbioncello San Vittore e rientro a Ferrara in barca. L’itinerario lungo l’Anello del Po di Volano (il 3 luglio, che coincide con la Notte Rosa, e il 23 ottobre) consiste in un percorso su due ruote sulla ciclabile Destra Po, con visita della Pieve di San Venanzio nei pressi di Copparo, una tappa a Copparo per visitare la sua bellissima Delizia, e a Villa Mensa per poi imbarcarsi a Sabbioncello San Vittore rientrando navigando a Ferrara.

L’Anello del Grande Fiume (4 settembre e 30 ottobre) parte dalla città estense per proseguire sulla ciclabile del Burana e giungere a Bondeno, dove visitare la Rocca di Stellata e poi nel pomeriggio prendere la barca per rientrare a Ferrara sul fiume Po. L’Anello delle Delizie (9 ottobre) è un viaggio tra le straordinarie residenze degli Estensi e prevede un percorso in bici fino a Villa Mensa, continuando fino alla Delizia di Copparo e alla Pieve di San Venanzio, e la navigazione da Ro Ferrarese fino a Ferrara. Le escursioni giornaliere, che includono visite guidate, assistenza in bici e navigazione in barca sugli Anelli del Po si possono prenotare direttamente su www.visitferrara.eu con la possibilità di scegliere pacchetti turistici che comprendono l’esperienza bike&boat e il pernottamento. In alcune di queste date sarà possibile fare anche un tour, della durata di mezza giornata, che prevede la navigazione fluviale dalla Darsena di Ferrara, l’arrivo a Baura, la visita guidata all’Idrovora a cura del Consorzio di Bonifica ed il rientro a Ferrara in bicicletta.