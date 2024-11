Ville Castelli Dimore, feste di Fine Anno in Veneto tra relax e mercatini Molte le proposte per le feste del Natale in dimore storiche e ville di charme, castelli suggestivi e palazzi d’epoca in Veneto. Per Ville Castelli Dimore, vacanze con soggiorni esclusivi e cenone di gala a Natale e a San Silvestro, eventi per grandi e piccini, visite guidate, benessere in Spa e degustazioni di ottimi vini locali. Il periodo è perfetto naturalmente per godersi i mercatini di Natale che animano il territorio, dal centro storico di Verona a quello di Padova, passando per Vicenza, Bassano del Grappa e Asiago. Fino a Cison di Valmarino, Treviso, Feltre, Belluno, Cortina e Asolo, per godere infine delle meravigliose Dolomiti venete. A Villa dei Cedri Coccole e relax nel centro benessere e nell’esclusiva vasca idromassaggio in camera, alimentata direttamente dall’acqua termale. E ancora i sapori di piatti raffinati del ristorante della villa, il tutto immerso nel fascino della storia. La notte di San Silvestro è in programma una serata speciale con ingresso al Lago Termale esterno, al Pantheon Termale e alla Grotta antica dalle 20 alle 3. Sempre nel veronese, incastonata tra le colline del Lago di Garda si trova Villa Cariola, che ha messo a punto un pacchetto Speciale Natale per abbinare al Gran Cenone di Capodanno un esclusivo soggiorno nelle eleganti camere della Villa. Villa Mosconi Bertani permette di prenotare una visita con degustazione tra saloni affrescati e luoghi destinati alla produzione del vino. A Villa Della Torre, a Fumane, oltre a visita e degustazione è possibile prenotare una cooking class esclusiva per imparare a preparare piatti tipici con prodotti locali. Un soggiorno natalizio ricco di fascino e atmosfera è quello proposto da Villa Stecchini, ai piedi del Monte Grappa. Ottima cucina salutare a km0 e per il divertimento dei più piccoli l’Elfo Park – Fattoria Didattica della Villa. Numerosi sono gli eventi pensati per grandi e piccini che coinvolgono in questo periodo magico le residenze di Ville Castelli Dimore. Per rimanere in provincia di Vicenza, il 13 dicembre 2024 al Castello di Thiene si tiene Candle Night, un concerto a lume di candela per riscoprire grandi colonne sonore. Proseguendo verso la città del Palladio Vicenza, troviamo Villa Valmarana ai Nani, importante villa settecentesca affrescata dai Tiepolo che per l’occasione stupisce i suoi ospiti con il Multimedia Kit. Si tratta di un pacchetto digitale che renderà ancora più coinvolgente la visita. Ogni kit infatti si compone di una Smart Guide per la sala immersiva e rappresenta un viaggio nel tempo tra gli affreschi dei Tiepolo, illustri personaggi come Giustino Valmarana e Antonio Fogazzaro che animano le stanze della Villa e nobili fanciulle impegnate in eleganti valzer nel Salone di Ifigenia. Le proposte di Ville Castelli Dimore continuano nel cuore di Padova, dove due residenze di charme accolgono gli ospiti per vacanze di Natale esclusive. Palazzo Mantua Benavides, dimora tardo quattrocentesca, e Palazzo Cortevigodarzare, piccolo borgo con unità abitative affacciate sul giardino alberato e inserite in un contesto signorile. Entrambe le location sono punto di partenza ideale per godersi l’atmosfera natalizia alla città. Per un’esperienza lontana dai centri cittadini e family friendly è possibile visitare Villa Roberti a Brugine, in provincia di Padova. Restiamo nei Colli Euganei per visitare a Due Carrare il Castello di San Pelagio con visite speciali alle stanze dannunziane nei giorni: 1, 7 e 8 dicembre 2024; 5, 6 e 12 gennaio 2025. A Rovolon il Parco Frassanelle, tenuta storica in cui il tempo sembra essersi fermato, mette a disposizione per una visita le suggestive grotte artificiali. Nel famoso borgo storico di Cison di Valmarino sorge Castelbrando, castello medievale che regala un’atmosfera unica per le feste. Soggiornare nelle suite del Castello, godersi il relax nella lussuosa Princess Spa, un rifugio per mente, corpo e anima. Sempre a Cison di Valmarino si trova anche Villa Marcello Marinelli che in occasione del Natale mette a disposizione voucher per un soggiorno esclusivo da regalare a una persona davvero speciale. Una vacanza da sogno e personalizzata a seconda delle preferenze. L’esperienza enogastronomica e culturale di Ville Castelli Dimore continua a Villa Rechsteiner per un pranzo di Natale in agriturismo abbinato agli ottimi vini. Degustazioni anche a Villa Sandi, a Crocetta del Montello, mentre proseguendo verso il centro di Treviso si incontra Villa Tiepolo Passi, dove scoprire la vera storia della “Casa de Villa”. Anche gli amanti della montagna che sognano un Natale immerso nella bellezza delle Dolomiti, trovano proposte ad hoc. Tra queste, Villa San Liberale con le sue confortevoli suite e l’area wellness, Villa Guarnieri dall’atmosfera intima e familiare, e ancora, proprio nella città di Belluno, Villa di Modolo dove lasciarsi affascinare dalla storia di una delle famiglie più antiche della città. Condividi

Molte le proposte per le feste del Natale in dimore storiche e ville di charme, castelli suggestivi e palazzi d'epoca in Veneto. Per Ville Castelli Dimore, vacanze con soggiorni esclusivi e cenone di gala a Natale e a San Silvestro, eventi per grandi e piccini, visite guidate, benessere in Spa e degustazioni di ottimi vini locali. Il periodo è perfetto naturalmente per godersi i mercatini di Natale che animano il territorio, dal centro storico di Verona a quello di Padova, passando per Vicenza, Bassano del Grappa e Asiago. Fino a Cison di Valmarino, Treviso, Feltre, Belluno, Cortina e Asolo, per godere infine delle meravigliose Dolomiti venete. A Villa dei Cedri Coccole e relax nel centro benessere e nell'esclusiva vasca idromassaggio in camera, alimentata direttamente dall'acqua termale. E ancora i sapori di piatti raffinati del ristorante della villa, il tutto immerso nel fascino della storia. La notte di San Silvestro è in programma una serata speciale con ingresso al Lago Termale esterno, al Pantheon Termale e alla Grotta antica dalle 20 alle 3. Sono alcune delle caratteristiche del cosiddetto Everything Traveller: il nuovo profilo di turista che emerge nell'edizione 2025 del Changing Traveller Report 2025 realizzato da SiteMinder. I nuovi viaggiatori sono inoltre attratti dalle destinazioni di tendenza, ma non escludono quelle più consolidate. Sono attenti al budget ma disposti a spendere per eventi, servizi extra, esperienze e sistemazioni eco-sostenibili.\r

\r

Molti tratti delle diverse sfaccettature dell’Everything Traveller si ritrovano peraltro pure nel profilo dei viaggiatori italiani, che non rinunciano ai viaggi e a qualche extra, stando attenti a risparmiare, per esempio, sulla tipologia di camera. Ecco alcuni delle evidenze più salienti della ricerca.\r

\r

Viaggi internazionali: se nel 2025 il 72% degli intervistati a livello globale prevede di viaggiare all’estero, dato in aumento rispetto al 65% dell’anno precedente, in Italia i turisti che puntano esclusivamente a destinazioni estere sono il 19%; chi invece sta pianificando viaggi sia nazionali, sia internazionali raggiunge il 56%. C’è quindi un 25% degli italiani per i quali il Bel Paese resta la meta principale quando si tratta di pianificare un viaggio nei prossimi 12 mesi. Al di fuori dei confini nazionali, le mete più gettonate per gli italiani sono Spagna (17%), Francia (14%), Grecia (10%), Austria (7%) e Germania (6%). La prima destinazione al di fuori dell’Europa, gli Stati Uniti (6%).\r

\r

Destinazioni nazionali: tra gli italiani che scelgono il proprio Paese per i viaggi dei prossimi 12 mesi, il 21% sceglie la Sicilia seguita da Toscana (18%), Puglia, Sardegna e Lombardia (queste ultime tutte pari merito con il 15%).\r

\r

Nuove esperienze: i viaggi sono sinonimo di avventura e novità; posti nuovi, sapori inediti, voglia di provare a fare cose mai fatte prima e ricerca di tempo dedicato al relax. Le esperienze più ricercate dagli italiani durante il soggiorno includono servizi spa (35%), musica dal vivo (35%), cene gourmet o wine tasting (34%), danze e tradizioni locali (15%), lezioni di yoga e meditazione (13%), lezioni di cucina tradizionale (12%), lezioni di lingue straniere (10%), attività di giardinaggio e agricoltura (10%).\r

\r

Comfort essenziali: tra gli elementi imprescindibili ricercati in una camera d’albergo, gli italiani considerano prioritari la comodità di letto e cuscini (65%), a seguire la vista (50%), la possibilità di controllare la temperatura (38%), una buona tv o impianto audio (32%) e infine l’opportunità di gestire la pressione della doccia (28%). Il minibar, un tempo considerato un must-have, attualmente è rilevante solo per il 15% degli ospiti nazionali.\r

\r

Fattori di fidelizzazione: tra le ragioni che spingono gli italiani a tornare nella stessa struttura il rapporto qualità/prezzo (74%) è al primo posto. Seguono: la location (51%), la qualità dello staff e del servizio clienti (48%), eventuali omaggi come la colazione o il merchandise (33%), esperienze indimenticabili legate al soggiorno (30%), la connessione con la cultura locale (27%), l’unicità e lo stile (22%) e i programmi fedeltà (14%).\r

\r

Budget e sostenibilità ambientale: emerge sicuramente una grande attenzione ai costi quando è il momento di prenotare. Il 55% degli Italiani punta a una camera standard come prima opzione. Questo approccio è evidente anche dal fatto che non solo la maggior parte degli intervistati tricolori (62%) dichiara di voler spendere la stessa somma per l'alloggio rispetto all'anno precedente, ma anche che una quota significativa (25%) afferma di voler optare per una camera più economica per risparmiare, mentre il 19% prevede di ridurre la spesa complessiva accorciando la durata del soggiorno. Tuttavia, il 42% degli italiani è disposto a pagare fino al 10% in più per una accomodation che rispetti l’ambiente; il 14% spenderebbe fino al 25% in più e il 10% fino al 50% in più. C’è comunque voglia di trascorrere momenti di qualità quando si viaggia: gli Italiani sono, infatti, pronti a concedersi dei servizi aggiuntivi. Per esempio, se non è inclusa, la colazione è l’extra per il quale il 42% degli Italiani è disposto a spendere, seguita dal parcheggio (26%), il transfer per l’aeroporto (26%), la vista (21%) e il balcone (19%).\r

\r

Lavoro in vacanza: per quanto riguarda la combinazione tra lavoro e vacanza, sdoganata con la pandemia, il report di SiteMinder rivela che il 35% dei viaggiatori italiani prevede di lavorare durante il prossimo viaggio. Sebbene questa cifra sia inferiore alla media globale del 41%, rappresenta un aumento rispetto al 29% del 2024.\r

\r

Eventi e concerti: se paragonato all’anno scorso c’è una maggiore predisposizione da parte degli italiani a spostarsi per una manifestazione. Il 61% ha risposto che sì, se serve, viaggia volentieri per eventi come concerti/festival (21%), ritrovi familiari per occasioni speciali (18%), eventi sportivi (12%) o altro ancora. In caso di concerti della band preferita in un’altra città o nazione, il 51% prenota una sistemazione subito o entro una settimana dall’acquisto dei biglietti.\r

\r

Flessibilità nelle date di viaggio: l’82% degli italiani è disposto a modificare le date del proprio viaggio se ciò consente di evitare l’alta stagione, di ottenere condizioni di prenotazione più vantaggiose, o di accedere a stanze di categoria superiore.\r

\r

Intelligenza artificiale e servizi alberghieri: gli italiani sono aperti a interagire con l’intelligenza artificiale per la gestione di vari aspetti del soggiorno. Il 32% la utilizzerebbe per comunicare con la struttura prima dell'arrivo, un altro 32% per esplorare opzioni di alloggio online, il 22% per gestire il check-in/check-out e il 20% per dialogare con l’hotel durante il soggiorno. Tuttavia, una consistente percentuale di intervistati (26%) preferirebbe non utilizzare l’Ia in nessuno di questi ambiti. Sono, inoltre, pochi gli italiani che delegherebbero volentieri all’automazione (macchine, robot) compiti come il servizio di concierge o la preparazione di cocktail. In particolare, il 48% preferisce che la preparazione dei pasti resti affidata a personale umano, così come il servizio di concierge (41%), la gestione del bar (37%), i servizi spa e intrattenimento (31%), il servizio in camera (27%) e il check-in/check-out (23%).","post_title":"SiteMinder: l'Everything Traveller è il profilo emergente del viaggiatore di oggi","post_date":"2024-11-14T11:42:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731584523000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte le proposte per le feste del Natale in dimore storiche e ville di charme, castelli suggestivi e palazzi d’epoca in Veneto.\r

\r

Per Ville Castelli Dimore, vacanze con soggiorni esclusivi e cenone di gala a Natale e a San Silvestro, eventi per grandi e piccini, visite guidate, benessere in Spa e degustazioni di ottimi vini locali.\r

\r

Il periodo è perfetto naturalmente per godersi i mercatini di Natale che animano il territorio, dal centro storico di Verona a quello di Padova, passando per Vicenza, Bassano del Grappa e Asiago. Fino a Cison di Valmarino, Treviso, Feltre, Belluno, Cortina e Asolo, per godere infine delle meravigliose Dolomiti venete.\r

\r

A Villa dei Cedri Coccole e relax nel centro benessere e nell’esclusiva vasca idromassaggio in camera, alimentata direttamente dall’acqua termale. E ancora i sapori di piatti raffinati del ristorante della villa, il tutto immerso nel fascino della storia. La notte di San Silvestro è in programma una serata speciale con ingresso al Lago Termale esterno, al Pantheon Termale e alla Grotta antica dalle 20 alle 3.\r

\r

Sempre nel veronese, incastonata tra le colline del Lago di Garda si trova Villa Cariola, che ha messo a punto un pacchetto Speciale Natale per abbinare al Gran Cenone di Capodanno un esclusivo soggiorno nelle eleganti camere della Villa.\r

\r

Villa Mosconi Bertani permette di prenotare una visita con degustazione tra saloni affrescati e luoghi destinati alla produzione del vino. A Villa Della Torre, a Fumane, oltre a visita e degustazione è possibile prenotare una cooking class esclusiva per imparare a preparare piatti tipici con prodotti locali.\r

\r

Un soggiorno natalizio ricco di fascino e atmosfera è quello proposto da Villa Stecchini, ai piedi del Monte Grappa. Ottima cucina salutare a km0 e per il divertimento dei più piccoli l’Elfo Park - Fattoria Didattica della Villa.\r

\r

Numerosi sono gli eventi pensati per grandi e piccini che coinvolgono in questo periodo magico le residenze di Ville Castelli Dimore. Per rimanere in provincia di Vicenza, il 13 dicembre 2024 al Castello di Thiene si tiene Candle Night, un concerto a lume di candela per riscoprire grandi colonne sonore.\r

\r

Proseguendo verso la città del Palladio Vicenza, troviamo Villa Valmarana ai Nani, importante villa settecentesca affrescata dai Tiepolo che per l’occasione stupisce i suoi ospiti con il Multimedia Kit. Si tratta di un pacchetto digitale che renderà ancora più coinvolgente la visita. Ogni kit infatti si compone di una Smart Guide per la sala immersiva e rappresenta un viaggio nel tempo tra gli affreschi dei Tiepolo, illustri personaggi come Giustino Valmarana e Antonio Fogazzaro che animano le stanze della Villa e nobili fanciulle impegnate in eleganti valzer nel Salone di Ifigenia.\r

\r

Le proposte di Ville Castelli Dimore continuano nel cuore di Padova, dove due residenze di charme accolgono gli ospiti per vacanze di Natale esclusive. Palazzo Mantua Benavides, dimora tardo quattrocentesca, e Palazzo Cortevigodarzare, piccolo borgo con unità abitative affacciate sul giardino alberato e inserite in un contesto signorile. Entrambe le location sono punto di partenza ideale per godersi l’atmosfera natalizia alla città.\r

\r

Per un’esperienza lontana dai centri cittadini e family friendly è possibile visitare Villa Roberti a Brugine, in provincia di Padova. \r

\r

Restiamo nei Colli Euganei per visitare a Due Carrare il Castello di San Pelagio con visite speciali alle stanze dannunziane nei giorni: 1, 7 e 8 dicembre 2024; 5, 6 e 12 gennaio 2025. A Rovolon il Parco Frassanelle, tenuta storica in cui il tempo sembra essersi fermato, mette a disposizione per una visita le suggestive grotte artificiali.\r

\r

Nel famoso borgo storico di Cison di Valmarino sorge Castelbrando, castello medievale che regala un’atmosfera unica per le feste. Soggiornare nelle suite del Castello, godersi il relax nella lussuosa Princess Spa, un rifugio per mente, corpo e anima.\r

\r

Sempre a Cison di Valmarino si trova anche Villa Marcello Marinelli che in occasione del Natale mette a disposizione voucher per un soggiorno esclusivo da regalare a una persona davvero speciale. Una vacanza da sogno e personalizzata a seconda delle preferenze.\r

\r

L’esperienza enogastronomica e culturale di Ville Castelli Dimore continua a Villa Rechsteiner per un pranzo di Natale in agriturismo abbinato agli ottimi vini. Degustazioni anche a Villa Sandi, a Crocetta del Montello, mentre proseguendo verso il centro di Treviso si incontra Villa Tiepolo Passi, dove scoprire la vera storia della “Casa de Villa”.\r

\r

Anche gli amanti della montagna che sognano un Natale immerso nella bellezza delle Dolomiti, trovano proposte ad hoc. Tra queste, Villa San Liberale con le sue confortevoli suite e l’area wellness, Villa Guarnieri dall’atmosfera intima e familiare, e ancora, proprio nella città di Belluno, Villa di Modolo dove lasciarsi affascinare dalla storia di una delle famiglie più antiche della città.\r

\r

","post_title":"Ville Castelli Dimore, feste di Fine Anno in Veneto tra relax e mercatini","post_date":"2024-11-14T11:30:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1731583811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atmosfere eco-chic per un Capodanno unico ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania nata dalla rigenerazione ambientale di 150 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE).\r

\r

Tante le esperienze da vivere: soft yoga a bordo lago, pratiche di meditazione, passeggiate a cavallo, escursioni in bici sulla pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, partite a tennis, kajak, pedalò e wakeboard. Il relax nella Nabi Water SPA tra idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, bagno turco, stanza del sale, e la wellness pool a sfioro sul lago a temperatura termale per poi lasciarsi coccolare da massaggi antistress e detox, sia individuali che di coppia.\r

\r

L’attesa del Capodanno è gourmet con il cenone al Ristorante Res: i sapori della tradizione campana rielaborati in un mix di tradizione ed innovazione con materie prime locali di altissima qualità. Dopo il brindisi della mezzanotte e i fuochi d’artificio, l’area relax si trasforma in un dj set per divertirsi fino all’alba. \r

\r

Laghi Nabi propone offerte speciali di Capodanno 2025, con soggiorni a scelta da una o più notti nella tipologia di alloggio preferito. Sono inclusi: la ricca colazione, l’aperitivo di benvenuto, un cadeaux e una bottiglia di prosecco in camera per brindare in intimità, l’accesso illimitato alla Wellness Pool, sia diurno che serale, lezione di yoga in area retreat, meditazione con bagno dei suoni in area retreat, la festa di welcome 2025 con dj set in area relax, utilizzo di bici, kayak e pedalò, la possibilità di restare in struttura oltre l’orario di check out, cioè per tutta la giornata.\r

\r

L’offerta “Capodanno ai Laghi Nabi” di una notte è a partire da 398 euro. La proposta “Capodanno Long Stay ai Laghi Nabi”, che prevede uno sconto del 10% per chi soggiorna minimo 2 notti, è a partire da 687 euro. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Laghi Nabi, Capodanno eco-chic tra cucina d'autore ed esperienze multisensoriali","post_date":"2024-11-13T11:21:50+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1731496910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conclude a Firenze con una grande festa dedicata alla convivenza pacifica tra popoli l’edizione 2024 di “The World in Florence”, l’iniziativa ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism, che porta a Firenze, tra lo storico Palazzo Coppini e l’Auditorium al Duomo, il meglio del panorama internazionale del patrimonio culturale e naturale e delegazioni provenienti da più di 30 Paesi del mondo.\r

\r

“The World in Florence”, che quest’anno festeggia il 35esimo anniversario della Fondazione ed è il 55esimo evento internazionale promosso dalla Fondazione e che gode del patrocinio di Parlamento Europeo, Rai Toscana, Ministero del Turismo, Commissione Europea, ICCROM, ENIT, Confindustria Toscana Centro e Costa, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Corpo Consolare di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, ICOMOS e altri, con la Media Partnership della TGR, la direzione scientifica affidata a Corinna Del Bianco, Duccio Canestrini e Giorgio von Arx, rappresenta un’opportunità indispensabile di incontro e riflessione sulla complessità delle relazioni fra le comunità, con i relativi patrimoni.\r

\r

L’ultima giornata si apre all’Auditorium al Duomo con il convegno sul tema “Comunità e Patrimonio” con la sessione “Accesso” dedicata ai vari modelli di fruizione e valorizzazione dei patrimoni, con interventi su accessi limitati, conservazione digitale con realtà aumentata come nel caso dei “Luoghi Parlanti” e promozione di siti culturali minori. E poi il tema “Impatti economici” approfondirà il legame tra patrimonio e sviluppo locale, con focus su artigianato, ospitalità e altre risorse locali. Interessante la mostra costruita ad hoc presso l’Auditorium al Duomo degli oggetti culturali, ovvero manufatti e strumenti di uso quotidiano che hanno assunto il ruolo di simbolo per la comunità da cui provengono, oltre alla mostra Phygital degli Itinerari Culturali e Naturali The World in Florence, che presenta una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali dei territori della rete, partecipanti del festival.\r

\r

«Siamo felici ed emozionati per questa importante occasione - dichiara Carlotta Del Bianco, presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco - che vede la partecipazione di oltre 30 paesi. È davvero emozionante dedicare questa celebrazione alle culture del mondo. Quest’anno festeggiamo due traguardi significativi: il 35esimo anniversario della Fondazione e il 55esimo evento internazionale promosso dalla Fondazione, che desideriamo condividere con tutti i partecipanti. Il nostro motto è Travel to dialogue: vogliamo costruire un mondo dove il viaggio diventi un’esperienza arricchente, che vada oltre il semplice consumo. Il lavoro di Mounir Bouchenaki, consulente del direttore generale UNESCO, è di valore inestimabile, soprattutto per la sua dedizione, che ci guida e ci ispira. Ringrazio tutti gli sponsor e i partner che anche quest’anno ci hanno offerto il loro sostegno: il nostro lavoro è reso possibile grazie a questa grande collaborazione, ma soprattutto grazie alla partecipazione di tutti i moltissimi Paesi che hanno confermato la loro presenza. Vogliamo offrire un’esperienza attiva e partecipativa: ogni attività è pensata per creare un vero viaggio di scoperta e condivisione».\r

\r

«Quest'anno il festival ha compiuto un grande sforzo per mettere al centro la comunità, anzi, le comunità - aggiunge Mounir Bouchenaki, Presidente Onorario della Fondazione Romualdo Del Bianco e Consigliere UNESCO - Il contributo delle persone è essenziale per promuovere l'importanza della conservazione del patrimonio culturale. La Fondazione Romualdo Del Bianco ha da sempre sostenuto l’idea che non tutto debba provenire dalle istituzioni, ma che anche l'impegno dei singoli e delle comunità sia fondamentale per la tutela del patrimonio. Il tema di quest’anno è il patrimonio intangibile: tutto ciò che rappresenta l’identità culturale di un Paese, come la lingua, le tradizioni, l’artigianato del legno, del gesso, dei tessuti e molto altro che non si può toccare, ma che è parte essenziale della nostra eredità culturale».","post_title":"The World in Florence, 30 Paesi del Mondo a confronto su relazioni, valorizzazioni dei patrimoni","post_date":"2024-11-13T09:41:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731490895000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palazzo Fauzone è un prezioso boutique hotel a tema letterario nel centro storico di Mondovì (CN). Al pregio del palazzo storico, si unisce infatti la grande passione dei proprietari per i libri: la letteratura è il tema portante delle camere e degli appartamenti riservati agli ospiti. \r

\r

Le sei camere del Palazzo sono ispirate a grandi classici della letteratura internazionale. A queste si aggiungono sette incantevoli appartamenti (di cui uno pet friendly), con cucina, soggiorno e affaccio sull'esterno.\r

\r

Ogni camera da letto e ogni appartamento non si limitano a raccontare una storia, ma vi immergono il visitatore, anche grazie alle bellissime illustrazioni d'autore che decorano le pareti.\r

\r

L'invito, ovviamente, è a leggere - o a rileggere - il romanzo di riferimento, che è sempre disponibile per i visitatori sul comodino della stanza. O a prendere uno dei tantissimi libri che affollano gli scaffali dei corridoi del Palazzo.\r

\r

Per Natale, Palazzo Fauzone Relais ha pensato all'iniziativa Notte d'autore: Dormire tra le pagine di un libro. Un'esperienza di immersione completa tra letteratura e relax, da vivere in compagnia o da regalare. Il costo del pacchetto regalo è a partire da 199 euro e comprende il pernottamento per 2 persone, che include una ricca colazione con una selezione di prodotti del territorio e una copia di un grande classico della letteratura in regalo. In camera inoltre una bottiglia di vino Alta Langa per un brindisi d’autore e, al mattino seguente, una visita guidata al piano nobile e agli affreschi del '500 che lo decorano, accompagnata dal racconto della storia di Mondovì e della famiglia Fauzone. La visita ha una durata di 45 minuti ed è disponibile in lingua italiana, inglese e francese.","post_title":"Palazzo Fauzone e i pacchetti \"Notte d'autore\", soggiorni tra storia ed i classici della letteratura","post_date":"2024-11-13T09:41:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731490868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478733\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Palazzo Favacchio Patanè Scicli Albergo Diffuso[/caption]\r

\r

Scicli Albergo Diffuso presenta l’esperienza “Capodanno 2025 a Scicli: Trekking e Tradizione” per un Capodanno in Sicilia dal 29 dicembre al 2 gennaio.\r

\r

Scicli Albergo Diffuso offre un’affascinante esperienza di soggiorno nel centro storico di Scicli, grazie alle camere ricavate da antiche dimore restaurate, a partire da 447 euro a persona in camera standard matrimoniale o doppia.\r

\r

L’offerta di cinque giorni e quattro notti proposta da Scicli Albergo Diffuso prevede un programma all’insegna del trekking e della scoperta di Scicli, città Patrimonio dell’UNESCO situata nel sud-est della Sicilia, tra Ragusa e Modica. Il programma combina avventura, relax e i sapori autentici della Sicilia, proponendo un’esperienza di viaggio lontana dalla folla. Trekking naturalistici tra suggestivi paesaggi, visite e degustazioni nelle cantine locali per scoprire la produzione dei vini tipici della zona, passeggiate per le vie medievali, visite a chiese barocche e palazzi nobiliari, musei e siti archeologici sono alcune delle esperienze che sarà possibile vivere, alcune delle quali porteranno gli ospiti a riconoscere noti scenari della fiction “Il Commissario Montalbano”.\r

\r

Dettagli del programma dal 29 dicembre al 2 gennaio:\r

\r

29 dicembre: Arrivo e accoglienza con aperitivo di benvenuto, seguito da una visita serale guidata del centro storico di Scicli, Patrimonio dell’UNESCO.\r

30 dicembre: Trekking urbano per esplorare le meraviglie storiche e culturali del borgo, pranzo libero e nel pomeriggio visita a una cantina locale con degustazione di vini e prodotti tipici.\r

31 dicembre: Trekking naturalistico tra sentieri panoramici e paesaggi invernali, pranzo leggero al sacco e per la sera Gran Cenone di Capodanno con piatti della tradizione, musica e brindisi di mezzanotte.\r

1 gennaio: Mattinata di relax con colazione diffusa, tempo libero per scoprire il centro storico in tutta tranquillità e nel pomeriggio degustazione di ricotta calda in una masseria tradizionale.\r

2 gennaio: Colazione diffusa, saluti e un piccolo regalo tipico del territorio come ricordo della tua esperienza.\r

\r

Le attività sono pensate per ogni livello di preparazione fisica e possono essere personalizzate.\r

\r

Di Elisa Biagioli\r

\r

","post_title":"Capodanno 2025 con Scicli Albergo Diffuso fra trekking e tradizione","post_date":"2024-11-12T13:01:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731416497000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478720\" align=\"aligncenter\" width=\"451\"] © Hannes Niederkofler[/caption]\r

\r

L'inverno nelle Dolomiti è un’esperienza che va oltre le piste da discesa. Gennaio e febbraio ospitano, anche quest’anno, diversi eventi sportivi e culturali che attraggono turisti di ogni età e appassionati da tutto il mondo.\r

\r

Tra gli eventi dedicati allo sci di fondo, si distingue la 3 Zinnen Ski-Marathon, la maratona di sci di fondo più antica e più lunga dell'Alto Adige: l’11 e 12 gennaio più di cento atleti attraverseranno i comuni di Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa e Braies sfidandosi nello stile classico e nello skating. L’1 e il 2 febbraio, invece, si terrà la Gran Fondo Dobbiaco-Cortina, gara di 42 km in stile classico, o 35 km in stile libero.\r

\r

In programma anche manifestazioni legate alla corsa. Il 18 gennaio la Winter Night Run di Dobbiaco offre due percorsi notturni, dalle 17.00 alle 20.00: uno competitivo di 12 km e uno non competitivo di 7 km. Sempre a Dobbiaco, la FIS Para Nordic Worldcup dall’11 al 14 febbraio.\r

\r

Non mancano attrazioni per tutta la famiglia. Dal 5 al 12 gennaio voleranno sopra Dobbiaco le mongolfiere del Dolomiti Balloonfestival, mentre a San Candido, dal 20 al 22 gennaio si potrà assistere alla costruzione di opere d’arte scolpite in blocchi di neve in occasione del Dolomiti Snow Festival, il festival internazionale delle sculture di neve.\r

\r

In posizione strategica per poter godere appieno degli eventi, il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto offre dal 5 gennaio al 23 febbraio due tipologie di pacchetti: le “Settimane bianche – Dolomites Ski Paradies” per gli amanti dello sci e il “Wellness per corpo & anima” per chi non rinuncia al relax.\r

\r

La struttura gode di una posizione privilegiata alla base degli impianti di risalita del Monte Croda Rossa che consente agli ospiti di uscire dal Resort con gli sci ai piedi. La Spa Soma & Anima di 2.500 mq è dotata di ogni comfort: piscina coperta, sauna, grotta solfata e molto altro.\r

\r

Di Elisa Biagioli\r

\r

","post_title":"Settimana bianca nelle Dolomiti: gli eventi da non perdere","post_date":"2024-11-12T11:59:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1731412766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478695\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino e Monica Astuti[/caption]\r

La partnership esclusiva fra il Gruppo Bluvacanze e Disneyland Paris, già iniziata a primavera si arricchisce di pacchetti natalizi. L’accordo prevede la vendita da novembre di due cofanetti con pacchetti viaggio rivolti alle coppie e alle famiglie, per poter viaggiare a San Valentino e durante il ponte del 2 giugno a condizioni eccezionali per pricing e accessibilità.\r

I cofanetti Disneyland Paris distribuiti in esclusiva dal network Bluvacanze e Vivere&Viaggiare così come dalle agenzie del polo Blunet, per un totale di 900 negozi in Italia, comprendono due pernottamenti e trattamento di prima colazione, l’ingresso ai Parchi per 3 giorni e un gift speciale. In particolare, l’esperienza “Family edition” da scartare sotto l’albero del prossimo Natale 2024 è utilizzabile per il Ponte del 2 giugno (1-3 giugno 2025) mentre la “San Valentino edition”, come il naming esplicita, invita a stupire con la Magia di Disneyland Paris gli innamorati per la loro festa di metà febbraio (14-16 febbraio 2025). Tutte le proposte sono garantite e modificabili fino a 7 giorni dalla partenza, senza penali.\r

A supporto di questo lancio, una serie di iniziative di comunicazione e di marketing che sottolineano una collaborazione ricca di contenuti e di creatività, fino a comprendere attività di entertainment rivolte al consumatore finale.\r

\r

Missione social\r

I travel creator Blupeople sono appena rientrati dalla recente “missione social” a Disneyland Paris, dove hanno raccolto spunti, immagini e video da rilasciare sui canali @bluvacanzeofficial di TikTok e Instagram. Lo scopo della narrazione, che prenderà vita attraverso una campagna digital B2C tra novembre e i primi mesi di gennaio 2025, è di offrire ai clienti delle agenzie di viaggio e della community fidelizzata di Blu&cluB “insights” esclusivi per una full immersion nei Parchi, mirata a viverne appieno la coinvolgente atmosfera, certi di non perdere gli attimi e gli spot cruciali.\r

Inoltre, in tutta la rete di punti vendita del Gruppo Bluvacanze viene distribuito il catalogo “Disneyland Paris – Entra in un Mondo Magico” con validità dal 1° aprile 2025 al 30 marzo 2026” grazie al quale pianificare la visita e il soggiorno con mappe e descrizioni degli hotel di Disneyland Paris, ma non solo.\r

Dopo il restyling del cinque stelle Disneyland Hotel, l’anno a Disneyland Paris si conclude con una delle stagioni più attese: il Magico Natale Disney.\r

\r

Sempre nell’ambito della partnership, infine, il Travel Innovation Hub del Gruppo Bluvacanze a Milano ha dato appuntamento ai viaggiatori nel corso del 2024 attraverso eventi culturali come i pomeriggi con i disegnatori ufficiali Disney e i digital creator specializzati sul pubblico di famiglie con bambini.\r

","post_title":"Gruppo Bluvacanze lancia per Natale i cofanetti di Disneyland Paris","post_date":"2024-11-12T10:55:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731408904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà dal 21 al 23 novembre, l'edizione 2024 di VisiTuscia: la Borsa del turismo e dell’enogastronomia della Tuscia viterbese. L'evento viene organizzato nell’ambito delle prerogative della destination management organization Expo Tuscia ed è organizzato dal Centro assistenza tecnica di Viterbo. Quest’anno l’attenzione sarà in particolare riservata al turismo religioso in previsione dell’Anno giubilare 2025. L’iniziativa promozionale si terrà dunque nel Viterbese con un programma itinerante, che vede protagonisti i comuni e le imprese del territorio localizzati anche lungo la direttrice della via Francigena. L'obiettivo è quello di presentare le eccellenze locali con il coinvolgimento delle aziende, per far conoscere quanto di interessante il territorio possa offrire, non solo dal punto di vista dell'ospitalità ricettiva ma anche da quello enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso.\r

\r

Un appuntamento di promo commercializzazione, dunque, per operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti della stampa specializzata dei settori turistico ed enogastronomico. Il progetto della dmo Expo Tuscia, ammesso e finanziato dalla regione Lazio, si sostanzierà su più fronti generando una vetrina ricca di contenuti da portare alla ribalta di un vasto pubblico, anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le distanze e generare più ampi interessi.\r

\r

“Nel corso della manifestazione, tra le altre cose si visiteranno cantine e si potranno degustare alcune fra le più apprezzate specialità culinarie locali – sottolinea Vincenzo Peparello, presidente di Expo Tuscia - . Ma lo sguardo quest’anno sarà proiettato al futuro e in modo particolare al prossimo anno, quando l’Italia e il mondo intero celebreranno l’Anno giubilare. Per questo abbiamo voluto mettere nel programma della manifestazione due visite speciali: alla chiesa di Santa Cristina a Bolsena, dove nel 1.263 avvenne il miracolo eucaristico da cui, l’anno seguente, fu istituita la festa del Corpus Domini, e al palazzo dei Papi a Viterbo, sede pontificia dal 1.257 al 1.281. Sarà comunque l’intero tragitto della via Francigena che attraversa tutta la provincia, da Proceno fini a Roma, a catalizzare l’attenzione dei turisti. La presenza di numerosi operatori del turismo organizzato vorrà perciò essere l’avvio di un ponte comunicativo e comunitario, nella prospettiva dell’accoglienza per il prossimo anno”.","post_title":"Al via VisiTuscia 2024: focus su cultura, enogastronomia e Anno giubilare","post_date":"2024-11-12T09:28:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1731403692000]}]}}