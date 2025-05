Slow Drive, esperienze esclusive in spider per incentive ed eventi cuciti su misura Un’esperienza che trasforma il classico concetto di team building e di incentive in un viaggio esclusivo in spider attraverso paesaggi mozzafiato e splendidi borghi, combinando il fascino vintage con attività innovative pensate per il mondo aziendale. Nel dinamico panorama degli eventi corporate, emerge un’opportunità unica che sta catturando l’attenzione di aziende prestigiose: i tour in auto d’epoca firmati Slow Drive. Attiva in tutta Italia, Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di vetture vintage senza conducente, con un prestigioso e ricco parco macchine diventa il partner completo per eventi aziendali cuciti su misura. Tour di mezza giornata o di un giorno per motivare e gratificare i migliori venditori, i clienti o i dipendenti più meritevoli, ma anche manifestazioni di due o più giorni che alternano sessioni di lavoro in sala meeting ad attività ludiche coinvolgenti, la formula è personalizzabile per ogni esigenza, anche per creare occasioni speciali per il management e il board aziendale. Slow Drive pensa a tutto: dalla selezione di itinerari personalizzati tra le meraviglie del lago di Garda o i paesaggi della Toscana, e di tante altre località, fino al trasporto delle auto d’epoca – tutte cabriolet – direttamente nella location prescelta, in qualsiasi parte d’Italia. Nessun aspetto logistico viene trascurato, come l’assistenza meccanica professionale, la possibilità di avere auto di backup, la disponibilità di uno staff proporzionato al numero dei veicoli coinvolti nell’evento, che possono arrivare fino a 60 auto per 130 partecipanti, e poi gadget d’epoca personalizzabili (come guantini in pelle da perfetto slow driver, occhiali da sole anni ’60 per la navigatrice e mappe con i più bei tour consigliati), branding delle vetture con loghi aziendali, l’assistenza per l’occupazione del suolo pubblico nei punti di sosta più scenografici o in centri storici e piazze di borghi e città, ma anche il supporto per predisporre degustazioni, coffee break e la gestione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. «È come organizzare una piccola mille miglia dedicata esclusivamente alla vostra azienda – spiega Federico Randazzo, fondatore di Slow Drive -. Attraversare il territorio con un’auto d’epoca cabriolet ti inserisce all’interno del paesaggio, permettendoti di viaggiare lentamente e assaporare tutti gli aspetti dell’esperienza. Il viaggio stesso diventa parte integrante dell’evento». Una filosofia che offre alle aziende un modo originale e particolare per esplorare il territorio italiano, trasformando lo spostamento in un’attività immersiva che rafforza i legami tra i partecipanti. Condividi

