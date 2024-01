Val d’Ega Winter Challenge, sfide sulla neve fino a marzo 2024 La Val d’Ega Winter Challenge è la novità della stagione invernale: sfide fra attività all’aria aperta, sport e paesaggi mozzafiato, che dovranno essere immortalate in altrettanti clic fotografici, passaporto necessario per vincere e ricevere il premio finale. Tutti possono partecipare, la sfida è aperta a chiunque ami gli sport invernali e soggiorni in una delle tante strutture convenzionate con le associazioni turistiche della Val d’Ega. L’unico requisito? Andare alla scoperta di questo paradiso dolomitico in un modo diverso dal solito. La Winter Challenge è aperta per tutta la stagione sciistica, fino a marzo 2024. Una volta iniziata, sono dieci i giorni di tempo per completare tutte le sei sfide in programma. Ovvero un’esperienza per vivere a 360 gradi la Val d’Ega. Si inizia con la “Sfida artistica… dove arte e natura s’incontrano”: partire alla scoperta dell’Eye of the Dolomites a Obereggen e da lì godersi un panorama mozzafiato dal passo di Pampeago. Si prosegue con la “Sfida architettonica… design a quota 2.096 metri”, visitando una delle perle architettoniche della Val d’Ega: il rifugio Oberholz di Obereggen, pronto ad essere immortalato in uno scatto fotografico indimenticabile. E non può mancare l’occasione per ammirare da vicino due giganti: il Catinaccio che si tinge di rosa con l’enrosadira e il Latemar, che si affaccia regale nelle acque del lago di Carezza: ecco quindi la Sfida dei giganti. E magari subito dopo partecipare alla “Sfida invisibile… ai piedi del Catinaccio, a bocca aperta”, esplorando, fra lo stupore di un paesaggio da fiaba, il mitico regno di Re Laurino a Carezza e scoprire la stazione a monte “invisibile”, ispirata al roseto incantato della leggenda locale. La Val d’Ega ha cuore green, ed ecco allora la “Sfida sostenibile… in bus è più divertente”: si lascia riposare l’auto e si prende il bus (gratuito con il Guestpass che si riceverà in omaggio all’arrivo) per raggiungere comodamente le aree sciistiche. Infine non può mancare, per i buongustai e non solo,la “Sfida culinaria”: una meritata pausa in qualche accogliente baita della Val d’Ega dove lasciarsi viziare dalle specialità tipiche altoatesine. Al termine della Winter Challenge basterà caricare sul sito https://eggental.com le foto che provano il superamento di ogni sfida e poi recarsi in uno degli uffici turistici della Val d’Ega per ricevere il regalo: un premio per coronare il successo, e insieme un ringraziamento per avere esplorato con passione le aree sciistiche e i panorami della Val d’Ega. Le avventure si possono condividere su Instagram, con l’hashtag #enjoyeggental. ­ Condividi

Lo rivela una recente ricerca Jll, che sottolinea anche come questo comparto abbia un grande potenziale pure in Italia, paese tuttora carente di un'offerta adeguata e moderna, nonostante il continuo aumento del numero di studenti nazionali e internazionali fuori sede.\r

\r

L’attuale offerta di posti letto in Italia è infatti ancora insufficiente, raggiungendo circa le 65.500 unità, di cui attorno la metà nelle principali città universitarie. La maggior parte dei post letto disponibili (61%) fa parte di strutture regionali nell'ambito del programma Diritto allo studio universitario, mentre circa il 20% è gestito da operatori privati, il 12% direttamente dalle università e il restante 7% è costituito da alloggi per studenti pubblici e privati legalmente riconosciuti. Tali numeri si traducono in un tasso di copertura (rapporto tra offerta esistente e domanda potenziale) che si attesta intorno al 4%. \r

\r

Si stima che l’offerta di alloggi per studenti nelle principali città italiane vedrà perciò il completamento di oltre 23.600 posti letto entro il 2027. Milano (12.400) e Torino (3.300) aumenteranno la loro offerta più significativamente, seguite da Roma (2.300), Firenze (circa 2.300) e Pavia (507). Del totale in pipeline, il 32% è già in costruzione e più della metà è concentrata a Milano. Sommando la pipeline all’offerta a oggi esistente, la disponibilità totale di alloggi per studenti nelle principali città potrebbe ammontare quindi a oltre 60 mila posti letto entro quattro anni, nell'ipotesi di un regolare completamento e di una gestione della pipeline che rispetti le tempistiche previste.\r

\r

“Se confrontato con altre realtà europee, il mercato dello student housing italiano si trova ancora in una fase iniziale di sviluppo, presentando un livello di tasso di copertura del 3,8%, con Pavia a un estremo (8%) e all’altro Roma (2%) e Padova (3%) - sottolinea Antonio Fuoco, head of living capital markets di Jll Italia - Il nostro paese ha un rapporto tra domanda potenziale e disponibilità di posti letto per studenti tra i più bassi dell’area Emea, se paragonato soprattutto a Paesi quali la Danimarca e il Regno Unito, prospettando significative opportunità di crescita degli investimenti”.\r

\r

","post_title":"Jll: boom dello student housing in Europa. In Italia in arrivo 23.600 nuovi posti letto entro il 2027","post_date":"2024-01-08T13:37:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704721031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Val d’Ega Winter Challenge è la novità della stagione invernale: sfide fra attività all’aria aperta, sport e paesaggi mozzafiato, che dovranno essere immortalate in altrettanti clic fotografici, passaporto necessario per vincere e ricevere il premio finale.\r

\r

Tutti possono partecipare, la sfida è aperta a chiunque ami gli sport invernali e soggiorni in una delle tante strutture convenzionate con le associazioni turistiche della Val d’Ega. L’unico requisito? Andare alla scoperta di questo paradiso dolomitico in un modo diverso dal solito. La Winter Challenge è aperta per tutta la stagione sciistica, fino a marzo 2024.\r

\r

Una volta iniziata, sono dieci i giorni di tempo per completare tutte le sei sfide in programma. Ovvero un’esperienza per vivere a 360 gradi la Val d’Ega. Si inizia con la “Sfida artistica… dove arte e natura s’incontrano”: partire alla scoperta dell’Eye of the Dolomites a Obereggen e da lì godersi un panorama mozzafiato dal passo di Pampeago. Si prosegue con la “Sfida architettonica… design a quota 2.096 metri”, visitando una delle perle architettoniche della Val d’Ega: il rifugio Oberholz di Obereggen, pronto ad essere immortalato in uno scatto fotografico indimenticabile. E non può mancare l’occasione per ammirare da vicino due giganti: il Catinaccio che si tinge di rosa con l’enrosadira e il Latemar, che si affaccia regale nelle acque del lago di Carezza: ecco quindi la Sfida dei giganti.\r

\r

E magari subito dopo partecipare alla “Sfida invisibile… ai piedi del Catinaccio, a bocca aperta”, esplorando, fra lo stupore di un paesaggio da fiaba, il mitico regno di Re Laurino a Carezza e scoprire la stazione a monte “invisibile”, ispirata al roseto incantato della leggenda locale. La Val d’Ega ha cuore green, ed ecco allora la “Sfida sostenibile… in bus è più divertente”: si lascia riposare l’auto e si prende il bus (gratuito con il Guestpass che si riceverà in omaggio all’arrivo) per raggiungere comodamente le aree sciistiche. Infine non può mancare, per i buongustai e non solo,la “Sfida culinaria”: una meritata pausa in qualche accogliente baita della Val d’Ega dove lasciarsi viziare dalle specialità tipiche altoatesine.\r

\r

Al termine della Winter Challenge basterà caricare sul sito https://eggental.com le foto che provano il superamento di ogni sfida e poi recarsi in uno degli uffici turistici della Val d’Ega per ricevere il regalo: un premio per coronare il successo, e insieme un ringraziamento per avere esplorato con passione le aree sciistiche e i panorami della Val d’Ega. Le avventure si possono condividere su Instagram, con l’hashtag #enjoyeggental.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Val d’Ega Winter Challenge, sfide sulla neve fino a marzo 2024","post_date":"2024-01-08T13:31:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1704720692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry turca per il soft brand Autograph Collection di casa Marriott: l'hotel Orient Occident Istanbul è situato nel cuore della città, a pochi passi dal vivace Spice bazar, dal Grand bazaar e da altri luoghi culturali come la Blu Mosque e Hagia Sofia; si tratta di un boutique hotel da 40 camere. Risalente al 1900, l'edificio è un esempio di stile Belle Époque. Restaurato dall'architetto Stephan Hamamdjian, preserva il proprio patrimonio culturale, inclusa una facciata con ghirlande di rose e nastri. Ispirato alla sintesi tra Oriente e Occidente, nonché allo spirito aristocratico di Istanbul, il design d'interni attinge a una palette di colori con tonalità di blu profondo, verdi ricche e bordeaux.\r

\r

Le proposte culinarie includono il ristorante e bar Mezzepotamia sul tetto, che offre un menu in stile mediterraneo abbinato a viste sul Bosforo, Eminönü e Haliç. L’Orient Occident Patisserie è invece il luogo perfetto per un momento di indulgenza, grazie alla sua selezione di dolci: dalle paste mattutine a torte e petit fours con caffè. La struttura include anche l’Occident Spa, un rifugio tranquillo nella vivace città con un bagno turco e una sauna, insieme a una piscina all'aperto e un moderno centro fitness.","post_title":"Il soft brand Autograph Collection si espande in Turchia con l'Orient Occident Istanbul","post_date":"2024-01-08T13:25:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704720320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il celebre ristorante 2-stelle Michelin Le Gavroche chiude quest'anno a Londra, ma salpa sulle navi Cunard per ben quattro crociere lungo i fiordi norvegesi. \"So di dover trovare il tempo per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo da poter dedicare più tempo alla mia famiglia e alle mie altre iniziative imprenditoriali\", è il commento con cui chef Michael Roux Jr ha spiegato sul suo profilo Instagram le motivazioni dietro alla decisione di cessare l'attività .\r

\r

Il retaggio dello storico locale di Mayfair proseguirà però a bordo delle navi del brand di casa Carnival. Il programma, realizzato in collaborazione con il Norwegian Seafood Council, prenderà il via sulla Queen Mary 2 in partenza per l'Hardangerfjord il prossimo due giugno: un itinerario di cinque notti, che coinvolgerà 60 ospiti in un'esperienza culinaria a firma di chef Roux e a base di pesce.\r

\r

Il secondo appuntamento è invece in calendario il 6 agosto sempre sulla Queen Mary 2, per un viaggio circolare da Amburgo verso i fiordi. Nello stesso mese, chef Roux si sposterà poi sulla Queen Anne, per una crociera di cinque notti con meta Stavanger al via il giorno 11. La stessa nave ospiterà anche il quarto e ultimo appuntamento con il timoniere del Le Gavroche, per un itinerario in partenza il 1° settembre direzione Haugesund.\r

\r

Durante questi viaggi, chef Roux sarà anche protagonista di una serie di interventi che si terranno nel Royal Court Theatre di bordo, durante i quali racconterà alcune storie della sua ultra-quarantennale carriera.","post_title":"Il ristorante Le Gavroche di chef Roux chiude a Londra ma sale a bordo delle navi Cunard","post_date":"2024-01-08T13:15:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704719711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale passeggeri che ha quasi raggiunto la soglia dei 200 milioni, il 2023 degli aeroporti italiani ha centrato un record storico. «I quasi 200 milioni di passeggeri non sono mai stati raggiunti. E l’incremento dei flussi è accompagnato dall’aumento meno sostenuto dei voli»: così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, commenta in un'intervista a Il Corriere della Sera l'andamento dell'anno appena chiuso. Che evidenzia «risultati ottimi (...) e una clamorosa voglia di volare».\r

\r

In altre parole, a volare nei cieli italiani sono stati aeromobili più capienti e con un load factor più elevato e un conseguente minor tasso di inquinamento. A preoccupare, però, il presidente dell'associazione che raccoglie quasi tutti gli scali del nostro Paese, è la mancanza di sufficienti attenzioni da parte del governo al settore: «Servono più coordinamento e attenzione, cosa che speriamo possa concretizzarsi con l’approvazione del “Piano nazionale degli aeroporti”. Abbiamo giudicato positivo che il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, abbia riaperto una consultazione articolata e seria. E servirebbe un sostegno per accelerare gli investimenti per la decarbonizzazione. Da parte nostra c’è l’impegno sulla sostenibilità ambientale».\r

\r

Temi caldi si confermano poi quelli legati agli incentivi degli aeroporti alle compagnie aeree, specie low cost e all'addizionale comunale. Nel primo caso Borgomeo definisce gli incentivi «utili» e definiti «alle condizioni stabilite dagli scali. Se una low cost propone una rotta che non c’è perché un aeroporto non dovrebbe agevolare il collegamento?».\r

\r

Nel caso dell'addizionale comunale il giudizio è secco, già dalla definizione «paradossale, visto che alle amministrazioni vanno pochi centesimi» e indica un ridimensionamento e ridistribuzione di quanto riscosso, «partendo dai piccoli scali».\r

","post_title":"Assaeroporti: 2023 da quasi 200 mln di passeggeri. «C'è una clamorosa voglia di volare»","post_date":"2024-01-08T12:56:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704718608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo i dati Istat nel 2022 le aziende agrituristiche attive sono 25.849 (+1,8% rispetto al 2021); la crescita maggiore si verifica nel Nord-ovest (+2,7%) e nel Nord-est (+2,4%). \r

\r

In Toscana il tasso di attivazione (nuove aziende autorizzate/totale aziende) più alto (30%), in Sicilia il tasso di cessazione più basso (10%).\r

\r

In leggero aumento (+o,7% rispetto al 2021) la presenza delle donne imprenditrici, che sono più di un terzo di tutti i conduttori.\r

\r

Sono pari al 64% i Comuni “agrituristici”.\r

\r

Dal 2004, il loro numero cresce in media del 2,2% l’anno e nel Nord-ovest addirittura del 4%.","post_title":"Grande balzo in avanti delle aziende agrituristiche nel 2022","post_date":"2024-01-08T12:47:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704718026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'arrivo del 2024 l'Islanda ha ripristinato la tassa di soggiorno che, sempre da quest'anno, si applicherà anche ai crocieristi. Il Paese aveva sospeso la tassa durante la pandemia ma, dallo scorso 1° gennaio, i turisti si trovano quindi a pagare 4,36 dollari per i soggiorni in alberghi, pensioni e altre strutture ricettive; 2,18 dollari per il soggiorno in campeggi, case mobili e roulotte; 7,26 dollari per i crocieristi che faranno scalo nei porti islandesi,\r

\r

Secondo il primo ministro islandese, Katrin Jakobsdottir, l'ovetourism da tempo sta mettendo sotto pressione le risorse naturali della destinazione. Nell'estate 2023 l'Islanda ha accolto quasi 800.000 turisti internazionali sono arrivati nel Paese,con un aumento di circa il 25% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo quanto riferito da Iceland Review.\r

\r

I dati elaborati dalla European Travel Commission mostrano infatti come l'Islanda lo scorso anno abbia registrato una delle più rapide riprese del turismo in Europa, con arrivi e pernottamenti superiori ai livelli del 2019.","post_title":"L'Islanda reintroduce la tassa di soggiorno, anche per i crocieristi","post_date":"2024-01-08T12:05:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704715511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'atteso ritorno di Thai Airways in Italia si concretizzerà quest'estate quando, da inizio luglio, sarà di nuovo operativo il collegamento tra Bangkok e Milano Malpensa. La rotta sarà servita da un Boeing 787-9 con frequenze da subito giornaliere.\r

\r

La riapertura del volo su Milano rientra nei più ampi progetti della compagnia aerea thailandese per la summer 2024 che includono anche, dal 31 marzo, l'introduzione della rotta da Bangkok a Oslo, - servita da un Boeing 777 - sempre con frequenze giornaliere. \r

\r

Con Milano e Oslo il network europeo di Thai salirà a quota 13 destinazioni.\r

\r

Il vettore rafforzerà inoltre i collegamenti verso Sydney (due voli al giorno) mentre Taipei beneficerà di tre frequenze al giorno.","post_title":"Thai Airways torna in Italia da luglio con il collegamento Bangkok-Milano Malpensa","post_date":"2024-01-08T11:38:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704713885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_377149\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivano Zilio[/caption]\r

\r

C'è soddisfazione nel gruppo Primarete per il ritorno dei collegamenti su Venezia con Doha e Madrid di Qatar Airways e Air Europa annunciati negli ultimi mesi dell'anno. \"Siamo molto contenti - dichiara infatti il presidente, Ivano Zilio -: la nostra partnership con queste due compagnie è di lunga data e anche con i manager che le dirigono. Venezia è per di più un aeroporto fondamentale per il nostro gruppo distributivo, che ha sempre più il core business nel settore biglietteria Iata per agenzie; la reintroduzione del volo di Qatar su Doha costituisce perciò un collegamento indispensabile per l’offerta sul Medio ed Estremo Oriente, mentre il volo di Air Europa sull'hub di Madrid ci fortificherà sull’America Latina\".\r

\r

Il gruppo guidato ormai da 30 anni da Zilio continua insomma a consolidare uno degli aspetti più strategici della propria attività: \"Siamo una garanzia Iata storica e affidabile nel mercato italiano; la riprova anche la collaborazione di natura commerciale che da anni portiamo avanti con il gruppo Cisalpina. Ma c'è un'altra importante novità per il 2024: l'ulteriore impulso che daremo alla nostra piattaforma semplificata Flypoint MultiGds. Questa permette già a più di mille agenzie viaggi registrate di selezionare i migliori prezzi di voli in pochi secondi opzionandoli o mandandoli in conferma anche su multi tratte\".","post_title":"Primarete: le novità Qatar Airways e Air Europa su Venezia rafforzano il core business biglietteria Iata","post_date":"2024-01-08T11:19:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704712763000]}]}}