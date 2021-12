Val d’Ega, tra Obereggen e Carezza un universo bianco ideale per le famiglie

Ad appena 20 minuti da Bolzano, seguendo la strada che sale verso le cime delle Dolomiti, ci si immerge in un universo bianco dove le famiglie sono protagoniste: in Val d’Ega, i bambini fino agli 8 anni (non compiuti) hanno diritto a uno skipass gratuito di durata pari a quello acquistato da un maggiorenne (esclusi skipass 8 giorni, tessere a valore e stagionali), mentre la stagione invernale trasforma i due centri sciistici di Obereggen e Carezza in un circo bianco animato da attrazioni e vantaggi per piccoli sciatori, ragazzi, mamme e papà.

Il comprensorio è raggiungibile anche grazie a un’efficiente linea skibus che collega i paesi della Val d’Ega con i centri sciistici di Obereggen e Carezza e anche i due centri sciistici fra loro.

A Obereggen, l’originale Brunoland e lo Yeti Park costituiscono due ampie e attrezzate aree per lo sci dedicate ai bambini. Qui i giovanissimi si divertono sulla neve e i neofiti dello sci muovono i primi passi sul manto bianco.

Sovrastata dal possente massiccio del Catinaccio, l’area sciistica di Carezza prende il nome dall’omonimo lago attorno al quale si estendeva il regno di Laurino, re dei nani. Se la Family Fun Line per il Freestyle e la Kids Line dedicata nel Kids Snowpark danno modo ai giovani talenti di imparare a saltare anche con gli sci, nel vicino Kinderland un tapis roulant, giostre e un castello gonfiabile aspettano di essere scoperti dai bambini in età tra i 2 ed i 9 anni. Come se non bastasse, nel Naniland, nei pressi della malga Frommer, il Palazzo di Cristallo di Re Laurino è un luogo incantato in cui ascoltare storie favolose. L’area per bambini Re Laurino offre un approccio ludico al mondo dello sci ed è aperto ai più piccoli (2-5 anni) dalle ore 9,30 alle ore 16.

Dal 9 al 29 gennaio e dal 20 marzo al 18 aprile 2022, l’Orso Bruno ha programmato Obereggen for families per consentire ai suoi piccoli ospiti di muovere i primi passi sugli sci e svagarsi su piste da slittino, fun slopes e parchi sulla neve. L’offerta comprende 7 pernottamenti, 6 giorni di skipass Fiemme-Obereggen valido per oltre 100 km di piste, skipass gratuito per bambini sotto gli 8 anni, 6 giorni di noleggio sci e attrezzatura per bambini, noleggio slitta gratuito per un giorno ed entrata gratuita nel Brunoland a partire da 1400 euro per famiglia in mezza pensione (ad esempio per 2 adulti, un bambino con meno di 8 anni e uno con più di 8 anni) in agriturismo 3 fiori.

Dal 2 al 9 gennaio, dal 29 gennaio al 2 febbraio e dal 5 al 19 marzo 2022, le vacanze nel comprensorio di Re Laurino diventano Carezza All Family: le famiglie possono trascorrere una settimana con prezzi vantaggiosi per i più piccoli. L’offerta comprende 7 pernottamenti, 6 giorni di Skipass Fassa-Carezza, alloggio e skipass gratuito per tutti i bambini sotto gli 8 anni (se contestualmente verrà acquistato uno skipass per adulti) e il 30% di sconto per i bambini fino a 16 anni.