Travel Hashtag approda a New York: il 23 ottobre il meglio dell’Italia nella Grande Mela Dopo le tappe di Parigi, Londra, Dubai e Stoccolma, già svolte nel primo trimestre del 2025, l’evento di networking attivo dal 2019 approderà, nella sua versione B2B, a New York il 23 ottobre, segnando l’ultima destinazione internazionale dell’anno. I migliori buyer dell’area di New York incontreranno gli operatori italiani nel network di Travel Hashtag che giungeranno appositamente negli USA per promuovere le loro attività nei mercati leader per l’Incoming Italia.

Tra i partner già a bordo anche Frecciarossa, Serravalle Designer Outlet, Visit Cremona, Visit Emilia, Food Valley Travel & Leisure, Parma Incoming, Limolane, Naturalis Bio Resort & SPA, Master Explorer, Travel Before, Grotte di Castellana, Martulli Viaggi. L’evento sarà ospitato presso il The Michelangelo a Manhattan. “Per il nostro terzo ritorno a New York – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – abbiamo scelto un approccio mirato e su misura per il mercato statunitense, organizzando un open day come sempre conviviale che permetterà ai nostri ospiti di vivere una giornata di networking proficua e di valore, fatta di incontri di qualità, senza timing serrati”. Una modalità che testimonia la capacità di Travel Hashtag di adattarsi con efficacia ai contesti internazionali con cui si confronta di volta in volta, sempre nell’interesse dei partner italiani che scelgono questo format come strumento di riferimento per la promozione dei propri prodotti e servizi all’estero. Condividi

