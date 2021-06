Toscana Arcobaleno Estate, un grande evento per inaugurare la stagione della ripartenza

La Toscana del turismo dà il via alla nuova stagione con i colori di Arcobaleno d’Estate. La festa promossa dalla Regione Toscana con il quotidiano QN-La Nazione, il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana con la collaborazione di Vetrina Toscana e delle categorie economiche, rappresenta il primo grande evento promozionale corale in questa fase di ripartenza post Covid-19. L’edizione 2021 è in programma dal 18 al 21 giugno, primo fine settimana d’estate, con un cartellone di richiamo dedicato a turisti e residenti che valorizzerà l’avvio della stagione su tutto il territorio. Quest’anno la kermesse, giunta alla sua nona edizione e divenuta il trampolino di lancio dell’estate, avrà come filo rosso la campagna di promozione “Toscana Rinascimento senza fine” ideata per la valorizzazione dei territori, degli eventi e dell’offerta turistica estiva, nonché delle eccellenze enogastronomiche toscane della rete Vetrina Toscana. Cinque gli eventi clou in programma nel weekend Arcobaleno.

Si inizia venerdì 18 giugno dalle ore 19 con un appuntamento nel cuore del centro storico fiorentino. A 700 anni dalla morte del sommo poeta, sarà Dante a sancire il via della quattro giorni di festa a ridosso del solstizio d’estate: la kermesse inizierà infatti da Palazzo della Lana a Firenze, sede della Società Dantesca.

Sabato 19 giugno alle ore 21 la festa si sposta in piazza Duomo a San Gimignano, per il concerto per coro e orchestra con musiche di Puccini e Mascagni. Dirige l’Ensemble Symphony Orchestra il direttore Giacomo Loprieno. Un evento ideato per salutare l’inizio dell’estate all’insegna della musica e della bellezza. Partecipazione su prenotazione su www.arcobalenodestate.it.

Domenica 20 giugno il programma arcobaleno si sdoppia tra Carrara e Porto Santo Stefano. Al Museo Carmi di Villa Fabbricotti a Carrara sono in programma visite guidate alla mostra ’Goya, Boucher, Ricci, Batoni e i maestri del ‘700 nelle città del Cybei’, a cura di Marco Ciampolini (visitabile fino al 10 ottobre).

Lo stesso giorno a Porto Santo Stefano (GR) prenderà vita un tardo pomeriggio all’insegna della storia e dell’enogastronomia. Si partirà alle 18 con una passeggiata nel tempo fino alla fortezza spagnola, a seguire un gustoso momento legato al food a chilometro ridotto curato da Vetrina Toscana, per chiudere poi con un concerto d’archi di rara atmosfera.

Nel pomeriggio di lunedì 21 giugno il gran finale a Pisa con la visita esclusiva al camposanto monumentale di piazza dei Miracoli con le guide di Confcommercio (i primi lettori che invieranno una mail a cronaca.pisa@lanazione.net potranno partecipare all’iniziativa). A seguire, aperitivo con vista sula Torre al ‘3.9 Tower Panoramic Cafè’, che chiuderà la festa Arcobaleno e darà ufficialmente il via all’estate toscana.

«Quella alle porte – commenta l’assessore al turismo della Toscana, Leonardo Marras – sarà, ancora, un’estate anomala per il turismo, ma i primi segnali sono confortanti. Ci dicono che la voglia di spostarsi e di viaggiare è tanta, sono ripartite le prenotazioni e iniziano a tornare anche i primi turisti stranieri. Si prevede una stagione con numeri delle presenze importanti sia sulla costa che nell’interno. Abbiamo costruito un’offerta vasta, completa e molto varia insieme ai Comuni – prosegue – ed abbiamo elaborato e sottoscritto con le associazioni di categoria del commercio il protocollo Toscana più sicura a cui potranno aderire tutti gli operatori».