Visit Ferrara, fino all’11 settembre con un soggiorno in città la visita guidata in omaggio

Fino all’11 settembre 2021, soggiornando nella città Patrimonio dell’Umanità UNESCO con Visit Ferrara, la visita guidata nel cuore della storia e dell’arte ferrarese è in omaggio.



Le meraviglie artistiche, le architetture storiche, l’incontro tra Rinascimento e Medioevo che rendono Ferrara unica e Patrimonio dell’Umanità Unesco si svelano ogni sabato ai visitatori in originali percorsi narrativi organizzati da Visit Ferrara, il Consorzio che unisce gli operatori di tutta la provincia ferrarese.

Un’iniziativa finalizzata a favorire la ripresa del sistema turistico cittadino e delle sue imprese ricettive ma, soprattutto, un regalo per coloro che fino all’11 settembre 2021 soggiorneranno in città, in una delle strutture di Visit Ferrara, i quali avranno la possibilità di partecipare gratuitamente al tour guidato “Raccontare Ferrara | Edizione Estate” che si svolge ogni sabato alle 17.00, a cura di Itinerando e Naturalmente Arte.

Un viaggio straordinario nel cuore del centro storico a partire dallo splendido Castello Estense, simbolo della città, con il suo suggestivo fossato, per continuare lungo l’Addizione rinascimentale, la strada che congiunge il maniero con le mura, e poi nella piazza medievale dove ammirare la Cattedrale romanico-gotica, il Palazzo Municipale ed immergersi nelle antiche vie di San Romano e Delle Volte, scoprire le sinagoghe, e poi tornare nel Rinascimento, tra le vicende di una città intrisa delle storie della Corte Estense. Una Ferrara dai diversi volti, in cui artisti e grandi scrittori, come Ludovico Ariosto e Giorgio Bassani hanno lasciato il segno. Una visita ideale per famiglie, coppie e viaggiatori.

Sono venti le strutture ricettive che offrono questa possibilità, visibili e prenotabili direttamente dal sito di Visit Ferrara – https://www.visitferrara.eu/it/eventi/dormi-in-citta-e-ti-regaliamo-ferrara – . (Hotel Annunziata, Hotel Astra, Hotel Carlton, Hotel de Prati, Hotel Europa, Mercure Hotel Ferrara, Hotel Maxxim, Hotel Nazionale, Hotel Orologio, Best Western Palace Inn, Hotel Torre della Vittoria, Hotel Touring, R&B Ai Frutti di una volta, R&B Delizia Estense, R&B I Due Orfici, Le Case Cavallini Sgarbi, Piazza Nova Guest House, Agriturismo Delizia d’Este, Agriturismo Lama di Valle Rosa e Agriturismo Principessa Pio). L’offerta è valida solo per pernottamenti in concomitanza con il sabato, il giorno del tour, e ad esaurimento posti.