Val d’Ega, escursioni invernali alla scoperta del cuore delle Dolomiti Mercatini e suggestive escursioni invernali con fiaccole e lanterne in Val d’Ega, nel cuore delle Dolomiti. Dall’inizio di dicembre fino al 25 del mese e oltre, grazie a una miscela unica di arte e artigianato tipico, prelibatezze festive, spettacoli musicali e attività incantevoli per tutta la famiglia, la magia stagionale di una montagna che sembra luccicare di stelle riflesse sul candido velo innevato è un continuo invito allo stupore, al divertimento e al relax. L’11 e il 18 dicembre 2025, la fiaccolata con vin brûlé nell’affascinante paesaggio imbiancato di Nova Ponente è un’esperienza memorabile sulla coltre nevosa che brilla al chiarore della luna e degli astri. Il tracciato, della lunghezza complessiva di 4 chilometri e con 200 metri di dislivello, è percorribile in due ore circa. Il prezzo dell’attività è di 10 euro a persona per adulto e di 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni. Il 12 e il 19 dicembre 2025 è invece possibile partecipare all’escursione con lanterne al Lago di Carezza in compagnia di Helga Tschager, che aggiunge il gusto dei suoi racconti emozionanti all’incanto del paesaggio innevato e della vista sui monti del Catinaccio e del Latemar. Della durata di un’ora, l’esperienza è proposta a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni. In entrambi i casi, è richiesto un abbigliamento adeguato alle escursioni invernali. Registrazione fino alle ore 17:00 del giorno prima online su eggental.com/events o Tel. +39 0471 619 500 negli uffici turistici. Per chi alle escursioni preferisce il caldo relax di una passeggiata tra le bancarelle allestite a festa, le mete obbligate sono i mercatini di Natale. Il 29 e 30 novembre, 6, 7 e 8 dicembre, 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre e anche dal 26 dicembre fino al 6 gennaio 2026 (per quest’ultimo periodo giorni di apertura in via di definizione), quello organizzato presso il Santuario della Madonna di Pietralba offre ai visitatori uno scenario pittoresco in un luogo magico, che intreccia tradizione, cultura e magia natalizia, tra prelibatezze locali e regali artigianali. Sullo sfondo delle Dolomiti, gli stand e la natura dell’ambiente invitano a vivere il periodo dell’Avvento in un’atmosfera contemplativa e a sperimentare la tranquillità del luogo di pellegrinaggio. ­ ­ ­ Condividi

