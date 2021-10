Val d’Ega, per Obereggen e Carezza la stagione sciistica riapre con novità, eventi ed iniziative

Alla festa per l’apertura della stagione invernale 2021/2022 in Val d’Ega, i comprensori di Obereggen e Carezza si presentano puntuali con un articolato patrimonio di 90 km di piste da discesa, 100 km di piste da fondo, tre piste per lo slittino e innumerevoli sentieri escursionistici ai piedi degli imponenti massicci del Catinaccio e del Latemar, nel cuore delle Dolomiti.

Venerdì 26 novembre alle ore 19, con una festa all’esclusivo Après Ski LOOX – The Alpine Club, Obereggen accenderà i riflettori sulla nuova stagione sciistica. Lo farà, come vuole la tradizione, in notturna, tra le prime, se non la prima, del carosello internazionale di cui fa parte: il Dolomiti Superski. Ma questa perla, oltre a splendide giornate di sci, snowboard e slittino e passeggiate all’ombra di Sua Maestà, il Latemar, offrirà anche magiche serata sulla neve: ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 19 alle ore 22, i riflettori illumineranno la pista Obereggen, l’omonima pista da slittino e il Night-Snowpark.

Tra le aree più apprezzate e soleggiate delle Alpi, Obereggen vanta altri elementi di spicco. Oltre ad essere uno dei 12 comprensori del Dolomiti Superski, fa parte del consorzio Obereggen-Val di Fiemme, il cui skipass permette di sciare su ben 111 chilometri di piste del comprensorio Obereggen, Pampeago e Predazzo e del Cermis-Cavalese, Alpe Lusia e Bellamonte in Val di Fiemme. Da non dimenticare ovviamente le attrazioni per i più piccoli come il parco a tema Brunoland col simpatico Orso a rallegrarne le giornate. Oltre ad indimenticabili passeggiate per famiglie. Non ultimo: il comprensorio potrà contare sulla disponibilità del wi-fi gratuito.

A Carezza, considerata l’aera sciistica più amata dalle famiglie e dai bambini – che possono esplorare tutto il giorno il regno del sovrano dei nani delle Dolomiti tra scuole di sci, aree per lo svago, una pista a tema, un ricco programma di attività e una sala giochi – il sipario si apre il 27 novembre 2021, svelando tanti chilometri di piste di tutti i colori ma comunque servite ininterrottamente da 12 impianti di risalita. Chi trascorre più di un giorno a Carezza può inoltre estendere il divertimento anche ai tracciati del comprensorio sciistico associato della Val di Fassa. A quel punto, i chilometri delle piste diventano 110, e gli impianti di risalita 54, per un totale di sei aree sciistiche.

Grande novità del 2022: il 15 gennaio verrà inaugurata la funivia di Tires, destinata a collegare la località di San Cipriano con la Malga Frommer nell’area di Carezza. Le stazioni d’arrivo e di partenza saranno interrate e ci sarà una spettacolare cabina da 60 posti con terrazza panoramica sul tetto.

La sensibilità ai temi ambientali è alla base di una particolare attenzione alle misure di risparmio energetico, nell’ambito di una filosofia pulita che interessa anche la pianificazione e il controllo delle azioni necessarie a garantire la neve fino alla chiusura, in programma il 20 marzo 2022.

Per cominciare col piede giusto la stagione, Dolomiti Super Première – valida dal 26 novembre al 22 dicembre 2021 – offre una giornata gratuita ogni 4, che diventano due nel caso di permanenze di 8 giorni. La proposta copre alloggio e skipass, senza contare che anche le scuole di sci e i noleggi mettono sul piatto corsi e attrezzature a prezzi incredibilmente vantaggiosi. A partire da 307 euro a persona in mezza pensione.

Due comprensori a misura di bambino non potevano poi far mancare pacchetti pensati per le famiglie delle nevi. Dal 9 al 29 gennaio e dal 20 marzo al 18 aprile 2022, Obereggen For Families offre ai piccoli sciatori l’opportunità di muovere i primi passi sugli sci, di divertirsi con l’Orso Bruno e di svagarsi su due piste da slittino, volando su tre fun slopes e sbizzarrendosi in due parchi ammantati di bianco. Inclusi nel prezzo di 1400 euro, 7 pernottamenti in MP/B&B/APP, 6 giorni Skipass Fiemme-Obereggen, Skipass gratuito per bambini sotto gli 8 anni, 6 giorni di noleggio sci e attrezzatura per bambini, 1 giorno di noleggio gratuito di una slitta e ingresso gratuito a “Brunoland”.

Il comprensorio di Re Laurino risponde con Carezza All Family, valida dal 2 al 9 gennaio, dal 29 gennaio al 2 febbraio e dal 5 al 19 marzo 2022. L’offerta di 7 pernottamenti comprende alloggio e skipass gratuito per tutti i bambini sotto gli 8 anni e il 30% di sconto per i bambini fino a 16 anni, 6 giorni di Skipass Fassa-Carezza.