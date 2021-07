Slow Drive, itinerari in auto d’epoca per scoprire tra indizi e simboli i luoghi di Dante

Tre itinerari in Toscana per scoprire tra indizi e simboli i luoghi di Dante, il genio di Leonardo e le vie dei Templari, anche con i bambini, con Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di auto d’epoca senza conducente. La Toscana si svela in modo nuovo e divertente a bordo di mitiche auto d’epoca, partecipando ad una caccia al tesoro esclusiva, guidando una spider o una delle vetture che hanno fatto la storia. È la caccia al tesoro di Slow Drive, l’azienda specializzata nel noleggio d’auto d’epoca senza conducente, che si reinventa proponendo nuove esperienze on the road agli appassionati di epiche quattro ruote.

Per partecipare ad una delle avventure lungo le strade panoramiche e le colline che dipingono i paesaggi toscani con tutta la famiglia e sorprendere i bambini con un viaggio divertente e diverso dal solito, basta noleggiare una delle leggendarie auto d’epoca e partire lungo uno degli itinerari indicati. Non si tratta di una gara a tempo. Ognuno può scegliere di vivere l’esperienza come preferisce, all’aria aperta, con lentezza e in libertà, con i figli, in coppia o con gli amici. Le auto sono tutte a 2 o a 4 posti e sono cabrio, ideali per immergersi nelle diverse epoche ed andare alla ricerca degli indizi lasciati lungo i tragitti.

E’ possibile ripercorrere i luoghi ed incontrare i personaggi che il Sommo Poeta ha raccontato nella Divina Commedia in occasione dei 700 anni dalla sua nascita, risolvendo indovinelli e rime, mentre si raggiungono a bordo di un’auto da sogno i posti, i borghi, gli scenari che hanno segnato il suo cammino. Oppure scoprire Firenze e il suo territorio con gli occhi di Leonardo da Vinci. E poi, andare alla ricerca dei misteriosi segni e simboli che caratterizzano i Templari lungo la via Francigena. Tour tra epoche diverse che si intrecciano tra i panorami toscani, le città d’arte come Siena, Pisa e Firenze, i paesi e le tradizioni, i piatti della cucina locale.

Il prezzo di ogni caccia al tesoro è a partire da 50 euro a persona ed è gratis per i ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni, bisogna scrivere a: infotoscana@slowdrive.it